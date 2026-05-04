لجنة "4+4" تتفق على إعادة تشكيل المفوضية العليا للانتخابات في ليبيا... ومجلس الدولة يرفض
أعلن المجلس الأعلى للدولة الليبي رفضه مخرجات ونتائج اجتماعات الطاولة المصغرة "4+4"، التي انعقدت في العاصمة الإيطالية روما بين أطراف النزاع، بإدارة البعثة... 04.05.2026, سبوتنيك عربي
وأعلنت البعثة الأممية لدى ليبيا نتائج اجتماعات “4+4” في روما، حيث اتفق المجتمعون وفق بيان للبعثة على “إعادة تشكيل مجلس المفوضية الوطنية العليا للانتخابات، مقدمين توصية بتكليف النائب العام بترشيح رئيس جديد للمفوضية من رجال القضاء المشهود لهم بالكفاءة والحياد." كما توافقوا أيضاً على تسمية أعضاء جدد لمجلس مفوضية الانتخابات من مجلسي النواب والدولة.خرج المجلس الأعلى للدولة ليقول في بيان إنه تابع باستياء قيام البعثة بعقد لقاءات في روما، وإشراكها عضوين من المجلس على نحو أوحى بأنهما يمثلان المجلس، في مخالفة للأطر القانونية والمؤسسية. وأكد أن العضوين المشاركين لم يكلفا أو يفوضا من المجلس.وأوضح الرواف أن لجنة "4+4" أو أي ترتيبات مشابهة لن تحقق تقدماً ملموساً، لأن المشكلة ليست في المفوضية العليا للانتخابات، بل في القوى التي ترفض أي مخرجات للحوار الليبي ـ الليبي، وعلى رأسها تيار الإسلام السياسي وقادة الميليشيات في الغرب الليبي، الذين يخشون قيام دولة مؤسسات حقيقية قد تفتح ملفاتهم.الصين تبدأ رسمياً سياسة الإعفاء الجمركي لبلدان أفريقياأعلنت الصين أن تطبيق سياسة الإعفاء الجمركي على الدول الأفريقية التي تربطها بها علاقات دبلوماسية يؤكد التزام الصين الراسخ بفتح سوقها الضخمة أمام شركاء الجنوب العالمي.قد قررت الصين تطبيق سياسة الإعفاء الجمركي على جميع الدول الأفريقية الـ 53 التي تربطها بها علاقات دبلوماسية ابتداء من الأول من مايو/أيار. وأفادت "شينخوا" بأن حجم التجارة بين الصين وأفريقيا بلغ رقماً قياسياً قدره 348 مليار دولار أمريكي في عام 2025، بزيادة قدرها 17.7 في المئة على أساس سنوي، وقد بلغت واردات الصين من أفريقيا 123 مليار دولار، بزيادة سنوية قدرها 5.4 في المئة.وبمناسبة حلول عام 2026، عام التبادل الشعبي بين الصين وأفريقيا، تتعمق العلاقات من التعاون الحكومي إلى روابط أوثق بين الشعوب، وتصبح الشراكة الصينية الأفريقية قوة دافعة مهمة لنهضة الجنوب العالمي، وداعمة لاقتصاد عالمي أكثر توازناً.وأشار إلى أن الهدف الصيني ليس تعزيز النفوذ بقدر ما هو استكمال لمسار طويل من التعاون مع أفريقيا، يشمل الاستثمارات، البعثات الطبية، تدريب الكوادر، واستضافة آلاف الطلاب الأفارقة في الجامعات الصينية، فضلاً عن مشاريع البنية التحتية الكبرى مثل السكك الحديدية والطرق والسدود.تصعيد بين مدغشقر وفرنسا بعد طرد دبلوماسي فرنسيفي محاولة لاحتواء التصعيد، أجرى رئيسا البلدين اتصالاً هاتفياً لبحث التطورات. وأعلنت السلطات في مدغشقر طرد أحد أعضاء السفارة الفرنسية في العاصمة واعتباره شخصاً غير مرغوب فيه، مشيرة إلى سلوك يتعارض مع وضعه الدبلوماسي. ويأتي القرار في سياق تحقيقات تتعلق بمخطط مزعوم لزعزعة استقرار البلاد.وفي موازاة ذلك، أوقفت قوات الأمن شخصاً يُدعى غي باريه، وهو عسكري فرنسي سابق، حيث يخضع للاحتجاز في سجن شديد الحراسة. وتقول السلطات إنه يواجه اتهامات خطيرة تشمل محاولة التحريض على التمرد داخل القوات المسلحة، ونشر معلومات مضللة لزعزعة النظام العام، والتخطيط لأعمال تخريب تستهدف بنى تحتية حيوية مثل شبكات الكهرباء. كما أشارت التحقيقات إلى تورط مشتبه بهم آخرين، من بينهم ضابط في الجيش المدغشقري.وأوضح أن هذا التراجع يرتبط بالتحولات في موازين القوى الدولية، وتراجع قدرة الدول الأوروبية على التأثير المباشر في القرار الأفريقي، إلى جانب الضغوط الاقتصادية التي تواجهها أوروبا وفرنسا داخلياً. وأضاف أن أفريقيا تمثل امتداداً استراتيجياً مهماً للاتحاد الأوروبي، لكن التوتر في العلاقات الأوروبية ـ الأمريكية، وتصريحات إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ضد الحلفاء الأوروبيين، زادت من القلق الاستراتيجي داخل أوروبا.
مذيعة وصحفية في وكالة الأنباء والإذاعة الدولية "سبوتنيك" الروسية
