وسط مشاركة محلية ودولية...انطلاق تحدي الطهاة في بنغازي ضمن فعاليات "هوريكا ليبيا"

سبوتنيك عربي

انطلقت في مدينة بنغازي فعاليات "تحدي الطهاة" ضمن برنامج معرض "هوريكا ليبيا"، في حدث يُعد الأبرز على صعيد المنافسات الطهوية المصاحبة للمعرض في نسخته الأولى. 05.05.2026, سبوتنيك عربي

2026-05-05T18:15+0000

ويشهد التحدي مشاركة نخبة من الطهاة الليبيين، إلى جانب حضور حكام من كبار الشيفات الليبية والدولية، ومهتمين وخبراء في قطاع الضيافة والمطاعم، حيث يتنافس المشاركون في إعداد أطباق متنوعة وفق معايير احترافية تعتمد على الإبداع، جودة المكونات، وتقنيات الطهي الحديثة.ويأتي تنظيم "تحدي الطهاة" على هامش فعاليات هوريكا ليبيا، التي انطلقت في بنغازي، بهدف دعم قطاع الطهي والضيافة في ليبيا، وخلق مساحة لتبادل الخبرات وتعزيز مهارات الطهاة المحليين، بما يسهم في الارتقاء بمستوى هذا القطاع الحيوي.كما يعكس الحدث حراكا متناميا في مجال الصناعات الغذائية والسياحية، ويؤكد على أهمية مثل هذه الفعاليات في اكتشاف المواهب الشابة وتوفير منصة تنافسية تواكب المعايير الإقليمية والدولية.تنوع كبيرقالت حنان المجبري، المتحدثة الرسمية باسم معرض هوريكا ليبيا في نسخته الأولى، إن المعرض يمثل "بوابة مهمة للتعاون وفتح آفاق الاستثمار، واستعراض فرص السوق الليبي في قطاع الضيافة والمطاعم والمقاهي المتنوعة".وأوضحت لـ"سبوتنيك" أن هذه النسخة تشهد مشاركة أكثر من 100 شركة محلية ودولية تمثل علامات تجارية مختلفة، ما يعكس تنوعا كبيرا في العروض والخدمات المقدمة داخل المعرض.وأضافت أن برنامج الفعاليات يتضمن عددا من الأنشطة، من أبرزها "تحدي طهاة هوريكا"، إلى جانب تغطيات وعروض مباشرة يقدمها عدد من الطهاة من مختلف دول العالم.وفيما يتعلق بالمسابقة، أشارت المجبري إلى أن "تحدي طهاة هوريكا" يستمر على مدار أربعة أيام، وهي مدة انعقاد المعرض، حيث سيتأهل في نهايته ثلاثة مشاركين فقط إلى المرحلة النهائية.وأكدت أن الهدف من المسابقة يتمثل في تقديم الأطباق الليبية بروح عصرية وبمعايير عالمية، لافتة إلى أن لجنة التحكيم تعمل على إبراز صورة المطبخ الليبي بشكل حديث يواكب الذوق الدولي، مع الحفاظ على هويته الأصيلة.تحدي وشغفمن جانبها، قالت الشيف حنان العالم، عضو لجنة التحكيم في تحدي شيفات هوريكا، إن المنافسة ستسفر عن اختيار الفائزين بالمراكز الأول والثاني والثالث، في ظل تحديات كبيرة وأفكار مبتكرة، تهدف إلى إبراز أقصى ما يمتلكه الطهاة من مهارات وإبداع.وأوضحت أن فكرة التحدي انطلقت من إدارة معرض هوريكا، حيث وُضعت خطة متكاملة للمسابقة سبقتها سلسلة من التحضيرات المكثفة، لضمان خروجها بأفضل صورة ممكنة.وأضافت أن هناك تفاوتًا في قدرات المشاركين، مشيرة إلى أن الفوز سيكون من نصيب الأكثر تميزا وكفاءة، إلى جانب عامل الحظ. كما لفتت إلى مشاركة طهاة من جنسيات مختلفة، من بينهم مشاركون من الفلبين ومصر والسودان ولبنان، ما يضفي طابعا دوليا على المنافسة.وأعربت عن أملها في أن يخرج الطهاة عن الأطر التقليدية، وأن يقدموا أفضل ما لديهم بأسلوب عصري يعكس الهوية الليبية بروح متجددة.وأكدت أن هذه الفعالية تمثل فرصة مهمة لتعزيز التعارف بين الطهاة، وخلق أجواء من التحدي والحماس، مشيرة إلى وجود تفاعل جماهيري كبير مع فعاليات التحدي.منافسة وتطويروقال الشيف والحكم الدولي المصري عوض محمد، عضو لجنة التحكيم في تحدي الطهاة، إن اللجنة تعمل على تدريب المشاركين ونقل الخبرات بينهم، سواء قبل انطلاق المسابقة أو أثناء المنافسات أو حتى بعدها، في إطار السعي لرفع كفاءة الطهاة وتطوير مهاراتهم المهنية.وأضاف أن مثل هذه الفعاليات تتيح بيئة تعليمية وتنافسية في آن واحد، تسهم في تبادل التجارب وتعزيز الاحتكاك بين مختلف المدارس والخبرات في فنون الطهي.واعتبر أن المشاركة في هذا الحدث بمدينة بنغازي تمثل خطوة مهمة، لما تحمله من قيمة مهنية وفرصة لدعم المشهد الطهوي في ليبيا، وتعزيز حضوره على المستويين الإقليمي والدولي.إبراز الهوية الليبيةفيما قالت الشيف محاسن أبوجريدة، مدير اتحاد طهاة ليبيا، إن العمل على تنظيم مسابقة "تحدي طهاة هوريكا ليبيا" جاء بهدف تقديم المطبخ الليبي بالصورة التي تليق به، مع التركيز على إبراز الهوية الليبية من خلال الأطباق المشاركة.وأوضحت أن المنافسة تستقطب مزيجا من الطهاة المحترفين والهواة، إلى جانب أصحاب المشاريع الناشئة في مجال الطهي، ما يعكس تنوعا في الخبرات ويمنح المسابقة بعدا عمليا وتطويريا.وأضافت أن التحدي يُقام ضمن فئة "المطبخ الساخن"، حيث يرتكز التنافس على قدرة المشاركين في تقديم أطباق تعكس الهوية الليبية بأسلوب مبتكر ومعاصر، مع الحفاظ على الأصالة في المكونات والنكهات.وأكدت أن هذه المسابقة تمثل منصة مهمة لدعم الطهاة الليبيين، وتشجيعهم على تطوير مهاراتهم، والمساهمة في التعريف بالمطبخ الليبي محليا ودوليا.

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

ماهر الشاعري https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/0a/1e/1106563035_0:0:1177:1178_100x100_80_0_0_0b16fba0cdb3ac1fa614348505292d28.jpg

