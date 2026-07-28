زلزال اليابان يدمر مركزا تجاريا ويخلف ضحايا وإصابات...فيديو

عربي
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي - إعادة
02:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
05:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
هل منصات التواصل تنشر العدوانية؟
09:03 GMT
18 د
صدى الحياة
هل العقلانية ذكر والعاطفة أنثى؟ العلم يحطم أقدم صورة نمطية
09:22 GMT
29 د
مرايا العلوم
مجموعة فريدة من النجوم وصيد البشر الأوائل وثقوب سوداء متباعدة بسرعة هائلة
09:51 GMT
9 د
بين بيروت والقاهرة
إسرائيل تستعد للعودة إلى الحرب ضدّ إيران... "حزب الله" بين انتقاد الحكومة وعدم الانسحاب منها، أيّ سيناريوهات ممكنة؟
10:00 GMT
123 د
نبض افريقيا
ليبيا تدخل سباق الترشح لاستضافة كأس أمم أفريقيا مع مالي والنيجر وبوركينا فاسوش
12:03 GMT
30 د
عرب بوينت بودكاست
هل سيغير برنامج الذكاء الصناعي للدردشة حياتنا ؟
12:33 GMT
19 د
موزاييك
ثمانون دقيقة مفقودة من النوم... ماذا يحدث لجسمك؟
12:52 GMT
8 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
تغير المناخ والهجرات الجماعية وعالم أحياء الكيمياء وقتلته الثورة
16:52 GMT
8 د
بلا قيود
خبير عسكري: مشروع عزل روسيا بدأ يلفظ أنفاسه الأخيرة
17:00 GMT
59 د
روسيا والعالم العربي
توجه أردني لإبرام اتفاقية تجارة حرة مع الاتحاد الأوراسي الضيوف
18:00 GMT
29 د
الإنسان والثقافة
كاميرا الطالب.. نافذة العرب على روسيا الحقيقية
18:31 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
19:00 GMT
120 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
21:00 GMT
30 د
الحدث من سبوتنيك
الذكاء الاصطناعي والبشر بين التنافس والتكامل... قانون "الجرائم الإلكترونية" في سوريا، كيف يُقرأ الجدل حوله؟
00:30 GMT
57 د
بين بيروت والقاهرة
إسرائيل تستعد للعودة إلى الحرب ضدّ إيران... "حزب الله" بين انتقاد الحكومة وعدم الانسحاب منها، أيّ سيناريوهات ممكنة؟
01:30 GMT
57 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
02:30 GMT
149 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
05:00 GMT
183 د
مساحة حرة
موجة حر تاريخية.. هل دخل مناخ مصر مرحلة جديدة؟
08:30 GMT
29 د
من الملعب
الاتحاد الدولي لكرة القدم يدرس رفع عدد المنتخبات في المونديال المقبل
09:03 GMT
28 د
عرب بوينت بودكاست
كيف نحمي حقوق المبدع في زمن القرصنة الرقمية؟
09:32 GMT
18 د
الحدث من سبوتنيك
ما بين الدولة والقطاع الخاص... كيف تبدو خريطة الكهرباء في لبنان؟
10:00 GMT
123 د
نبض افريقيا
ليبيا تدخل سباق الترشح لاستضافة كأس أمم أفريقيا مع مالي والنيجر وبوركينا فاسوش
12:03 GMT
29 د
موزاييك
الراحة التامة أم اللياقة الدائمة؟ معضلة الصيف الكبرى
12:33 GMT
14 د
عرب بوينت بودكاست
كيف يمكن التعافي من اضطراب ما بعد الصدمة؟
12:47 GMT
13 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
مساحة حرة
فيديو لبيع مخدرات على الملأ في مصر يثير جدلا واسعا
16:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
طاقة الأبراج وتأثيرها.. حقيقة أم خرافة؟
16:33 GMT
17 د
مرايا العلوم
فوتونات الضغط الساحق ووعي الغربان وغابات الفيزياء الحديثة
16:50 GMT
10 د
بلا قيود
خبير: ظاهرة النينيو تطرف مناخي يعصف بأفريقيا ويضرب قلب الأمن الغذائي
17:00 GMT
59 د
ملفات ساخنة
الحرب في إيران.. بين المباحثات والتلويح بالخيار العسكري
18:00 GMT
29 د
مساحة حرة
القبض على عصابة سرقت بيانات بنكية لعشرات المواطنين في مصر
18:30 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
19:00 GMT
120 د
أمساليوم
بث مباشر
- سبوتنيك عربي, 1920
مجتمع
تابع آخر الأخبار عن القضايا الاجتماعية والفعاليات الثقافية في دول الوطن العربي والعالم. تعرف على آخر أخبار المجتمع، قصص إنسانية، وتقارير مصورة عن حياة المجتمع.
https://sarabic.ae/20260728/زلزال-اليابان-يدمر-مركزا-تجاريا-ويخلف-ضحايا-وإصاباتفيديو-1115574970.html
زلزال اليابان يدمر مركزا تجاريا ويخلف ضحايا وإصابات...فيديو
زلزال اليابان يدمر مركزا تجاريا ويخلف ضحايا وإصابات...فيديو
سبوتنيك عربي
أفادت وسائل إعلام يابانية، اليوم الثلاثاء، بمقتل عدد كبير من الأشخاص الذين كانوا عالقين داخل مركز تجاري تضرر بشدة جراء الزلزال القوي الذي ضرب جنوب غربي البلاد. 28.07.2026, سبوتنيك عربي
2026-07-28T14:54+0000
2026-07-28T14:54+0000
أخبار اليابان
زلزال
فيديو
العالم
نادي الفيديو
مجتمع
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/09/07/1104589815_46:0:935:500_1920x0_80_0_0_343e481bc739a2156bdf3f3ea61f06f1.jpg
وأكدت أجهزة الإطفاء وجود "عدد كبير من الأشخاص العالقين" داخل مركز تسوق في بلدة كاشيما، عقب انهيار أحد طوابقه بسبب الهزة الأرضية العنيفة.وبلغت قوة الزلزال 7.1 درجات على مقياس ريختر، ما دفع السلطات اليابانية إلى إصدار تحذيرات من احتمال وقوع موجات مدّ عاتية (تسونامي)، وسط حالة من الخوف والهلع بين السكان.ورغم أن معظم هذه الزلازل تكون محدودة التأثير، فإن حجم الأضرار يختلف تبعاً لموقع الزلزال وعمقه، وقربه من المناطق المأهولة. ولا تزال اليابان تستحضر تداعيات الزلزال المدمر الذي ضربها عام 2011 بقوة 9 درجات تحت البحر، وتسبب في موجات تسونامي كارثية أودت بحياة أو فقدان نحو 18 ألفًا و500 شخص، إضافة إلى أسوأ حادث نووي في البلاد بعد تضرر محطة فوكوشيما للطاقة النووية.الوليد بن طلال من فوق برج جدة: سننجز أطول برج بالعالم... فيديودب يلقى حتفه على عمود كهرباء... فيديو
أخبار اليابان
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2026
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/09/07/1104589815_157:0:824:500_1920x0_80_0_0_ee8ac98c2f657dce82a4179d9e0cb75b.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
أخبار اليابان, زلزال, فيديو, العالم, نادي الفيديو
أخبار اليابان, زلزال, فيديو, العالم, نادي الفيديو

