https://sarabic.ae/20260728/أزمة-طاقة-تضرب-ليبيا-توقف-مجمع-مليتة-وحقل-الفيل-بعد-اقتحام-المحتجين-1115566403.html
أزمة طاقة تضرب ليبيا... توقف مجمع مليتة وحقل الفيل بعد اقتحام المحتجين
أزمة طاقة تضرب ليبيا... توقف مجمع مليتة وحقل الفيل بعد اقتحام المحتجين
سبوتنيك عربي
أعلنت المؤسسة الوطنية للنفط الليبية، اليوم الثلاثاء، توقف العمليات التشغيلية في مجمع مليتة الصناعي، عقب اقتحامه من قبل مجموعة من المحتجين، ما أدى إلى تعطّل... 28.07.2026, سبوتنيك عربي
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وقالت المؤسسة، في بيان لها، إن "إنتاج حقل الفيل النفطي توقف بالكامل، فيما تأثرت عمليات الإنتاج في حقل الوفاء وتوقفت جزئياً نتيجة التطورات الأخيرة".وأضافت أن "توقف الإمدادات تسبب في نقص حاد في كميات الغاز والوقود اللازمة لتشغيل محطات توليد الكهرباء، ما أدى إلى خروج عدد من وحدات التوليد عن الخدمة".وناشدت المؤسسة الوطنية للنفط، الجهات المختصة التدخل بشكل عاجل لتأمين مجمع مليتة الصناعي وحماية المنشآت النفطية، مؤكدة أن حماية قطاع النفط والغاز تمثل مسؤولية وطنية مشتركة.كما أشارت إلى "احتفاظها بحقها في إعلان حالة القوة القاهرة، حال استمرار الظروف الحالية وتعذر استئناف العمليات التشغيلية في المجمع".وأعلن حراك أبناء منطقة سوق الجمعة في طرابلس إغلاق عدد من مؤسسات الدولة الواقعة في نطاق المنطقة، من بينها وزارات الشباب، والتعليم، والموارد المائية، وشركتا "ليبيانا" و"المدار"، إضافة إلى فروع مصرف ليبيا المركزي، ومصلحة السجل العقاري، ومصلحة الطيران المدني، وذلك ابتداءً من منتصف الليل باستخدام السواتر الترابية.
https://sarabic.ae/20260727/حر-الصيف-يعمق-أزمة-الكهرباء-في-ليبيا-أعطال-الشبكة-تتجاوز-أزمة-الوقود--1115543601.html
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سوق النفط, أسعار النفط اليوم, أخبار ليبيا اليوم, أخبار العالم الآن, العالم العربي
سوق النفط, أسعار النفط اليوم, أخبار ليبيا اليوم, أخبار العالم الآن, العالم العربي
أزمة طاقة تضرب ليبيا... توقف مجمع مليتة وحقل الفيل بعد اقتحام المحتجين
أعلنت المؤسسة الوطنية للنفط الليبية، اليوم الثلاثاء، توقف العمليات التشغيلية في مجمع مليتة الصناعي، عقب اقتحامه من قبل مجموعة من المحتجين، ما أدى إلى تعطّل إنتاج وإمدادات الغاز الطبيعي من المجمع.
وقالت المؤسسة، في بيان لها، إن "إنتاج حقل الفيل النفطي توقف بالكامل، فيما تأثرت عمليات الإنتاج في حقل الوفاء وتوقفت جزئياً نتيجة التطورات الأخيرة".
وأضافت أن "توقف الإمدادات تسبب في نقص حاد في كميات الغاز والوقود اللازمة لتشغيل محطات توليد الكهرباء، ما أدى إلى خروج عدد من وحدات التوليد عن الخدمة".
وناشدت المؤسسة الوطنية للنفط، الجهات المختصة التدخل بشكل عاجل لتأمين مجمع مليتة الصناعي وحماية المنشآت النفطية، مؤكدة أن حماية قطاع النفط والغاز تمثل مسؤولية وطنية مشتركة.
كما أشارت إلى "احتفاظها بحقها في إعلان حالة القوة القاهرة، حال استمرار الظروف الحالية وتعذر استئناف العمليات التشغيلية في المجمع".
وشهدت العاصمة طرابلس ومدن الساحل الغربي، الأحد الماضي، احتجاجات مع إعلان عدد من الحراكات عن إغلاق مؤسسات حكومية وطرق رئيسية، بسبب المشاكل الخدمية التي تعاني منها.
وأعلن حراك أبناء منطقة سوق الجمعة في طرابلس إغلاق عدد من مؤسسات الدولة الواقعة في نطاق المنطقة، من بينها وزارات الشباب، والتعليم، والموارد المائية، وشركتا "ليبيانا" و"المدار"، إضافة إلى فروع مصرف ليبيا المركزي، ومصلحة السجل العقاري، ومصلحة الطيران المدني، وذلك ابتداءً من منتصف الليل باستخدام السواتر الترابية.