https://sarabic.ae/20260729/نتنياهو-قوات-خاصة-ستتدخل-في-حال-اعتقالي-بالخارج-1115606835.html

نتنياهو: قوات خاصة ستتدخل في حال اعتقالي بالخارج

نتنياهو: قوات خاصة ستتدخل في حال اعتقالي بالخارج

سبوتنيك عربي

صرح رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، اليوم الأربعاء، بأن قوات خاصة إسرائيلية ستتدخل لإنقاذه في حال تعرضه للاعتقال داخل أي دولة أوروبية. 29.07.2026, سبوتنيك عربي

2026-07-29T19:01+0000

2026-07-29T19:01+0000

2026-07-29T19:01+0000

بنيامين نتنياهو

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ونقلت وسائل إعلام غربية، اليوم الأربعاء، عن نتنياهو إشارته إلى خلفيته العسكرية قائلا: "لقد خدمت فيها خمس سنوات، ودعنا نكلفهم بمهمة جديدة"، في إشارة إلى إمكانية الاستعانة بتلك القوات الخاصة لتنفيذ عملية إنقاذ إذا ما تم توقيفه على أراضٍ أوروبية.وجاءت تصريحات نتنياهو وسط استمرار الجدل الدولي بشأن مذكرة التوقيف التي أصدرتها المحكمة الجنائية الدولية بحقه هو ووزير دفاعه السابق يوآف غالانت، على خلفية اتهامات تتعلق بارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية خلال الحرب في قطاع غزة.وبموجب نظام روما الأساسي، تلتزم الدول الأعضاء في المحكمة الجنائية الدولية بالتعاون مع تنفيذ أوامر الاعتقال الصادرة عنها، ما دفع عددا من الدول الأوروبية في فترات سابقة إلى التأكيد على احترامها لالتزاماتها القانونية في حال دخول نتنياهو أراضيها.وأفاد رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، الأحد الماضي، بأن وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو، أبلغه بنية الولايات المتحدة "التحرك بحزم" ضد المحكمة الجنائية الدولية، لافتًا إلى أن قرار عزل المدعي العام للمحكمة كريم خان، "تطور إيجابي".وأكد نتنياهو، في مستهل الجلسة الأسبوعية للحكومة الإسرائيلية: "تحدثت الليلة الماضية مع وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو، الذي أكد مجددًا نية الولايات المتحدة التحرك بحزم ضد هذه المنظمة، التي تهدد العدالة في العالم، وتهدد أيضًا حق الدول الديمقراطية ذات السيادة في ممارسة سيادتها".وأردف أنه "خلال الأيام الأخيرة، حدث قرار من غالبية كبيرة من الدول بعزل المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية... أعتقد أن هذا (عزل كريم خان) تطور إيجابي للغاية".ووافقت غالبية الدول الأعضاء في المحكمة الجنائية الدولية، يوم الجمعة الماضي، على إعفاء كريم خان من منصبه، بعد أن واجه اتهامات بالاعتداء على موظفة في فريقه، حيث صوتت 82 من أصل 125 ‌دولة ‌عضوا في المحكمة لصالح عزل المدعي العام، فيما صوتت 13 دولة فقط لصالح بقائه في منصبه.وحالت العقوبات الأمريكية المفروضة على خان، التي تمنعه دخول الولايات المتحدة، بينه وبين حضور المحاكمة، بعدما استهدفته إدارة الرئيس دونالد ترامب، على خلفية تحقيقات المحكمة بشأن مسؤولين إسرائيليين حول الحرب في قطاع غزة.

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https://sarabic.ae/20260726/نتنياهو-يشيد-بعزل-المدعي-العام-للمحكمة-الجنائية-الدولية-ويتوقع-تحركا-لواشنطن-ضد-المنظمة-1115511463.html

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