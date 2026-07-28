https://sarabic.ae/20260728/روسيا-سيغودنيا-وشينخوا-تطلقان-منتدى-خبراء-منظمة-شنغهاي-في-بيشكيك-1115569270.html

"روسيا سيغودنيا" و"شينخوا" تطلقان منتدى خبراء منظمة شنغهاي في بيشكيك

"روسيا سيغودنيا" و"شينخوا" تطلقان منتدى خبراء منظمة شنغهاي في بيشكيك

سبوتنيك عربي

افتتحت مجموعة "روسيا سيغودنيا" الإعلامية، ووكالة أنباء "شينخوا" الصينية، منتدى خبراء منظمة شنغهاي للتعاون في العاصمة القرغيزية بيشكيك، وذلك تزامنًا مع رئاسة... 28.07.2026, سبوتنيك عربي

2026-07-28T11:51+0000

2026-07-28T11:51+0000

2026-07-28T11:51+0000

روسيا سيفودنيا

شينخوا

منظمة شنغهاي للتعاون

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وقد شهد الحدث حضورًا بارزًا لرؤساء مراكز الدراسات الإستراتيجية الرائدة، ونخبة من الأكاديميين والمثقفين من الدول الأعضاء، والدول ذات صفة مراقب وشركاء حوار في منظمة شنغهاي للتعاون.وضمت قائمة المتحدثين في المنتدى نخبة من الشخصيات البارزة، بينهم جومابيك سارابيكوف مدير معهد الاقتصاد العالمي والسياسة العالمية في كازاخستان، كوباتبيك رحيموف المدير التنفيذي لمركز "أبليكاتا" للحلول الاستراتيجية في قيرغيزستان، لاكشمي بوجو المدير العام لمركز أبحاث السياسة الاقتصادية والتنافسية في منغوليا، ماجد إحسان رئيس معهد إسلام آباد للدراسات السياسية في باكستان، قدير تميز رئيس مركز "أورسام" لدراسات الشرق الأوسط في تركيا، ناندان أونيكريشنان الباحث الفخري في مؤسسة "أوبزرفر" للأبحاث في الهند، نيكيتا بيلينشينكو مدير مركز الدراسات الدولية في كلية العلاقات الدولية في جامعة بيلاروسيا الحكومية.ومن جانبه، قال سيرغي كوتشيتكوف، النائب الأول لرئيس تحرير مجموعة "روسيا سيغودنيا" الإعلامية: "منظمة شنغهاي للتعاون، التي احتفلت هذا الصيف بذكرى تأسيسها الخامسة والعشرين، نجحت على مدار ربع قرن في التحول من مجرد اتحاد حدودي إلى أحد أبرز مراكز القوة العالمية التي تضم تحت لوائها عشرات الدول".وتابع كوتشيتكوف: "في ظل حالة عدم الاستقرار العالمي تبرز أهمية تعزيز الثقة بين الدول، وتطوير الروابط الاقتصادية والإنسانية وضمان سيادة المعلومات للدول الأعضاء في منظمة شنغهاي للتعاون".بدوره، قال ليو غانغ مدير معهد "شينخوا": "تكتشف دول الجنوب العالمي اليوم فرصًا تنموية واعدة، وتدفع بقوة نحو تشكيل نظام عالمي متعدد الأقطاب يقوم على العدالة والنظام والمساواة بين الجميع".وشهدت جلسات المنتدى نقاشات مستفيضة حول الأهمية الاستراتيجية لمنظمة شنغهاي للتعاون في ظل التحولات الراهنة التي يمر بها النظام الدولي، حيث وضع الخبراء أيديهم على أبرز التحديات التي تواجه المنظمة.وقد ركز المشاركون في أطروحاتهم على آليات ضمان الأمن الإقليمي، وحماية السيادة المعلوماتية، إلى جانب سبل توسيع التعاون التجاري والاقتصادي وتعميق روابط التعاون الإنساني والثقافي بين الدول الأعضاء.منظمة "شنغهاي" للتعاون هي منظمة دولية تأسست عام 2001، وتضم في عضويتها كلًا من: الهند، إيران، كازاخستان، الصين، قيرغيزستان، روسيا، بيلاروسيا، طاجيكستان، باكستان، أوزبكستان. كما تحظى كل من أفغانستان ومنغوليا بصفة دول مراقبة، في حين تشمل قائمة الشركاء في الحوار كلًا من: أذربيجان، أرمينيا، البحرين، كمبوديا، مصر، الكويت، لاوس، جزر المالديف، ميانمار، نيبال، قطر، المملكة العربية السعودية، الإمارات العربية المتحدة، تركيا، سريلانكا.

https://sarabic.ae/20250725/روسيا-سيغودنيا-وشينخوا-تفتتحان-منتدى-خبراء-منظمة-شنغهاي-للتعاون-1103023606.html

https://sarabic.ae/20250620/رئيس-تحرير-صحيفة-الأيام-البحرينية-سعيدون-بتوقيع-اتفاقية-مع-روسيا-سيفودنيا-ونتطلع-لمزيد-من-التعاون-1101875435.html

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روسيا سيفودنيا, شينخوا, منظمة شنغهاي للتعاون