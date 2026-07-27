مقتل شخصين وإصابة خمسة آخرين في هجوم على مقاطعة روستوف دون الروسية - السلطات

عربي
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي - إعادة
03:30 GMT
150 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
123 د
ملفات ساخنة
الحرب على إيران …. هل تتحول لحرب استنزاف طويلة لواشنطن؟
08:31 GMT
30 د
روسيا والعالم العربي
الشراكة الاستراتيجية بين المغرب وروسيا تفتح آفاقا جديدا أمام القارة الأفريقية
09:03 GMT
29 د
موزاييك
ثورة في علم الحفريات.. مصر توثق أول وجود للزواحف الطائرة قبل 95 مليون عام
09:33 GMT
14 د
مساحة حرة
سائق شاحنة يثير جدلا واسعا في مصر بعد ظهوره وهو يرقص أثناء القيادة
10:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
الاكتئاب يصيب القطاع الطبي في أوروبا، ما الأسباب التي أدت لذلك؟
10:33 GMT
14 د
مرايا العلوم
غابات تنفث الكربون، ورحلة الطائر الجبارة، وأقدم حشرة في العالم، وتأثير الفراشة
10:47 GMT
13 د
من الملعب
On air
11:03 GMT
30 د
عرب بوينت بودكاست
كيف يمكن التعافي من اضطراب ما بعد الصدمة؟
11:33 GMT
13 د
المقهى الثقافي
حوار مع الشاعر الأردني محمد محمود العزام
11:46 GMT
14 د
مساحة حرة
فيديو لبيع مخدرات على الملأ في مصر يثير جدلا واسعا
12:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
ما السر وراء الحماس الزائد في التشجيع أثناء مباريات كرة القدم؟
12:33 GMT
12 د
موزاييك
علم الخلافات الزوجية: من العادات التلقائية إلى الحلول الذكية
12:44 GMT
16 د
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
الإكتئاب كإضطراب نفسي.. ما هي أسبابه وأعراضه وسبل التصدي له؟
16:03 GMT
16 د
مرايا العلوم
قريبا سنركب الروبوت وننطلق... والصحة العالمية تدق ناقوس الخطر من تفشي "إيبولا"
16:19 GMT
29 د
طرائف سبوتنيك
لاري.. القط الذي لا يغادر داونينغ ستريت!
16:49 GMT
11 د
عالم سبوتنيك
أمريكا تفسح المجال للمسار الدبلوماسي.. وإسرائيل تنقل الخط الأصفر في غزة
17:00 GMT
59 د
الإنسان والثقافة
كاميرا الطالب.. نافذة العرب على روسيا الحقيقية
18:00 GMT
29 د
قوانين الاقتصاد
خبير: المزارع السوري يخسر لهذه الأسباب
18:30 GMT
29 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي - إعادة
19:00 GMT
108 د
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي - إعادة
02:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
05:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
هل منصات التواصل تنشر العدوانية؟
09:03 GMT
18 د
صدى الحياة
هل العقلانية ذكر والعاطفة أنثى؟ العلم يحطم أقدم صورة نمطية
09:22 GMT
29 د
مرايا العلوم
مجموعة فريدة من النجوم وصيد البشر الأوائل وثقوب سوداء متباعدة بسرعة هائلة
09:51 GMT
9 د
بين بيروت والقاهرة
بين بيروت والقاهرة
10:00 GMT
123 د
نبض افريقيا
ليبيا تدخل سباق الترشح لاستضافة كأس أمم أفريقيا مع مالي والنيجر وبوركينا فاسوش
12:03 GMT
30 د
عرب بوينت بودكاست
هل سيغير برنامج الذكاء الصناعي للدردشة حياتنا ؟
12:33 GMT
19 د
موزاييك
ثمانون دقيقة مفقودة من النوم... ماذا يحدث لجسمك؟
12:52 GMT
8 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
تغير المناخ والهجرات الجماعية وعالم أحياء الكيمياء وقتلته الثورة
16:52 GMT
8 د
أمساليوم
بث مباشر
Военнослужащие 1430-го гвардейского мотострелкового полка ВС РФ на занятиях по штурмовым действиям и ведение боя в окопах на Запорожском направлении в зоне специальной военной операции - سبوتنيك عربي, 1920
العملية العسكرية الروسية الخاصة
انطلقت العملية العسكرية الروسية الخاصة لحماية دونباس في 24 فبراير/ شباط 2022. نقدم آخر المستجدات المتعلقة بالعملية، تقارير مصورة، وتعليقات حصرية لسبوتنيك، وخريطة للعملية العسكرية في أوكرانيا، تظهر مواقع تمركز القوات الروسية، ونقاط التماس مع الجانب الأوكراني، ومواقع الوحدات العسكرية المسلحة للطرفين.
