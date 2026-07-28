https://sarabic.ae/20260728/ثوان-بين-الحياة-والموت-إعصار-يحاصر-عاملين-على-ارتفاع-85-مترا-فيديو-1115581133.html
ثوان بين الحياة والموت.. إعصار يحاصر عاملين على ارتفاع 85 مترا...فيديو
ثوان بين الحياة والموت.. إعصار يحاصر عاملين على ارتفاع 85 مترا...فيديو
سبوتنيك عربي
وثّق مقطع فيديو متداول لحظات عصيبة عاشها عاملان للصيانة بعدما حاصرتهما رياح إعصار "نول" وهما على سقالة معلّقة على ارتفاع نحو 85 مترًا في واجهة برج شاهق بحي... 28.07.2026, سبوتنيك عربي
2026-07-28T20:24+0000
2026-07-28T20:24+0000
2026-07-28T20:25+0000
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وأظهر الفيديو المنصة المعلّقة وهي تتأرجح بعنف تحت تأثير الرياح العاتية، فيما حاول العاملان التشبث بأي جزء من السقالة لتفادي السقوط، بينما كانت المنصة ترتطم بشكل متكرر بواجهة المبنى وسط مشاهد أثارت قلق المتابعين.وبحسب وسائل إعلام صينية ، كان العاملان ينفذان أعمال صيانة خارجية عندما اشتدت الرياح بشكل مفاجئ، لتخرج السقالة عن السيطرة وتبدأ بالتأرجح والاصطدام بزجاج البرج، في مشهد أثار مخاوف سكان الأبراج المجاورة.ورغم خطورة الموقف، لم يحاول العاملان القفز من المنصة، وتمكنا مع تراجع سرعة الرياح نسبياً، من التشبث بحافة إحدى النوافذ إلى حين وصول فرق الإنقاذ، التي نجحت في السيطرة على السقالة وإنزالهما بأمان، لتنتهي الساعات العصيبة دون تسجيل إصابات.زلزال اليابان يدمر مركزا تجاريا ويخلف ضحايا وإصابات...فيديوالوليد بن طلال من فوق برج جدة: سننجز أطول برج بالعالم... فيديو
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نادي الفيديو, العالم, الصين, رياح, عمال
نادي الفيديو, العالم, الصين, رياح, عمال
ثوان بين الحياة والموت.. إعصار يحاصر عاملين على ارتفاع 85 مترا...فيديو
20:24 GMT 28.07.2026 (تم التحديث: 20:25 GMT 28.07.2026)
وثّق مقطع فيديو متداول لحظات عصيبة عاشها عاملان للصيانة بعدما حاصرتهما رياح إعصار "نول" وهما على سقالة معلّقة على ارتفاع نحو 85 مترًا في واجهة برج شاهق بحي فوتيان بمدينة شنتشن جنوب الصين.
وأظهر الفيديو المنصة المعلّقة وهي تتأرجح بعنف تحت تأثير الرياح العاتية، فيما حاول العاملان التشبث بأي جزء من السقالة لتفادي السقوط، بينما كانت المنصة ترتطم بشكل متكرر بواجهة المبنى وسط مشاهد أثارت قلق المتابعين.
وتزامنت الحادثة مع وصول إعصار "نول" إلى اليابسة في مقاطعة غوانغدونغ، مصحوبًا برياح بلغت سرعتها نحو 162 كيلومتراً في الساعة، ما دفع السلطات الصينية إلى رفع مستوى التحذير وإجلاء مئات الآلاف من السكان كإجراء احترازي.
وبحسب وسائل إعلام صينية ، كان العاملان ينفذان أعمال صيانة خارجية عندما اشتدت الرياح بشكل مفاجئ، لتخرج السقالة عن السيطرة وتبدأ بالتأرجح والاصطدام بزجاج البرج، في مشهد أثار مخاوف سكان الأبراج المجاورة.
ورغم خطورة الموقف، لم يحاول العاملان القفز من المنصة، وتمكنا مع تراجع سرعة الرياح نسبياً، من التشبث بحافة إحدى النوافذ إلى حين وصول فرق الإنقاذ، التي نجحت في السيطرة على السقالة وإنزالهما بأمان، لتنتهي الساعات العصيبة دون تسجيل إصابات.