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https://sarabic.ae/20260728/الكرملين-بوتين-وعلييف-يؤكدان-عزمهما-المشترك-على-توسيع-التعاون-متبادل-المنفعة--1115562062.html
الكرملين: بوتين وعلييف يؤكدان عزمهما المشترك على توسيع التعاون متبادل المنفعة
الكرملين: بوتين وعلييف يؤكدان عزمهما المشترك على توسيع التعاون متبادل المنفعة
سبوتنيك عربي
أعلن المكتب الإعلامي للرئاسة الروسية (الكرملين)، اليوم الثلاثاء، أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، ونظيره الأذربيجاني إلهام علييف، بحثا خلال محادثة هاتفية... 28.07.2026, سبوتنيك عربي
2026-07-28T09:15+0000
2026-07-28T09:15+0000
فلاديمير بوتين
روسيا
أذربيجان
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وأصدر المكتب بيانا جاء فيه: "بعد مناقشة القضايا الملحة على الصعيدين الثنائي والدولي، أشاد الرئيسان بالطبيعة البناءة للعلاقات الروسية الأذربيجانية وضرورة تكثيف الحوار بين حكومتي البلدين والوزارات المعنية".وكان أكد وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، يوم الجمعة الماضي، أن روسيا وأذربيجان تتجهان نحو تحقيق كامل إمكانات علاقاتهما الثنائية، كما هو منصوص عليه في إعلان موسكو بشأن التعاون بين الحلفاء.وأشار لافروف إلى أن روسيا وأذربيجان قد حلتا جميع القضايا المتعلقة بتحطم طائرة الركاب التابعة لشركة "أزال".لافروف: روسيا وأذربيجان تتجهان نحو تحقيق الإمكانات الكاملة لعلاقاتهما
https://sarabic.ae/20260311/الكرملين-بوتين-وعلييف-يدعوان-إلى-حل-سريع-للنزاع-في-الشرق-الأوسط--عاجل-1111334381.html
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فلاديمير بوتين, روسيا, أذربيجان
فلاديمير بوتين, روسيا, أذربيجان

الكرملين: بوتين وعلييف يؤكدان عزمهما المشترك على توسيع التعاون متبادل المنفعة

09:15 GMT 28.07.2026
© Sputnik . Grigory Sysoev / الانتقال إلى بنك الصورالرئيس الروسي فلاديمير بوتين والرئيس الأذربيجاني إلهام علييف خلال اجتماع في مقر الحكومة في دوشنبه.
الرئيس الروسي فلاديمير بوتين والرئيس الأذربيجاني إلهام علييف خلال اجتماع في مقر الحكومة في دوشنبه. - سبوتنيك عربي, 1920, 28.07.2026
© Sputnik . Grigory Sysoev
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أعلن المكتب الإعلامي للرئاسة الروسية (الكرملين)، اليوم الثلاثاء، أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، ونظيره الأذربيجاني إلهام علييف، بحثا خلال محادثة هاتفية الأجندة الدولية، وأكدا على أهمية تكثيف الحوار بين حكومتي البلدين والوزارات المعنية.
وأصدر المكتب بيانا جاء فيه: "بعد مناقشة القضايا الملحة على الصعيدين الثنائي والدولي، أشاد الرئيسان بالطبيعة البناءة للعلاقات الروسية الأذربيجانية وضرورة تكثيف الحوار بين حكومتي البلدين والوزارات المعنية".

وأردف أن الرئيسين بوتين وعلييف أكدا التزامهما بتوسيع التعاون ذي المنفعة المتبادلة.

الكرملين - سبوتنيك عربي, 1920, 11.03.2026
الكرملين: بوتين وعلييف يدعوان إلى حل سريع للنزاع في الشرق الأوسط
11 مارس, 10:26 GMT
وكان أكد وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، يوم الجمعة الماضي، أن روسيا وأذربيجان تتجهان نحو تحقيق كامل إمكانات علاقاتهما الثنائية، كما هو منصوص عليه في إعلان موسكو بشأن التعاون بين الحلفاء.

وقال لافروف خلال لقائه بنظيره الأذربيجاني بيراموف: "إننا نتحرك نحو تحقيق الإمكانات الكاملة لإعلان موسكو بشأن التعاون بين الحلفاء، والذي وقعناه في 22 فبراير 2022".

وأشار لافروف إلى أن روسيا وأذربيجان قد حلتا جميع القضايا المتعلقة بتحطم طائرة الركاب التابعة لشركة "أزال".
لافروف: روسيا وأذربيجان تتجهان نحو تحقيق الإمكانات الكاملة لعلاقاتهما
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