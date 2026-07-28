https://sarabic.ae/20260728/الكرملين-بوتين-وعلييف-يؤكدان-عزمهما-المشترك-على-توسيع-التعاون-متبادل-المنفعة--1115562062.html
الكرملين: بوتين وعلييف يؤكدان عزمهما المشترك على توسيع التعاون متبادل المنفعة
الكرملين: بوتين وعلييف يؤكدان عزمهما المشترك على توسيع التعاون متبادل المنفعة
سبوتنيك عربي
أعلن المكتب الإعلامي للرئاسة الروسية (الكرملين)، اليوم الثلاثاء، أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، ونظيره الأذربيجاني إلهام علييف، بحثا خلال محادثة هاتفية... 28.07.2026, سبوتنيك عربي
2026-07-28T09:15+0000
2026-07-28T09:15+0000
2026-07-28T09:15+0000
فلاديمير بوتين
روسيا
أذربيجان
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/0a/09/1105799845_0:0:2836:1595_1920x0_80_0_0_050985dc3d81b39c2fcf8ba35496e0e7.jpg
وأصدر المكتب بيانا جاء فيه: "بعد مناقشة القضايا الملحة على الصعيدين الثنائي والدولي، أشاد الرئيسان بالطبيعة البناءة للعلاقات الروسية الأذربيجانية وضرورة تكثيف الحوار بين حكومتي البلدين والوزارات المعنية".وكان أكد وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، يوم الجمعة الماضي، أن روسيا وأذربيجان تتجهان نحو تحقيق كامل إمكانات علاقاتهما الثنائية، كما هو منصوص عليه في إعلان موسكو بشأن التعاون بين الحلفاء.وأشار لافروف إلى أن روسيا وأذربيجان قد حلتا جميع القضايا المتعلقة بتحطم طائرة الركاب التابعة لشركة "أزال".لافروف: روسيا وأذربيجان تتجهان نحو تحقيق الإمكانات الكاملة لعلاقاتهما
https://sarabic.ae/20260311/الكرملين-بوتين-وعلييف-يدعوان-إلى-حل-سريع-للنزاع-في-الشرق-الأوسط--عاجل-1111334381.html
أذربيجان
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2026
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/0a/09/1105799845_32:0:2763:2048_1920x0_80_0_0_10e9febe7d7acf08e7174f1ad65199a1.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
فلاديمير بوتين, روسيا, أذربيجان
فلاديمير بوتين, روسيا, أذربيجان
الكرملين: بوتين وعلييف يؤكدان عزمهما المشترك على توسيع التعاون متبادل المنفعة
أعلن المكتب الإعلامي للرئاسة الروسية (الكرملين)، اليوم الثلاثاء، أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، ونظيره الأذربيجاني إلهام علييف، بحثا خلال محادثة هاتفية الأجندة الدولية، وأكدا على أهمية تكثيف الحوار بين حكومتي البلدين والوزارات المعنية.
وأصدر المكتب بيانا جاء فيه: "بعد مناقشة القضايا الملحة على الصعيدين الثنائي والدولي، أشاد الرئيسان بالطبيعة البناءة للعلاقات الروسية الأذربيجانية وضرورة تكثيف الحوار بين حكومتي البلدين والوزارات المعنية".
وأردف أن الرئيسين بوتين وعلييف أكدا التزامهما بتوسيع التعاون ذي المنفعة المتبادلة.
وكان أكد وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، يوم الجمعة الماضي، أن روسيا وأذربيجان تتجهان نحو تحقيق كامل إمكانات علاقاتهما الثنائية، كما هو منصوص عليه في إعلان موسكو بشأن التعاون بين الحلفاء.
وقال لافروف خلال لقائه بنظيره الأذربيجاني بيراموف: "إننا نتحرك نحو تحقيق الإمكانات الكاملة لإعلان موسكو بشأن التعاون بين الحلفاء، والذي وقعناه في 22 فبراير 2022".
وأشار لافروف إلى أن روسيا وأذربيجان قد حلتا جميع القضايا المتعلقة بتحطم طائرة الركاب التابعة لشركة "أزال".