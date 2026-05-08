https://sarabic.ae/20260508/ليبيا-الطاولة-المصغرة-بين-التسوية-والانقسام-أزمة-تمثيل-تضرب-المجلس-الأعلى-للدولة--1113223770.html

ليبيا: "الطاولة المصغرة" بين التسوية والانقسام.. أزمة تمثيل تضرب المجلس الأعلى للدولة

ليبيا: "الطاولة المصغرة" بين التسوية والانقسام.. أزمة تمثيل تضرب المجلس الأعلى للدولة

سبوتنيك عربي

أثارت قرارات تجميد عضوية عدد من أعضاء المجلس الأعلى للدولة المشاركين في اجتماعات "الطاولة المصغّرة" التي عُقدت في العاصمة الإيطالية روما، جدلًا سياسيًا واسعًا... 08.05.2026, سبوتنيك عربي

2026-05-08T14:56+0000

2026-05-08T14:56+0000

2026-05-08T14:56+0000

أخبار ليبيا اليوم

العالم العربي

حصري

تقارير سبوتنيك

https://cdn.img.sarabic.ae/img/07ea/01/1d/1109780785_0:256:2730:1792_1920x0_80_0_0_61fa082ba6188425cd39aaa625a9ac79.jpg

وتأتي هذه التطورات في وقت تتكثف فيه التحركات الدولية لإعادة إحياء مسار التوافق بين الأطراف الليبية، والدفع نحو صيغة تفاهم جديدة تمهد لإنهاء حالة الانسداد السياسي.توضيحوأضاف في تصريح خاص لـ"سبوتنيك" أن العضوين عبد الجليل الشاوش وعلي عبدالعزيز يحظيان بكل الاحترام والتقدير داخل المجلس، إلا أنهما أصرّا على المشاركة بالتنسيق مع البعثة الأممية، رغم وجود اعتراضات واسعة داخل المجلس على آلية التمثيل في هذه الطاولة.وأوضح حبلوص أن عددًا من أعضاء المجلس شدّدوا، خلال الجلسات السابقة، على أن أي حوار سياسي أو لجنة تمثل المجلس الأعلى للدولة يجب أن يتم تشكيلها بقرار من رئاسة المجلس أو عبر التصويت داخل جلسة رسمية، معتبرًا أن ما جرى في روما لا يُمثِّل المجلس بصورة رسمية، لأن المشاركين لم يعودوا إلى المجلس للحصول على تفويض واضح.وفيما يتعلق بقرار تجميد عضوية العضوين، أوضح حبلوص أن عددًا من أعضاء المجلس اقترحوا تجميد عضويتهما، وتم التصويت على ذلك خلال الجلسة، إلا أنه اعتبر أن الإجراء يخالف اللائحة الداخلية للمجلس، مشيرًا إلى أن اللائحة تنص على ضرورة موافقة ثلثي أعضاء المجلس، البالغ عددهم 141 عضوًا، لاتِّخاذ مثل هذه القرارات، وليس الاكتفاء بأغلبية الحضور.وأضاف أن ما حدث يُعَدّ "خطأً إجرائيًا كبيرًا"، داعيًا مكتب رئاسة المجلس الأعلى للدولة إلى التريث وإعادة النظر في اللائحة الداخلية قبل المضي في مثل هذه القرارات، لافتًا إلى أن ما جرى اقتصر على إزالة اسمي العضوين من قائمة حضور الجلسات، دون صدور قرار رسمي بطردهما من المجلس.وبيّن أن البعثة الأممية تواصلت مع اللجنة الجديدة، التي من المنتظر أن تعقد لقاءات مع أعضاء من مجلس النواب، برعاية أممية، بهدف مناقشة التعديلات المتعلقة بالقوانين الانتخابية، إلى جانب بحث إمكانية إجراء تعديل حكومي أو الإبقاء على الحكومة الحالية إلى حين تنفيذ الاستحقاق الانتخابي.وأكد أن "نقطة الخلاف الأساسية ما زالت تتمثل في تعديل القوانين الانتخابية وآلية اعتمادها بين الأطراف السياسية".انقسام وخلاففيما قال المحلل السياسي الليبي، حسام الدين العبدلي، إن قرار تجميد عضوية عضوي المجلس الأعلى للدولة عبد الجليل الشاوش وعلي عبدالعزيز جاء في سياق حالة الانقسام والخلاف حول آلية إدارة الحوار السياسي في ليبيا، خاصة ما يتعلق بالطاولة المصغّرة التي انعقدت في العاصمة الإيطالية روما.وأضاف أن البعثة الأممية تدرك أن توسيع دائرة الحوار وإشراك كافة الأطراف داخل مجلسي النواب والدولة قد يؤدي إلى تعثر المفاوضات وفشلها، بسبب تعقيدات المشهد السياسي وتضارب المصالح بين الكتل المختلفة، لذلك فضّلت اللجوء إلى صيغة “الطاولة المصغّرة” لتحقيق نتائج عملية خلال فترة زمنية قصيرة.واعتبر العبدلي أن اجتماعات روما حققت بالفعل نتائج سريعة، تمثلت في التوافق على اختيار ثلاثة أعضاء لتمثيل المجلس الأعلى للدولة داخل مجلس المفوضية العليا للانتخابات، إلى جانب ثلاثة مرشحين عن مجلس النواب، بهدف إشغال المقاعد الشاغرة داخل المفوضية.وأشار إلى أن مسألة اختيار رئيس المفوضية ما زالت قائمة، موضحًا أن النائب العام كُلِّف باختيار "شخصية وطنية توافقية" لتولي رئاسة المفوضية العليا للانتخابات، بعيدًا عن الجدل والخلافات السياسية، متوقعًا أن يتم الإعلان عن هذا الاختيار قبل نهاية شهر مايو/أيار الجاري، وهو ما يعكس بحسب وصفه وجود "سرعة في الإنجاز" مقارنة بالمراحل السابقة.وأضاف أن حالة الرفض المستمرة دون تقديم بدائل واضحة تمثل أزمة حقيقية، وتسهم في إطالة أمد الأزمة الليبية، متسائلًا عمّا إذا كانت الجهات الرافضة تمتلك حلولًا واقعية بديلة في حال فشل الطاولة المصغّرة أو تعطلت مخرجاتها.وأكد العبدلي أن الوصول إلى حلول حقيقية للأزمة الليبية يتطلب التواصل المباشر مع الأطراف الفاعلة على الأرض، وعدم الاكتفاء بالمواقف السياسية الرافضة، مشددًا على أن المرحلة الحالية تستوجب تقديم تنازلات متبادلة للوصول إلى تسوية تُمهِّد لإجراء الانتخابات وإنهاء حالة الانسداد السياسي.وتعاني ليبيا من أزمة سياسية معقدة، في ظل وجود حكومتين متنافستين، الأولى في الشرق بقيادة أسامة حماد، المكلف من قبل مجلس النواب، والثانية في الغرب بقيادة عبد الحميد الدبيبة، الذي يرفض تسليم السلطة إلا من خلال انتخابات.وكان من المقرر إجراء انتخابات رئاسية في ليبيا، في 24 ديسمبر/ كانون الأول 2021، إلا أن الخلافات السياسية بين الأطراف المتنازعة، إضافة إلى النزاع حول قانون الانتخابات، حالت دون إتمامها.

https://sarabic.ae/20260508/ليبيا-مصفاة-الزاوية-تعلن-توقفها-عن-العمل-جراء-الاشتباكات-في-المدينة-وسقوط-قذائف-داخل-مجمعها-1113219672.html

https://sarabic.ae/20260508/البعثة-الأممية-في-ليبيا-لـسبوتنيك-لابد-من-وجود-إطار-قانوني-ومؤسسي-موحد-يضمن-حياد-المؤسسة-العسكرية-1113205221.html

https://sarabic.ae/20260506/رئيس-الوحدة-الوطنية-في-ليبيا-يوجه-بالتنسيق-مع-إسبانيا-والتحقيق-في-شحنة-كوكايين-متجهة-إلى-بلاده-1113170788.html

https://sarabic.ae/20260506/ضخ-الدولار-وبيعه-عبر-المصارف-في-ليبيا--بين-اختبار-الوقت-وضغوط-السوق-الموازية-1113164919.html

https://sarabic.ae/20260506/تونس-وليبيا-والجزائر-تراهن-على-إدارة-مشتركة-لأكبر-خزان-جوفي-في-العالم-1113158702.html

https://sarabic.ae/20260506/خبير-بيئي-يحذر-تهريب-السلاحف-البرية-يهدد-أحد-أندر-الأنواع-في-ليبيا-صور-وفيديو--1113157395.html

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2026

ماهر الشاعري https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/0a/1e/1106563035_0:0:1177:1178_100x100_80_0_0_0b16fba0cdb3ac1fa614348505292d28.jpg

ماهر الشاعري https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/0a/1e/1106563035_0:0:1177:1178_100x100_80_0_0_0b16fba0cdb3ac1fa614348505292d28.jpg

الأخبار

ar_EG

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

ماهر الشاعري https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/0a/1e/1106563035_0:0:1177:1178_100x100_80_0_0_0b16fba0cdb3ac1fa614348505292d28.jpg

أخبار ليبيا اليوم, العالم العربي, حصري, تقارير سبوتنيك