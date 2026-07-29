https://sarabic.ae/20260729/81-حزبا-يقدمون-رؤية-وطنية-لمعالجة-الأزمة-الليبية-وتعزيز-الحوار--1115594319.html
81 حزبا يقدمون رؤية وطنية لمعالجة الأزمة الليبية وتعزيز الحوار
81 حزبا يقدمون رؤية وطنية لمعالجة الأزمة الليبية وتعزيز الحوار
سبوتنيك عربي
تحاول الأحزاب السياسية الليبية إيجاد مخرج للأزمة السياسية في البلاد، من خلال توحيد كلمتها، وهو ما دفعها إلى تنظيم مؤتمرها الأول، والذي انعقد في مدينة سرت،... 29.07.2026, سبوتنيك عربي
2026-07-29T12:49+0000
2026-07-29T12:49+0000
2026-07-29T12:49+0000
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81 حزبا ليبيا يقدمون رؤية وطنية لمعالجة الأزمة الليبية وتعزيز الحوار
سبوتنيك عربي
81 حزبا ليبيا يقدمون رؤية وطنية لمعالجة الأزمة الليبية وتعزيز الحوار
وقال تجمع الأحزاب الليبية إن "المشاركين أوصوا بتمكين الأحزاب من أداء دورها السياسي الفاعل، وإنهاء المحاصصات الضيقة والترتيبات الجهوية والمناطقية، وصولًا إلى إجراء انتخابات خلال فترة زمنية محددة".وأكدت التوصيات أنه "في حال تعذر التوصل إلى حل للأزمة الليبية، يجري اللجوء إلى مؤتمر تأسيسي يتولى تحديد هوية الدولة ونظامها السياسي والاقتصادي، تمهيدًا لإقرار دستور دائم".وأوضح مجبّر، في تصريحات لبرنامج "لقاء سبوتنيك" عبر إذاعة "سبوتنيك"، أن "حزب الحركة الوطنية، المنبثق عن الحركة الوطنية، التي تأسست في الخارج قبل انتقالها إلى الداخل عقب إقرار قانون الأحزاب عام 2017، ظل منذ سنوات يطرح مبادرات وورش عمل وبرامج تستهدف دعم الاستقرار والأمن"، مؤكدًا أن "الحزب يدعم القوات المسلحة الليبية منذ عام 2015، في جهودها لمكافحة الإرهاب وبسط الأمن في مختلف أنحاء البلاد".وأشار وزير الإعلام والثقافة الليبي الأسبق إلى أن "اللجنة المنظمة وجّهت الدعوة إلى جميع الأحزاب المشهرة والأحزاب، التي لا تزال إجراءات إشهارها قيد الاستكمال، مع منح الأخيرة صفة المراقب"، موضحًا أن "المؤتمر اعتمد على مشاركة الجميع بغض النظر عن الاختلافات الفكرية أو الأيديولوجية، وأن الأحزاب المشاركة قدمت رؤاها لمعالجة الأزمة الليبية، قبل أن تتولى لجنة مختصة دمج تلك المقترحات في محاور رئيسية شكلت أساس النقاشات".
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جيهان لطفي سليمان
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سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
جيهان لطفي سليمان
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/08/15/1103987990_0:0:853:854_100x100_80_0_0_99ed9e7d7cd571ce0679cc366ddd1544.jpg
لقاء سبوتنيك, أخبار ليبيا اليوم, аудио
لقاء سبوتنيك, أخبار ليبيا اليوم, аудио
81 حزبا يقدمون رؤية وطنية لمعالجة الأزمة الليبية وتعزيز الحوار
جيهان لطفي سليمان
مذيعة وصحفية في وكالة الأنباء والإذاعة الدولية "سبوتنيك" الروسية
تحاول الأحزاب السياسية الليبية إيجاد مخرج للأزمة السياسية في البلاد، من خلال توحيد كلمتها، وهو ما دفعها إلى تنظيم مؤتمرها الأول، والذي انعقد في مدينة سرت، بمشاركة عدد من الأحزاب والقوى السياسية.
وقال تجمع الأحزاب الليبية إن "المشاركين أوصوا بتمكين الأحزاب من أداء دورها السياسي الفاعل، وإنهاء المحاصصات الضيقة والترتيبات الجهوية والمناطقية، وصولًا إلى إجراء انتخابات خلال فترة زمنية محددة".
ودعا المؤتمر إلى توفير الضمانات القانونية اللازمة لمشاركة الأحزاب في الانتخابات، واعتماد نظام القوائم الحزبية على أساس البرامج السياسية.
وأكدت التوصيات أنه "في حال تعذر التوصل إلى حل للأزمة الليبية
، يجري اللجوء إلى مؤتمر تأسيسي يتولى تحديد هوية الدولة ونظامها السياسي والاقتصادي، تمهيدًا لإقرار دستور دائم".
وقال نائب رئيس حزب الحركة الوطنية الليبية، رئيس اللجنة الإعلامية للمؤتمر الأول للأحزاب الليبية، محمود مجبّر، إن "المؤتمر الأول للأحزاب السياسية الليبية، الذي عُقد يومي 22 و23 يوليو (تموز الجاري) بمدينة سلوق، يمثل محطة مهمة في مسار العمل الحزبي، بعدما نجح في جمع 81 حزبا سياسيا من مختلف أنحاء البلاد، بهدف صياغة رؤية وطنية مشتركة لمعالجة الأزمة الليبية وتعزيز الحوار بين القوى السياسية".
وأوضح مجبّر، في تصريحات لبرنامج "لقاء سبوتنيك" عبر إذاعة "سبوتنيك"، أن "حزب الحركة الوطنية
، المنبثق عن الحركة الوطنية، التي تأسست في الخارج قبل انتقالها إلى الداخل عقب إقرار قانون الأحزاب عام 2017، ظل منذ سنوات يطرح مبادرات وورش عمل وبرامج تستهدف دعم الاستقرار والأمن"، مؤكدًا أن "الحزب يدعم القوات المسلحة الليبية منذ عام 2015، في جهودها لمكافحة الإرهاب وبسط الأمن
في مختلف أنحاء البلاد".
وأشار وزير الإعلام والثقافة الليبي الأسبق إلى أن "اللجنة المنظمة وجّهت الدعوة إلى جميع الأحزاب المشهرة والأحزاب، التي لا تزال إجراءات إشهارها قيد الاستكمال، مع منح الأخيرة صفة المراقب"، موضحًا أن "المؤتمر اعتمد على مشاركة الجميع بغض النظر عن الاختلافات الفكرية أو الأيديولوجية، وأن الأحزاب المشاركة قدمت رؤاها لمعالجة الأزمة الليبية، قبل أن تتولى لجنة مختصة دمج تلك المقترحات في محاور رئيسية شكلت أساس النقاشات".