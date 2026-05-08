ليبيا… مصفاة "الزاوية" تعلن توقفها عن العمل جراء الاشتباكات في المدينة وسقوط قذائف داخل مجمعها

عربي
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
02:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
05:00 GMT
183 د
مساحة حرة
هل تنتصر البيئة على مصالح الاقتصاد؟
08:29 GMT
31 د
الإنسان والثقافة
الكسندر بوشكين وعصر الشعر الذهبى في روسيا
09:03 GMT
29 د
مساحة حرة
هل تحل مشكلات الجفاف في العالم العربي؟
09:36 GMT
24 د
عرب بوينت بودكاست
هل السمنة حرب تخاض بالعلم أم بالإرادة؟
10:03 GMT
11 د
مساحة حرة
كيف تواجه بريكس سياسات ترامب التجارية؟
10:15 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
رسالة عاجلة من المحيطات.. الغابات التي تنقذنا من ينقذها
10:44 GMT
16 د
نبض افريقيا
فوز الجزائري بوطبيق برئاسة البرلمان الأفريقي يثير توترا مع المغرب
11:03 GMT
45 د
طرائف سبوتنيك
مسابقة جمال للإبل في السعودية
11:49 GMT
11 د
لقاء سبوتنيك
رئيس اللجنة الدولية لكسر الحصار عن غزة يتهم "الناتو" بمساعدة إسرائيل في انتهاك القانون الدولي
12:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
ما التأثيرات النفسية والاجتماعية التي يتعرض لها الأطفال جراء الشهرة المبكرة؟
12:33 GMT
17 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
المخدرات...إرهاب ناعم يضرب المجتمع
16:03 GMT
39 د
مرايا العلوم
الطيور تتألق في الإغلاق والذكاء والاضطراب وإنسان الجزيرة العربية
16:42 GMT
18 د
حصاد الأسبوع
خبير: زلينسكي يتبنى الفكر النازي لذلك يهدد بتخريب يوم النصر العظيم
17:00 GMT
59 د
ملفات ساخنة
استياء خليجي من الولايات المتحدة.. هل تتغير استراتيجية الحلفاء؟
18:00 GMT
29 د
صدى الحياة
"العلاج النفسي" ليس عارا.. لماذا يهرب الرجال من إنقاذ أنفسهم؟
18:30 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
19:00 GMT
120 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
21:00 GMT
30 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
02:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
05:00 GMT
183 د
مرايا العلوم
علاج ثوري يعيد نمو الأسنان المفقودة
08:30 GMT
29 د
مساحة حرة
مواجهة الكلاب الضالة في مصر.. تحرك في البرلمان وخطة للسيطرة
09:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
تطوير تكنولوجيا شرائح الجسم.. المميزات والمخاطر
09:33 GMT
22 د
من الملعب
من نهائي أوروبا إلى جنون الدوري المصري.. من يكتب المجد في اللحظة الأخيرة؟
10:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
السياحة العربية.. هل تستطيع المنافسة في ظل المتغيرات
10:33 GMT
14 د
المقهى الثقافي
المسار الإبداعي للمسرحي السوري سمير عثمان
10:47 GMT
13 د
خطوط التماس
الاتحاد السوفياتي في مواجهة الحركات النازية والفاشية
12:03 GMT
45 د
عرب بوينت بودكاست
مناقشة برلمانية مصرية حول إنشاء بنك الجلد الوطني: بين البعد الإنساني والاعتبارات الدينية والمجتمعية
12:48 GMT
