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https://sarabic.ae/20260727/ترامب-ينفي-نفاد-الذخائر-الأمريكية-بسبب-الحرب-على-إيران-1115527392.html
ترامب ينفي نفاد الذخائر الأمريكية بسبب الحرب على إيران
ترامب ينفي نفاد الذخائر الأمريكية بسبب الحرب على إيران
سبوتنيك عربي
نفى الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، اليوم الاثنين، التقارير الإعلامية التي تفيد بنفاد الذخائر الأمريكية في حربها ضد إيران. 27.07.2026, سبوتنيك عربي
2026-07-27T05:27+0000
2026-07-27T05:27+0000
دونالد ترامب
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وقال في تصريحات لوسائل إعلام أمريكية: "لدينا ذخائر أكثر بكثير من أي دولة أخرى في العالم، وأكثر بكثير مما نحتاج إليه". كما نشر الرئيس الأمريكي على منصته "تروث سوشيال"، صورا متعددة تُهدد البنية التحتية للطاقة الإيرانية. وإحدى الصور التي نشرها ترامب هي صورة مُولّدة بالذكاء الاصطناعي، لطائرات حربية تقصف منشأة نفطية، مع تعليق "غارة على خرج"، في إشارة إلى جزيرة خرج الإيرانية، مركز تصدير النفط الرئيسي لإيران. ثم نشر ترامب بعد ذلك عدة صور متتالية، جميعها مع تعليق "إنها ناقلة نفطنا الآن!". ويظهر ترامب في كل صورة وهو يحمل العلم الأمريكي على متن سفينة إيرانية على ما يبدو، وتضم إحدى نسخ منشوره جنودا أمريكيين، بينما تضم ​​نسخة أخرى جنودا وما يبدو أنه صورة لشخصيات دينية إيرانية. ويتبع هذه المنشورات بمنشور آخر بعنوان "لا مزيد من المحركات"، يظهر فيه تفجير سفينة إيرانية.وأفادت وسائل إعلام أمريكية، نقلا عن مصادر في الإدارة الأمريكية، بأن الجيش الأمريكي بدأ في السماح بمرور بعض الصواريخ والطائرات المسيّرة الإيرانية، في ظل تراجع مخزونه من الذخائر الاعتراضية.ونقلت وسائل الإعلام عن مسؤولين أمريكيين كبار أن القادة العسكريين قرروا عدم اعتراض بعض المقذوفات التي لا تشكل خطرًا مباشرًا على القوات الأمريكية، بهدف الحفاظ على صواريخ الدفاع الجوي التي تتراجع مخزوناتها بوتيرة متسارعة.وأضافت المصادر أن جميع الصواريخ والطائرات المسيّرة التي تهدد العسكريين الأمريكيين أو مواقع انتشارهم لا تزال تُعترض، فيما يُسمح في بعض الحالات بمرور المقذوفات المتجهة إلى مناطق خالية من الأفراد، حتى وإن كانت قد تتسبب في أضرار بالبنية التحتية للقواعد العسكرية.
https://sarabic.ae/20260725/ترامب-يؤجل-توسيع-الهجمات-على-إيران-خشية-استنزاف-صواريخ-الدفاع-الجوي-1115505378.html
https://sarabic.ae/20260724/الجيش-الأمريكي-ينهي-الجولة-الثالثة-عشر-من-الضربات-على-إيران-1115453746.html
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دونالد ترامب, الولايات المتحدة الأمريكية, إيران, العالم, أخبار العالم الآن
دونالد ترامب, الولايات المتحدة الأمريكية, إيران, العالم, أخبار العالم الآن

ترامب ينفي نفاد الذخائر الأمريكية بسبب الحرب على إيران

05:27 GMT 27.07.2026
© AP Photo / Julia Demaree Nikhinson الرئيس الأمريكي دونالد ترامب
 الرئيس الأمريكي دونالد ترامب - سبوتنيك عربي, 1920, 27.07.2026
© AP Photo / Julia Demaree Nikhinson
تابعنا عبر
نفى الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، اليوم الاثنين، التقارير الإعلامية التي تفيد بنفاد الذخائر الأمريكية في حربها ضد إيران.
وقال في تصريحات لوسائل إعلام أمريكية: "لدينا ذخائر أكثر بكثير من أي دولة أخرى في العالم، وأكثر بكثير مما نحتاج إليه".
كما نشر الرئيس الأمريكي على منصته "تروث سوشيال"، صورا متعددة تُهدد البنية التحتية للطاقة الإيرانية.
وإحدى الصور التي نشرها ترامب هي صورة مُولّدة بالذكاء الاصطناعي، لطائرات حربية تقصف منشأة نفطية، مع تعليق "غارة على خرج"، في إشارة إلى جزيرة خرج الإيرانية، مركز تصدير النفط الرئيسي لإيران.
ثم نشر ترامب بعد ذلك عدة صور متتالية، جميعها مع تعليق "إنها ناقلة نفطنا الآن!".
ويظهر ترامب في كل صورة وهو يحمل العلم الأمريكي على متن سفينة إيرانية على ما يبدو، وتضم إحدى نسخ منشوره جنودا أمريكيين، بينما تضم ​​نسخة أخرى جنودا وما يبدو أنه صورة لشخصيات دينية إيرانية.
ويتبع هذه المنشورات بمنشور آخر بعنوان "لا مزيد من المحركات"، يظهر فيه تفجير سفينة إيرانية.
الرئيس الأمريكي دونالد ترامب - سبوتنيك عربي, 1920, 25.07.2026
ترامب يؤجل توسيع الهجمات على إيران خشية استنزاف صواريخ الدفاع الجوي الأمريكية
25 يوليو, 23:00 GMT
وأفادت وسائل إعلام أمريكية، نقلا عن مصادر في الإدارة الأمريكية، بأن الجيش الأمريكي بدأ في السماح بمرور بعض الصواريخ والطائرات المسيّرة الإيرانية، في ظل تراجع مخزونه من الذخائر الاعتراضية.
طائرة تابعة لسلاح الجو الأمريكي - سبوتنيك عربي, 1920, 24.07.2026
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24 يوليو, 04:19 GMT
ونقلت وسائل الإعلام عن مسؤولين أمريكيين كبار أن القادة العسكريين قرروا عدم اعتراض بعض المقذوفات التي لا تشكل خطرًا مباشرًا على القوات الأمريكية، بهدف الحفاظ على صواريخ الدفاع الجوي التي تتراجع مخزوناتها بوتيرة متسارعة.
وأضافت المصادر أن جميع الصواريخ والطائرات المسيّرة التي تهدد العسكريين الأمريكيين أو مواقع انتشارهم لا تزال تُعترض، فيما يُسمح في بعض الحالات بمرور المقذوفات المتجهة إلى مناطق خالية من الأفراد، حتى وإن كانت قد تتسبب في أضرار بالبنية التحتية للقواعد العسكرية.
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