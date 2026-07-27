https://sarabic.ae/20260727/ترامب-ينفي-نفاد-الذخائر-الأمريكية-بسبب-الحرب-على-إيران-1115527392.html

ترامب ينفي نفاد الذخائر الأمريكية بسبب الحرب على إيران

ترامب ينفي نفاد الذخائر الأمريكية بسبب الحرب على إيران

سبوتنيك عربي

نفى الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، اليوم الاثنين، التقارير الإعلامية التي تفيد بنفاد الذخائر الأمريكية في حربها ضد إيران. 27.07.2026, سبوتنيك عربي

2026-07-27T05:27+0000

2026-07-27T05:27+0000

2026-07-27T05:27+0000

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وقال في تصريحات لوسائل إعلام أمريكية: "لدينا ذخائر أكثر بكثير من أي دولة أخرى في العالم، وأكثر بكثير مما نحتاج إليه". كما نشر الرئيس الأمريكي على منصته "تروث سوشيال"، صورا متعددة تُهدد البنية التحتية للطاقة الإيرانية. وإحدى الصور التي نشرها ترامب هي صورة مُولّدة بالذكاء الاصطناعي، لطائرات حربية تقصف منشأة نفطية، مع تعليق "غارة على خرج"، في إشارة إلى جزيرة خرج الإيرانية، مركز تصدير النفط الرئيسي لإيران. ثم نشر ترامب بعد ذلك عدة صور متتالية، جميعها مع تعليق "إنها ناقلة نفطنا الآن!". ويظهر ترامب في كل صورة وهو يحمل العلم الأمريكي على متن سفينة إيرانية على ما يبدو، وتضم إحدى نسخ منشوره جنودا أمريكيين، بينما تضم ​​نسخة أخرى جنودا وما يبدو أنه صورة لشخصيات دينية إيرانية. ويتبع هذه المنشورات بمنشور آخر بعنوان "لا مزيد من المحركات"، يظهر فيه تفجير سفينة إيرانية.وأفادت وسائل إعلام أمريكية، نقلا عن مصادر في الإدارة الأمريكية، بأن الجيش الأمريكي بدأ في السماح بمرور بعض الصواريخ والطائرات المسيّرة الإيرانية، في ظل تراجع مخزونه من الذخائر الاعتراضية.ونقلت وسائل الإعلام عن مسؤولين أمريكيين كبار أن القادة العسكريين قرروا عدم اعتراض بعض المقذوفات التي لا تشكل خطرًا مباشرًا على القوات الأمريكية، بهدف الحفاظ على صواريخ الدفاع الجوي التي تتراجع مخزوناتها بوتيرة متسارعة.وأضافت المصادر أن جميع الصواريخ والطائرات المسيّرة التي تهدد العسكريين الأمريكيين أو مواقع انتشارهم لا تزال تُعترض، فيما يُسمح في بعض الحالات بمرور المقذوفات المتجهة إلى مناطق خالية من الأفراد، حتى وإن كانت قد تتسبب في أضرار بالبنية التحتية للقواعد العسكرية.

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دونالد ترامب, الولايات المتحدة الأمريكية, إيران, العالم, أخبار العالم الآن