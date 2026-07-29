https://sarabic.ae/20260729/اللغة-المتجسدة-كيف-تستخدم-الكلمات-الجسد-للإشارة-والحركة-والتعبير-عن-المعنى؟-1115607737.html

اللغة المتجسدة... كيف تستخدم الكلمات الجسد للإشارة والحركة والتعبير عن المعنى؟

اللغة المتجسدة... كيف تستخدم الكلمات الجسد للإشارة والحركة والتعبير عن المعنى؟

سبوتنيك عربي

لا تقتصر وظيفة اللغة على وصف الأشخاص والأشياء والأحداث، بل تربط كل كلمة بالمتحدث والمستمع والمكان والزمان الذي يحدث فيه التواصل. يُطلق اللغويون على هذه الوظيفة... 29.07.2026, سبوتنيك عربي

2026-07-29T20:29+0000

2026-07-29T20:29+0000

2026-07-29T20:29+0000

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ما هي الإشارة؟يعتقد الناس عادةً أن اللغة نظام من الإشارات يُستخدم لتسمية العالم ووصفه، ومع أن هذا التعريف صحيح، إلا أنه قد يُغفل قدرة أساسية أخرى للغة: وهي أن الكلمات تُشير مباشرةً إلى فعل التواصل الحالي.تُسمى تعابير مثل "أنا" و"أنتَ" و"هنا" و"الآن" و"هذا" و"ذاك" بالكلمات الإشارية. لا يُمكن فهم معناها فهمًا كاملًا دون معرفة السياق الذي تُستخدم فيه. عندما يقول أحدهم "أنا"، فإن الكلمة تُشير إلى الشخص الذي يتحدث حاليًا. تُحدد كلمة "هنا" موقع المتحدث الحالي، بينما تُشير كلمة "الآن" إلى اللحظة الراهنة ويتغير دلالة كل كلمة بتغير المتحدث أو المكان أو الزمان.الجسد يعبر دون كلماتلا تقتصر الإشارة على المفردات، فالناس يُعبرون عن المعنى أيضًا من خلال أجسادهم، فيمكن للنظرة أن توجه انتباه شخص آخر، ويمكن للإيماءة أن تُؤكد شيئًا ما، ويمكن للابتسامة أن تُعبر عن موقف أو رد فعل، وتُصبح الحركة جزءًا من اللغة عندما تُؤدي وظيفة إيماءة ذات معنى.يصف اللغويون هذا بأنه انتقال من التجربة الجسدية إلى اللغة عبر الفعل. تصبح الحركة الجسدية ذات دلالة تواصلية عندما تُدرك كإشارة لا كحركة عشوائية.الصوت أيضًا آلية إشاريةيحمل الصوت البشري الحضور الجسدي للمتحدث في اللغة، فهو يكشف أن شخصًا ما يتحدث من وضعية معينة ويخاطب شخصًا آخر في لحظة معينة. لهذا السبب، يميز فيشينكو بين الإشارة الجسدية والإشارة الصوتية. غالبًا ما يعمل الاثنان معًا، خاصة في الشعر.خلال القرن العشرين، برز الشعر الصوتي كشكل فني أصبح فيه الصوت والإيقاع والأداء الجسدي بنفس أهمية المعنى اللفظي التقليدي،وغالبًا ما يُؤدّى هذا النوع من الشعر باستخدام الجسد بأكمله، مُشكّلاً بذلك أساس فن الأداء الشعري.يُصبح الشعر أكثر دلالةً عندما يتحدث المؤلف بأسلوب شخصي، أو يُخاطب شخصًا آخر، أو يستخدم صورًا واستعارات جسدية. تُبرز هذه الخصائص العلاقة بين المتحدث والمستمع واللحظة الراهنة.عندما تُصبح الأدبية حدثًايُساعد مفهوم الأداءية في تفسير كيف يُمكن للغة الأدبية أن تُصبح فعلًا. في الأدب، تُشير الأداءية إلى الطابع الحدثي للنص، فقد تظهر هذه الخاصية خارجيًا عند أداء القصيدة على خشبة المسرح، وقد تظهر داخليًا أيضًا عندما تُجسّد الشخصيات أو الرواة أفعالًا من خلال كلماتهم.يُشير فيشينكو إلى إمكانية دراسة أي عمل أدبي من منظور أدائي. لا يُعدّ الأداء بالضرورة السمة الوحيدة أو المميزة للنص، ولكنه قد يتواجد جنبًا إلى جنب مع موضوعاته وتصويراته وخصائصه الفنية الأخرى.كيف يمكن لقصيدة مكتوبة أن تتحرك دون مؤدٍ؟لا تتطلب اللغة المجسدة دائمًا مسرحًا أو جمهورًا مباشرًا. يمكن للقصيدة أن تخلق انطباعًا بالحركة من خلال ترتيبها البصري على الصفحة.يتجلى هذا بوضوح في الشعر التجريبي، حيث قد يُجزّئ الكُتّاب الكلمات، ويُبعثرون الحروف، ويُغيّرون استخدام الأحرف الكبيرة، ويُدخلون مسافات غير مألوفة، أو يُنظّمون الأسطر بطرق غير متوقعة.اللغة لا تنفصل أبدًا عن البشريُبرهن التعبير الجسدي على أن اللغة لا توجد بمعزل عن الوجود البشري. الكلمة دائمًا ما تُنطق أو تُكتب من قِبل شخص ما، وهي موجهة إلى شخص ما، وتظهر في سياق معين. حتى عندما يبقى نصٌ ما عبر القرون، فإنه ينبع من فعل تواصلي يشمل متحدثًا وجمهورًا ومكانًا وزمانًا.لم يعد النص مجرد وصفٍ للحركة أو الحضور المادي، ومن خلال الصوت والإيماءات والطباعة والأداء، تبدأ اللغة بالتحرك والتعبير عن نفسها.المصدر: | بوابة روسيا العلمية |

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