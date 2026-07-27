https://sarabic.ae/20260727/هدف-تاريخي-يهزم-ميسي-ومبابي-فيفا-يكشف-عن-جائزة-أجمل-أهداف-مونديال-2026-1115556953.html
هدف تاريخي يهزم ميسي ومبابي.. فيفا يكشف عن جائزة أجمل أهداف مونديال 2026
هدف تاريخي يهزم ميسي ومبابي.. فيفا يكشف عن جائزة أجمل أهداف مونديال 2026
سبوتنيك عربي
حصد نجم منتخب الرأس الأخضر، سيدني لوبيز كابرال، جائزة "هيونداي" لأفضل هدف في بطولة كأس العالم 2026، بعدما اختارته جماهير كرة القدم عبر تصويت نظمه الاتحاد... 27.07.2026, سبوتنيك عربي
2026-07-27T21:20+0000
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وجاء الهدف الفائز خلال مواجهة الرأس الأخضر أمام الأرجنتين في دور الـ32، حين قدم كابرال لقطة فردية مميزة، راوغ خلالها أليكسيس ماك أليستر بمهارة قبل أن يسدد كرة قوية استقرت في الزاوية العليا لمرمى إيميليانو مارتينيز، مسجلًا هدف التعادل 2-2، قبل أن يحسم المنتخب الأرجنتيني المباراة بنتيجة 3-2 بعد الأشواط الإضافية.كما تفوق هدف نجم الرأس الأخضر على مجموعة من الأهداف التي بلغت المرحلة النهائية من التصويت، من بينها هدف كيليان مبابي أمام السنغال، وهدف ليونيل ميسي في مرمى الجزائر، وهدف جوليان ألفاريز ضد سويسرا، بالإضافة إلى هدف فيران توريس في المباراة النهائية أمام الأرجنتين.وعلى صعيد المنافسة، تُوج منتخب إسبانيا بلقب كأس العالم 2026 للمرة الثانية في تاريخه، بعد فوزه على الأرجنتين بهدف دون رد في المباراة النهائية التي امتدت إلى شوطين إضافيين.
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مونديال 2026, كأس العالم 2026, رياضة
مونديال 2026, كأس العالم 2026, رياضة
هدف تاريخي يهزم ميسي ومبابي.. فيفا يكشف عن جائزة أجمل أهداف مونديال 2026
حصد نجم منتخب الرأس الأخضر، سيدني لوبيز كابرال، جائزة "هيونداي" لأفضل هدف في بطولة كأس العالم 2026، بعدما اختارته جماهير كرة القدم عبر تصويت نظمه الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا"، ليتفوق على أهداف حملت توقيع نخبة من نجوم اللعبة، أبرزهم ليونيل ميسي وكيليان مبابي.
وجاء الهدف الفائز خلال مواجهة الرأس الأخضر أمام الأرجنتين في دور الـ32، حين قدم كابرال لقطة فردية مميزة، راوغ خلالها أليكسيس ماك أليستر بمهارة قبل أن يسدد كرة قوية استقرت في الزاوية العليا لمرمى إيميليانو مارتينيز، مسجلًا هدف التعادل 2-2، قبل أن يحسم المنتخب الأرجنتيني المباراة بنتيجة 3-2 بعد الأشواط الإضافية.
وأوضح "فيفا" عبر موقعه الرسمي أن هدف كابرال نال جائزة أفضل هدف في البطولة بعد تصدره تصويت الجماهير، متفوقًا على هدف الأوزبكي إلدور شومورودوف في شباك الكونغو الديمقراطية، وهدف ويلسون إيزيدور، لاعب هايتي، أمام المغرب، اللذين جاءا في المركزين الثاني والثالث.
كما تفوق هدف نجم الرأس الأخضر على مجموعة من الأهداف التي بلغت المرحلة النهائية من التصويت
، من بينها هدف كيليان مبابي أمام السنغال، وهدف ليونيل ميسي في مرمى الجزائر، وهدف جوليان ألفاريز ضد سويسرا، بالإضافة إلى هدف فيران توريس في المباراة النهائية أمام الأرجنتين.
وشهدت نسخة 2026 المشاركة الأولى لمنتخب الرأس الأخضر في نهائيات كأس العالم، حيث قدم مستويات لافتة ونجح في عبور دور المجموعات، قبل أن يودع البطولة بالخسارة أمام الأرجنتين في دور الـ32.
وعلى صعيد المنافسة، تُوج منتخب إسبانيا بلقب كأس العالم 2026
للمرة الثانية في تاريخه، بعد فوزه على الأرجنتين بهدف دون رد في المباراة النهائية التي امتدت إلى شوطين إضافيين.