https://sarabic.ae/20260728/زلزال-اليابان-يدمر-مركزا-تجاريا-ويخلف-ضحايا-وإصاباتفيديو-1115574970.html
زلزال اليابان يدمر مركزا تجاريا ويخلف ضحايا وإصابات...فيديو
زلزال اليابان يدمر مركزا تجاريا ويخلف ضحايا وإصابات...فيديو
سبوتنيك عربي
أفادت وسائل إعلام يابانية، اليوم الثلاثاء، بمقتل عدد كبير من الأشخاص الذين كانوا عالقين داخل مركز تجاري تضرر بشدة جراء الزلزال القوي الذي ضرب جنوب غربي البلاد. 28.07.2026, سبوتنيك عربي
2026-07-28T14:54+0000
2026-07-28T14:54+0000
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وأكدت أجهزة الإطفاء وجود "عدد كبير من الأشخاص العالقين" داخل مركز تسوق في بلدة كاشيما، عقب انهيار أحد طوابقه بسبب الهزة الأرضية العنيفة.وبلغت قوة الزلزال 7.1 درجات على مقياس ريختر، ما دفع السلطات اليابانية إلى إصدار تحذيرات من احتمال وقوع موجات مدّ عاتية (تسونامي)، وسط حالة من الخوف والهلع بين السكان.ورغم أن معظم هذه الزلازل تكون محدودة التأثير، فإن حجم الأضرار يختلف تبعاً لموقع الزلزال وعمقه، وقربه من المناطق المأهولة. ولا تزال اليابان تستحضر تداعيات الزلزال المدمر الذي ضربها عام 2011 بقوة 9 درجات تحت البحر، وتسبب في موجات تسونامي كارثية أودت بحياة أو فقدان نحو 18 ألفًا و500 شخص، إضافة إلى أسوأ حادث نووي في البلاد بعد تضرر محطة فوكوشيما للطاقة النووية.الوليد بن طلال من فوق برج جدة: سننجز أطول برج بالعالم... فيديودب يلقى حتفه على عمود كهرباء... فيديو
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أخبار اليابان, زلزال, فيديو, العالم, نادي الفيديو
أخبار اليابان, زلزال, فيديو, العالم, نادي الفيديو
زلزال اليابان يدمر مركزا تجاريا ويخلف ضحايا وإصابات...فيديو
أفادت وسائل إعلام يابانية، اليوم الثلاثاء، بمقتل عدد كبير من الأشخاص الذين كانوا عالقين داخل مركز تجاري تضرر بشدة جراء الزلزال القوي الذي ضرب جنوب غربي البلاد.
وأكدت أجهزة الإطفاء وجود "عدد كبير من الأشخاص العالقين" داخل مركز تسوق في بلدة كاشيما، عقب انهيار أحد طوابقه بسبب الهزة الأرضية العنيفة.
وقالت أجهزة الإطفاء في بيان إن "الطابق الثاني من مجمع تسوق في بلدة كاشيما انهار، ما أدى إلى احتجاز العديد من الأشخاص بداخله"، فيما كانت الشرطة المحلية قد تلقت في وقت سابق بلاغات عن وقوع انفجار داخل مركز "إيون مول" التجاري في منطقة كوماموتو.
وبلغت قوة الزلزال 7.1 درجات على مقياس ريختر، ما دفع السلطات اليابانية إلى إصدار تحذيرات من احتمال وقوع موجات مدّ عاتية (تسونامي)، وسط حالة من الخوف والهلع بين السكان.
وتُعد اليابان من أكثر دول العالم تعرضاً للنشاط الزلزالي، نظرًا إلى موقعها عند نقطة التقاء أربع صفائح تكتونية كبرى على امتداد الحافة الغربية لـ"حزام النار" في المحيط الهادئ. ويسجل الأرخبيل، الذي يقطنه نحو 125 مليون نسمة، مئات الزلازل سنويًا، تمثل قرابة 18 بالمئة من إجمالي الزلازل المسجلة عالمياً.
ورغم أن معظم هذه الزلازل تكون محدودة التأثير، فإن حجم الأضرار يختلف تبعاً لموقع الزلزال وعمقه، وقربه من المناطق المأهولة. ولا تزال اليابان تستحضر تداعيات الزلزال المدمر الذي ضربها عام 2011 بقوة 9 درجات تحت البحر، وتسبب في موجات تسونامي كارثية أودت بحياة أو فقدان نحو 18 ألفًا و500 شخص، إضافة إلى أسوأ حادث نووي في البلاد بعد تضرر محطة فوكوشيما للطاقة النووية.