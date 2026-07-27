https://sarabic.ae/20260727/توجه-أردني-لإبرام-اتفاقية-تجارة-حرة-مع-الاتحاد-الأوراسي-1115539289.html
توجه أردني لإبرام اتفاقية تجارة حرة مع الاتحاد الأوراسي
توجه أردني لإبرام اتفاقية تجارة حرة مع الاتحاد الأوراسي
سبوتنيك عربي
العلاقات الأردنية الروسية التي بدأت رسميا عام 1963، ظلت قائمة على مبادئ الصداقة والتعاون والاحترام المتبادل، واستمرت في التطور بقوة وثبات حتى الآن. 27.07.2026, سبوتنيك عربي
2026-07-27T11:43+0000
2026-07-27T11:43+0000
2026-07-27T11:43+0000
راديو
روسيا والعالم العربي
أخبار الأردن
روسيا
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07ea/07/1b/1115539027_0:0:1244:700_1920x0_80_0_0_f7ed4ef231b809de07af90a94f21ce6e.png
توجه أردني لإبرام اتفاقية تجارة حرة مع الاتحاد الأوراسي
سبوتنيك عربي
توجه أردني لإبرام اتفاقية تجارة حرة مع الاتحاد الأوراسي
شهدت خلال السنوات الأخيرة تطورا ملحوظا في مجالات عدة، خاصة على المستوى الاقتصادي أو حتى في مجال العلاقات الثقافية.وتتويجا لهذه التطورات، قال السفير الأردني في موسكو، خالد الشوابكة، إنه من المتوقع أن تعقد اللجنة الحكومية الأردنية الروسية المشتركة للتعاون التنموي والتجاري والاقتصادي والعلمي والفني أعمالها خلال النصف الأول من شهر أيلول/سبتمبر المقبل في العاصمة الروسية.وتوقع أن تتمخّض عن هذه الاجتماعات عدة اتفاقيات في مختلف المجالات التي تشمل الاقتصادية والسياحية والثقافية، إلى جانب خطوات من شأنها زيادة حجم التبادل التجاري بين البلدين.وأضاف في تصريحات لـ"سبوتنيك"، أنه "في هذا الإطار جاءت اتفاقيات التجارة الحرة مع عدد من الدول العربية مثل الأردن، إذ تحترم هذه الدول اتفاقياتها الاقتصادية دون تسييس لتلك العلاقات التجارية والاتفاقيات الاقتصادية".وأضاف في تصريحات لـ"سبوتنيك"، أن "العلاقة الاقتصادية والتجارية بين الأردن وروسيا وبقية دول الاتحاد الأوراسي علاقة جيدة، رغم الضغوط التي تُمارس على الأردن في السنوات الأخير من أجل تخفيض العلاقات وعدم توسعها، خاصة مع الصين وروسيا".
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2026
خالد عبد الجبار
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/08/15/1103988346_25:0:1078:1053_100x100_80_0_0_83843363baec2b966d8b45533b85548e.jpg
خالد عبد الجبار
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/08/15/1103988346_25:0:1078:1053_100x100_80_0_0_83843363baec2b966d8b45533b85548e.jpg
الأخبار
ar_EG
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07ea/07/1b/1115539027_119:0:1052:700_1920x0_80_0_0_bd7c5cd4528f48e77c00d09dbb2aff9d.png
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
خالد عبد الجبار
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/08/15/1103988346_25:0:1078:1053_100x100_80_0_0_83843363baec2b966d8b45533b85548e.jpg
روسيا والعالم العربي , أخبار الأردن, روسيا, аудио
روسيا والعالم العربي , أخبار الأردن, روسيا, аудио
توجه أردني لإبرام اتفاقية تجارة حرة مع الاتحاد الأوراسي
خالد عبد الجبار
معد ومقدم برنامج في إذاعة "سبوتنيك"
العلاقات الأردنية الروسية التي بدأت رسميا عام 1963، ظلت قائمة على مبادئ الصداقة والتعاون والاحترام المتبادل، واستمرت في التطور بقوة وثبات حتى الآن.
شهدت خلال السنوات الأخيرة تطورا ملحوظا في مجالات عدة، خاصة على المستوى الاقتصادي أو حتى في مجال العلاقات الثقافية.
وتتويجا لهذه التطورات، قال السفير الأردني في موسكو، خالد الشوابكة، إنه من المتوقع أن تعقد اللجنة الحكومية الأردنية الروسية المشتركة للتعاون التنموي والتجاري والاقتصادي والعلمي والفني أعمالها خلال النصف الأول من شهر أيلول/سبتمبر المقبل في العاصمة الروسية.
وتوقع أن تتمخّض عن هذه الاجتماعات عدة اتفاقيات في مختلف المجالات التي تشمل الاقتصادية والسياحية والثقافية، إلى جانب خطوات من شأنها زيادة حجم التبادل التجاري بين البلدين.
في هذا السياق، قال الأستاذ في الأكاديمية الروسية، الدكتور محمود الأفندي، إن "روسيا، بسبب العقوبات، بدأت الاتجاه شرقا إلى دول الاتحاد الأوراسي وإلى دول الجنوب".
وأضاف في تصريحات لـ"سبوتنيك"، أنه "في هذا الإطار جاءت اتفاقيات التجارة الحرة مع عدد من الدول العربية مثل الأردن، إذ تحترم هذه الدول اتفاقياتها الاقتصادية دون تسييس لتلك العلاقات التجارية والاتفاقيات الاقتصادية".
في سياق متصل، قال الأمين العام للحزب الشيوعي الأردني، الدكتور فهمي الكتوت، إن "هناك توجها لدى الدولة الأردنية في السنوات الأخير إلى تنويع العلاقات الاقتصادية والسياسية وليس الاقتصار على وجهة دولية واحدة".
وأضاف في تصريحات لـ"سبوتنيك"، أن "العلاقة الاقتصادية والتجارية بين الأردن وروسيا وبقية دول الاتحاد الأوراسي علاقة جيدة، رغم الضغوط التي تُمارس على الأردن في السنوات الأخير من أجل تخفيض العلاقات وعدم توسعها، خاصة مع الصين وروسيا".