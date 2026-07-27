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نائب وزير الخارجية الإيراني: رفضنا مطالب أمريكية في مفاوضات إسلام آباد ومسقط
نائب وزير الخارجية الإيراني: رفضنا مطالب أمريكية في مفاوضات إسلام آباد ومسقط
سبوتنيك عربي
قال نائب وزير الخارجية الإيراني كاظم غريب آبادي، إن الوفد الإيراني رفض ما وصفه بالمطالب الأمريكية "المفرطة" خلال مفاوضات إسلام آباد. 27.07.2026, سبوتنيك عربي
2026-07-27T15:10+0000
2026-07-27T15:10+0000
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وأضاف غريب آبادي أن "الجانب الأمريكي أبلغ طهران بأن رفض تلك المطالب سيؤدي إلى فشل المفاوضات، إلا أن الوفد الإيراني تمسك بموقفه".وتابع أن "الوفد الإيراني لم يطلب استمرار المفاوضات بعد تعثرها"، معتبرًا أن ذلك يعكس، بحسب تعبيره، "الدبلوماسية القائمة على العزة".وأشار إلى أن "إيران رفضت أيضًا، خلال مفاوضات مسقط في سلطنة عُمان، مقترحًا لإبقاء الممر الجنوبي لمضيق هرمز مفتوحًا"، مؤكدًا أن هذا الرفض جاء انطلاقًا من تمسك طهران بثوابتها، وأن نتائج المفاوضات لن تغيّر من سياستها المبدئية.وأكد الجيش الإيراني، في وقت سابق، أن عملية "المرصاد" تمثل رمزاً لقوة إيران وقدرتها على الدفاع عن أراضيها، متوعداً بأن أي هجوم محتمل من جانب الأعداء سيواجه برد "أشد وأقوى".وقال الجيش إن "ذكرى عملية المرصاد" تجسد صمود القوات المسلحة والشعب الإيراني في مواجهة العدوان"، مشيرا إلى أن العملية تعد من أبرز محطات الحرب الإيرانية العراقية، لما حققته من انتصار عسكري ضد قوات منظمة "مجاهدي خلق" المعارضة آنذاك.وأضاف البيان أن القوات المسلحة الإيرانية تواصل تعزيز جاهزيتها لمواجهة أي تهديد، مؤكدا أن الجيش سيبقى في طليعة المدافعين عن وحدة الأراضي الإيرانية والنظام السياسي القائم، وأنه لن يتردد في الرد على أي اعتداء يستهدف البلاد، وفقا لوكالة "مهر" الإيرانية.ومنذ 8 يوليو/ تموز الجاري، يشنّ الجيش الأمريكي هجمات عدة على إيران. وذكرت القيادة المركزية الأمريكية (سنتكوم)، أن ذلك جاء ردًا على استهداف إيران لسفن تجارية عابرة لمضيق هرمز.ويردّ الجيش الإيراني بشن غارات على قواعد أمريكية في عدة دول في المنطقة، على حد قوله. كما اتهمت طهران واشنطن بانتهاك مذكرة وقف إطلاق النار الموقعة بين البلدين.
https://sarabic.ae/20260727/نتنياهو-يغادر-إلى-واشنطن-من-قاعدة-عسكرية-وسط-اعتبارات-أمنية-ومعلومات-حساسة-عن-إيران-1115544139.html
https://sarabic.ae/20260727/تصويت-ما-هو-السيناريو-الأخطر-على-واشنطن-في-حال-استمرار-المواجهات-مع-إيران؟-1115542710.html
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نائب وزير الخارجية الإيراني: رفضنا مطالب أمريكية في مفاوضات إسلام آباد ومسقط

15:10 GMT 27.07.2026
© AP Photo / Ronald Zakنائب وزير الخارجية الإيراني، كاظم غريب آبادي
نائب وزير الخارجية الإيراني، كاظم غريب آبادي - سبوتنيك عربي, 1920, 27.07.2026
© AP Photo / Ronald Zak
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قال نائب وزير الخارجية الإيراني كاظم غريب آبادي، إن الوفد الإيراني رفض ما وصفه بالمطالب الأمريكية "المفرطة" خلال مفاوضات إسلام آباد.
وأضاف غريب آبادي أن "الجانب الأمريكي أبلغ طهران بأن رفض تلك المطالب سيؤدي إلى فشل المفاوضات، إلا أن الوفد الإيراني تمسك بموقفه".
وتابع أن "الوفد الإيراني لم يطلب استمرار المفاوضات بعد تعثرها"، معتبرًا أن ذلك يعكس، بحسب تعبيره، "الدبلوماسية القائمة على العزة".
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وأشار إلى أن "إيران رفضت أيضًا، خلال مفاوضات مسقط في سلطنة عُمان، مقترحًا لإبقاء الممر الجنوبي لمضيق هرمز مفتوحًا"، مؤكدًا أن هذا الرفض جاء انطلاقًا من تمسك طهران بثوابتها، وأن نتائج المفاوضات لن تغيّر من سياستها المبدئية.
وأكد الجيش الإيراني، في وقت سابق، أن عملية "المرصاد" تمثل رمزاً لقوة إيران وقدرتها على الدفاع عن أراضيها، متوعداً بأن أي هجوم محتمل من جانب الأعداء سيواجه برد "أشد وأقوى".
وقال الجيش إن "ذكرى عملية المرصاد" تجسد صمود القوات المسلحة والشعب الإيراني في مواجهة العدوان"، مشيرا إلى أن العملية تعد من أبرز محطات الحرب الإيرانية العراقية، لما حققته من انتصار عسكري ضد قوات منظمة "مجاهدي خلق" المعارضة آنذاك.
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وأضاف البيان أن القوات المسلحة الإيرانية تواصل تعزيز جاهزيتها لمواجهة أي تهديد، مؤكدا أن الجيش سيبقى في طليعة المدافعين عن وحدة الأراضي الإيرانية والنظام السياسي القائم، وأنه لن يتردد في الرد على أي اعتداء يستهدف البلاد، وفقا لوكالة "مهر" الإيرانية.
ومنذ 8 يوليو/ تموز الجاري، يشنّ الجيش الأمريكي هجمات عدة على إيران. وذكرت القيادة المركزية الأمريكية (سنتكوم)، أن ذلك جاء ردًا على استهداف إيران لسفن تجارية عابرة لمضيق هرمز.
ويردّ الجيش الإيراني بشن غارات على قواعد أمريكية في عدة دول في المنطقة، على حد قوله. كما اتهمت طهران واشنطن بانتهاك مذكرة وقف إطلاق النار الموقعة بين البلدين.
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