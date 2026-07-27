https://sarabic.ae/20260727/مقتل-شخصين-وإصابة-خمسة-آخرين-في-هجوم-على-مقاطعة-روستوف-دون-الروسية---السلطات-1115526910.html

مقتل شخصين وإصابة خمسة آخرين في هجوم على مقاطعة روستوف دون الروسية - السلطات

مقتل شخصين وإصابة خمسة آخرين في هجوم على مقاطعة روستوف دون الروسية - السلطات

سبوتنيك عربي

أعلن حاكم مقاطعة روستوف، يوري سليوسار، مقتل شخصين وإصابة خمسة آخرين جراء الهجوم الجوي الليلي الذي استهدف مدينة روستوف دون. 27.07.2026, سبوتنيك عربي

2026-07-27T03:50+0000

2026-07-27T03:50+0000

2026-07-27T03:50+0000

العملية العسكرية الروسية الخاصة

روسيا

أخبار أوكرانيا

مقتل أشخاص

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وقال سليوسار في منشور على منصة "ماكس": "أدى الهجوم الجوي الليلي إلى عواقب مأساوية. ففي مدينة روستوف دون، لقي شخصان، وهما زوجان، مصرعهما. كما أصيب خمسة أشخاص بجروح متفاوتة الخطورة، اثنان منهم في حالة حرجة، من بينهم مراهق."وأوضح أن المصابين تلقوا الرعاية الطبية اللازمة، وأن الطواقم الطبية "تبذل كل ما هو ضروري" لعلاجهم.كما أعرب حاكم المقاطعة عن "خالص التعازي لأقارب وأصدقاء الضحيتين، وعن دعمه وتعاطفه مع المصابين"، مؤكدًا أنه "سيتم تقديم كل المساعدة اللازمة لهم."من جانبها ترد القوات الروسية على جرائم نظام كييف، ضد المدنيين والمنشآت المدنية، باستهداف البنية العسكرية الأوكرانية حصرًا، وكذلك منشآت المجمع الصناعي العسكري، وكل ماله علاقة بتخزين أو إصلاح أو تصنيع المعدات العسكرية، ومراكز تجمعات أفراد القوات المسلحة الأوكرانية والمرتزقة الأجانب.وتهدف العملية العسكرية الروسية الخاصة، التي بدأت في 24 فبراير/ شباط 2022، إلى حماية سكان دونباس، الذين تعرضوا للاضطهاد والإبادة من قبل نظام كييف لسنوات.ودمرت القوات الروسية خلال العملية الكثير من المعدات التي راهن الغرب عليها، على رأسها دبابات "ليوبارد 2" الألمانية، والكثير من المدرعات الأمريكية والبريطانية، بالإضافة إلى دبابات وآليات كثيرة قدمتها دول في حلف "الناتو"، والتي كان مصيرها التدمير على وقع الضربات الروسية.

https://sarabic.ae/20260726/مقتل-شخصين-وإصابة-14-آخرين-جراء-هجمات-أوكرانية-على-جمهورية-دونيتسك-الشعبية-1115525955.html

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سبوتنيك عربي

روسيا, أخبار أوكرانيا, مقتل أشخاص