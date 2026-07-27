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وزير الخارجية اللبناني: "حزب الله" إيراني في الجوهر وعقيدته تتجاوز الإطار الوطني
وزير الخارجية اللبناني: "حزب الله" إيراني في الجوهر وعقيدته تتجاوز الإطار الوطني
سبوتنيك عربي
قال وزير الخارجية اللبناني، يوسف رجي، إن حزب الله "إيراني بجوهره" ولا يصف نفسه بالمقاومة اللبنانية، معتبرًا أن ذلك يعكس عقيدة تتجاوز الإطار الوطني. 27.07.2026, سبوتنيك عربي
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وأضاف رجي، في تصريحات له، أنه "لا يمكن الفصل بين الجناحين العسكري والسياسي لـ"حزب الله" قبل نزع سلاحه"، مؤكدًا أن الجيش اللبناني يمتلك القدرات اللازمة، وأن الرهان ينصب على توسيع سيطرته لتشمل الجنوب بأكمله.وأشار وزير الخارجية اللبناني، إلى ثقته في الضمانات الأمريكية بشأن التزام إسرائيل، معربًا عن أمله في أن يصبح لبنان محررا من كل احتلال ومن أي سلاح غير شرعي.ووقّعت إسرائيل ولبنان، الشهر الماضي، اتفاقًا إطاريًا برعاية الولايات المتحدة، يهدف في نهاية المطاف إلى إنهاء الوجود العسكري الإسرائيلي في جنوب لبنان، واستعادة لبنان سيادته الكاملة على أراضيه.ووصف رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، توقيع "الاتفاق الإطاري" مع لبنان برعاية أمريكية بأنه "إنجاز كبير لإسرائيل"، لافتًا إلى أن القوات الإسرائيلية ستبقى في الحزام الأمني جنوبي لبنان حتى يتم تجريد "حزب الله" من سلاحه.ورغم إعلان الولايات المتحدة وإيران التوصل إلى مذكرة تفاهم لإنهاء الصراع العسكري بينهما، يشمل وقفًا فوريًا للعمليات العسكرية على جميع الجبهات بما في ذلك لبنان، إلا أن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير دفاعه يسرائيل كاتس، أوعزا لقوات الجيش بوقف إطلاق النار في لبنان، دون الانسحاب من المناطق التي يسيطر عليها، مع التأكيد على أن إسرائيل سترد ضد أي "خرق لوقف إطلاق النار" من قبل "حزب الله" اللبناني.
https://sarabic.ae/20260726/نتنياهو-لم-ننسحب-من-المنطقتين-التجريبيتين-في-لبنان-لأننا-لم-نكن-فيهما-أصلا-1115516175.html
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لبنان, أخبار لبنان, أخبار إسرائيل اليوم, إسرائيل, أخبار حزب الله, العالم العربي

وزير الخارجية اللبناني: "حزب الله" إيراني في الجوهر وعقيدته تتجاوز الإطار الوطني

14:17 GMT 27.07.2026
© AP Photo / Virginia Mayoوزير الخارجية اللبناني، يوسف رجي
وزير الخارجية اللبناني، يوسف رجي - سبوتنيك عربي, 1920, 27.07.2026
© AP Photo / Virginia Mayo
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قال وزير الخارجية اللبناني، يوسف رجي، إن حزب الله "إيراني بجوهره" ولا يصف نفسه بالمقاومة اللبنانية، معتبرًا أن ذلك يعكس عقيدة تتجاوز الإطار الوطني.
وأضاف رجي، في تصريحات له، أنه "لا يمكن الفصل بين الجناحين العسكري والسياسي لـ"حزب الله" قبل نزع سلاحه"، مؤكدًا أن الجيش اللبناني يمتلك القدرات اللازمة، وأن الرهان ينصب على توسيع سيطرته لتشمل الجنوب بأكمله.
وأشار وزير الخارجية اللبناني، إلى ثقته في الضمانات الأمريكية بشأن التزام إسرائيل، معربًا عن أمله في أن يصبح لبنان محررا من كل احتلال ومن أي سلاح غير شرعي.
رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو - سبوتنيك عربي, 1920, 26.07.2026
نتنياهو: لم ننسحب من المنطقتين التجريبيتين في لبنان لأننا لم نكن فيهما أصلا
أمس, 14:19 GMT
ووقّعت إسرائيل ولبنان، الشهر الماضي، اتفاقًا إطاريًا برعاية الولايات المتحدة، يهدف في نهاية المطاف إلى إنهاء الوجود العسكري الإسرائيلي في جنوب لبنان، واستعادة لبنان سيادته الكاملة على أراضيه.
ووصف رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، توقيع "الاتفاق الإطاري" مع لبنان برعاية أمريكية بأنه "إنجاز كبير لإسرائيل"، لافتًا إلى أن القوات الإسرائيلية ستبقى في الحزام الأمني جنوبي لبنان حتى يتم تجريد "حزب الله" من سلاحه.
وشهدت واشنطن، منذ أبريل/ نيسان الماضي، 5 جولات من المفاوضات بين لبنان وإسرائيل، تناولت ملفات أمنية وسياسية معقدة، أبرزها تثبيت وقف إطلاق النار بين "حزب الله" وإسرائيل، وسط جهود أمريكية لخفض التوتر والتوصل إلى تفاهمات أكثر استدامة بين الجانبين.
ورغم إعلان الولايات المتحدة وإيران التوصل إلى مذكرة تفاهم لإنهاء الصراع العسكري بينهما، يشمل وقفًا فوريًا للعمليات العسكرية على جميع الجبهات بما في ذلك لبنان، إلا أن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير دفاعه يسرائيل كاتس، أوعزا لقوات الجيش بوقف إطلاق النار في لبنان، دون الانسحاب من المناطق التي يسيطر عليها، مع التأكيد على أن إسرائيل سترد ضد أي "خرق لوقف إطلاق النار" من قبل "حزب الله" اللبناني.
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