https://sarabic.ae/20260730/الجزائر-تؤكد-مشاركتها-في-قمة-روسيا--أفريقيا-المقبلة-بموسكو-1115619805.html
الجزائر تؤكد مشاركتها في قمة روسيا- أفريقيا المقبلة بموسكو
الجزائر تؤكد مشاركتها في قمة روسيا- أفريقيا المقبلة بموسكو
سبوتنيك عربي
أكدت السفارة الجزائرية في روسيا الاتحادية، أن الجزائر ستشارك في القمة الروسية الأفريقية، التي ستعقد في موسكو يومي 28 و29 أكتوبر/ تشرين الأول المقبل، لكن الوفد... 30.07.2026, سبوتنيك عربي
2026-07-30T10:44+0000
2026-07-30T10:44+0000
2026-07-30T11:05+0000
روسيا
الجزائر
https://cdn.img.sarabic.ae/img/104323/17/1043231729_0:160:3073:1888_1920x0_80_0_0_9c248f16840c74bcf772c16f3269f948.jpg
وقالت السفارة لوكالة الأنباء والإذاعة الدولية "سبوتنيك": "ستشارك الجزائر في القمة الروسية الأفريقية الثالثة، وكذلك في المنتدى الاقتصادي والإنساني، الذي سيعقد على هامش القمة".وكان السفير الروسي لدى الجزائر، أليكسي سولوماتين، أكد لـ"سبوتنيك"، أن روسيا الاتحادية وجّهت دعوة إلى الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون، لحضور القمة الروسية الأفريقية الثالثة، المقرر عقدها في أكتوبر المقبل بالعاصمة موسكو.وفي وقت سابق، صرحت تاتيانا دوفغالينكو، مديرة إدارة الشراكة مع أفريقيا في وزارة الخارجية الروسية، لوكالة "سبوتنيك"، أن الدول الأفريقية تؤكد بنشاط مشاركتها في القمة الروسية الأفريقية المقبلة في موسكو.يذكر أن روسيا تسعى إلى تعزيز حضورها الاقتصادي في القارة الأفريقية عبر توسيع الشراكات التجارية والاستثمارية، والإسهام في مشاريع البنية التحتية والطاقة في العديد من الدول الأفريقية.موسكو تستضيف القمة الثالثة "روسيا - أفريقيا" في أكتوبر المقبللافروف: روسيا مستعدة لمساعدة أفريقيا في تعزيز استقلالها الاقتصادي
https://sarabic.ae/20260716/لافروف-يحدد-المواضيع-ذات-الأولوية-لقمة-روسيا-أفريقيا-1115246197.html
الجزائر
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2026
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdn.img.sarabic.ae/img/104323/17/1043231729_170:0:2901:2048_1920x0_80_0_0_0ea7d8dcddcb22df6369d371344f1b53.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
روسيا, الجزائر
الجزائر تؤكد مشاركتها في قمة روسيا- أفريقيا المقبلة بموسكو
10:44 GMT 30.07.2026 (تم التحديث: 11:05 GMT 30.07.2026)
أكدت السفارة الجزائرية في روسيا الاتحادية، أن الجزائر ستشارك في القمة الروسية الأفريقية، التي ستعقد في موسكو يومي 28 و29 أكتوبر/ تشرين الأول المقبل، لكن الوفد لم يتم تشكيله بعد.
وقالت السفارة لوكالة الأنباء والإذاعة الدولية "سبوتنيك": "ستشارك الجزائر في القمة الروسية الأفريقية الثالثة، وكذلك في المنتدى الاقتصادي والإنساني، الذي سيعقد على هامش القمة".
إلا أن السفارة أشارت إلى أنه لم يتم تحديد تشكيل الوفد بعد.
وكان السفير الروسي لدى الجزائر، أليكسي سولوماتين، أكد لـ"سبوتنيك"، أن روسيا الاتحادية وجّهت دعوة إلى الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون، لحضور القمة الروسية الأفريقية الثالثة، المقرر عقدها في أكتوبر المقبل بالعاصمة موسكو.
وفي وقت سابق، صرحت تاتيانا دوفغالينكو، مديرة إدارة الشراكة مع أفريقيا في وزارة الخارجية الروسية، لوكالة "سبوتنيك"، أن الدول الأفريقية تؤكد بنشاط مشاركتها في القمة الروسية الأفريقية المقبلة في موسكو.
وأعربت روسيا ومفوضية الاتحاد الأفريقي عن ثقتهما في أن القمة الروسية الأفريقية المقبلة في موسكو، ستعطي زخمًا جديدًا للعلاقات الروسية الأفريقية. جاء ذلك في بيان مشترك عقب مشاورات رفيعة المستوى بين روسيا الاتحادية والاتحاد الأفريقي.
يذكر أن روسيا تسعى إلى تعزيز حضورها الاقتصادي في القارة الأفريقية عبر توسيع الشراكات التجارية والاستثمارية، والإسهام في مشاريع البنية التحتية والطاقة في العديد من الدول الأفريقية.