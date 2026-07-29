81 حزبا يقدمون رؤية وطنية لمعالجة الأزمة الليبية وتعزيز الحوار

عربي
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
الحدث من سبوتنيك
الذكاء الاصطناعي والبشر بين التنافس والتكامل... قانون "الجرائم الإلكترونية" في سوريا، كيف يُقرأ الجدل حوله؟
00:30 GMT
57 د
بين بيروت والقاهرة
إسرائيل تستعد للعودة إلى الحرب ضدّ إيران... "حزب الله" بين انتقاد الحكومة وعدم الانسحاب منها، أيّ سيناريوهات ممكنة؟
01:30 GMT
57 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
02:30 GMT
149 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
05:00 GMT
183 د
مساحة حرة
موجة حر تاريخية.. هل دخل مناخ مصر مرحلة جديدة؟
08:30 GMT
29 د
من الملعب
الاتحاد الدولي لكرة القدم يدرس رفع عدد المنتخبات في المونديال المقبل
09:03 GMT
28 د
عرب بوينت بودكاست
كيف نحمي حقوق المبدع في زمن القرصنة الرقمية؟
09:32 GMT
18 د
الحدث من سبوتنيك
ما بين الدولة والقطاع الخاص... كيف تبدو خريطة الكهرباء في لبنان؟
10:00 GMT
123 د
نبض افريقيا
ليبيا تدخل سباق الترشح لاستضافة كأس أمم أفريقيا مع مالي والنيجر وبوركينا فاسوش
12:03 GMT
29 د
موزاييك
الراحة التامة أم اللياقة الدائمة؟ معضلة الصيف الكبرى
12:33 GMT
14 د
عرب بوينت بودكاست
كيف يمكن التعافي من اضطراب ما بعد الصدمة؟
12:47 GMT
13 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
مساحة حرة
فيديو لبيع مخدرات على الملأ في مصر يثير جدلا واسعا
16:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
طاقة الأبراج وتأثيرها.. حقيقة أم خرافة؟
16:33 GMT
17 د
مرايا العلوم
فوتونات الضغط الساحق ووعي الغربان وغابات الفيزياء الحديثة
16:50 GMT
10 د
بلا قيود
خبير: ظاهرة النينيو تطرف مناخي يعصف بأفريقيا ويضرب قلب الأمن الغذائي
17:00 GMT
59 د
ملفات ساخنة
الحرب في إيران.. بين المباحثات والتلويح بالخيار العسكري
18:00 GMT
29 د
مساحة حرة
القبض على عصابة سرقت بيانات بنكية لعشرات المواطنين في مصر
18:30 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
19:00 GMT
120 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
21:00 GMT
29 د
الحدث من سبوتنيك
ما بين الدولة والقطاع الخاص ... كيف تبدو خريطة الكهرباء في لبنان؟
00:30 GMT
57 د
الحدث من سبوتنيك
بريطانيا تغرق في الديون... ما هي الصعوبات؟ وهل من حلول؟
01:30 GMT
57 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
02:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
05:00 GMT
183 د
مساحة حرة
جدل قانوني بسبب قرار وقف محامية مصرية عن العمل
08:30 GMT
29 د
صدى الحياة
المشهد الثقافي في سوريا.. بين التهميش والمقاومة الصامتة
09:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
On air
09:33 GMT
20 د
صدى الحياة
الميراث وحقوق المرأة بين الشريعة والقوانين... كيف تتعامل الدول العربية مع هذه المسألة؟
09:53 GMT
7 د
الحدث من سبوتنيك
بسبب إغلاق هرمز... هل يدخل لبنان في موجة تضخم إضافية؟
10:00 GMT
123 د
من الملعب
الاتحاد الدولي لكرة القدم يدرس رفع عدد المنتخبات في المونديال المقبل
12:03 GMT
28 د
صدى الحياة
دير سانت كاترين: بين طموحات التطوير والحفاظ على الهوية
12:32 GMT
28 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
ملفات ساخنة
الحرب في إيران.. بين المباحثات والتلويح بالخيار العسكري
16:03 GMT
29 د
موزاييك
القهوة وصحة الكبد... علاقة إيجابية أوضحتها الدراسات
16:33 GMT
12 د
مرايا العلوم
الثقوب السوداء البدائية وتشخيص مبكر لمرض باركنسون عن طريق الأنف
