وسط مشاركة محلية ودولية...انطلاق تحدي الطهاة في بنغازي ضمن فعاليات "هوريكا ليبيا"

عربي
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي - إعادة
02:29 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
05:00 GMT
183 د
مساحة حرة
مكتسبات العمال في العالم العربي وتحديات الواقع المعيشي
08:30 GMT
29 د
من الملعب
"كلاسيكو العرب".. الزمالك المصري يسعى لحسم اللقب.. والأهلي ينتظر الصدفة!
09:03 GMT
29 د
مرايا العلوم
غابات تنفث الكربون، ورحلة الطائر الجبارة، وأقدم حشرة في العالم، وتأثير الفراشة
09:47 GMT
13 د
خطوط التماس
الحرب الوطنية العظمى - الذكرى 81 للنصر على النازية
10:03 GMT
44 د
عرب بوينت بودكاست
هل بعد 20 عاما لن يكون للعمل والمال أهمية لدى البشر؟
10:47 GMT
13 د
نبض افريقيا
لجنة 4+4 تتفق على إعادة تشكيل المفوضية العليا للانتخابات في ليبيا
11:03 GMT
45 د
الإنسان والثقافة
العلاقات الثقافية والروحية بين روسيا والعالم العربي
12:29 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
روسيا والعالم
روسيا... يوم النصر على النازية برؤية عربية
16:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
مستقبل العلوم الفضائية العربية: أهداف وتحديات
16:33 GMT
27 د
بلا قيود
خبراء: قرار الإمارات سيادي يتعلق بالتعامل مع التغيرات في سوق الطاقة
17:00 GMT
59 د
شؤون عسكرية
ماذا يعني إبرام صفقات تسليح أمريكية الان بمليارات الدولارات مع إسرائيل وقطر والكويت؟ خبير يجيب
18:00 GMT
29 د
مساحة حرة
‏ "أمير الغناء العربي" الفنان الراحل هاني شاكر مسيرة الفنية طويلة وإرث غنائي الحافل
18:30 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
19:00 GMT
120 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
21:00 GMT
31 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
02:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
05:00 GMT
183 د
مساحة حرة
هل تنتصر البيئة على مصالح الاقتصاد؟
08:29 GMT
31 د
نبض افريقيا
لجنة 4+4 تتفق على إعادة تشكيل المفوضية العليا للانتخابات في ليبيا
09:03 GMT
45 د
عرب بوينت بودكاست
هل السمنة حرب تخاض بالعلم أم بالإرادة؟
09:49 GMT
11 د
شؤون عسكرية
ماذا يعني إبرام صفقات تسليح أمريكية الان بمليارات الدولارات مع إسرائيل وقطر والكويت؟ خبير يجيب
10:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
التعاون الدولي بين الجامعات العربية والأجنبية
10:33 GMT
27 د
من الملعب
قمة جديدة بين "بايرن وباريس" في الأبطال... و"كلاسيكو" إسباني يفتقد للشغف
11:03 GMT
27 د
مساحة حرة
‏ "أمير الغناء العربي" الفنان الراحل هاني شاكر مسيرة الفنية طويلة وإرث غنائي الحافل
11:31 GMT
29 د
مساحة حرة
ما العوامل التي جعلت مدنا عربية على رأس قائمة أسواق العمل الأكثر تنافسية بالعالم؟
12:03 GMT
29 د
صدى الحياة
التراث اللامادي.. الحمض النووي للشعوب ولغتها الدبلوماسية
12:32 GMT
28 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
مرايا العلوم
مجموعة فريدة من النجوم وصيد البشر الأوائل وثقوب سوداء متباعدة بسرعة هائلة
16:51 GMT
9 د
بلا قيود
خبير: ملف المفقودين السوريين يحتاج لتعاون دولي
17:00 GMT
59 د
ملفات ساخنة
على أثر التوترات في مضيق هرمز.. أسعار النفط تتصاعد وتلويح بعودة الحرب
18:00 GMT
29 د
مساحة حرة