زلزال اليابان يدمر مركزا تجاريا ويخلف ضحايا وإصابات...فيديو

14:54 GMT 28.07.2026
© Photo / Unsplash/ Jens Aber آثار زلزال
آثار زلزال - سبوتنيك عربي, 1920, 28.07.2026
© Photo / Unsplash/ Jens Aber
تابعنا عبر
أفادت وسائل إعلام يابانية، اليوم الثلاثاء، بمقتل عدد كبير من الأشخاص الذين كانوا عالقين داخل مركز تجاري تضرر بشدة جراء الزلزال القوي الذي ضرب جنوب غربي البلاد.
وأكدت أجهزة الإطفاء وجود "عدد كبير من الأشخاص العالقين" داخل مركز تسوق في بلدة كاشيما، عقب انهيار أحد طوابقه بسبب الهزة الأرضية العنيفة.
وقالت أجهزة الإطفاء في بيان إن "الطابق الثاني من مجمع تسوق في بلدة كاشيما انهار، ما أدى إلى احتجاز العديد من الأشخاص بداخله"، فيما كانت الشرطة المحلية قد تلقت في وقت سابق بلاغات عن وقوع انفجار داخل مركز "إيون مول" التجاري في منطقة كوماموتو.
وبلغت قوة الزلزال 7.1 درجات على مقياس ريختر، ما دفع السلطات اليابانية إلى إصدار تحذيرات من احتمال وقوع موجات مدّ عاتية (تسونامي)، وسط حالة من الخوف والهلع بين السكان.

وتُعد اليابان من أكثر دول العالم تعرضاً للنشاط الزلزالي، نظرًا إلى موقعها عند نقطة التقاء أربع صفائح تكتونية كبرى على امتداد الحافة الغربية لـ"حزام النار" في المحيط الهادئ. ويسجل الأرخبيل، الذي يقطنه نحو 125 مليون نسمة، مئات الزلازل سنويًا، تمثل قرابة 18 بالمئة من إجمالي الزلازل المسجلة عالمياً.

ورغم أن معظم هذه الزلازل تكون محدودة التأثير، فإن حجم الأضرار يختلف تبعاً لموقع الزلزال وعمقه، وقربه من المناطق المأهولة. ولا تزال اليابان تستحضر تداعيات الزلزال المدمر الذي ضربها عام 2011 بقوة 9 درجات تحت البحر، وتسبب في موجات تسونامي كارثية أودت بحياة أو فقدان نحو 18 ألفًا و500 شخص، إضافة إلى أسوأ حادث نووي في البلاد بعد تضرر محطة فوكوشيما للطاقة النووية.
الوليد بن طلال من فوق برج جدة: سننجز أطول برج بالعالم... فيديو
دب يلقى حتفه على عمود كهرباء... فيديو
العالم العربي
العالم
روسيا
اقتصاد
حصري
راديو
رصد عسكري
مجتمع
وسائط متعددة
المدونات
Android APK
© 2026 Sputnik جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала