بنغازي تحتضن حراكا أمنيا دوليا لدعم توحيد المؤسسات وتأمين الانتخابات في ليبيا

عربي
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي - إعادة
02:29 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
05:00 GMT
183 د
مساحة حرة
مكتسبات العمال في العالم العربي وتحديات الواقع المعيشي
08:30 GMT
29 د
من الملعب
"كلاسيكو العرب".. الزمالك المصري يسعى لحسم اللقب.. والأهلي ينتظر الصدفة!
09:03 GMT
29 د
مرايا العلوم
غابات تنفث الكربون، ورحلة الطائر الجبارة، وأقدم حشرة في العالم، وتأثير الفراشة
09:47 GMT
13 د
خطوط التماس
الحرب الوطنية العظمى - الذكرى 81 للنصر على النازية
10:03 GMT
44 د
عرب بوينت بودكاست
هل بعد 20 عاما لن يكون للعمل والمال أهمية لدى البشر؟
10:47 GMT
13 د
نبض افريقيا
لجنة 4+4 تتفق على إعادة تشكيل المفوضية العليا للانتخابات في ليبيا
11:03 GMT
45 د
الإنسان والثقافة
العلاقات الثقافية والروحية بين روسيا والعالم العربي
12:29 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
روسيا والعالم
روسيا... يوم النصر على النازية برؤية عربية
16:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
مستقبل العلوم الفضائية العربية: أهداف وتحديات
16:33 GMT
27 د
بلا قيود
خبراء: قرار الإمارات سيادي يتعلق بالتعامل مع التغيرات في سوق الطاقة
17:00 GMT
59 د
شؤون عسكرية
ماذا يعني إبرام صفقات تسليح أمريكية الان بمليارات الدولارات مع إسرائيل وقطر والكويت؟ خبير يجيب
18:00 GMT
29 د
مساحة حرة
‏ "أمير الغناء العربي" الفنان الراحل هاني شاكر مسيرة الفنية طويلة وإرث غنائي الحافل
18:30 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
19:00 GMT
120 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
21:00 GMT
31 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
02:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
05:00 GMT
183 د
مساحة حرة
هل تنتصر البيئة على مصالح الاقتصاد؟
08:29 GMT
31 د
نبض افريقيا
لجنة 4+4 تتفق على إعادة تشكيل المفوضية العليا للانتخابات في ليبيا
09:03 GMT
45 د
عرب بوينت بودكاست
هل السمنة حرب تخاض بالعلم أم بالإرادة؟
09:49 GMT
11 د
شؤون عسكرية
ماذا يعني إبرام صفقات تسليح أمريكية الان بمليارات الدولارات مع إسرائيل وقطر والكويت؟ خبير يجيب
10:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
التعاون الدولي بين الجامعات العربية والأجنبية
10:33 GMT
27 د
من الملعب
قمة جديدة بين "بايرن وباريس" في الأبطال... و"كلاسيكو" إسباني يفتقد للشغف
11:03 GMT
27 د
مساحة حرة
‏ "أمير الغناء العربي" الفنان الراحل هاني شاكر مسيرة الفنية طويلة وإرث غنائي الحافل
11:31 GMT
29 د
مساحة حرة
ما العوامل التي جعلت مدنا عربية على رأس قائمة أسواق العمل الأكثر تنافسية بالعالم؟
12:03 GMT
29 د
صدى الحياة
التراث اللامادي.. الحمض النووي للشعوب ولغتها الدبلوماسية
12:32 GMT
28 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
مرايا العلوم
مجموعة فريدة من النجوم وصيد البشر الأوائل وثقوب سوداء متباعدة بسرعة هائلة
16:51 GMT
9 د
بلا قيود
خبير: ملف المفقودين السوريين يحتاج لتعاون دولي
17:00 GMT
59 د
ملفات ساخنة
على أثر التوترات في مضيق هرمز.. أسعار النفط تتصاعد وتلويح بعودة الحرب
18:00 GMT
29 د
مساحة حرة
مواجهة الكلاب الضالة في مصر.. تحرك في البرلمان وخطة للسيطرة
18:30 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
19:00 GMT
120 د
أمساليوم
بث مباشر
https://sarabic.ae/20260505/بنغازي-تحتضن-حراكا-أمنيا-دوليا-لدعم-توحيد-المؤسسات-وتأمين-الانتخابات-في-ليبيا-1113147520.html
بنغازي تحتضن حراكا أمنيا دوليا لدعم توحيد المؤسسات وتأمين الانتخابات في ليبيا
بنغازي تحتضن حراكا أمنيا دوليا لدعم توحيد المؤسسات وتأمين الانتخابات في ليبيا
سبوتنيك عربي
شهدت مدينة بنغازي، اليوم الثلاثاء، اجتماعا موسعا لأعضاء مجموعة العمل الأمنية المنبثقة عن لجنة المتابعة الدولية المعنية بليبيا ضمن عملية برلين، وذلك بمشاركة... 05.05.2026, سبوتنيك عربي
2026-05-05T18:26+0000
2026-05-05T18:26+0000
حصري
تقارير سبوتنيك
العالم
أخبار العالم الآن
العالم العربي
أخبار ليبيا اليوم
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07ea/05/05/1113147041_0:6:1600:906_1920x0_80_0_0_8061b0cc7a3e4da69c108d63d69b52a2.jpg
وترأست الجلسة الممثلة الخاصة للأمين العام للأمم المتحدة، هانا تيتيه، بحضور فريق التنسيق الخاص بالمسار الأمني، حيث ناقش المشاركون أبرز مخرجات أعمالهم، مع التركيز على جملة من القضايا الحيوية، من بينها تأمين العملية الانتخابية، ومنع النزاعات، وتعزيز حوكمة القطاع الأمني.وأكد المشاركون خلال الاجتماع أن تحقيق الوحدة الوطنية في ليبيا يظل رهينا بتوحيد المؤسسات الأمنية والعسكرية، على أسس مهنية قائمة على سيادة القانون واحترام حقوق الإنسان، معتبرين أن هذا المسار يمثل حجر الزاوية لأي تسوية سياسية مستدامة.وشهدت الجلسة حضورا دبلوماسيا لافتا، ضم سفراء وممثلين عن عدد من الدول، بينها إسبانيا، إيطاليا، تركيا، روسيا، الصين، فرنسا، ومصر، إلى جانب ممثلين عن الاتحاد الأفريقي والاتحاد الأوروبي، كما شارك عبر الاتصال المرئي ممثلون عن ألمانيا، الإمارات، الجزائر، الولايات المتحدة، تونس، إضافة إلى جامعة الدول العربية، وسويسرا، وقطر، وبريطانيا، وهولندا.ومن المنتظر أن يواصل المشاركون في الحوار الأمني المهيكل اجتماعاتهم خلال الأيام المقبلة، لبحث آليات تطوير مؤسسات عسكرية وأمنية موحدة، تخضع لمبادئ الشفافية والمساءلة، بما يعزز فرص الاستقرار ويمهد لإجراء انتخابات آمنة وشاملة في ليبيا.وسط مشاركة محلية ودولية...انطلاق تحدي الطهاة في بنغازي ضمن فعاليات "هوريكا ليبيا"انطلاق معرض "مينا الطبي" في ليبيا وسط توجه لتعزيز الشراكات الدولية وتطوير القطاع الصحي.. صور
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2026
ماهر الشاعري
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/0a/1e/1106563035_0:0:1177:1178_100x100_80_0_0_0b16fba0cdb3ac1fa614348505292d28.jpg
ماهر الشاعري
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/0a/1e/1106563035_0:0:1177:1178_100x100_80_0_0_0b16fba0cdb3ac1fa614348505292d28.jpg
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07ea/05/05/1113147041_192:0:1408:912_1920x0_80_0_0_2af8097c155304bded6379e5065ebce0.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
حصري, تقارير سبوتنيك, العالم, أخبار العالم الآن, العالم العربي, أخبار ليبيا اليوم
حصري, تقارير سبوتنيك, العالم, أخبار العالم الآن, العالم العربي, أخبار ليبيا اليوم

بنغازي تحتضن حراكا أمنيا دوليا لدعم توحيد المؤسسات وتأمين الانتخابات في ليبيا

18:26 GMT 05.05.2026
© Photoبنغازي تحتضن حراكا أمنيا دوليا لدعم توحيد المؤسسات وتأمين الانتخابات في ليبيا
بنغازي تحتضن حراكا أمنيا دوليا لدعم توحيد المؤسسات وتأمين الانتخابات في ليبيا - سبوتنيك عربي, 1920, 05.05.2026
© Photo
تابعنا عبر
- سبوتنيك عربي
ماهر الشاعري
مراسل وكالة "سبوتنيك" في ليبيا
كل المواضيع
حصري
شهدت مدينة بنغازي، اليوم الثلاثاء، اجتماعا موسعا لأعضاء مجموعة العمل الأمنية المنبثقة عن لجنة المتابعة الدولية المعنية بليبيا ضمن عملية برلين، وذلك بمشاركة أعضاء المسار الأمني في الحوار الليبي المهيكل، في خطوة تعكس تصاعد الاهتمام الدولي بدفع مسار الاستقرار الأمني في البلاد.
وترأست الجلسة الممثلة الخاصة للأمين العام للأمم المتحدة، هانا تيتيه، بحضور فريق التنسيق الخاص بالمسار الأمني، حيث ناقش المشاركون أبرز مخرجات أعمالهم، مع التركيز على جملة من القضايا الحيوية، من بينها تأمين العملية الانتخابية، ومنع النزاعات، وتعزيز حوكمة القطاع الأمني.
© Photoبنغازي تحتضن حراكا أمنيا دوليا لدعم توحيد المؤسسات وتأمين الانتخابات في ليبيا
بنغازي تحتضن حراكا أمنيا دوليا لدعم توحيد المؤسسات وتأمين الانتخابات في ليبيا - سبوتنيك عربي, 1920, 05.05.2026
بنغازي تحتضن حراكا أمنيا دوليا لدعم توحيد المؤسسات وتأمين الانتخابات في ليبيا
© Photo
وأكد المشاركون خلال الاجتماع أن تحقيق الوحدة الوطنية في ليبيا يظل رهينا بتوحيد المؤسسات الأمنية والعسكرية، على أسس مهنية قائمة على سيادة القانون واحترام حقوق الإنسان، معتبرين أن هذا المسار يمثل حجر الزاوية لأي تسوية سياسية مستدامة.

وجدد أعضاء مجموعة العمل الأمنية التزامهم بمواصلة تقديم الدعم الدولي للجهود الليبية، مع التأكيد على أن الحلول يجب أن تكون بقيادة وملكية ليبية، وبمساندة وتيسير من بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا.

© Photoبنغازي تحتضن حراكا أمنيا دوليا لدعم توحيد المؤسسات وتأمين الانتخابات في ليبيا
بنغازي تحتضن حراكا أمنيا دوليا لدعم توحيد المؤسسات وتأمين الانتخابات في ليبيا - سبوتنيك عربي, 1920, 05.05.2026
بنغازي تحتضن حراكا أمنيا دوليا لدعم توحيد المؤسسات وتأمين الانتخابات في ليبيا
© Photo
وشهدت الجلسة حضورا دبلوماسيا لافتا، ضم سفراء وممثلين عن عدد من الدول، بينها إسبانيا، إيطاليا، تركيا، روسيا، الصين، فرنسا، ومصر، إلى جانب ممثلين عن الاتحاد الأفريقي والاتحاد الأوروبي، كما شارك عبر الاتصال المرئي ممثلون عن ألمانيا، الإمارات، الجزائر، الولايات المتحدة، تونس، إضافة إلى جامعة الدول العربية، وسويسرا، وقطر، وبريطانيا، وهولندا.

كما حضر اللقاء أمين عام الجيش الوطني الليبي، إلى جانب أعضاء اللجنة العسكرية المشتركة (5+5) عن المنطقة الشرقية، في مؤشر على استمرار التنسيق بين الأطراف العسكرية ضمن المسار الأممي.

ومن المنتظر أن يواصل المشاركون في الحوار الأمني المهيكل اجتماعاتهم خلال الأيام المقبلة، لبحث آليات تطوير مؤسسات عسكرية وأمنية موحدة، تخضع لمبادئ الشفافية والمساءلة، بما يعزز فرص الاستقرار ويمهد لإجراء انتخابات آمنة وشاملة في ليبيا.
وسط مشاركة محلية ودولية...انطلاق تحدي الطهاة في بنغازي ضمن فعاليات "هوريكا ليبيا"
انطلاق معرض "مينا الطبي" في ليبيا وسط توجه لتعزيز الشراكات الدولية وتطوير القطاع الصحي.. صور
العالم العربي
العالم
روسيا
اقتصاد
حصري
راديو
رصد عسكري
مجتمع
وسائط متعددة
المدونات
Android APK
© 2026 Sputnik جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала