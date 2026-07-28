https://sarabic.ae/20260728/واشنطن-لم-تتخل-عن-التسوية-الأوكرانية-والاتصالات-الروسية-الأمريكية-مستمرة---الكرملين--1115562713.html
واشنطن لم تتخل عن التسوية الأوكرانية والاتصالات الروسية الأمريكية مستمرة - الكرملين
واشنطن لم تتخل عن التسوية الأوكرانية والاتصالات الروسية الأمريكية مستمرة - الكرملين
سبوتنيك عربي
أكد المتحدث باسم الرئاسة الروسية، ديمتري بيسكوف، اليوم الثلاثاء، أن الولايات المتحدة لم تتخلَّ عن التسوية الأوكرانية، بل كان لديها ببساطة قضايا أخرى ذات أولوية... 28.07.2026, سبوتنيك عربي
2026-07-28T10:04+0000
2026-07-28T10:04+0000
2026-07-28T10:33+0000
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وقال بيسكوف للصحفيين: "لم يتخلَّ الأمريكيون عن التسوية الأوكرانية، بل كان لديهم ببساطة قضايا ذات أولوية أعلى بكثير تستدعي المعالجة، هذه قضايا واضحة ومعروفة".وأضاف بيسكوف أن روسيا والولايات المتحدة تواصلان اتصالات عمل منتظمة بشأن التسوية الأوكرانية.كما صرّح بيسكوف، بأن واشنطن لم تطلب بعد إجراء مكالمة هاتفية مع الرئيس فلاديمير بوتين.وقال بيسكوف للصحفيين، ردًا على سؤال حول ما إذا كانت الولايات المتحدة قد طلبت مكالمة هاتفية مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين: "لا، لم يُكن هناك أي طلب لإجراء مكالمة هاتفية حتى الآن".وأكدت المتحدثة الرسمية باسم وزارة الخارجية الروسية، ماريا زاخاروفا، أمس الاثنين، بأن الولايات المتحدة أكدت لروسيا أن كييف ستقبل بالتأكيد مقترحات أنكوريج بشأن أوكرانيا.وأضافت زاخاروفا خلال إحاطة صحفية: "عُرض علينا المقترح في موسكو في بداية آب/أغسطس 2025. وأخذ الجانب الروسي مهلة لدراسة هذا المقترح. وفي قمة أنكوريج، استفسر الجانب الروسي عما إذا كان هذا المقترح لا يزال قائماً، وبعد أن تلقى رداً بأنه لا يزال قائماً بل وأكثر من ذلك، وافق عليه. وأكد الجانب الأمريكي للجانب الروسي أن نظام كييف سيقبل هذه المقترحات أيضاً".الكرملين: بوتين وعلييف يؤكدان عزمهما المشترك على توسيع التعاون متبادل المنفعة
https://sarabic.ae/20260728/الكرملين-نظام-كييف-يواصل-أنشطته-الإرهابية-ويعمل-باستمرار-على-توسيع-جغرافيتها-1115562539.html
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روسيا, أخبار روسيا اليوم, الكرملين, الولايات المتحدة الأمريكية
روسيا, أخبار روسيا اليوم, الكرملين, الولايات المتحدة الأمريكية
واشنطن لم تتخل عن التسوية الأوكرانية والاتصالات الروسية الأمريكية مستمرة - الكرملين
10:04 GMT 28.07.2026 (تم التحديث: 10:33 GMT 28.07.2026)
أكد المتحدث باسم الرئاسة الروسية، ديمتري بيسكوف، اليوم الثلاثاء، أن الولايات المتحدة لم تتخلَّ عن التسوية الأوكرانية، بل كان لديها ببساطة قضايا أخرى ذات أولوية معروفة تستدعي المعالجة.
وقال بيسكوف للصحفيين: "لم يتخلَّ الأمريكيون عن التسوية الأوكرانية، بل كان لديهم ببساطة قضايا ذات أولوية أعلى بكثير تستدعي المعالجة، هذه قضايا واضحة ومعروفة".
وأضاف بيسكوف أن روسيا والولايات المتحدة تواصلان اتصالات عمل منتظمة بشأن التسوية الأوكرانية.
وفي تعليقه على الاتصالات الروسية الأمريكية بشأن التسوية الأوكرانية، قال بيسكوف للصحفيين: "فيما يتعلق بالتسوية الأوكرانية، تستمر الاتصالات بشكل مستمر وفعّال".
كما صرّح بيسكوف، بأن واشنطن لم تطلب بعد إجراء مكالمة هاتفية مع الرئيس فلاديمير بوتين.
وقال بيسكوف للصحفيين، ردًا على سؤال حول ما إذا كانت الولايات المتحدة قد طلبت مكالمة هاتفية مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين: "لا، لم يُكن هناك أي طلب لإجراء مكالمة هاتفية حتى الآن".
وأكدت المتحدثة الرسمية باسم وزارة الخارجية الروسية، ماريا زاخاروفا
، أمس الاثنين، بأن الولايات المتحدة أكدت لروسيا أن كييف ستقبل بالتأكيد مقترحات أنكوريج بشأن أوكرانيا.
وأضافت زاخاروفا خلال إحاطة صحفية: "عُرض علينا المقترح في موسكو في بداية آب/أغسطس 2025. وأخذ الجانب الروسي مهلة لدراسة هذا المقترح. وفي قمة أنكوريج، استفسر الجانب الروسي عما إذا كان هذا المقترح لا يزال قائماً، وبعد أن تلقى رداً بأنه لا يزال قائماً بل وأكثر من ذلك، وافق عليه. وأكد الجانب الأمريكي للجانب الروسي أن نظام كييف سيقبل هذه المقترحات أيضاً".