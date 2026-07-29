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https://sarabic.ae/20260729/نائب-عن-حزب-الله-الانسحاب-الإسرائيلي-لن-يتم-إلا-بالقوة-التي-يتيحها-اتفاق-إسلام-آباد-1115589409.html
نائب عن "حزب الله": الانسحاب الإسرائيلي لن يتم إلا بالقوة التي يتيحها اتفاق إسلام آباد
نائب عن "حزب الله": الانسحاب الإسرائيلي لن يتم إلا بالقوة التي يتيحها اتفاق إسلام آباد
سبوتنيك عربي
أكد النائب عن "حزب الله" في البرلمان اللبناني، علي المقداد، أن "المرحلة الأولى من اتفاق الإطار تكللت بالفشل، وأن ما يطالب به "حزب الله" هو الانسحاب الكامل من... 29.07.2026, سبوتنيك عربي
2026-07-29T10:12+0000
2026-07-29T10:12+0000
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وانتقد المقداد، في مداخلة عبر إذاعة "سبوتنيك"، "بروباغندا الانسحاب من المناطق التي لم تكن محتلة أصلا، وعدم التزام الجانب الإسرائيلي بوقف إطلاق النار والتهجير المستمر من القرى الجنوبية". وأضاف: "الحزب يراهن على حكمة قائد الجيش اللبناني، الذي يمثل صمام الأمان في لبنان"، وشدد على أن "قيادة الجيش ستبقى قيادة وطنية، وأن الجيش لن يدخل في أي مواجهة مع أهالي الجنوب أو مع المقاومة".وحول زيارة رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو إلى البيت الأبيض، اعتبر المقداد أنه "لا فرق بين السياستين الأمريكية والإسرائيلية، وأن الولايات المتحدة تضع الشرق الأوسط بأكمله على الطاولة، فيما تُنفذ الخطة العسكرية والسياسية الإسرائيلية في جنوب لبنان وفق التعليمات الأمريكية". وبشأن التعتيم الإعلامي بعد الزيارة، أكد النائب في البرلمان اللبناني أنه "لا ثقة بالطرفين، ونترقب الأسوأ، لأن الولايات المتحدة وإسرائيل لا تريدان السلام في المنطقة، وتعرقلان أي مسار إذا تعارض مع مصالحهما". كما اعتبر أن "جميع الزيارات السابقة كانت نتائجها سلبية، وجلبت الدمار والخراب إلى المنطقة".وختم المقداد بالقول: "لا نعول على جهود السلطات اللبنانية، وإنما على اتفاق إسلام آباد لوقف إطلاق النار الشامل والكامل في لبنان والانسحاب الإسرائيلي"، واعتبر أن "اتفاق إسلام آباد يترنح، لكنه لا يزال قائما، وأن بنده الأول يتعلق بلبنان". وشدد على أن المطلب الأساسي للجمهورية الإسلامية الإيرانية، هو انسحاب إسرائيل من جنوب لبنان وضمان أمن لبنان بأكمله"، وأكد أن "ذلك سيتحقق نتيجة الضغوط الأمريكية لتطبيق البند الأول في اتفاق إسلام أباد، وبالقوة التي يتيحها هذا التفاهم".وزير الخارجية اللبناني: "حزب الله" إيراني في الجوهر وعقيدته تتجاوز الإطار الوطنيانفجارات وقصف مدفعي إسرائيلي يهزان منطقة النبطية جنوبي لبنان
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أخبار حزب الله, لبنان, العالم العربي, إسرائيل
أخبار حزب الله, لبنان, العالم العربي, إسرائيل

نائب عن "حزب الله": الانسحاب الإسرائيلي لن يتم إلا بالقوة التي يتيحها اتفاق إسلام آباد

10:12 GMT 29.07.2026
© AP Photo / Hussein Malla حزب الله على الحدود اللبنانية الإسرائيلية
حزب الله على الحدود اللبنانية الإسرائيلية - سبوتنيك عربي, 1920, 29.07.2026
© AP Photo / Hussein Malla
تابعنا عبر
أكد النائب عن "حزب الله" في البرلمان اللبناني، علي المقداد، أن "المرحلة الأولى من اتفاق الإطار تكللت بالفشل، وأن ما يطالب به "حزب الله" هو الانسحاب الكامل من الأراضي اللبنانية، من دون إعادة انتشار، وشدد على أن "حزب الله" لا يزال يراهن على اتفاق إسلام آباد لإجبار إسرائيل بالقوة، على الانسحاب من جنوبي لبنان".
وانتقد المقداد، في مداخلة عبر إذاعة "سبوتنيك"، "بروباغندا الانسحاب من المناطق التي لم تكن محتلة أصلا، وعدم التزام الجانب الإسرائيلي بوقف إطلاق النار والتهجير المستمر من القرى الجنوبية".
وأضاف: "الحزب يراهن على حكمة قائد الجيش اللبناني، الذي يمثل صمام الأمان في لبنان"، وشدد على أن "قيادة الجيش ستبقى قيادة وطنية، وأن الجيش لن يدخل في أي مواجهة مع أهالي الجنوب أو مع المقاومة".

وقال المقداد: "اتفاق الإطار، الذي لا نعترف به، يُطبق على جنوب نهر الليطاني، ولا جدية في التوصل إلى حل قبل انتخابات الكنيست أو الانتخابات النصفية في الولايات المتحدة، وما يجري مجرد تضييع للوقت".

وحول زيارة رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو إلى البيت الأبيض، اعتبر المقداد أنه "لا فرق بين السياستين الأمريكية والإسرائيلية، وأن الولايات المتحدة تضع الشرق الأوسط بأكمله على الطاولة، فيما تُنفذ الخطة العسكرية والسياسية الإسرائيلية في جنوب لبنان وفق التعليمات الأمريكية".
وزير الخارجية اللبناني، يوسف رجي - سبوتنيك عربي, 1920, 27.07.2026
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27 يوليو, 14:17 GMT
وبشأن التعتيم الإعلامي بعد الزيارة، أكد النائب في البرلمان اللبناني أنه "لا ثقة بالطرفين، ونترقب الأسوأ، لأن الولايات المتحدة وإسرائيل لا تريدان السلام في المنطقة، وتعرقلان أي مسار إذا تعارض مع مصالحهما". كما اعتبر أن "جميع الزيارات السابقة كانت نتائجها سلبية، وجلبت الدمار والخراب إلى المنطقة".
وختم المقداد بالقول: "لا نعول على جهود السلطات اللبنانية، وإنما على اتفاق إسلام آباد لوقف إطلاق النار الشامل والكامل في لبنان والانسحاب الإسرائيلي"، واعتبر أن "اتفاق إسلام آباد يترنح، لكنه لا يزال قائما، وأن بنده الأول يتعلق بلبنان". وشدد على أن المطلب الأساسي للجمهورية الإسلامية الإيرانية، هو انسحاب إسرائيل من جنوب لبنان وضمان أمن لبنان بأكمله"، وأكد أن "ذلك سيتحقق نتيجة الضغوط الأمريكية لتطبيق البند الأول في اتفاق إسلام أباد، وبالقوة التي يتيحها هذا التفاهم".
وزير الخارجية اللبناني: "حزب الله" إيراني في الجوهر وعقيدته تتجاوز الإطار الوطني
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