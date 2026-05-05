https://sarabic.ae/20260505/بنغازي-تحتضن-حراكا-أمنيا-دوليا-لدعم-توحيد-المؤسسات-وتأمين-الانتخابات-في-ليبيا-1113147520.html

بنغازي تحتضن حراكا أمنيا دوليا لدعم توحيد المؤسسات وتأمين الانتخابات في ليبيا

بنغازي تحتضن حراكا أمنيا دوليا لدعم توحيد المؤسسات وتأمين الانتخابات في ليبيا

سبوتنيك عربي

شهدت مدينة بنغازي، اليوم الثلاثاء، اجتماعا موسعا لأعضاء مجموعة العمل الأمنية المنبثقة عن لجنة المتابعة الدولية المعنية بليبيا ضمن عملية برلين، وذلك بمشاركة... 05.05.2026, سبوتنيك عربي

2026-05-05T18:26+0000

2026-05-05T18:26+0000

2026-05-05T18:26+0000

حصري

تقارير سبوتنيك

العالم

أخبار العالم الآن

العالم العربي

أخبار ليبيا اليوم

https://cdn.img.sarabic.ae/img/07ea/05/05/1113147041_0:6:1600:906_1920x0_80_0_0_8061b0cc7a3e4da69c108d63d69b52a2.jpg

وترأست الجلسة الممثلة الخاصة للأمين العام للأمم المتحدة، هانا تيتيه، بحضور فريق التنسيق الخاص بالمسار الأمني، حيث ناقش المشاركون أبرز مخرجات أعمالهم، مع التركيز على جملة من القضايا الحيوية، من بينها تأمين العملية الانتخابية، ومنع النزاعات، وتعزيز حوكمة القطاع الأمني.وأكد المشاركون خلال الاجتماع أن تحقيق الوحدة الوطنية في ليبيا يظل رهينا بتوحيد المؤسسات الأمنية والعسكرية، على أسس مهنية قائمة على سيادة القانون واحترام حقوق الإنسان، معتبرين أن هذا المسار يمثل حجر الزاوية لأي تسوية سياسية مستدامة.وشهدت الجلسة حضورا دبلوماسيا لافتا، ضم سفراء وممثلين عن عدد من الدول، بينها إسبانيا، إيطاليا، تركيا، روسيا، الصين، فرنسا، ومصر، إلى جانب ممثلين عن الاتحاد الأفريقي والاتحاد الأوروبي، كما شارك عبر الاتصال المرئي ممثلون عن ألمانيا، الإمارات، الجزائر، الولايات المتحدة، تونس، إضافة إلى جامعة الدول العربية، وسويسرا، وقطر، وبريطانيا، وهولندا.ومن المنتظر أن يواصل المشاركون في الحوار الأمني المهيكل اجتماعاتهم خلال الأيام المقبلة، لبحث آليات تطوير مؤسسات عسكرية وأمنية موحدة، تخضع لمبادئ الشفافية والمساءلة، بما يعزز فرص الاستقرار ويمهد لإجراء انتخابات آمنة وشاملة في ليبيا.وسط مشاركة محلية ودولية...انطلاق تحدي الطهاة في بنغازي ضمن فعاليات "هوريكا ليبيا"انطلاق معرض "مينا الطبي" في ليبيا وسط توجه لتعزيز الشراكات الدولية وتطوير القطاع الصحي.. صور

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2026

ماهر الشاعري https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/0a/1e/1106563035_0:0:1177:1178_100x100_80_0_0_0b16fba0cdb3ac1fa614348505292d28.jpg

ماهر الشاعري https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/0a/1e/1106563035_0:0:1177:1178_100x100_80_0_0_0b16fba0cdb3ac1fa614348505292d28.jpg

الأخبار

ar_EG

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

ماهر الشاعري https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/0a/1e/1106563035_0:0:1177:1178_100x100_80_0_0_0b16fba0cdb3ac1fa614348505292d28.jpg

حصري, تقارير سبوتنيك, العالم, أخبار العالم الآن, العالم العربي, أخبار ليبيا اليوم