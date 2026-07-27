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علماء روس يطورون تقنية لتحويل ثاني أكسيد الكربون إلى وقود نظيف
علماء روس يطورون تقنية لتحويل ثاني أكسيد الكربون إلى وقود نظيف
سبوتنيك عربي
نجح فريق من الباحثين في الجامعة الوطنية للبحوث الإلكترونية الروسية (MIET)، بالتعاون مع عدد من المؤسسات الأكاديمية، في تطوير تقنية جديدة لتحويل ثاني أكسيد... 27.07.2026, سبوتنيك عربي
2026-07-27T20:09+0000
2026-07-27T20:09+0000
دراسات
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موسكو
تكتولوجيا
جامعات روسية
علماء
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ووفقًا للدراسة المنشورة في مجلة " Current Applied Physics"، تعتمد التقنية على استخدام أسلاك نانوية من ثاني أكسيد التيتانيوم مزودة بجسيمات نانوية من الفضة، وهي مواد قادرة على تحويل الطاقة الضوئية إلى طاقة كيميائية تُحفّز التفاعل اللازم لإنتاج الميثانول من ثاني أكسيد الكربون وبخار الماء.وقال الباحث المشارك في الدراسة أندريه تاراسوف إن "تحويل ثاني أكسيد الكربون إلى مركبات مفيدة، يتطلب عمليات تحاكي آلية البناء الضوئي لدى النباتات"، مشيرًا إلى أن المحفزات الضوئية تؤدي دورًا رئيسيًا في تحويل الطاقة الشمسية إلى طاقة كيميائية تُستخدم في تفكيك الروابط الكيميائية وإعادة تشكيلها لإنتاج مركبات عضوية.ويأتي هذا التطور في ظل تزايد الاهتمام العالمي بالحد من انبعاثات ثاني أكسيد الكربون، والاستفادة منه كمادة أولية لإنتاج وقود نظيف، خاصة مع تصاعد المخاوف من تأثيرات تغير المناخ، وارتفاع تركيزات الغازات الدفيئة في الغلاف الجوي.ويعتزم الباحثون في المرحلة المقبلة تطوير مفاعل يعمل بالطاقة الشمسية فقط، بحيث يوفر الضوء والحرارة والطاقة الكهربائية اللازمة لتحويل بخار الماء وثاني أكسيد الكربون إلى ميثانول، في خطوة قد تمهد لتطبيقات عملية في إنتاج الوقود المستدام.وأُنجزت الدراسة بالتعاون بين الجامعة الوطنية للبحوث الإلكترونية الروسية (MIET)، وجامعة أوليانوفسك الحكومية، وجامعة سيتشينوف، والجامعة البيلاروسية الحكومية للمعلوماتية والإلكترونيات الراديوية. وبدعم من المؤسسة الروسية للعلوم.
https://sarabic.ae/20260724/علماء-روس-يطورون-غلاف-كربوني-يساعد-الجسيمات-النانوية-على-تحمل-حرارة-تصل-إلى-1400-درجة-دون-تكتل-1115477656.html
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دراسات, روسيا, موسكو, تكتولوجيا, جامعات روسية, علماء
دراسات, روسيا, موسكو, تكتولوجيا, جامعات روسية, علماء

علماء روس يطورون تقنية لتحويل ثاني أكسيد الكربون إلى وقود نظيف

20:09 GMT 27.07.2026
© Sputnikتحويل ثاني أكسيد الكربون إلى وقود نظيف
تحويل ثاني أكسيد الكربون إلى وقود نظيف - سبوتنيك عربي, 1920, 27.07.2026
© Sputnik
تابعنا عبر
نجح فريق من الباحثين في الجامعة الوطنية للبحوث الإلكترونية الروسية (MIET)، بالتعاون مع عدد من المؤسسات الأكاديمية، في تطوير تقنية جديدة لتحويل ثاني أكسيد الكربون إلى الميثانول، وهو وقود بديل ومادة أساسية في الصناعات الكيميائية، باستخدام الضوء والمجال الكهربائي.
ووفقًا للدراسة المنشورة في مجلة " Current Applied Physics"، تعتمد التقنية على استخدام أسلاك نانوية من ثاني أكسيد التيتانيوم مزودة بجسيمات نانوية من الفضة، وهي مواد قادرة على تحويل الطاقة الضوئية إلى طاقة كيميائية تُحفّز التفاعل اللازم لإنتاج الميثانول من ثاني أكسيد الكربون وبخار الماء.
وأوضح الباحثون أن هذه الطريقة حققت نتائج واعدة، إذ أسهمت إضافة جسيمات الفضة في زيادة إنتاج الميثانول بمقدار ثلاثة أضعاف، فيما أدى تطبيق مجال كهربائي بالتزامن مع الضوء إلى رفع كفاءة العملية إلى خمسة أضعاف مقارنة بالتقنيات التقليدية.
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وقال الباحث المشارك في الدراسة أندريه تاراسوف إن "تحويل ثاني أكسيد الكربون إلى مركبات مفيدة، يتطلب عمليات تحاكي آلية البناء الضوئي لدى النباتات"، مشيرًا إلى أن المحفزات الضوئية تؤدي دورًا رئيسيًا في تحويل الطاقة الشمسية إلى طاقة كيميائية تُستخدم في تفكيك الروابط الكيميائية وإعادة تشكيلها لإنتاج مركبات عضوية.
وأضاف تاراسوف: "الجسيمات النانوية من الفضة تعمل كوسيط لنقل الإلكترونات بين جزيئات الماء وثاني أكسيد الكربون، ما يعزز كفاءة التفاعل ويسرّع إنتاج الميثانول".
ويأتي هذا التطور في ظل تزايد الاهتمام العالمي بالحد من انبعاثات ثاني أكسيد الكربون، والاستفادة منه كمادة أولية لإنتاج وقود نظيف، خاصة مع تصاعد المخاوف من تأثيرات تغير المناخ، وارتفاع تركيزات الغازات الدفيئة في الغلاف الجوي.
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ويعتزم الباحثون في المرحلة المقبلة تطوير مفاعل يعمل بالطاقة الشمسية فقط، بحيث يوفر الضوء والحرارة والطاقة الكهربائية اللازمة لتحويل بخار الماء وثاني أكسيد الكربون إلى ميثانول، في خطوة قد تمهد لتطبيقات عملية في إنتاج الوقود المستدام.
وأُنجزت الدراسة بالتعاون بين الجامعة الوطنية للبحوث الإلكترونية الروسية (MIET)، وجامعة أوليانوفسك الحكومية، وجامعة سيتشينوف، والجامعة البيلاروسية الحكومية للمعلوماتية والإلكترونيات الراديوية. وبدعم من المؤسسة الروسية للعلوم.
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