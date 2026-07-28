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الدفاع الروسية: تدشين الغواصة النووية الروسية الأحدث "أوليانوفسك"
الدفاع الروسية: تدشين الغواصة النووية الروسية الأحدث "أوليانوفسك"
سبوتنيك عربي
أفادت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الثلاثاء، بأن الغواصة النووية الهجومية متعددة المهام الأحدث "أوليانوفسك" من المشروع "885 إم" (طراز ياسين-إم) قد أُخرجت من حوض... 28.07.2026, سبوتنيك عربي
2026-07-28T15:57+0000
2026-07-28T15:57+0000
روسيا
غواصة
موسكو
وزارة الدفاع الروسية
العالم
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وقالت الوزارة في بيان عقب مراسم التدشين التي جرت، تحت إشراف القائد العام للقوات البحرية الروسية، الأدميرال ألكسندر مويسييف: "أقيم في حوض "سيفماش" التابع لشركة بناء السفن الموحدة "مراسم احتفالية" لتدشين الغواصة النووية الصاروخية متعددة المهام "أوليانوفسك" من طراز (ياسين-إم) ".وجاء إعلان بودنيتشينكو خلال مراسم أقيمت في مدينة سيفيرودفينسك، بمناسبة إخراج الغواصة من ورشة التجميع التابعة للشركة، حيث أكد التزام المؤسسة بالجدول الزمني المحدد لتسليمها.وأضاف أن الغواصة ستخضع عقب خروجها من الورشة، لسلسلة من الاختبارات المتخصصة، تشمل اختبارات الإرساء، واختبارات الإبحار، تمهيداً لدخولها الخدمة بشكل رسمي.
https://sarabic.ae/20260701/بريطانيا-ترصد-ملياري-دولار-لمواجهة-الغواصات-الروسية-في-القطب-الشمالي-1114851407.html
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روسيا, غواصة, موسكو, وزارة الدفاع الروسية, العالم
روسيا, غواصة, موسكو, وزارة الدفاع الروسية, العالم

الدفاع الروسية: تدشين الغواصة النووية الروسية الأحدث "أوليانوفسك"

15:57 GMT 28.07.2026
© Sputnik . Ildus Gilyazutdinov / الانتقال إلى بنك الصورغواصة روسية من فئة بوريي
غواصة روسية من فئة بوريي - سبوتنيك عربي, 1920, 28.07.2026
© Sputnik . Ildus Gilyazutdinov
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أفادت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الثلاثاء، بأن الغواصة النووية الهجومية متعددة المهام الأحدث "أوليانوفسك" من المشروع "885 إم" (طراز ياسين-إم) قد أُخرجت من حوض بناء السفن التابع لمصنع "سيفماش" (حوض بناء السفن المتخصص في الغواصات)، تمهيداً لإنزالها إلى الماء وإجراء الاختبارات اللازمة.
وقالت الوزارة في بيان عقب مراسم التدشين التي جرت، تحت إشراف القائد العام للقوات البحرية الروسية، الأدميرال ألكسندر مويسييف: "أقيم في حوض "سيفماش" التابع لشركة بناء السفن الموحدة "مراسم احتفالية" لتدشين الغواصة النووية الصاروخية متعددة المهام "أوليانوفسك" من طراز (ياسين-إم) ".

وفي السياق ذاته، أعلن المدير العام لشركة "سيفماش" الروسية، ميخائيل بودنيتشينكو، أن أحدث غواصة نووية متعددة الأغراض من المشروع "885 إم" (طراز "ياسين-إم")، والتي تحمل اسم "أوليانوفسك"، ستدخل الخدمة في ديسمبر/كانون الأول عام 2027.

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وجاء إعلان بودنيتشينكو خلال مراسم أقيمت في مدينة سيفيرودفينسك، بمناسبة إخراج الغواصة من ورشة التجميع التابعة للشركة، حيث أكد التزام المؤسسة بالجدول الزمني المحدد لتسليمها.

وقال بودنيتشينكو: "من المقرر أن نسلّم السفينة في ديسمبر/كانون الأول من العام المقبل، وهذا سيحدث بالتأكيد. لقد راكم فريق الشركة خبرة كبيرة، ولا توجد أي شكوك حول احترافيته في بناة السفن".

وأضاف أن الغواصة ستخضع عقب خروجها من الورشة، لسلسلة من الاختبارات المتخصصة، تشمل اختبارات الإرساء، واختبارات الإبحار، تمهيداً لدخولها الخدمة بشكل رسمي.
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