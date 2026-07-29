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وزارة الدفاع السعودية: المملكة لا تسعى إلى التصعيد
وزارة الدفاع السعودية: المملكة لا تسعى إلى التصعيد
سبوتنيك عربي
أعلن المتحدث باسم وزارة الدفاع السعودية اللواء تركي المالكي، على خلفية الضربات السعودية الأمريكية في العراق، أن "المملكة العربية السعودية لا تسعى إلى التصعيد،... 29.07.2026, سبوتنيك عربي
2026-07-29T05:16+0000
2026-07-29T05:16+0000
السعودية
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وكتب المتحدث باسم الوزارة عبر منصة "إكس": "تؤكد المملكة أنها لا تسعى إلى التصعيد، لكنها سترد على أي عدوان موجه ضدها".وأعلنت القيادة المركزية الأمريكية (سنتكوم)، اليوم الأربعاء، أن "القوات الأمريكية، بالتنسيق مع القوات المسلحة السعودية، نفذت في 28 يوليو (تموز الجاري)، ضربات دقيقة استهدفت مواقع تابعة لمسلحين موالين لإيران في العراق"، وفق تعبيرها.م️ن جهتها، أعلنت وزارة الدفاع السعودية، تنفيذ ضربات نوعية ضد أهداف تابعة لميليشيات بالعراق، بالتنسيق مع القيادة المركزية الأمريكية.وفي وقت سابق من يوم أمس، أعلنت وزارة الدفاع السعودية أن قوات الدفاع الجوي التابعة لها، نجحت في إحباط هجوم جديد استهدف المنشآت البترولية في المنطقة الشرقية، بعد اعتراض وتدمير عدد من الطائرات المسيّرة.الأمن القومي العراقي: دستورنا لا يسمح باستخدام أراضينا للاعتداء على دول أخرى
https://sarabic.ae/20260729/أمريكا-والسعودية-تعلنان-تنفيذ-ضربات-مشتركة-ضد-أهداف-تابعة-لموالين-لإيران-في-العراق-1115583212.html
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السعودية, العالم العربي
السعودية, العالم العربي

وزارة الدفاع السعودية: المملكة لا تسعى إلى التصعيد

05:16 GMT 29.07.2026
© Sputnik . Ahmed Badrتدريب مشترك بين الجيش المصري والجيش السعودي
تدريب مشترك بين الجيش المصري والجيش السعودي - سبوتنيك عربي, 1920, 29.07.2026
© Sputnik . Ahmed Badr
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أعلن المتحدث باسم وزارة الدفاع السعودية اللواء تركي المالكي، على خلفية الضربات السعودية الأمريكية في العراق، أن "المملكة العربية السعودية لا تسعى إلى التصعيد، لكنها سترد على الهجمات التي تستهدف أراضيها".
وكتب المتحدث باسم الوزارة عبر منصة "إكس": "تؤكد المملكة أنها لا تسعى إلى التصعيد، لكنها سترد على أي عدوان موجه ضدها".
وأعلنت القيادة المركزية الأمريكية (سنتكوم)، اليوم الأربعاء، أن "القوات الأمريكية، بالتنسيق مع القوات المسلحة السعودية، نفذت في 28 يوليو (تموز الجاري)، ضربات دقيقة استهدفت مواقع تابعة لمسلحين موالين لإيران في العراق"، وفق تعبيرها.
م️ن جهتها، أعلنت وزارة الدفاع السعودية، تنفيذ ضربات نوعية ضد أهداف تابعة لميليشيات بالعراق، بالتنسيق مع القيادة المركزية الأمريكية.
قصف مدينة الرمادي خلال تحريرها من داعش - سبوتنيك عربي, 1920, 29.07.2026
أمريكا والسعودية تعلنان تنفيذ ضربات مشتركة ضد "أهداف تابعة لموالين لإيران في العراق"
00:47 GMT

وأكد مجلس الوزراء السعودي، أمس الثلاثاء، أن "المملكة لن تتهاون في حماية أمنها ومصالحها ومقدراتها الوطنية، وفي الرد الحازم على أي أعمال عدائية، وفق أحكام القانون الدولي الإنساني وقواعده العرفية وبما يتوافق مع مبدأ التناسب"، بحسب وكالة الأنباء السعودية "واس".

وفي وقت سابق من يوم أمس، أعلنت وزارة الدفاع السعودية أن قوات الدفاع الجوي التابعة لها، نجحت في إحباط هجوم جديد استهدف المنشآت البترولية في المنطقة الشرقية، بعد اعتراض وتدمير عدد من الطائرات المسيّرة.
الأمن القومي العراقي: دستورنا لا يسمح باستخدام أراضينا للاعتداء على دول أخرى
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