16:45 GMT
15 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
19:00 GMT
120 د
أمساليوم
بث مباشر
استوديو وكالة سبوتنيك للبث الإذاعي في منتدى إكسبوفوروم الاقتصادي الدولي لعام 2017 - سبوتنيك عربي, 1920
راديو
يناقش صحفيو "سبوتنيك عربي" عبر أثير إذاعة "سبوتنيك"، آخر الأخبار وأبرز القضايا السياسية والاقتصادية والاجتماعية، ونشارككم رأي وتحليل خبراء من مختلف المجالات، من استوديوهات الوكالة في موسكو والقاهرة وبيروت. بإمكانكم الاستماع لإذاعة "سبوتنيك" عبر الترددات 93.6 في لبنان، و93.3 في سوريا، و92.5 في ليبيا.
https://sarabic.ae/20260729/81-حزبا-يقدمون-رؤية-وطنية-لمعالجة-الأزمة-الليبية-وتعزيز-الحوار--1115594319.html
81 حزبا يقدمون رؤية وطنية لمعالجة الأزمة الليبية وتعزيز الحوار
81 حزبا يقدمون رؤية وطنية لمعالجة الأزمة الليبية وتعزيز الحوار
سبوتنيك عربي
تحاول الأحزاب السياسية الليبية إيجاد مخرج للأزمة السياسية في البلاد، من خلال توحيد كلمتها، وهو ما دفعها إلى تنظيم مؤتمرها الأول، والذي انعقد في مدينة سرت،... 29.07.2026, سبوتنيك عربي
2026-07-29T12:49+0000
2026-07-29T12:49+0000
راديو
لقاء سبوتنيك
أخبار ليبيا اليوم
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07ea/07/1d/1115593967_28:0:1272:700_1920x0_80_0_0_f31bfd5a90c0b0693443829bb075f249.png
81 حزبا ليبيا يقدمون رؤية وطنية لمعالجة الأزمة الليبية وتعزيز الحوار
سبوتنيك عربي
81 حزبا ليبيا يقدمون رؤية وطنية لمعالجة الأزمة الليبية وتعزيز الحوار
وقال تجمع الأحزاب الليبية إن "المشاركين أوصوا بتمكين الأحزاب من أداء دورها السياسي الفاعل، وإنهاء المحاصصات الضيقة والترتيبات الجهوية والمناطقية، وصولًا إلى إجراء انتخابات خلال فترة زمنية محددة".وأكدت التوصيات أنه "في حال تعذر التوصل إلى حل للأزمة الليبية، يجري اللجوء إلى مؤتمر تأسيسي يتولى تحديد هوية الدولة ونظامها السياسي والاقتصادي، تمهيدًا لإقرار دستور دائم".وأوضح مجبّر، في تصريحات لبرنامج "لقاء سبوتنيك" عبر إذاعة "سبوتنيك"، أن "حزب الحركة الوطنية، المنبثق عن الحركة الوطنية، التي تأسست في الخارج قبل انتقالها إلى الداخل عقب إقرار قانون الأحزاب عام 2017، ظل منذ سنوات يطرح مبادرات وورش عمل وبرامج تستهدف دعم الاستقرار والأمن"، مؤكدًا أن "الحزب يدعم القوات المسلحة الليبية منذ عام 2015، في جهودها لمكافحة الإرهاب وبسط الأمن في مختلف أنحاء البلاد".وأشار وزير الإعلام والثقافة الليبي الأسبق إلى أن "اللجنة المنظمة وجّهت الدعوة إلى جميع الأحزاب المشهرة والأحزاب، التي لا تزال إجراءات إشهارها قيد الاستكمال، مع منح الأخيرة صفة المراقب"، موضحًا أن "المؤتمر اعتمد على مشاركة الجميع بغض النظر عن الاختلافات الفكرية أو الأيديولوجية، وأن الأحزاب المشاركة قدمت رؤاها لمعالجة الأزمة الليبية، قبل أن تتولى لجنة مختصة دمج تلك المقترحات في محاور رئيسية شكلت أساس النقاشات".
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2026
جيهان لطفي سليمان
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/08/15/1103987990_0:0:853:854_100x100_80_0_0_99ed9e7d7cd571ce0679cc366ddd1544.jpg
جيهان لطفي سليمان
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/08/15/1103987990_0:0:853:854_100x100_80_0_0_99ed9e7d7cd571ce0679cc366ddd1544.jpg
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07ea/07/1d/1115593967_184:0:1117:700_1920x0_80_0_0_060d0c00881bc783aee003637c06bde7.png
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
لقاء سبوتنيك, أخبار ليبيا اليوم, аудио
لقاء سبوتنيك, أخبار ليبيا اليوم, аудио

