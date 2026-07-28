https://sarabic.ae/20260728/وزير-أردني-سابق-الضربات-الأوكرانية-التي-سبقت-زيارة-زيلينسكي-إلى-واشنطن-لن-تغير-شيئا-1115580546.html
وزير أردني سابق: الضربات الأوكرانية التي سبقت زيارة زيلينسكي إلى واشنطن لن تغير شيئا
وزير أردني سابق: الضربات الأوكرانية التي سبقت زيارة زيلينسكي إلى واشنطن لن تغير شيئا
سبوتنيك عربي
أكد الوزير الأردني السابق والباحث في الشأن الدولي، سعيد المصري، من عمّان، أن "الضربات الأوكرانية الإرهابية التي سبقت زيارة زيلينسكي إلى البيت الأبيض لن تغيّر... 28.07.2026, سبوتنيك عربي
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وشدد الباحث في الشأن الدولي في مداخلة له عبر إذاعة "سبوتنيك"، على أن "التفوق الروسي هو الذي سيحسم المعركة".وأشار إلى أن "الضربات الأوكرانية هدفها معنوي، وليس لها أي تأثير عسكري على الأرض، وإنما يتمثل هدفها الأساسي في الحصول على مساعدات عسكرية لتطوير صناعة المسيرات".وبين المصري، أن الجانب الأمريكي بات على قناعة بأن الوقت قد حان لإنهاء هذا الصراع، فضلًا عن تردي الوضع الاقتصادي الأوروبي، وتزايد الضغوط داخل الاتحاد الأوروبي". مشيرا إلى أن "زيلينسكي لا يسعى الى حالة تحفظ ماء وجهه".
https://sarabic.ae/20260728/الخارجية-الروسية-ندين-هجمات-القوات-الأوكرانية-على-حافلات-مدنية-في-المناطق-الروسية-1115579191.html
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تقارير سبوتنيك, حصري, موسكو, العالم
تقارير سبوتنيك, حصري, موسكو, العالم
وزير أردني سابق: الضربات الأوكرانية التي سبقت زيارة زيلينسكي إلى واشنطن لن تغير شيئا
حصري
أكد الوزير الأردني السابق والباحث في الشأن الدولي، سعيد المصري، من عمّان، أن "الضربات الأوكرانية الإرهابية التي سبقت زيارة زيلينسكي إلى البيت الأبيض لن تغيّر أي شيء في المعادلة ولن تحسم المعركة في الصراع الأوكراني".
وشدد الباحث في الشأن الدولي في مداخلة له عبر إذاعة "سبوتنيك"، على أن "التفوق الروسي هو الذي سيحسم المعركة".
واعتبر المصري أن "زيلينسكي يسعى في لقائه مع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، إلى التأكيد على اشتراط استمرار تسليح أوكرانيا من قبل الغرب، وإعطاء انطباع بأنه قوي، وأن أي دعم عسكري جديد لن يذهب هباءً".
وأشار إلى أن "الضربات الأوكرانية هدفها معنوي، وليس لها أي تأثير عسكري على الأرض، وإنما يتمثل هدفها الأساسي
في الحصول على مساعدات عسكرية لتطوير صناعة المسيرات".
وبين المصري، أن الجانب الأمريكي بات على قناعة بأن الوقت قد حان لإنهاء هذا الصراع، فضلًا عن تردي الوضع الاقتصادي الأوروبي، وتزايد الضغوط داخل الاتحاد الأوروبي
". مشيرا إلى أن "زيلينسكي لا يسعى الى حالة تحفظ ماء وجهه".