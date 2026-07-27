https://sarabic.ae/20260727/علماء-روس-يطورون-تقنية-لتحويل-ثاني-أكسيد-الكربون-إلى-وقود-نظيف-1115556140.html

علماء روس يطورون تقنية لتحويل ثاني أكسيد الكربون إلى وقود نظيف

علماء روس يطورون تقنية لتحويل ثاني أكسيد الكربون إلى وقود نظيف

سبوتنيك عربي

نجح فريق من الباحثين في الجامعة الوطنية للبحوث الإلكترونية الروسية (MIET)، بالتعاون مع عدد من المؤسسات الأكاديمية، في تطوير تقنية جديدة لتحويل ثاني أكسيد... 27.07.2026, سبوتنيك عربي

2026-07-27T20:09+0000

2026-07-27T20:09+0000

2026-07-27T20:09+0000

دراسات

روسيا

موسكو

تكتولوجيا

جامعات روسية

علماء

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ووفقًا للدراسة المنشورة في مجلة " Current Applied Physics"، تعتمد التقنية على استخدام أسلاك نانوية من ثاني أكسيد التيتانيوم مزودة بجسيمات نانوية من الفضة، وهي مواد قادرة على تحويل الطاقة الضوئية إلى طاقة كيميائية تُحفّز التفاعل اللازم لإنتاج الميثانول من ثاني أكسيد الكربون وبخار الماء.وقال الباحث المشارك في الدراسة أندريه تاراسوف إن "تحويل ثاني أكسيد الكربون إلى مركبات مفيدة، يتطلب عمليات تحاكي آلية البناء الضوئي لدى النباتات"، مشيرًا إلى أن المحفزات الضوئية تؤدي دورًا رئيسيًا في تحويل الطاقة الشمسية إلى طاقة كيميائية تُستخدم في تفكيك الروابط الكيميائية وإعادة تشكيلها لإنتاج مركبات عضوية.ويأتي هذا التطور في ظل تزايد الاهتمام العالمي بالحد من انبعاثات ثاني أكسيد الكربون، والاستفادة منه كمادة أولية لإنتاج وقود نظيف، خاصة مع تصاعد المخاوف من تأثيرات تغير المناخ، وارتفاع تركيزات الغازات الدفيئة في الغلاف الجوي.ويعتزم الباحثون في المرحلة المقبلة تطوير مفاعل يعمل بالطاقة الشمسية فقط، بحيث يوفر الضوء والحرارة والطاقة الكهربائية اللازمة لتحويل بخار الماء وثاني أكسيد الكربون إلى ميثانول، في خطوة قد تمهد لتطبيقات عملية في إنتاج الوقود المستدام.وأُنجزت الدراسة بالتعاون بين الجامعة الوطنية للبحوث الإلكترونية الروسية (MIET)، وجامعة أوليانوفسك الحكومية، وجامعة سيتشينوف، والجامعة البيلاروسية الحكومية للمعلوماتية والإلكترونيات الراديوية. وبدعم من المؤسسة الروسية للعلوم.

https://sarabic.ae/20260724/علماء-روس-يطورون-غلاف-كربوني-يساعد-الجسيمات-النانوية-على-تحمل-حرارة-تصل-إلى-1400-درجة-دون-تكتل-1115477656.html

https://sarabic.ae/20260723/علماء-روس-يطورون-طريقة-تتنبأ-بنجاح-علاج-العقم-لدى-الرجال-قبل-الجراحة-1115441427.html

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