11 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
ملفات ساخنة
استياء خليجي من الولايات المتحدة.. هل تتغير استراتيجية الحلفاء؟
16:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
هل منصات التواصل تنشر العدوانية؟
16:33 GMT
18 د
مرايا العلوم
مجموعة فريدة من النجوم وصيد البشر الأوائل وثقوب سوداء متباعدة بسرعة هائلة
16:51 GMT
9 د
عالم سبوتنيك
هدنة "عيد النصر".. موسكو تعلن وقف القتال.. الإمارات تكشف عن تمركز مقاتلات مصرية على أراضيها
17:00 GMT
59 د
شؤون عسكرية
خبير: سياسة واشنطن.. مفاوضات تحت النار
18:00 GMT
29 د
مساحة حرة
للزوجة الحق في فسخ الزواج بعد 6 أشهر.. قانون الأسرة يشعل الجدل في مصر
18:30 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
19:00 GMT
120 د
أمساليوم
بث مباشر
https://sarabic.ae/20260508/ليبيا-مصفاة-الزاوية-تعلن-توقفها-عن-العمل-جراء-الاشتباكات-في-المدينة-وسقوط-قذائف-داخل-مجمعها-1113219672.html
ليبيا… مصفاة "الزاوية" تعلن توقفها عن العمل جراء الاشتباكات في المدينة وسقوط قذائف داخل مجمعها
ليبيا… مصفاة "الزاوية" تعلن توقفها عن العمل جراء الاشتباكات في المدينة وسقوط قذائف داخل مجمعها
سبوتنيك عربي
أعلنت شركة "الزاوية" لتكرير النفط، صباح اليوم الجمعة، توقف مصفاة "الزاوية" عن العمل بشكل كامل، على خلفية الاشتباكات المسلحة، التي شهدتها المنطقة المحيطة... 08.05.2026, سبوتنيك عربي
2026-05-08T12:06+0000
2026-05-08T12:20+0000
أخبار ليبيا اليوم
العالم العربي
الأخبار
حصري
https://cdn.img.sarabic.ae/img/104288/34/1042883471_0:123:3072:1851_1920x0_80_0_0_2b50983a4d65906a8ea4b410a753429e.jpg
وقالت الشركة، في بيان حصلت "سبوتنيك" على نسخة منه، إن "الأحداث الأمنية، التي اندلعت منذ ساعات الصباح الأولى بالقرب من المجمع النفطي، شهدت تبادلًا لإطلاق النار وتصاعدًا سريعًا في وتيرة الاشتباكات، ما تسبب في سقوط عدد من القذائف الثقيلة داخل مواقع مختلفة بالشركة، ووصول بعضها إلى مناطق التشغيل".وأكدت الشركة أن خطورة الوضع دفعتها إلى اتخاذ إجراءات عاجلة شملت الإيقاف الكامل للمصفاة وإخلاء الميناء من الناقلات النفطية، حفاظًا على سلامة العاملين والمنشآت والمرافق الحيوية.وأضاف البيان أن "لجنة الطوارئ، التي جرى تفعيلها منذ يوم أمس، تواصل متابعة الأوضاع داخل الشركة، بما في ذلك أوضاع المستخدمين المتواجدين داخل مرافقها، بالتنسيق مع الإدارات المختصة لضمان سلامتهم وتأمين المنشآت".وشددت شركة "الزاوية" النفطية الليبية، في ختام بيانها، على أن حماية الأرواح والمنشآت النفطية تمثل مسؤولية وطنية مشتركة، محذرة من أن "أي تهديد لأمن وسلامة هذه المنشآت يعدّ تهديدًا مباشرًا لمقدرات الشعب الليبي بأسره".ومن جهتها، أعلنت المؤسسة الوطنية للنفط أن جميع العاملين بالمرافق والمنشآت النفطية ومعهد النفط بمدينة الزاوية بخير، مؤكدة تنفيذ عملية إخلاء كاملة للموظفين وطلبة المعهد، باستثناء فرق الإطفاء والسيطرة على الحرائق، وذلك عقب اندلاع اشتباكات مسلحة بالأسلحة الثقيلة في محيط المجمع النفطي منذ الساعات الأولى من صباح الجمعة.وأوضحت المؤسسة، في بيان تحصلت "سبوتنيك" على نسخة منه، أن صافرات الإنذار أُطلقت وفق خطة الطوارئ المعتمدة، بعد سقوط عدد من القذائف الثقيلة في مواقع متفرقة داخل المجمع النفطي، دون تسجيل أضرار كبيرة حتى لحظة إصدار البيان، رغم تصاعد حدة الاشتباكات وامتدادها إلى الأحياء السكنية المجاورة للمصفاة.وأكدت المؤسسة أن الفرق الفنية التابعة لشركات الزاوية والبريقة وأكاكوس تعاملت مع التطورات بحذر شديد، واتخذت كافة الإجراءات اللازمة لحماية الأرواح والحد من أي مخاطر بيئية محتملة، مشيرة إلى إخلاء ميناء الزاوية النفطي من الناقلات وإيقاف المصفاة بشكل احترازي.كما شددت المؤسسة على أن إمدادات الوقود تسير بصورة طبيعية، ولم تتأثر عمليات التزويد في منطقة طرابلس ومحيطها، موضحة أن لجنة الطوارئ وضعت ترتيبات بديلة لتعويض أي نقص محتمل عبر مخزونات مدينة مصراتة.وأضاف البيان أن لجنة الطوارئ، برئاسة رئيس مجلس إدارة المؤسسة مسعود سليمان، تتابع تطورات الأوضاع بشكل مستمر، بالتنسيق مع مجلس الوزراء بحكومة الوحدة الوطنية، لضمان سرعة الاستجابة لأي مستجدات.
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2026
وليد لامة
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07ea/01/04/1108896856_0:51:854:904_100x100_80_0_0_2d31fa4d496ffa5fb4535a4b668ce201.jpg
وليد لامة
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07ea/01/04/1108896856_0:51:854:904_100x100_80_0_0_2d31fa4d496ffa5fb4535a4b668ce201.jpg
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.sarabic.ae/img/104288/34/1042883471_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_b83c59db5bf4bf99296ae21e60bd4d39.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
أخبار ليبيا اليوم, العالم العربي, الأخبار, حصري
أخبار ليبيا اليوم, العالم العربي, الأخبار, حصري

ليبيا… مصفاة "الزاوية" تعلن توقفها عن العمل جراء الاشتباكات في المدينة وسقوط قذائف داخل مجمعها

12:06 GMT 08.05.2026 (تم التحديث: 12:20 GMT 08.05.2026)
© AP Photo / Vahid Salemiمصفاة نفط جنوب طهران
مصفاة نفط جنوب طهران - سبوتنيك عربي, 1920, 08.05.2026
© AP Photo / Vahid Salemi
تابعنا عبر
- سبوتنيك عربي
وليد لامة
مراسل وكالة "سبوتنيك" في ليبيا
كل المواضيع
حصري
أعلنت شركة "الزاوية" لتكرير النفط، صباح اليوم الجمعة، توقف مصفاة "الزاوية" عن العمل بشكل كامل، على خلفية الاشتباكات المسلحة، التي شهدتها المنطقة المحيطة بالمجمع النفطي.
وقالت الشركة، في بيان حصلت "سبوتنيك" على نسخة منه، إن "الأحداث الأمنية، التي اندلعت منذ ساعات الصباح الأولى بالقرب من المجمع النفطي، شهدت تبادلًا لإطلاق النار وتصاعدًا سريعًا في وتيرة الاشتباكات، ما تسبب في سقوط عدد من القذائف الثقيلة داخل مواقع مختلفة بالشركة، ووصول بعضها إلى مناطق التشغيل".
© Sputnik شركة الزاوية لتكرير النفط
 شركة الزاوية لتكرير النفط - سبوتنيك عربي, 1920, 08.05.2026
شركة الزاوية لتكرير النفط
© Sputnik
وأكدت الشركة أن خطورة الوضع دفعتها إلى اتخاذ إجراءات عاجلة شملت الإيقاف الكامل للمصفاة وإخلاء الميناء من الناقلات النفطية، حفاظًا على سلامة العاملين والمنشآت والمرافق الحيوية.
وأضاف البيان أن "لجنة الطوارئ، التي جرى تفعيلها منذ يوم أمس، تواصل متابعة الأوضاع داخل الشركة، بما في ذلك أوضاع المستخدمين المتواجدين داخل مرافقها، بالتنسيق مع الإدارات المختصة لضمان سلامتهم وتأمين المنشآت".

وناشدت الشركة الأطراف المتنازعة كافة بضرورة الوقف الفوري لإطلاق النار، داعية الجهات الرسمية بالدولة إلى التدخل العاجل وإبعاد الاشتباكات عن المناطق الحيوية والسكنية، حفاظًا على سلامة العاملين والسكان وضمان استمرار العمل داخل المجمع النفطي بشكل آمن.

وشددت شركة "الزاوية" النفطية الليبية، في ختام بيانها، على أن حماية الأرواح والمنشآت النفطية تمثل مسؤولية وطنية مشتركة، محذرة من أن "أي تهديد لأمن وسلامة هذه المنشآت يعدّ تهديدًا مباشرًا لمقدرات الشعب الليبي بأسره".
© Sputnik شركة الزاوية لتكرير النفط
 شركة الزاوية لتكرير النفط - سبوتنيك عربي, 1920, 08.05.2026
شركة الزاوية لتكرير النفط
© Sputnik
ومن جهتها، أعلنت المؤسسة الوطنية للنفط أن جميع العاملين بالمرافق والمنشآت النفطية ومعهد النفط بمدينة الزاوية بخير، مؤكدة تنفيذ عملية إخلاء كاملة للموظفين وطلبة المعهد، باستثناء فرق الإطفاء والسيطرة على الحرائق، وذلك عقب اندلاع اشتباكات مسلحة بالأسلحة الثقيلة في محيط المجمع النفطي منذ الساعات الأولى من صباح الجمعة.
وأوضحت المؤسسة، في بيان تحصلت "سبوتنيك" على نسخة منه، أن صافرات الإنذار أُطلقت وفق خطة الطوارئ المعتمدة، بعد سقوط عدد من القذائف الثقيلة في مواقع متفرقة داخل المجمع النفطي، دون تسجيل أضرار كبيرة حتى لحظة إصدار البيان، رغم تصاعد حدة الاشتباكات وامتدادها إلى الأحياء السكنية المجاورة للمصفاة.
وأكدت المؤسسة أن الفرق الفنية التابعة لشركات الزاوية والبريقة وأكاكوس تعاملت مع التطورات بحذر شديد، واتخذت كافة الإجراءات اللازمة لحماية الأرواح والحد من أي مخاطر بيئية محتملة، مشيرة إلى إخلاء ميناء الزاوية النفطي من الناقلات وإيقاف المصفاة بشكل احترازي.
© Sputnik شركة الزاوية لتكرير النفط
 شركة الزاوية لتكرير النفط - سبوتنيك عربي, 1920, 08.05.2026
شركة الزاوية لتكرير النفط
© Sputnik
كما شددت المؤسسة على أن إمدادات الوقود تسير بصورة طبيعية، ولم تتأثر عمليات التزويد في منطقة طرابلس ومحيطها، موضحة أن لجنة الطوارئ وضعت ترتيبات بديلة لتعويض أي نقص محتمل عبر مخزونات مدينة مصراتة.
وأضاف البيان أن لجنة الطوارئ، برئاسة رئيس مجلس إدارة المؤسسة مسعود سليمان، تتابع تطورات الأوضاع بشكل مستمر، بالتنسيق مع مجلس الوزراء بحكومة الوحدة الوطنية، لضمان سرعة الاستجابة لأي مستجدات.
العالم العربي
العالم
روسيا
اقتصاد
حصري
راديو
رصد عسكري
مجتمع
وسائط متعددة
المدونات
Android APK
© 2026 Sputnik جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала