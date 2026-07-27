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ترامب: محادثاتنا مع إيران جيدة لكن الخيار العسكري لا يزال مطروحا بقوة
ترامب: محادثاتنا مع إيران جيدة لكن الخيار العسكري لا يزال مطروحا بقوة
سبوتنيك عربي
أكد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أن الولايات المتحدة تجري حاليا محادثات مع إيران، واصفا سيرها بـ"الجيد"، لكنه شدد على أن نافذة التوصل إلى اتفاق محدودة، محذرًا... 27.07.2026, سبوتنيك عربي
2026-07-27T17:21+0000
2026-07-27T17:21+0000
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دونالد ترامب
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وأوضح ترامب، في تصريحات للقناة 12 الإسرائيلية، أنه قرر تجميد الهجمات على إيران استجابة لطلب من دول الوساطة، لإتاحة فرصة أمام المسار التفاوضي، مضيفًا أنه لن يمنح هذه المفاوضات وقتا طويلا، وأنه يعتقد أن طهران ترغب في التوصل إلى صفقة.وأشار إلى أن الولايات المتحدة مستعدة لتنفيذ عمل عسكري قوي، إذا لم تحقق المحادثات النتائج المرجوة، مؤكدا أن واشنطن وإسرائيل متقاربتان للغاية في مواقفهما تجاه الملف الإيراني.وفي سياق آخر، قال ترامب إن الولايات المتحدة تمتلك كميات كبيرة من الذخائر وتسعى إلى تعزيز مخزونها، كما أعلن عزمه استخدام الأموال الإيرانية المجمدة لتعويض الأضرار التي لحقت بالسفن في مضيق هرمز جراء الهجمات الإيرانية، بحسب تعبيره.وفي ملف العلاقات مع أنقرة، وصف ترامب تركيا بأنها "حليف جيد"، مؤكدا أنه ليس من حق أحد أن يملي على الولايات المتحدة نوع المعدات العسكرية التي يمكن بيعها لتركيا.ومنذ 8 يوليو/ تموز الجاري، يشنّ الجيش الأمريكي هجمات متكررة على إيران. وذكرت القيادة المركزية الأمريكية (سنتكوم)، أن ذلك جاء ردًا على استهداف إيران لسفن تجارية عابرة لمضيق هرمز.ويردّ الجيش الإيراني بشن غارات على قواعد أمريكية في عدة دول في المنطقة، على حد قوله. كما اتهمت طهران واشنطن بانتهاك مذكرة وقف إطلاق النار الموقعة بين البلدين.
https://sarabic.ae/20260727/ترامب-ينفي-نفاد-الذخائر-الأمريكية-بسبب-الحرب-على-إيران-1115527392.html
https://sarabic.ae/20260727/نتنياهو-يغادر-إلى-واشنطن-من-قاعدة-عسكرية-وسط-اعتبارات-أمنية-ومعلومات-حساسة-عن-إيران-1115544139.html
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العالم, أخبار العالم الآن, إيران, أخبار إيران, الولايات المتحدة الأمريكية, دونالد ترامب
العالم, أخبار العالم الآن, إيران, أخبار إيران, الولايات المتحدة الأمريكية, دونالد ترامب

ترامب: محادثاتنا مع إيران جيدة لكن الخيار العسكري لا يزال مطروحا بقوة

17:21 GMT 27.07.2026
© REUTERS Evan Vucciالرئيس الأمريكي، دونالد ترامب
الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب - سبوتنيك عربي, 1920, 27.07.2026
© REUTERS Evan Vucci
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أكد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أن الولايات المتحدة تجري حاليا محادثات مع إيران، واصفا سيرها بـ"الجيد"، لكنه شدد على أن نافذة التوصل إلى اتفاق محدودة، محذرًا من العودة إلى عمل عسكري واسع إذا أخفقت المفاوضات.
وأوضح ترامب، في تصريحات للقناة 12 الإسرائيلية، أنه قرر تجميد الهجمات على إيران استجابة لطلب من دول الوساطة، لإتاحة فرصة أمام المسار التفاوضي، مضيفًا أنه لن يمنح هذه المفاوضات وقتا طويلا، وأنه يعتقد أن طهران ترغب في التوصل إلى صفقة.
الرئيس الأمريكي دونالد ترامب - سبوتنيك عربي, 1920, 27.07.2026
ترامب ينفي نفاد الذخائر الأمريكية بسبب الحرب على إيران
05:27 GMT
وأشار إلى أن الولايات المتحدة مستعدة لتنفيذ عمل عسكري قوي، إذا لم تحقق المحادثات النتائج المرجوة، مؤكدا أن واشنطن وإسرائيل متقاربتان للغاية في مواقفهما تجاه الملف الإيراني.
وفي سياق آخر، قال ترامب إن الولايات المتحدة تمتلك كميات كبيرة من الذخائر وتسعى إلى تعزيز مخزونها، كما أعلن عزمه استخدام الأموال الإيرانية المجمدة لتعويض الأضرار التي لحقت بالسفن في مضيق هرمز جراء الهجمات الإيرانية، بحسب تعبيره.
وفي ملف العلاقات مع أنقرة، وصف ترامب تركيا بأنها "حليف جيد"، مؤكدا أنه ليس من حق أحد أن يملي على الولايات المتحدة نوع المعدات العسكرية التي يمكن بيعها لتركيا.
طائرة تقل رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، تقف على مدرج قاعدة أندروز الجوية في ولاية ماريلاند، 27 يوليو/ تموز 2024 - سبوتنيك عربي, 1920, 27.07.2026
نتنياهو يغادر إلى واشنطن من قاعدة عسكرية وسط اعتبارات أمنية و"معلومات حساسة" عن إيران
13:56 GMT
ومنذ 8 يوليو/ تموز الجاري، يشنّ الجيش الأمريكي هجمات متكررة على إيران. وذكرت القيادة المركزية الأمريكية (سنتكوم)، أن ذلك جاء ردًا على استهداف إيران لسفن تجارية عابرة لمضيق هرمز.
ويردّ الجيش الإيراني بشن غارات على قواعد أمريكية في عدة دول في المنطقة، على حد قوله. كما اتهمت طهران واشنطن بانتهاك مذكرة وقف إطلاق النار الموقعة بين البلدين.
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