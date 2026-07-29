https://sarabic.ae/20260729/81-حزبا-يقدمون-رؤية-وطنية-لمعالجة-الأزمة-الليبية-وتعزيز-الحوار--1115594319.html

81 حزبا يقدمون رؤية وطنية لمعالجة الأزمة الليبية وتعزيز الحوار

81 حزبا يقدمون رؤية وطنية لمعالجة الأزمة الليبية وتعزيز الحوار

سبوتنيك عربي

تحاول الأحزاب السياسية الليبية إيجاد مخرج للأزمة السياسية في البلاد، من خلال توحيد كلمتها، وهو ما دفعها إلى تنظيم مؤتمرها الأول، والذي انعقد في مدينة سرت،... 29.07.2026, سبوتنيك عربي

2026-07-29T12:49+0000

2026-07-29T12:49+0000

2026-07-29T12:49+0000

راديو

لقاء سبوتنيك

أخبار ليبيا اليوم

https://cdn.img.sarabic.ae/img/07ea/07/1d/1115593967_28:0:1272:700_1920x0_80_0_0_f31bfd5a90c0b0693443829bb075f249.png

81 حزبا ليبيا يقدمون رؤية وطنية لمعالجة الأزمة الليبية وتعزيز الحوار سبوتنيك عربي 81 حزبا ليبيا يقدمون رؤية وطنية لمعالجة الأزمة الليبية وتعزيز الحوار

وقال تجمع الأحزاب الليبية إن "المشاركين أوصوا بتمكين الأحزاب من أداء دورها السياسي الفاعل، وإنهاء المحاصصات الضيقة والترتيبات الجهوية والمناطقية، وصولًا إلى إجراء انتخابات خلال فترة زمنية محددة".وأكدت التوصيات أنه "في حال تعذر التوصل إلى حل للأزمة الليبية، يجري اللجوء إلى مؤتمر تأسيسي يتولى تحديد هوية الدولة ونظامها السياسي والاقتصادي، تمهيدًا لإقرار دستور دائم".وأوضح مجبّر، في تصريحات لبرنامج "لقاء سبوتنيك" عبر إذاعة "سبوتنيك"، أن "حزب الحركة الوطنية، المنبثق عن الحركة الوطنية، التي تأسست في الخارج قبل انتقالها إلى الداخل عقب إقرار قانون الأحزاب عام 2017، ظل منذ سنوات يطرح مبادرات وورش عمل وبرامج تستهدف دعم الاستقرار والأمن"، مؤكدًا أن "الحزب يدعم القوات المسلحة الليبية منذ عام 2015، في جهودها لمكافحة الإرهاب وبسط الأمن في مختلف أنحاء البلاد".وأشار وزير الإعلام والثقافة الليبي الأسبق إلى أن "اللجنة المنظمة وجّهت الدعوة إلى جميع الأحزاب المشهرة والأحزاب، التي لا تزال إجراءات إشهارها قيد الاستكمال، مع منح الأخيرة صفة المراقب"، موضحًا أن "المؤتمر اعتمد على مشاركة الجميع بغض النظر عن الاختلافات الفكرية أو الأيديولوجية، وأن الأحزاب المشاركة قدمت رؤاها لمعالجة الأزمة الليبية، قبل أن تتولى لجنة مختصة دمج تلك المقترحات في محاور رئيسية شكلت أساس النقاشات".

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2026

جيهان لطفي سليمان https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/08/15/1103987990_0:0:853:854_100x100_80_0_0_99ed9e7d7cd571ce0679cc366ddd1544.jpg

جيهان لطفي سليمان https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/08/15/1103987990_0:0:853:854_100x100_80_0_0_99ed9e7d7cd571ce0679cc366ddd1544.jpg

الأخبار

ar_EG

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

جيهان لطفي سليمان https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/08/15/1103987990_0:0:853:854_100x100_80_0_0_99ed9e7d7cd571ce0679cc366ddd1544.jpg

لقاء سبوتنيك, أخبار ليبيا اليوم, аудио