https://sarabic.ae/20260727/مقتل-شخصين-وإصابة-خمسة-آخرين-في-هجوم-على-مقاطعة-روستوف-دون-الروسية---السلطات-1115526910.html
مقتل شخصين وإصابة خمسة آخرين في هجوم على مقاطعة روستوف دون الروسية - السلطات
مقتل شخصين وإصابة خمسة آخرين في هجوم على مقاطعة روستوف دون الروسية - السلطات
سبوتنيك عربي
أعلن حاكم مقاطعة روستوف، يوري سليوسار، مقتل شخصين وإصابة خمسة آخرين جراء الهجوم الجوي الليلي الذي استهدف مدينة روستوف دون. 27.07.2026, سبوتنيك عربي
2026-07-27T03:50+0000
2026-07-27T03:50+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
روسيا
أخبار أوكرانيا
مقتل أشخاص
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e8/03/17/1087285804_0:335:3043:2047_1920x0_80_0_0_fa4465152e8c747c94b663d68bbcb91d.jpg
وقال سليوسار في منشور على منصة "ماكس": "أدى الهجوم الجوي الليلي إلى عواقب مأساوية. ففي مدينة روستوف دون، لقي شخصان، وهما زوجان، مصرعهما. كما أصيب خمسة أشخاص بجروح متفاوتة الخطورة، اثنان منهم في حالة حرجة، من بينهم مراهق."وأوضح أن المصابين تلقوا الرعاية الطبية اللازمة، وأن الطواقم الطبية "تبذل كل ما هو ضروري" لعلاجهم.كما أعرب حاكم المقاطعة عن "خالص التعازي لأقارب وأصدقاء الضحيتين، وعن دعمه وتعاطفه مع المصابين"، مؤكدًا أنه "سيتم تقديم كل المساعدة اللازمة لهم."من جانبها ترد القوات الروسية على جرائم نظام كييف، ضد المدنيين والمنشآت المدنية، باستهداف البنية العسكرية الأوكرانية حصرًا، وكذلك منشآت المجمع الصناعي العسكري، وكل ماله علاقة بتخزين أو إصلاح أو تصنيع المعدات العسكرية، ومراكز تجمعات أفراد القوات المسلحة الأوكرانية والمرتزقة الأجانب.وتهدف العملية العسكرية الروسية الخاصة، التي بدأت في 24 فبراير/ شباط 2022، إلى حماية سكان دونباس، الذين تعرضوا للاضطهاد والإبادة من قبل نظام كييف لسنوات.ودمرت القوات الروسية خلال العملية الكثير من المعدات التي راهن الغرب عليها، على رأسها دبابات "ليوبارد 2" الألمانية، والكثير من المدرعات الأمريكية والبريطانية، بالإضافة إلى دبابات وآليات كثيرة قدمتها دول في حلف "الناتو"، والتي كان مصيرها التدمير على وقع الضربات الروسية.
https://sarabic.ae/20260726/مقتل-شخصين-وإصابة-14-آخرين-جراء-هجمات-أوكرانية-على-جمهورية-دونيتسك-الشعبية-1115525955.html
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2026
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e8/03/17/1087285804_0:0:2729:2047_1920x0_80_0_0_61c4c599646a7353c7676505290e0b21.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
روسيا, أخبار أوكرانيا, مقتل أشخاص
روسيا, أخبار أوكرانيا, مقتل أشخاص

مقتل شخصين وإصابة خمسة آخرين في هجوم على مقاطعة روستوف دون الروسية - السلطات

03:50 GMT 27.07.2026
© Sputnik . Maksim Blinov / الانتقال إلى بنك الصورضباط إنفاذ القانون والخدمات الطبية والمسعفون ينقلون امرأة مصابة إلى سيارة إسعاف خارج قاعة الحفلات الموسيقية في مركز تسوق "كروكوس سيتي" في منطقة كراسنوغورسك في ضواحي العاصمة الروسية موسكو.
ضباط إنفاذ القانون والخدمات الطبية والمسعفون ينقلون امرأة مصابة إلى سيارة إسعاف خارج قاعة الحفلات الموسيقية في مركز تسوق كروكوس سيتي في منطقة كراسنوغورسك في ضواحي العاصمة الروسية موسكو. - سبوتنيك عربي, 1920, 27.07.2026
© Sputnik . Maksim Blinov
/
الانتقال إلى بنك الصور
تابعنا عبر
أعلن حاكم مقاطعة روستوف، يوري سليوسار، مقتل شخصين وإصابة خمسة آخرين جراء الهجوم الجوي الليلي الذي استهدف مدينة روستوف دون.
وقال سليوسار في منشور على منصة "ماكس": "أدى الهجوم الجوي الليلي إلى عواقب مأساوية. ففي مدينة روستوف دون، لقي شخصان، وهما زوجان، مصرعهما. كما أصيب خمسة أشخاص بجروح متفاوتة الخطورة، اثنان منهم في حالة حرجة، من بينهم مراهق."
وأوضح أن المصابين تلقوا الرعاية الطبية اللازمة، وأن الطواقم الطبية "تبذل كل ما هو ضروري" لعلاجهم.
كما أعرب حاكم المقاطعة عن "خالص التعازي لأقارب وأصدقاء الضحيتين، وعن دعمه وتعاطفه مع المصابين"، مؤكدًا أنه "سيتم تقديم كل المساعدة اللازمة لهم."
وتتبع كييف أساليب إرهابية، في مقدمتها استخدام المسيرات الهجومية، والقصف المدفعي ضد المدنيين والمنشآت المدنية في روسيا.
من جانبها ترد القوات الروسية على جرائم نظام كييف، ضد المدنيين والمنشآت المدنية، باستهداف البنية العسكرية الأوكرانية حصرًا، وكذلك منشآت المجمع الصناعي العسكري، وكل ماله علاقة بتخزين أو إصلاح أو تصنيع المعدات العسكرية، ومراكز تجمعات أفراد القوات المسلحة الأوكرانية والمرتزقة الأجانب.
وتهدف العملية العسكرية الروسية الخاصة، التي بدأت في 24 فبراير/ شباط 2022، إلى حماية سكان دونباس، الذين تعرضوا للاضطهاد والإبادة من قبل نظام كييف لسنوات.
جندي روسي في كراسنوأرميسك في جمهورية دونيتسك الشعبية - سبوتنيك عربي, 1920, 26.07.2026
العملية العسكرية الروسية الخاصة
مقتل شخصين وإصابة 14 آخرين جراء هجمات أوكرانية على جمهورية دونيتسك الشعبية
أمس, 21:40 GMT
ودمرت القوات الروسية خلال العملية الكثير من المعدات التي راهن الغرب عليها، على رأسها دبابات "ليوبارد 2" الألمانية، والكثير من المدرعات الأمريكية والبريطانية، بالإضافة إلى دبابات وآليات كثيرة قدمتها دول في حلف "الناتو"، والتي كان مصيرها التدمير على وقع الضربات الروسية.
العالم العربي
العالم
روسيا
اقتصاد
حصري
راديو
رصد عسكري
مجتمع
وسائط متعددة
المدونات
Android APK
© 2026 Sputnik جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала