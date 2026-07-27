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سطوع "يامال" يغير حسابات مدريد... والملكي يرد بصفقة الـ 120 مليون يورو
سطوع "يامال" يغير حسابات مدريد... والملكي يرد بصفقة الـ 120 مليون يورو
سبوتنيك عربي
كشفت تقارير صحفية إسبانية عن حالة من القلق داخل أروقة نادي ريال مدريد بسبب التألق اللافت للنجم الشاب لامين يامال، لاعب برشلونة، الذي فرض نفسه بقوة كواحد من... 27.07.2026, سبوتنيك عربي
2026-07-27T17:36+0000
2026-07-27T17:36+0000
أخبار نادي ريال مدريد
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وتدرك إدارة ريال مدريد أن بروز لامين يامال بهذا المستوى قد يمثل تحولاً كبيراً في خريطة المنافسة داخل كرة القدم الإسبانية، بعدما أثبت اللاعب البالغ من العمر 18 عاماً أنه يمتلك مقومات النجم الاستثنائي القادر على قيادة فريق بحجم برشلونة وصناعة حقبة جديدة لسنوات قادمة.وفي هذا السياق، أوضحت التقارير أن ريال مدريد يقترب من إتمام صفقة التعاقد مع الإيفواري يان ديوماندي، جناح نادي لايبزيغ الألماني، في صفقة ضخمة قد تصل قيمتها إلى 120 مليون يورو، تشمل مبلغاً ثابتاً إلى جانب حوافز ومتغيرات إضافية.وأضاف التقرير أن أسلوب اللاعب الإيفواري يحمل بعض أوجه التشابه مع طريقة لعب لامين يامال، خاصة من حيث الجرأة في مواجهة المدافعين، والقدرة على صناعة الفارق رغم صغر السن، مع اختلاف التجربة والظروف بين اللاعبين.ويراهن ريال مدريد على أن يتحول ديوماندي إلى أحد أبرز نجوم الجيل القادم، في وقت ترى فيه إدارة النادي أن يامال قد يصبح أحد القادة الرئيسيين لكرة القدم العالمية خلال السنوات المقبلة.وبحسب الصحيفة، فإن تحركات الميرينغي تعكس استراتيجية جديدة تقوم على الاستثمار المكثف في المواهب الشابة تحت سن الـ20 عاماً، بهدف بناء فريق مستقبلي قادر على منافسة برشلونة واستعادة التفوق في صراع الأجيال القادمة.
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أخبار نادي ريال مدريد, نادي برشلونة, أخبار إسبانيا, النادي الملكي, رياضة
أخبار نادي ريال مدريد, نادي برشلونة, أخبار إسبانيا, النادي الملكي, رياضة

سطوع "يامال" يغير حسابات مدريد... والملكي يرد بصفقة الـ 120 مليون يورو

17:36 GMT 27.07.2026
© AP Photo / Hassan Ammarنجم فريق برشلونة والمنتخب الإسباني لامين يامال
نجم فريق برشلونة والمنتخب الإسباني لامين يامال - سبوتنيك عربي, 1920, 27.07.2026
© AP Photo / Hassan Ammar
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كشفت تقارير صحفية إسبانية عن حالة من القلق داخل أروقة نادي ريال مدريد بسبب التألق اللافت للنجم الشاب لامين يامال، لاعب برشلونة، الذي فرض نفسه بقوة كواحد من أبرز المواهب الصاعدة في كرة القدم العالمية خلال الفترة الأخيرة.
وتدرك إدارة ريال مدريد أن بروز لامين يامال بهذا المستوى قد يمثل تحولاً كبيراً في خريطة المنافسة داخل كرة القدم الإسبانية، بعدما أثبت اللاعب البالغ من العمر 18 عاماً أنه يمتلك مقومات النجم الاستثنائي القادر على قيادة فريق بحجم برشلونة وصناعة حقبة جديدة لسنوات قادمة.
ويرى مسؤولو النادي الملكي أن التحرك أصبح ضرورياً من أجل التعاقد مع موهبة شابة قادرة على ترك بصمة واضحة ومنافسة التأثير الكبير الذي بات يملكه لامين يامال مع برشلونة، وهو ما دفع إدارة ريال مدريد إلى تكثيف جهودها للبحث عن أبرز المواهب الصاعدة في سوق الانتقالات، بحسب وسائل إعلام إسبانية.
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وفي هذا السياق، أوضحت التقارير أن ريال مدريد يقترب من إتمام صفقة التعاقد مع الإيفواري يان ديوماندي، جناح نادي لايبزيغ الألماني، في صفقة ضخمة قد تصل قيمتها إلى 120 مليون يورو، تشمل مبلغاً ثابتاً إلى جانب حوافز ومتغيرات إضافية.

ويبلغ ديوماندي 19 عاماً، ويتميز بالسرعة العالية والمهارة في المراوغة، والقدرة على اللعب في أكثر من مركز هجومي، وهي الخصائص التي جعلت إدارة ريال مدريد تعتبره مشروع نجم عالمي قادر على قيادة الفريق في المستقبل.

وأضاف التقرير أن أسلوب اللاعب الإيفواري يحمل بعض أوجه التشابه مع طريقة لعب لامين يامال، خاصة من حيث الجرأة في مواجهة المدافعين، والقدرة على صناعة الفارق رغم صغر السن، مع اختلاف التجربة والظروف بين اللاعبين.
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ويراهن ريال مدريد على أن يتحول ديوماندي إلى أحد أبرز نجوم الجيل القادم، في وقت ترى فيه إدارة النادي أن يامال قد يصبح أحد القادة الرئيسيين لكرة القدم العالمية خلال السنوات المقبلة.
وبحسب الصحيفة، فإن تحركات الميرينغي تعكس استراتيجية جديدة تقوم على الاستثمار المكثف في المواهب الشابة تحت سن الـ20 عاماً، بهدف بناء فريق مستقبلي قادر على منافسة برشلونة واستعادة التفوق في صراع الأجيال القادمة.
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