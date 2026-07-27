توجه أردني لإبرام اتفاقية تجارة حرة مع الاتحاد الأوراسي

عربي
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي - إعادة
03:30 GMT
150 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
123 د
ملفات ساخنة
الحرب على إيران …. هل تتحول لحرب استنزاف طويلة لواشنطن؟
08:31 GMT
30 د
روسيا والعالم العربي
الشراكة الاستراتيجية بين المغرب وروسيا تفتح آفاقا جديدا أمام القارة الأفريقية
09:03 GMT
29 د
موزاييك
ثورة في علم الحفريات.. مصر توثق أول وجود للزواحف الطائرة قبل 95 مليون عام
09:33 GMT
14 د
مساحة حرة
سائق شاحنة يثير جدلا واسعا في مصر بعد ظهوره وهو يرقص أثناء القيادة
10:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
الاكتئاب يصيب القطاع الطبي في أوروبا، ما الأسباب التي أدت لذلك؟
10:33 GMT
14 د
مرايا العلوم
غابات تنفث الكربون، ورحلة الطائر الجبارة، وأقدم حشرة في العالم، وتأثير الفراشة
10:47 GMT
13 د
من الملعب
On air
11:03 GMT
30 د
عرب بوينت بودكاست
كيف يمكن التعافي من اضطراب ما بعد الصدمة؟
11:33 GMT
13 د
المقهى الثقافي
حوار مع الشاعر الأردني محمد محمود العزام
11:46 GMT
14 د
مساحة حرة
فيديو لبيع مخدرات على الملأ في مصر يثير جدلا واسعا
12:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
ما السر وراء الحماس الزائد في التشجيع أثناء مباريات كرة القدم؟
12:33 GMT
12 د
موزاييك
علم الخلافات الزوجية: من العادات التلقائية إلى الحلول الذكية
12:44 GMT
16 د
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
الإكتئاب كإضطراب نفسي.. ما هي أسبابه وأعراضه وسبل التصدي له؟
16:03 GMT
16 د
مرايا العلوم
قريبا سنركب الروبوت وننطلق... والصحة العالمية تدق ناقوس الخطر من تفشي "إيبولا"
16:19 GMT
29 د
طرائف سبوتنيك
لاري.. القط الذي لا يغادر داونينغ ستريت!
16:49 GMT
11 د
عالم سبوتنيك
أمريكا تفسح المجال للمسار الدبلوماسي.. وإسرائيل تنقل الخط الأصفر في غزة
17:00 GMT
59 د
الإنسان والثقافة
كاميرا الطالب.. نافذة العرب على روسيا الحقيقية
18:00 GMT
29 د
قوانين الاقتصاد
خبير: المزارع السوري يخسر لهذه الأسباب
18:30 GMT
29 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي - إعادة
19:00 GMT
108 د
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي - إعادة
02:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
05:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
هل منصات التواصل تنشر العدوانية؟
09:03 GMT
18 د
صدى الحياة
هل العقلانية ذكر والعاطفة أنثى؟ العلم يحطم أقدم صورة نمطية
09:22 GMT
29 د
مرايا العلوم
مجموعة فريدة من النجوم وصيد البشر الأوائل وثقوب سوداء متباعدة بسرعة هائلة
09:51 GMT
9 د
بين بيروت والقاهرة
إسرائيل تستعد للعودة إلى الحرب ضدّ إيران... "حزب الله" بين انتقاد الحكومة وعدم الانسحاب منها، أيّ سيناريوهات ممكنة؟
10:00 GMT
123 د
نبض افريقيا
ليبيا تدخل سباق الترشح لاستضافة كأس أمم أفريقيا مع مالي والنيجر وبوركينا فاسوش
12:03 GMT
30 د
عرب بوينت بودكاست
هل سيغير برنامج الذكاء الصناعي للدردشة حياتنا ؟
12:33 GMT
19 د
موزاييك
ثمانون دقيقة مفقودة من النوم... ماذا يحدث لجسمك؟
12:52 GMT
8 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
تغير المناخ والهجرات الجماعية وعالم أحياء الكيمياء وقتلته الثورة
16:52 GMT
8 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
19:00 GMT
120 د
أمساليوم
بث مباشر
استوديو وكالة سبوتنيك للبث الإذاعي في منتدى إكسبوفوروم الاقتصادي الدولي لعام 2017 - سبوتنيك عربي, 1920
راديو
يناقش صحفيو "سبوتنيك عربي" عبر أثير إذاعة "سبوتنيك"، آخر الأخبار وأبرز القضايا السياسية والاقتصادية والاجتماعية، ونشارككم رأي وتحليل خبراء من مختلف المجالات، من استوديوهات الوكالة في موسكو والقاهرة وبيروت. بإمكانكم الاستماع لإذاعة "سبوتنيك" عبر الترددات 93.6 في لبنان، و93.3 في سوريا، و92.5 في ليبيا.
https://sarabic.ae/20260727/توجه-أردني-لإبرام-اتفاقية-تجارة-حرة-مع-الاتحاد-الأوراسي-1115539289.html
توجه أردني لإبرام اتفاقية تجارة حرة مع الاتحاد الأوراسي
توجه أردني لإبرام اتفاقية تجارة حرة مع الاتحاد الأوراسي
سبوتنيك عربي
العلاقات الأردنية الروسية التي بدأت رسميا عام 1963، ظلت قائمة على مبادئ الصداقة والتعاون والاحترام المتبادل، واستمرت في التطور بقوة وثبات حتى الآن. 27.07.2026, سبوتنيك عربي
2026-07-27T11:43+0000
2026-07-27T11:43+0000
راديو
روسيا والعالم العربي
أخبار الأردن
روسيا
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07ea/07/1b/1115539027_0:0:1244:700_1920x0_80_0_0_f7ed4ef231b809de07af90a94f21ce6e.png
توجه أردني لإبرام اتفاقية تجارة حرة مع الاتحاد الأوراسي
سبوتنيك عربي
توجه أردني لإبرام اتفاقية تجارة حرة مع الاتحاد الأوراسي
شهدت خلال السنوات الأخيرة تطورا ملحوظا في مجالات عدة، خاصة على المستوى الاقتصادي أو حتى في مجال العلاقات الثقافية.وتتويجا لهذه التطورات، قال السفير الأردني في موسكو، خالد الشوابكة، إنه من المتوقع أن تعقد اللجنة الحكومية الأردنية الروسية المشتركة للتعاون التنموي والتجاري والاقتصادي والعلمي والفني أعمالها خلال النصف الأول من شهر أيلول/سبتمبر المقبل في العاصمة الروسية.وتوقع أن تتمخّض عن هذه الاجتماعات عدة اتفاقيات في مختلف المجالات التي تشمل الاقتصادية والسياحية والثقافية، إلى جانب خطوات من شأنها زيادة حجم التبادل التجاري بين البلدين.وأضاف في تصريحات لـ"سبوتنيك"، أنه "في هذا الإطار جاءت اتفاقيات التجارة الحرة مع عدد من الدول العربية مثل الأردن، إذ تحترم هذه الدول اتفاقياتها الاقتصادية دون تسييس لتلك العلاقات التجارية والاتفاقيات الاقتصادية".وأضاف في تصريحات لـ"سبوتنيك"، أن "العلاقة الاقتصادية والتجارية بين الأردن وروسيا وبقية دول الاتحاد الأوراسي علاقة جيدة، رغم الضغوط التي تُمارس على الأردن في السنوات الأخير من أجل تخفيض العلاقات وعدم توسعها، خاصة مع الصين وروسيا".
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2026
خالد عبد الجبار
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/08/15/1103988346_25:0:1078:1053_100x100_80_0_0_83843363baec2b966d8b45533b85548e.jpg
خالد عبد الجبار
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/08/15/1103988346_25:0:1078:1053_100x100_80_0_0_83843363baec2b966d8b45533b85548e.jpg
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07ea/07/1b/1115539027_119:0:1052:700_1920x0_80_0_0_bd7c5cd4528f48e77c00d09dbb2aff9d.png
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
روسيا والعالم العربي , أخبار الأردن, روسيا, аудио
روسيا والعالم العربي , أخبار الأردن, روسيا, аудио

توجه أردني لإبرام اتفاقية تجارة حرة مع الاتحاد الأوراسي

11:43 GMT 27.07.2026
راديو
توجه أردني لإبرام اتفاقية تجارة حرة مع الاتحاد الأوراسي
تابعنا عبر
- سبوتنيك عربي
خالد عبد الجبار
معد ومقدم برنامج في إذاعة "سبوتنيك"
كل المواضيع
العلاقات الأردنية الروسية التي بدأت رسميا عام 1963، ظلت قائمة على مبادئ الصداقة والتعاون والاحترام المتبادل، واستمرت في التطور بقوة وثبات حتى الآن.
شهدت خلال السنوات الأخيرة تطورا ملحوظا في مجالات عدة، خاصة على المستوى الاقتصادي أو حتى في مجال العلاقات الثقافية.
وتتويجا لهذه التطورات، قال السفير الأردني في موسكو، خالد الشوابكة، إنه من المتوقع أن تعقد اللجنة الحكومية الأردنية الروسية المشتركة للتعاون التنموي والتجاري والاقتصادي والعلمي والفني أعمالها خلال النصف الأول من شهر أيلول/سبتمبر المقبل في العاصمة الروسية.
وتوقع أن تتمخّض عن هذه الاجتماعات عدة اتفاقيات في مختلف المجالات التي تشمل الاقتصادية والسياحية والثقافية، إلى جانب خطوات من شأنها زيادة حجم التبادل التجاري بين البلدين.

في هذا السياق، قال الأستاذ في الأكاديمية الروسية، الدكتور محمود الأفندي، إن "روسيا، بسبب العقوبات، بدأت الاتجاه شرقا إلى دول الاتحاد الأوراسي وإلى دول الجنوب".

وأضاف في تصريحات لـ"سبوتنيك"، أنه "في هذا الإطار جاءت اتفاقيات التجارة الحرة مع عدد من الدول العربية مثل الأردن، إذ تحترم هذه الدول اتفاقياتها الاقتصادية دون تسييس لتلك العلاقات التجارية والاتفاقيات الاقتصادية".

في سياق متصل، قال الأمين العام للحزب الشيوعي الأردني، الدكتور فهمي الكتوت، إن "هناك توجها لدى الدولة الأردنية في السنوات الأخير إلى تنويع العلاقات الاقتصادية والسياسية وليس الاقتصار على وجهة دولية واحدة".

وأضاف في تصريحات لـ"سبوتنيك"، أن "العلاقة الاقتصادية والتجارية بين الأردن وروسيا وبقية دول الاتحاد الأوراسي علاقة جيدة، رغم الضغوط التي تُمارس على الأردن في السنوات الأخير من أجل تخفيض العلاقات وعدم توسعها، خاصة مع الصين وروسيا".
العالم العربي
العالم
روسيا
اقتصاد
حصري
راديو
رصد عسكري
مجتمع
وسائط متعددة
المدونات
Android APK
© 2026 Sputnik جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала