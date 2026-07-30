https://sarabic.ae/20260730/الجيش-الأميركي-يعلن-انتهاء-موجة-ضربات-جديدة-على-إيران-1115612646.html
الجيش الأمريكي يعلن انتهاء موجة ضربات جديدة على إيران
الجيش الأمريكي يعلن انتهاء موجة ضربات جديدة على إيران
سبوتنيك عربي
أعلنت القيادة المركزية الأمريكية (سنتكوم)، اليوم الخميس، أنها نفّذ ضربات ضد إيران، في أول هجمات تستهدف أراضي إيران، منذ نحو أسبوع. 30.07.2026, سبوتنيك عربي
2026-07-30T04:23+0000
2026-07-30T04:23+0000
2026-07-30T05:20+0000
إيران
العالم
الولايات المتحدة الأمريكية
https://cdn.img.sarabic.ae/img/103494/43/1034944318_0:261:5017:3083_1920x0_80_0_0_c1a4b610f2bb7ccaf658793bb2ecf828.jpg
وقالت (سنتكوم) في بيان: "في تمام الساعة العاشرة مساءً بتوقيت شرق الولايات المتحدة يوم 29 يوليو (تموز الجاري)، نفذت قوات القيادة المركزية الأمريكية بنجاح سلسلة من الضربات المكثفة ضد إيران، ردًا على محاولة شن هجمات صاروخية على القوات الأمريكية في اليوم السابق".وأشارت إلى أن "هذه الضربات تهدف إلى تقليص التهديدات، التي تشكلها إيران ووكلاؤها على القوات الأمريكية، والشحن التجاري، ودول الخليج المجاورة".من جانبها، أفادت وسائل إعلام إيرانية، بتعرض مناطق عدة في البلاد لضربات أمريكية.واستأنفت الولايات المتحدة، ليل 8 يوليو/ تموز الجاري، ضرباتها على إيران، متهمةً إياها بشن هجمات على سفن تجارية في مضيق هرمز.ووصفت طهران هذه الضربات بأنها انتهاك للتفاهمات التي تم التوصل إليها، وبدأت باستهداف قواعد عسكرية أمريكية في الشرق الأوسط. وجاءت موجة التصعيد الجديدة بعد ثلاثة أسابيع فقط من توقيع الطرفين مذكرة تفاهم كانت تنص على إنهاء النزاع.نتنياهو يتحدث عما دار في لقائه مع ترامبإعلام: نتنياهو يتجنب الضغط على ترامب بشأن إيران
https://sarabic.ae/20260730/إصابة-شخصين-إثر-هجوم-أمريكي-استهدف-منزلًا-في-جزيرة-قشم-1115612263.html
إيران
الولايات المتحدة الأمريكية
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2026
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdn.img.sarabic.ae/img/103494/43/1034944318_279:0:4739:3345_1920x0_80_0_0_07c4ca6b943d6bdb076f8e387cd93121.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
إيران, العالم, الولايات المتحدة الأمريكية
إيران, العالم, الولايات المتحدة الأمريكية
الجيش الأمريكي يعلن انتهاء موجة ضربات جديدة على إيران
04:23 GMT 30.07.2026 (تم التحديث: 05:20 GMT 30.07.2026)
أعلنت القيادة المركزية الأمريكية (سنتكوم)، اليوم الخميس، أنها نفّذ ضربات ضد إيران، في أول هجمات تستهدف أراضي إيران، منذ نحو أسبوع.
وقالت (سنتكوم) في بيان: "في تمام الساعة العاشرة مساءً بتوقيت شرق الولايات المتحدة يوم 29 يوليو (تموز الجاري)، نفذت قوات القيادة المركزية الأمريكية بنجاح سلسلة من الضربات المكثفة ضد إيران، ردًا على محاولة شن هجمات صاروخية على القوات الأمريكية في اليوم السابق".
وأضافت: "شنّت قوات "سنتكوم" ضربات استهدفت عشرات المواقع التابعة للحرس الثوري الإيراني في إيران، بما في ذلك مراكز قيادة عسكرية، ومنشآت صواريخ وطائرات مسيرة، ومواقع مراقبة ودفاع ساحلية، وقدرات بحرية".
وأشارت إلى أن "هذه الضربات تهدف إلى تقليص التهديدات، التي تشكلها إيران ووكلاؤها على القوات الأمريكية، والشحن التجاري، ودول الخليج المجاورة".
وأوضحت أنه "ينتشر حاليًا أكثر من 50 ألف جندي أمريكي في الشرق الأوسط، وهم على أهبة الاستعداد، وفي حالة تأهب قصوى، وذوي تركيز عالٍ، وقادرين على القتال"، على حد قولها.
من جانبها، أفادت وسائل إعلام إيرانية، بتعرض مناطق عدة في البلاد لضربات أمريكية.
وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، تعهد أمس الأربعاء، بتوجيه ضربة قوية على إيران، ردًا على هجوم إيراني استهدف قاعدة جوية أمريكية في الأردن.
واستأنفت الولايات المتحدة، ليل 8 يوليو/ تموز الجاري، ضرباتها على إيران، متهمةً إياها بشن هجمات على سفن تجارية في مضيق هرمز.
ووصفت طهران هذه الضربات بأنها انتهاك للتفاهمات التي تم التوصل إليها، وبدأت باستهداف قواعد عسكرية أمريكية في الشرق الأوسط. وجاءت موجة التصعيد الجديدة بعد ثلاثة أسابيع فقط من توقيع الطرفين مذكرة تفاهم كانت تنص على إنهاء النزاع.