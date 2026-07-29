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تكريم وكالة "سبوتنيك" في المؤتمر الثالث لاتحاد الإعلاميين الأفريقي الآسيوي
تكريم وكالة "سبوتنيك" في المؤتمر الثالث لاتحاد الإعلاميين الأفريقي الآسيوي
سبوتنيك عربي
شهدت النسخة الثالثة من مؤتمر اتحاد الإعلاميين الأفريقي الآسيوي، المنعقد تحت شعار "إعلام يوحد الشعوب"، تكريم وكالة الأنباء والإذاعة الدولية "سبوتنيك". 29.07.2026, سبوتنيك عربي
2026-07-29T14:36+0000
2026-07-29T14:36+0000
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كما تم منح الوكالة درع الاتحاد، تقديرا لجهودها المتميزة ودورها الفعال في تعزيز التعاون الإعلامي بين دول القارتين.وفي هذا السياق، كرم السفير محمد العرابي، وزير خارجية مصر الأسبق ورئيس منظمة تضامن الشعوب الأفريقية الآسيوية، ماريا لازاريفا، مديرة قسم الشرق الأوسط والأدنى في "سبوتنيك"، لجهودها في إثراء التعاون المشترك، حيث تسلم درع التكريم نيابة عنها إلفير حاميتوف، مدير مكتب الوكالة في القاهرة.وأكد السفير العرابي، في تصريحات خاصة لـ "سبوتنيك"، أن هذا التكريم يأتي تتويجا للمصداقية العالية التي تتمتع بها الوكالة، لا سيما في مصر والعالم العربي.وأضاف العرابي: "كان من الضروري تكريم "سبوتنيك" ووضعها في المكانة التي تستحقها، بالنظر إلى دورها الصادق في نقل وجهات النظر العربية إلى روسيا، وتجسير التواصل بين الثقافتين الروسية والعربية".يذكر أن المؤتمر أقيم برعاية وحضور السفير العرابي، وبمشاركة نخبة من كبار الإعلاميين والمفكرين والشخصيات الدبلوماسية من مختلف دول القارتين الأفريقية والآسيوية.
https://sarabic.ae/20170917/سوريا-سبوتنيك-مهرجان-تكريم-اعلام-اول-1026232397.html
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وائل مجدي
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حصري, العالم العربي, الأخبار
حصري, العالم العربي, الأخبار

تكريم وكالة "سبوتنيك" في المؤتمر الثالث لاتحاد الإعلاميين الأفريقي الآسيوي

14:36 GMT 29.07.2026
© Sputnikتكريم وكالة "سبوتنيك" في المؤتمر الثالث لاتحاد الإعلاميين الأفريقي الآسيوي
تكريم وكالة سبوتنيك في المؤتمر الثالث لاتحاد الإعلاميين الأفريقي الآسيوي - سبوتنيك عربي, 1920, 29.07.2026
© Sputnik
تابعنا عبر
- سبوتنيك عربي
وائل مجدي
مراسل وكالة "سبوتنيك" في مصر
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شهدت النسخة الثالثة من مؤتمر اتحاد الإعلاميين الأفريقي الآسيوي، المنعقد تحت شعار "إعلام يوحد الشعوب"، تكريم وكالة الأنباء والإذاعة الدولية "سبوتنيك".
كما تم منح الوكالة درع الاتحاد، تقديرا لجهودها المتميزة ودورها الفعال في تعزيز التعاون الإعلامي بين دول القارتين.
تكريم سبوتنيك في مهرجان الإعلام السوري - سبوتنيك عربي, 1920, 17.09.2017
مجتمع
"سبوتنيك" على منصة التكريم في مهرجان الإعلام السوري الأول
17 سبتمبر 2017, 14:24 GMT
وفي هذا السياق، كرم السفير محمد العرابي، وزير خارجية مصر الأسبق ورئيس منظمة تضامن الشعوب الأفريقية الآسيوية، ماريا لازاريفا، مديرة قسم الشرق الأوسط والأدنى في "سبوتنيك"، لجهودها في إثراء التعاون المشترك، حيث تسلم درع التكريم نيابة عنها إلفير حاميتوف، مدير مكتب الوكالة في القاهرة.
وأكد السفير العرابي، في تصريحات خاصة لـ "سبوتنيك"، أن هذا التكريم يأتي تتويجا للمصداقية العالية التي تتمتع بها الوكالة، لا سيما في مصر والعالم العربي.
© Sputnikتكريم وكالة "سبوتنيك" في المؤتمر الثالث لاتحاد الإعلاميين الأفريقي الآسيوي
تكريم وكالة سبوتنيك في المؤتمر الثالث لاتحاد الإعلاميين الأفريقي الآسيوي - سبوتنيك عربي, 1920, 29.07.2026
تكريم وكالة "سبوتنيك" في المؤتمر الثالث لاتحاد الإعلاميين الأفريقي الآسيوي
© Sputnik
وأضاف العرابي: "كان من الضروري تكريم "سبوتنيك" ووضعها في المكانة التي تستحقها، بالنظر إلى دورها الصادق في نقل وجهات النظر العربية إلى روسيا، وتجسير التواصل بين الثقافتين الروسية والعربية".
يذكر أن المؤتمر أقيم برعاية وحضور السفير العرابي، وبمشاركة نخبة من كبار الإعلاميين والمفكرين والشخصيات الدبلوماسية من مختلف دول القارتين الأفريقية والآسيوية.
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