مواجهة الكلاب الضالة في مصر.. تحرك في البرلمان وخطة للسيطرة
18:30 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
19:00 GMT
120 د
أمساليوم
بث مباشر
https://sarabic.ae/20260505/وسط-مشاركة-محلية-ودوليةانطلاق-تحدي-الطهاة-في-بنغازي-ضمن-فعاليات-هوريكا-ليبيا-1113146320.html
وسط مشاركة محلية ودولية...انطلاق تحدي الطهاة في بنغازي ضمن فعاليات "هوريكا ليبيا"
وسط مشاركة محلية ودولية...انطلاق تحدي الطهاة في بنغازي ضمن فعاليات "هوريكا ليبيا"
سبوتنيك عربي
انطلقت في مدينة بنغازي فعاليات "تحدي الطهاة" ضمن برنامج معرض "هوريكا ليبيا"، في حدث يُعد الأبرز على صعيد المنافسات الطهوية المصاحبة للمعرض في نسخته الأولى. 05.05.2026, سبوتنيك عربي
2026-05-05T18:15+0000
2026-05-05T18:15+0000
حصري
أخبار ليبيا اليوم
العالم العربي
الأخبار
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07ea/05/05/1113144640_0:256:2730:1792_1920x0_80_0_0_bac67bcdb552cdafdcb1b3cfc4b3c176.jpg
ويشهد التحدي مشاركة نخبة من الطهاة الليبيين، إلى جانب حضور حكام من كبار الشيفات الليبية والدولية، ومهتمين وخبراء في قطاع الضيافة والمطاعم، حيث يتنافس المشاركون في إعداد أطباق متنوعة وفق معايير احترافية تعتمد على الإبداع، جودة المكونات، وتقنيات الطهي الحديثة.ويأتي تنظيم "تحدي الطهاة" على هامش فعاليات هوريكا ليبيا، التي انطلقت في بنغازي، بهدف دعم قطاع الطهي والضيافة في ليبيا، وخلق مساحة لتبادل الخبرات وتعزيز مهارات الطهاة المحليين، بما يسهم في الارتقاء بمستوى هذا القطاع الحيوي.كما يعكس الحدث حراكا متناميا في مجال الصناعات الغذائية والسياحية، ويؤكد على أهمية مثل هذه الفعاليات في اكتشاف المواهب الشابة وتوفير منصة تنافسية تواكب المعايير الإقليمية والدولية.تنوع كبيرقالت حنان المجبري، المتحدثة الرسمية باسم معرض هوريكا ليبيا في نسخته الأولى، إن المعرض يمثل "بوابة مهمة للتعاون وفتح آفاق الاستثمار، واستعراض فرص السوق الليبي في قطاع الضيافة والمطاعم والمقاهي المتنوعة".وأوضحت لـ"سبوتنيك" أن هذه النسخة تشهد مشاركة أكثر من 100 شركة محلية ودولية تمثل علامات تجارية مختلفة، ما يعكس تنوعا كبيرا في العروض والخدمات المقدمة داخل المعرض.وأضافت أن برنامج الفعاليات يتضمن عددا من الأنشطة، من أبرزها "تحدي طهاة هوريكا"، إلى جانب تغطيات وعروض مباشرة يقدمها عدد من الطهاة من مختلف دول العالم.وفيما يتعلق بالمسابقة، أشارت المجبري إلى أن "تحدي طهاة هوريكا" يستمر على مدار أربعة أيام، وهي مدة انعقاد المعرض، حيث سيتأهل في نهايته ثلاثة مشاركين فقط إلى المرحلة النهائية.وأكدت أن الهدف من المسابقة يتمثل في تقديم الأطباق الليبية بروح عصرية وبمعايير عالمية، لافتة إلى أن لجنة التحكيم تعمل على إبراز صورة المطبخ الليبي بشكل حديث يواكب الذوق الدولي، مع الحفاظ على هويته الأصيلة.تحدي وشغفمن جانبها، قالت الشيف حنان العالم، عضو لجنة التحكيم في تحدي شيفات هوريكا، إن المنافسة ستسفر عن اختيار الفائزين بالمراكز الأول والثاني والثالث، في ظل تحديات كبيرة وأفكار مبتكرة، تهدف إلى إبراز أقصى ما يمتلكه الطهاة من مهارات وإبداع.وأوضحت أن فكرة التحدي انطلقت من إدارة معرض هوريكا، حيث وُضعت خطة متكاملة للمسابقة سبقتها سلسلة من التحضيرات المكثفة، لضمان خروجها بأفضل صورة ممكنة.وأضافت أن هناك تفاوتًا في قدرات المشاركين، مشيرة إلى أن الفوز سيكون من نصيب الأكثر تميزا وكفاءة، إلى جانب عامل الحظ. كما لفتت إلى مشاركة طهاة من جنسيات مختلفة، من بينهم مشاركون من الفلبين ومصر والسودان ولبنان، ما يضفي طابعا دوليا على المنافسة.وأعربت عن أملها في أن يخرج الطهاة عن الأطر التقليدية، وأن يقدموا أفضل ما لديهم بأسلوب عصري يعكس الهوية الليبية بروح متجددة.وأكدت أن هذه الفعالية تمثل فرصة مهمة لتعزيز التعارف بين الطهاة، وخلق أجواء من التحدي والحماس، مشيرة إلى وجود تفاعل جماهيري كبير مع فعاليات التحدي.منافسة وتطويروقال الشيف والحكم الدولي المصري عوض محمد، عضو لجنة التحكيم في تحدي الطهاة، إن اللجنة تعمل على تدريب المشاركين ونقل الخبرات بينهم، سواء قبل انطلاق المسابقة أو أثناء المنافسات أو حتى بعدها، في إطار السعي لرفع كفاءة الطهاة وتطوير مهاراتهم المهنية.وأضاف أن مثل هذه الفعاليات تتيح بيئة تعليمية وتنافسية في آن واحد، تسهم في تبادل التجارب وتعزيز الاحتكاك بين مختلف المدارس والخبرات في فنون الطهي.واعتبر أن المشاركة في هذا الحدث بمدينة بنغازي تمثل خطوة مهمة، لما تحمله من قيمة مهنية وفرصة لدعم المشهد الطهوي في ليبيا، وتعزيز حضوره على المستويين الإقليمي والدولي.إبراز الهوية الليبيةفيما قالت الشيف محاسن أبوجريدة، مدير اتحاد طهاة ليبيا، إن العمل على تنظيم مسابقة "تحدي طهاة هوريكا ليبيا" جاء بهدف تقديم المطبخ الليبي بالصورة التي تليق به، مع التركيز على إبراز الهوية الليبية من خلال الأطباق المشاركة.وأوضحت أن المنافسة تستقطب مزيجا من الطهاة المحترفين والهواة، إلى جانب أصحاب المشاريع الناشئة في مجال الطهي، ما يعكس تنوعا في الخبرات ويمنح المسابقة بعدا عمليا وتطويريا.وأضافت أن التحدي يُقام ضمن فئة "المطبخ الساخن"، حيث يرتكز التنافس على قدرة المشاركين في تقديم أطباق تعكس الهوية الليبية بأسلوب مبتكر ومعاصر، مع الحفاظ على الأصالة في المكونات والنكهات.وأكدت أن هذه المسابقة تمثل منصة مهمة لدعم الطهاة الليبيين، وتشجيعهم على تطوير مهاراتهم، والمساهمة في التعريف بالمطبخ الليبي محليا ودوليا.
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2026
ماهر الشاعري
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/0a/1e/1106563035_0:0:1177:1178_100x100_80_0_0_0b16fba0cdb3ac1fa614348505292d28.jpg
ماهر الشاعري
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/0a/1e/1106563035_0:0:1177:1178_100x100_80_0_0_0b16fba0cdb3ac1fa614348505292d28.jpg
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07ea/05/05/1113144640_0:0:2730:2048_1920x0_80_0_0_f40dcaa9e11436047274c49a2cbb3361.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
حصري, أخبار ليبيا اليوم, العالم العربي, الأخبار
حصري, أخبار ليبيا اليوم, العالم العربي, الأخبار

وسط مشاركة محلية ودولية...انطلاق تحدي الطهاة في بنغازي ضمن فعاليات "هوريكا ليبيا"

18:15 GMT 05.05.2026
© Sputnik . MAHER ALSHAERY تحدي الطهاة في بنغازي
 تحدي الطهاة في بنغازي - سبوتنيك عربي, 1920, 05.05.2026
© Sputnik . MAHER ALSHAERY
تابعنا عبر
- سبوتنيك عربي
ماهر الشاعري
مراسل وكالة "سبوتنيك" في ليبيا
كل المواضيع
حصري
انطلقت في مدينة بنغازي فعاليات "تحدي الطهاة" ضمن برنامج معرض "هوريكا ليبيا"، في حدث يُعد الأبرز على صعيد المنافسات الطهوية المصاحبة للمعرض في نسخته الأولى.
ويشهد التحدي مشاركة نخبة من الطهاة الليبيين، إلى جانب حضور حكام من كبار الشيفات الليبية والدولية، ومهتمين وخبراء في قطاع الضيافة والمطاعم، حيث يتنافس المشاركون في إعداد أطباق متنوعة وفق معايير احترافية تعتمد على الإبداع، جودة المكونات، وتقنيات الطهي الحديثة.
ويأتي تنظيم "تحدي الطهاة" على هامش فعاليات هوريكا ليبيا، التي انطلقت في بنغازي، بهدف دعم قطاع الطهي والضيافة في ليبيا، وخلق مساحة لتبادل الخبرات وتعزيز مهارات الطهاة المحليين، بما يسهم في الارتقاء بمستوى هذا القطاع الحيوي.
© Sputnik . MAHER ALSHAERY تحدي الطهاة في بنغازي
 تحدي الطهاة في بنغازي - سبوتنيك عربي, 1920, 05.05.2026
تحدي الطهاة في بنغازي
© Sputnik . MAHER ALSHAERY
كما يعكس الحدث حراكا متناميا في مجال الصناعات الغذائية والسياحية، ويؤكد على أهمية مثل هذه الفعاليات في اكتشاف المواهب الشابة وتوفير منصة تنافسية تواكب المعايير الإقليمية والدولية.
تنوع كبير
قالت حنان المجبري، المتحدثة الرسمية باسم معرض هوريكا ليبيا في نسخته الأولى، إن المعرض يمثل "بوابة مهمة للتعاون وفتح آفاق الاستثمار، واستعراض فرص السوق الليبي في قطاع الضيافة والمطاعم والمقاهي المتنوعة".
وأوضحت لـ"سبوتنيك" أن هذه النسخة تشهد مشاركة أكثر من 100 شركة محلية ودولية تمثل علامات تجارية مختلفة، ما يعكس تنوعا كبيرا في العروض والخدمات المقدمة داخل المعرض.
© Sputnik . MAHER ALSHAERY تحدي الطهاة في بنغازي
 تحدي الطهاة في بنغازي - سبوتنيك عربي, 1920, 05.05.2026
تحدي الطهاة في بنغازي
© Sputnik . MAHER ALSHAERY
وأضافت أن برنامج الفعاليات يتضمن عددا من الأنشطة، من أبرزها "تحدي طهاة هوريكا"، إلى جانب تغطيات وعروض مباشرة يقدمها عدد من الطهاة من مختلف دول العالم.
وفيما يتعلق بالمسابقة، أشارت المجبري إلى أن "تحدي طهاة هوريكا" يستمر على مدار أربعة أيام، وهي مدة انعقاد المعرض، حيث سيتأهل في نهايته ثلاثة مشاركين فقط إلى المرحلة النهائية.
وأكدت أن الهدف من المسابقة يتمثل في تقديم الأطباق الليبية بروح عصرية وبمعايير عالمية، لافتة إلى أن لجنة التحكيم تعمل على إبراز صورة المطبخ الليبي بشكل حديث يواكب الذوق الدولي، مع الحفاظ على هويته الأصيلة.
© Sputnik . MAHER ALSHAERY تحدي الطهاة في بنغازي
 تحدي الطهاة في بنغازي - سبوتنيك عربي, 1920, 05.05.2026
تحدي الطهاة في بنغازي
© Sputnik . MAHER ALSHAERY
تحدي وشغف
من جانبها، قالت الشيف حنان العالم، عضو لجنة التحكيم في تحدي شيفات هوريكا، إن المنافسة ستسفر عن اختيار الفائزين بالمراكز الأول والثاني والثالث، في ظل تحديات كبيرة وأفكار مبتكرة، تهدف إلى إبراز أقصى ما يمتلكه الطهاة من مهارات وإبداع.
وأوضحت أن فكرة التحدي انطلقت من إدارة معرض هوريكا، حيث وُضعت خطة متكاملة للمسابقة سبقتها سلسلة من التحضيرات المكثفة، لضمان خروجها بأفضل صورة ممكنة.
وأضافت أن هناك تفاوتًا في قدرات المشاركين، مشيرة إلى أن الفوز سيكون من نصيب الأكثر تميزا وكفاءة، إلى جانب عامل الحظ. كما لفتت إلى مشاركة طهاة من جنسيات مختلفة، من بينهم مشاركون من الفلبين ومصر والسودان ولبنان، ما يضفي طابعا دوليا على المنافسة.
© Sputnik . MAHER ALSHAERY تحدي الطهاة في بنغازي
 تحدي الطهاة في بنغازي - سبوتنيك عربي, 1920, 05.05.2026
تحدي الطهاة في بنغازي
© Sputnik . MAHER ALSHAERY
وأعربت عن أملها في أن يخرج الطهاة عن الأطر التقليدية، وأن يقدموا أفضل ما لديهم بأسلوب عصري يعكس الهوية الليبية بروح متجددة.
وأكدت أن هذه الفعالية تمثل فرصة مهمة لتعزيز التعارف بين الطهاة، وخلق أجواء من التحدي والحماس، مشيرة إلى وجود تفاعل جماهيري كبير مع فعاليات التحدي.
منافسة وتطوير
وقال الشيف والحكم الدولي المصري عوض محمد، عضو لجنة التحكيم في تحدي الطهاة، إن اللجنة تعمل على تدريب المشاركين ونقل الخبرات بينهم، سواء قبل انطلاق المسابقة أو أثناء المنافسات أو حتى بعدها، في إطار السعي لرفع كفاءة الطهاة وتطوير مهاراتهم المهنية.
© Sputnik . MAHER ALSHAERY تحدي الطهاة في بنغازي
 تحدي الطهاة في بنغازي - سبوتنيك عربي, 1920, 05.05.2026
تحدي الطهاة في بنغازي
© Sputnik . MAHER ALSHAERY
وأضاف أن مثل هذه الفعاليات تتيح بيئة تعليمية وتنافسية في آن واحد، تسهم في تبادل التجارب وتعزيز الاحتكاك بين مختلف المدارس والخبرات في فنون الطهي.
واعتبر أن المشاركة في هذا الحدث بمدينة بنغازي تمثل خطوة مهمة، لما تحمله من قيمة مهنية وفرصة لدعم المشهد الطهوي في ليبيا، وتعزيز حضوره على المستويين الإقليمي والدولي.
© Sputnik . MAHER ALSHAERY تحدي الطهاة في بنغازي
 تحدي الطهاة في بنغازي - سبوتنيك عربي, 1920, 05.05.2026
تحدي الطهاة في بنغازي
© Sputnik . MAHER ALSHAERY
إبراز الهوية الليبية
فيما قالت الشيف محاسن أبوجريدة، مدير اتحاد طهاة ليبيا، إن العمل على تنظيم مسابقة "تحدي طهاة هوريكا ليبيا" جاء بهدف تقديم المطبخ الليبي بالصورة التي تليق به، مع التركيز على إبراز الهوية الليبية من خلال الأطباق المشاركة.
© Sputnik . MAHER ALSHAERY تحدي الطهاة في بنغازي
 تحدي الطهاة في بنغازي - سبوتنيك عربي, 1920, 05.05.2026
تحدي الطهاة في بنغازي
© Sputnik . MAHER ALSHAERY
وأوضحت أن المنافسة تستقطب مزيجا من الطهاة المحترفين والهواة، إلى جانب أصحاب المشاريع الناشئة في مجال الطهي، ما يعكس تنوعا في الخبرات ويمنح المسابقة بعدا عمليا وتطويريا.
وأضافت أن التحدي يُقام ضمن فئة "المطبخ الساخن"، حيث يرتكز التنافس على قدرة المشاركين في تقديم أطباق تعكس الهوية الليبية بأسلوب مبتكر ومعاصر، مع الحفاظ على الأصالة في المكونات والنكهات.
© Sputnik . MAHER ALSHAERY تحدي الطهاة في بنغازي
 تحدي الطهاة في بنغازي - سبوتنيك عربي, 1920, 05.05.2026
تحدي الطهاة في بنغازي
© Sputnik . MAHER ALSHAERY
وأكدت أن هذه المسابقة تمثل منصة مهمة لدعم الطهاة الليبيين، وتشجيعهم على تطوير مهاراتهم، والمساهمة في التعريف بالمطبخ الليبي محليا ودوليا.
العالم العربي
العالم
روسيا
اقتصاد
حصري
راديو
رصد عسكري
مجتمع
وسائط متعددة
المدونات
Android APK
© 2026 Sputnik جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала