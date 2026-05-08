ليبيا… مصفاة "الزاوية" تعلن توقفها عن العمل جراء الاشتباكات في المدينة وسقوط قذائف داخل مجمعها

2026-05-08, سبوتنيك عربي

2026-05-08T12:06+0000

وقالت الشركة، في بيان حصلت "سبوتنيك" على نسخة منه، إن "الأحداث الأمنية، التي اندلعت منذ ساعات الصباح الأولى بالقرب من المجمع النفطي، شهدت تبادلًا لإطلاق النار وتصاعدًا سريعًا في وتيرة الاشتباكات، ما تسبب في سقوط عدد من القذائف الثقيلة داخل مواقع مختلفة بالشركة، ووصول بعضها إلى مناطق التشغيل".وأكدت الشركة أن خطورة الوضع دفعتها إلى اتخاذ إجراءات عاجلة شملت الإيقاف الكامل للمصفاة وإخلاء الميناء من الناقلات النفطية، حفاظًا على سلامة العاملين والمنشآت والمرافق الحيوية.وأضاف البيان أن "لجنة الطوارئ، التي جرى تفعيلها منذ يوم أمس، تواصل متابعة الأوضاع داخل الشركة، بما في ذلك أوضاع المستخدمين المتواجدين داخل مرافقها، بالتنسيق مع الإدارات المختصة لضمان سلامتهم وتأمين المنشآت".وشددت شركة "الزاوية" النفطية الليبية، في ختام بيانها، على أن حماية الأرواح والمنشآت النفطية تمثل مسؤولية وطنية مشتركة، محذرة من أن "أي تهديد لأمن وسلامة هذه المنشآت يعدّ تهديدًا مباشرًا لمقدرات الشعب الليبي بأسره".ومن جهتها، أعلنت المؤسسة الوطنية للنفط أن جميع العاملين بالمرافق والمنشآت النفطية ومعهد النفط بمدينة الزاوية بخير، مؤكدة تنفيذ عملية إخلاء كاملة للموظفين وطلبة المعهد، باستثناء فرق الإطفاء والسيطرة على الحرائق، وذلك عقب اندلاع اشتباكات مسلحة بالأسلحة الثقيلة في محيط المجمع النفطي منذ الساعات الأولى من صباح الجمعة.وأوضحت المؤسسة، في بيان تحصلت "سبوتنيك" على نسخة منه، أن صافرات الإنذار أُطلقت وفق خطة الطوارئ المعتمدة، بعد سقوط عدد من القذائف الثقيلة في مواقع متفرقة داخل المجمع النفطي، دون تسجيل أضرار كبيرة حتى لحظة إصدار البيان، رغم تصاعد حدة الاشتباكات وامتدادها إلى الأحياء السكنية المجاورة للمصفاة.وأكدت المؤسسة أن الفرق الفنية التابعة لشركات الزاوية والبريقة وأكاكوس تعاملت مع التطورات بحذر شديد، واتخذت كافة الإجراءات اللازمة لحماية الأرواح والحد من أي مخاطر بيئية محتملة، مشيرة إلى إخلاء ميناء الزاوية النفطي من الناقلات وإيقاف المصفاة بشكل احترازي.كما شددت المؤسسة على أن إمدادات الوقود تسير بصورة طبيعية، ولم تتأثر عمليات التزويد في منطقة طرابلس ومحيطها، موضحة أن لجنة الطوارئ وضعت ترتيبات بديلة لتعويض أي نقص محتمل عبر مخزونات مدينة مصراتة.وأضاف البيان أن لجنة الطوارئ، برئاسة رئيس مجلس إدارة المؤسسة مسعود سليمان، تتابع تطورات الأوضاع بشكل مستمر، بالتنسيق مع مجلس الوزراء بحكومة الوحدة الوطنية، لضمان سرعة الاستجابة لأي مستجدات.

وليد لامة https://cdn.img.sarabic.ae/img/07ea/01/04/1108896856_0:51:854:904_100x100_80_0_0_2d31fa4d496ffa5fb4535a4b668ce201.jpg

