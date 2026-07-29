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انتخابات رئاسة مجلس الدولة... هل تكسر حالة الجمود السياسي في ليبيا؟

انتخابات رئاسة مجلس الدولة... هل تكسر حالة الجمود السياسي في ليبيا؟

سبوتنيك عربي

تمثل انتخابات رئاسة المجلس الأعلى للدولة محطة سياسية مهمة في ليبيا، قد تعيد رسم طبيعة العلاقة بين المجلس ومجلس النواب، وتؤثر في مسار الحل السياسي، وسط ترقب... 29.07.2026, سبوتنيك عربي

2026-07-29T12:28+0000

2026-07-29T12:28+0000

2026-07-29T12:28+0000

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وأكد عضو المجلس الأعلى للدولة سعيد ونيس، في حديث خاص لوكالة الأنباء والإذاعة الدولية "سبوتنيك"، أن "هذه الانتخابات تأتي في واحدة من أخطر المراحل، التي تمرّ بها العملية السياسية في ليبيا، في ظل تعدد المبادرات السياسية، التي تفتقر في معظمها، إلى الأسس الدستورية والقانونية، فضلًا عن ابتعادها عن مفهوم التوافق الوطني الحقيقي، الأمر الذي انعكس سلبًا على المشهد العام، وأدى إلى مزيد من التعثر السياسي، وتفاقم الأزمات الاقتصادية والخدمية، وإضعاف القدرة على حماية القرار الوطني".وأشار عضو المجلس الأعلى للدولة في ليبيا إلى أن "الأولوية الأساسية أمام مكتب الرئاسة الجديد تتمثل في بناء علاقة متوازنة مع مجلس النواب، تقوم على مبدأ التكافؤ والشراكة في إدارة المرحلة، بما يخدم المصلحة الوطنية ويدفع نحو تجاوز حالة الانسداد السياسي".وأضاف أن الإجراءات المتخذة حتى الآن، من الإعلان عن الانتخابات وتحديد مواعيدها، "تؤكد الالتزام بالأطر التنظيمية والقانونية التي تحكم هذا الاستحقاق"، معتبرًا أن "شرعية النتائج ستبقى مرتبطة بمدى الالتزام بهذه الأطر والإجراءات".وفي ما يتعلق بالعلاقة مع مجلس النواب، أوضح ونيس أن "طبيعة هذه العلاقة ستتأثر بالنتائج التي ستفرزها الانتخابات، وبالرؤية السياسية التي سيتبناها مكتب الرئاسة الجديد"، مؤكدًا أنه "في حال توفرت الإرادة السياسية، فمن الممكن أن تسهم نتائج الانتخابات في إعادة بناء الثقة بين المجلسين، وتسريع مسار التوافق"، مشيرًا إلى "وجود أرضية سياسية يمكن البناء عليها، تتمثل في الوثيقة الثلاثية، التي توفر إطارًا مناسبًا لتعزيز التعاون والتوافق بين المؤسستين".ولفت العرفي إلى أن "كل شخصية مترشحة لديها تحالفات وأطراف داعمة يمكن أن تصوّت لصالحها، وأن شرعية نتائج الانتخابات ستكون مرتبطة بمدى قبول جميع الأطراف بها".وحول تأثير نتائج انتخابات مجلس الدولة على العلاقة مع مجلس النواب والحكومة، قال العرفي: "يعدّ مجلس النواب والدولة، وفق الاتفاق السياسي، طرفين رئيسيين في مسار حل الأزمة الليبية"، مشيرًا إلى أن "المبادرات السياسية المتعددة، التي طُرحت خلال السنوات الماضية، لم تتمكن من إنهاء الأزمة، رغم اختلاف مسمياتها، سواء اتفاق الصخيرات أو غيره من المبادرات".وأضاف أن "مخرجات لجنة "6+6" وتعديلاتها، إلى جانب المسارات الأخرى، مثل "5+5" و"4+4"، لن تؤدي إلى نتائج عملية ما لم تتوافق جميع الأطراف على مخرجاتها، وتلتزم بتنفيذ ما يتم الاتفاق عليه، خصوصًا فيما يتعلق بتشكيل الحكومة، والقوانين الانتخابية، وآليات التسليم والاستلام".وختم العرفي بالقول: "الهدف النهائي يتمثل في الوصول إلى انتخابات يكون فيها صندوق الاقتراع هو الفيصل، بما يضمن انتقالًا سلميًا للسلطة وتحقيق الاستقرار في ليبيا".

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أخبار ليبيا اليوم, مجلس الدولة, تقارير سبوتنيك, حصري