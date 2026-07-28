https://sarabic.ae/20260728/الخارجية-الروسية-ندين-هجمات-القوات-الأوكرانية-على-حافلات-مدنية-في-المناطق-الروسية-1115579191.html

الخارجية الروسية: ندين هجمات القوات الأوكرانية على حافلات مدنية في المناطق الروسية

الخارجية الروسية: ندين هجمات القوات الأوكرانية على حافلات مدنية في المناطق الروسية

سبوتنيك عربي

أفادت المتحدثة الرسمية باسم وزارة الخارجية الروسية، ماريا زاخاروفا، اليوم الثلاثاء، بأن موسكو تدين بشدة هجمات الطائرات المسيرة التابعة للقوات المسلحة... 28.07.2026, سبوتنيك عربي

2026-07-28T19:13+0000

2026-07-28T19:13+0000

2026-07-28T19:13+0000

موسكو

روسيا

العالم

الخارجية الروسية

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وقالت زاخاروفا في تعليق على موقع الوزارة الرسمي: "ندين بشدة الجرائم الجديدة لنظام كييف ضد السكان المدنيين. ونتمنى الشفاء العاجل لجميع المصابين".وكتب شوفاييف في منشور على منصة "ماكس": "صباح اليوم، استهدفت طائرة مسيرة أوكرانية حافلة مدنية مرة أخرى في شيبيكينو... أُصيب 19 مدنيًا؛ نُقل 18 منهم على وجه السرعة إلى مستشفى شيبيكينو الإقليمي المركزي".وكانت وزارة الخارجية الروسية، قد أعلنت أمس الاثنين، أن نظام كييف، سعيًا منه للانتقام والتعويض عن انكساراته في خطوط المواجهة، بدأ يشن "حملة مطاردة" للمدنيين.وقالت زاخاروفا على موقع الوزارة الرسمي في تعليق على هجمات القوات المسلحة الأوكرانية على مقاطعة روستوف: "إن هذه الجرائم الوحشية هي دليل آخر على الطبيعة النازية الجديدة لنظام كييف، الذي شن حملة مطاردة ضد السكان المدنيين في محاولة للتعويض عن إخفاقاته المتزايدة على الجبهة، وإظهار قدرته لرعاته الغربيين المتعطشين للدماء على إلحاق الضرر بالأطفال والنساء الروس".وأكدت زاخاروفا أن التزام الصمت إزاء هجمات القوات الأوكرانية ضد روستوف ومقاطعتها، يعد تواطؤاً مع الأنشطة الإرهابية للنازيين الجدد الأوكرانيين.وقالت زاخاروفا: "إن التزام الصمت حيال هذه الهجمات (هجمات القوات الأوكرانية) لن يعني سوى التواطؤ مع الأنشطة الإرهابية للنازيين الجدد الأوكرانيين وتشجيعا لجرائمهم الجديدة".

https://sarabic.ae/20260728/إصابة-19-شخصا-بهجوم-شنه-نظام-كييف-على-حافلة-في-شيبيكينو-و6-منهم-بحالة-خطيرة-1115560872.html

https://sarabic.ae/20260728/إصابة-19-شخصا-بهجوم-شنه-نظام-كييف-على-حافلة-في-شيبيكينو-و6-منهم-بحالة-خطيرة-1115560872.html

https://sarabic.ae/20260728/الكرملين-نظام-كييف-يواصل-أنشطته-الإرهابية-ويعمل-باستمرار-على-توسيع-جغرافيتها-1115562539.html

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