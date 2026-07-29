https://sarabic.ae/20260729/مصر-ومدغشقر-توقعان-5-مذكرات-تفاهم-1115601808.html
مصر ومدغشقر توقعان 5 مذكرات تفاهم
مصر ومدغشقر توقعان 5 مذكرات تفاهم
سبوتنيك عربي
شهد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسى، ورئيس مدغشقر ميكائيل راندريانيرينا، اليوم الأربعاء، مراسم التوقيع على عدد من مذكرات التفاهم بين البلدين، وذلك في ختام... 29.07.2026, سبوتنيك عربي
2026-07-29T15:43+0000
2026-07-29T15:43+0000
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وذكرت صحيفة "اليوم السابع"، مساء اليوم الأربعاء، أن مذكرات التفاهم الموقعة بين البلدين، تضمنت مذكرة تفاهم للتشاور السياسي وقعها بدر عبدالعاطي وزير الخارجية المصري ونظيرته في جمهورية مدغشقر، ومذكرة تفاهم في مجال النقل البحري وتطوير الموانئ وفرص الاستثمار ووقعها الوزيران أيضا.وأكدت الصحيفة أن هناك مذكرة تفاهم ثالثة في مجال تعزيز العلاقات الاستثمارية وقعها عبد العاطي ومدير عام مجلس التنمية الاقتصادية في مدغشقر.كما تضمنت مذكرة التفاهم، توقيع مذكرة تفاهم للتعاون في مجال الذكاء الاصطناعي والتحول الرقمي ووقعها عن الجانب المصرى رأفت هندي وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، ومن جانب مدغشقر وزير التنمية الرقمية والبريد والاتصالات.وعن المذكرة الخامسة، فهي مذكرة تفاهم في مجال الشباب والرياضة، وقعها عن الجانب المصري جوهر نبيل وزير الشباب والرياضة، ونظيره في جمهورية مدغشقر.وأكد الرئيس ميكائيل راندريانيرينا، رئيس جمهورية مدغشقر، أن العلاقات بين مصر ومدغشقر تتسم بالاحترام المتبادل والتضامن والتعاون لتحقيق مصلحة الشعبين، منوها بأن زيارته الحالية لمصر نقطه فاصلة وتاريخية على مستوى العلاقات بين البلدين.وأعرب رئيس مدغشقر، فى كلمته خلال المؤتمر الصحفي المشترك مع الرئيس السيسى، بمدينة العلمين، عن خالص شكره وتقديره للرئيس السيسي والحكومة المصرية والشعب المصرىيعلى حسن الاستقبال وكرم الضيافة خلال زيارته الحالية لمصر.وأكد رئيس مدغشقر أن مصر ومدغشقر، احتفلا فى 23 فبراير/شباط الماضي، بمرور 56 عامًا على تأسيس العلاقات الدبلوماسية بين البلدين؛ موجهًا دعوة رسمية للرئيس السيسي لزيارة مدغشقر.
https://sarabic.ae/20250929/رئيس-مدغشقر-يعلن-حل-الحكومة-وسط-احتجاجات-تعم-البلاد-1105429582.html
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أخبار مدغشقر, أخبار مصر الآن, العالم العربي, الأخبار
أخبار مدغشقر, أخبار مصر الآن, العالم العربي, الأخبار
مصر ومدغشقر توقعان 5 مذكرات تفاهم
شهد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسى، ورئيس مدغشقر ميكائيل راندريانيرينا، اليوم الأربعاء، مراسم التوقيع على عدد من مذكرات التفاهم بين البلدين، وذلك في ختام مباحثاتهما الثنائية في مدينة العلمين.
وذكرت صحيفة
"اليوم السابع"، مساء اليوم الأربعاء، أن مذكرات التفاهم الموقعة بين البلدين، تضمنت مذكرة تفاهم للتشاور السياسي وقعها بدر عبدالعاطي وزير الخارجية المصري ونظيرته في جمهورية مدغشقر، ومذكرة تفاهم في مجال النقل البحري وتطوير الموانئ وفرص الاستثمار ووقعها الوزيران أيضا.
29 سبتمبر 2025, 17:56 GMT
وأكدت الصحيفة أن هناك مذكرة تفاهم ثالثة في مجال تعزيز العلاقات الاستثمارية وقعها عبد العاطي ومدير عام مجلس التنمية الاقتصادية في مدغشقر.
كما تضمنت مذكرة التفاهم، توقيع مذكرة تفاهم للتعاون في مجال الذكاء الاصطناعي والتحول الرقمي ووقعها عن الجانب المصرى رأفت هندي وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، ومن جانب مدغشقر وزير التنمية الرقمية والبريد والاتصالات.
وعن المذكرة الخامسة، فهي مذكرة تفاهم في مجال الشباب والرياضة، وقعها عن الجانب المصري جوهر نبيل
وزير الشباب والرياضة، ونظيره في جمهورية مدغشقر.
وأكد الرئيس ميكائيل راندريانيرينا، رئيس جمهورية مدغشقر، أن العلاقات بين مصر ومدغشقر تتسم بالاحترام المتبادل والتضامن والتعاون لتحقيق مصلحة الشعبين، منوها بأن زيارته الحالية لمصر نقطه فاصلة وتاريخية على مستوى العلاقات بين البلدين.
وأعرب رئيس مدغشقر، فى كلمته خلال المؤتمر الصحفي المشترك مع الرئيس السيسى
، بمدينة العلمين، عن خالص شكره وتقديره للرئيس السيسي والحكومة المصرية والشعب المصرىيعلى حسن الاستقبال وكرم الضيافة خلال زيارته الحالية لمصر.
وأكد رئيس مدغشقر أن مصر ومدغشقر، احتفلا فى 23 فبراير/شباط الماضي، بمرور 56 عامًا على تأسيس العلاقات الدبلوماسية بين البلدين؛ موجهًا دعوة رسمية للرئيس السيسي لزيارة مدغشقر.