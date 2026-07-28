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أزمة طاقة تضرب ليبيا... توقف مجمع مليتة وحقل الفيل بعد اقتحام المحتجين
أزمة طاقة تضرب ليبيا... توقف مجمع مليتة وحقل الفيل بعد اقتحام المحتجين
سبوتنيك عربي
أعلنت المؤسسة الوطنية للنفط الليبية، اليوم الثلاثاء، توقف العمليات التشغيلية في مجمع مليتة الصناعي، عقب اقتحامه من قبل مجموعة من المحتجين، ما أدى إلى تعطّل... 28.07.2026, سبوتنيك عربي
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وقالت المؤسسة، في بيان لها، إن "إنتاج حقل الفيل النفطي توقف بالكامل، فيما تأثرت عمليات الإنتاج في حقل الوفاء وتوقفت جزئياً نتيجة التطورات الأخيرة".وأضافت أن "توقف الإمدادات تسبب في نقص حاد في كميات الغاز والوقود اللازمة لتشغيل محطات توليد الكهرباء، ما أدى إلى خروج عدد من وحدات التوليد عن الخدمة".وناشدت المؤسسة الوطنية للنفط، الجهات المختصة التدخل بشكل عاجل لتأمين مجمع مليتة الصناعي وحماية المنشآت النفطية، مؤكدة أن حماية قطاع النفط والغاز تمثل مسؤولية وطنية مشتركة.كما أشارت إلى "احتفاظها بحقها في إعلان حالة القوة القاهرة، حال استمرار الظروف الحالية وتعذر استئناف العمليات التشغيلية في المجمع".وأعلن حراك أبناء منطقة سوق الجمعة في طرابلس إغلاق عدد من مؤسسات الدولة الواقعة في نطاق المنطقة، من بينها وزارات الشباب، والتعليم، والموارد المائية، وشركتا "ليبيانا" و"المدار"، إضافة إلى فروع مصرف ليبيا المركزي، ومصلحة السجل العقاري، ومصلحة الطيران المدني، وذلك ابتداءً من منتصف الليل باستخدام السواتر الترابية.
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سوق النفط, أسعار النفط اليوم, أخبار ليبيا اليوم, أخبار العالم الآن, العالم العربي
سوق النفط, أسعار النفط اليوم, أخبار ليبيا اليوم, أخبار العالم الآن, العالم العربي

أزمة طاقة تضرب ليبيا... توقف مجمع مليتة وحقل الفيل بعد اقتحام المحتجين

10:22 GMT 28.07.2026
© AFP 2023 / MAHMUD TURKIAمحطة مليته للنفط والغاز في ضواحي زوارة في غرب ليبيا
محطة مليته للنفط والغاز في ضواحي زوارة في غرب ليبيا - سبوتنيك عربي, 1920, 28.07.2026
© AFP 2023 / MAHMUD TURKIA
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أعلنت المؤسسة الوطنية للنفط الليبية، اليوم الثلاثاء، توقف العمليات التشغيلية في مجمع مليتة الصناعي، عقب اقتحامه من قبل مجموعة من المحتجين، ما أدى إلى تعطّل إنتاج وإمدادات الغاز الطبيعي من المجمع.
وقالت المؤسسة، في بيان لها، إن "إنتاج حقل الفيل النفطي توقف بالكامل، فيما تأثرت عمليات الإنتاج في حقل الوفاء وتوقفت جزئياً نتيجة التطورات الأخيرة".
وأضافت أن "توقف الإمدادات تسبب في نقص حاد في كميات الغاز والوقود اللازمة لتشغيل محطات توليد الكهرباء، ما أدى إلى خروج عدد من وحدات التوليد عن الخدمة".
مركز إدارة التنسيق لوزارة الكهرباء السورية - سبوتنيك عربي, 1920, 27.07.2026
حر الصيف يعمق أزمة الكهرباء في ليبيا... أعطال الشبكة تتجاوز أزمة الوقود
أمس, 13:47 GMT
وناشدت المؤسسة الوطنية للنفط، الجهات المختصة التدخل بشكل عاجل لتأمين مجمع مليتة الصناعي وحماية المنشآت النفطية، مؤكدة أن حماية قطاع النفط والغاز تمثل مسؤولية وطنية مشتركة.
كما أشارت إلى "احتفاظها بحقها في إعلان حالة القوة القاهرة، حال استمرار الظروف الحالية وتعذر استئناف العمليات التشغيلية في المجمع".
وشهدت العاصمة طرابلس ومدن الساحل الغربي، الأحد الماضي، احتجاجات مع إعلان عدد من الحراكات عن إغلاق مؤسسات حكومية وطرق رئيسية، بسبب المشاكل الخدمية التي تعاني منها.
وأعلن حراك أبناء منطقة سوق الجمعة في طرابلس إغلاق عدد من مؤسسات الدولة الواقعة في نطاق المنطقة، من بينها وزارات الشباب، والتعليم، والموارد المائية، وشركتا "ليبيانا" و"المدار"، إضافة إلى فروع مصرف ليبيا المركزي، ومصلحة السجل العقاري، ومصلحة الطيران المدني، وذلك ابتداءً من منتصف الليل باستخدام السواتر الترابية.
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