81 حزبا يقدمون رؤية وطنية لمعالجة الأزمة الليبية وتعزيز الحوار

12:49 GMT 29.07.2026
راديو
81 حزبا ليبيا يقدمون رؤية وطنية لمعالجة الأزمة الليبية وتعزيز الحوار
تابعنا عبر
- سبوتنيك عربي
جيهان لطفي سليمان
مذيعة وصحفية في وكالة الأنباء والإذاعة الدولية "سبوتنيك" الروسية
كل المواضيع
تحاول الأحزاب السياسية الليبية إيجاد مخرج للأزمة السياسية في البلاد، من خلال توحيد كلمتها، وهو ما دفعها إلى تنظيم مؤتمرها الأول، والذي انعقد في مدينة سرت، بمشاركة عدد من الأحزاب والقوى السياسية.
وقال تجمع الأحزاب الليبية إن "المشاركين أوصوا بتمكين الأحزاب من أداء دورها السياسي الفاعل، وإنهاء المحاصصات الضيقة والترتيبات الجهوية والمناطقية، وصولًا إلى إجراء انتخابات خلال فترة زمنية محددة".
ودعا المؤتمر إلى توفير الضمانات القانونية اللازمة لمشاركة الأحزاب في الانتخابات، واعتماد نظام القوائم الحزبية على أساس البرامج السياسية.
وأكدت التوصيات أنه "في حال تعذر التوصل إلى حل للأزمة الليبية، يجري اللجوء إلى مؤتمر تأسيسي يتولى تحديد هوية الدولة ونظامها السياسي والاقتصادي، تمهيدًا لإقرار دستور دائم".

وقال نائب رئيس حزب الحركة الوطنية الليبية، رئيس اللجنة الإعلامية للمؤتمر الأول للأحزاب الليبية، محمود مجبّر، إن "المؤتمر الأول للأحزاب السياسية الليبية، الذي عُقد يومي 22 و23 يوليو (تموز الجاري) بمدينة سلوق، يمثل محطة مهمة في مسار العمل الحزبي، بعدما نجح في جمع 81 حزبا سياسيا من مختلف أنحاء البلاد، بهدف صياغة رؤية وطنية مشتركة لمعالجة الأزمة الليبية وتعزيز الحوار بين القوى السياسية".

وأوضح مجبّر، في تصريحات لبرنامج "لقاء سبوتنيك" عبر إذاعة "سبوتنيك"، أن "حزب الحركة الوطنية، المنبثق عن الحركة الوطنية، التي تأسست في الخارج قبل انتقالها إلى الداخل عقب إقرار قانون الأحزاب عام 2017، ظل منذ سنوات يطرح مبادرات وورش عمل وبرامج تستهدف دعم الاستقرار والأمن"، مؤكدًا أن "الحزب يدعم القوات المسلحة الليبية منذ عام 2015، في جهودها لمكافحة الإرهاب وبسط الأمن في مختلف أنحاء البلاد".
وأشار وزير الإعلام والثقافة الليبي الأسبق إلى أن "اللجنة المنظمة وجّهت الدعوة إلى جميع الأحزاب المشهرة والأحزاب، التي لا تزال إجراءات إشهارها قيد الاستكمال، مع منح الأخيرة صفة المراقب"، موضحًا أن "المؤتمر اعتمد على مشاركة الجميع بغض النظر عن الاختلافات الفكرية أو الأيديولوجية، وأن الأحزاب المشاركة قدمت رؤاها لمعالجة الأزمة الليبية، قبل أن تتولى لجنة مختصة دمج تلك المقترحات في محاور رئيسية شكلت أساس النقاشات".
العالم العربي
العالم
روسيا
اقتصاد
حصري
راديو
رصد عسكري
مجتمع
وسائط متعددة
المدونات
Android APK
© 2026 Sputnik جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала