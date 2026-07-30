https://sarabic.ae/20260730/الجيش-الأميركي-يعلن-انتهاء-موجة-ضربات-جديدة-على-إيران-1115612646.html

الجيش الأمريكي يعلن انتهاء موجة ضربات جديدة على إيران

الجيش الأمريكي يعلن انتهاء موجة ضربات جديدة على إيران

سبوتنيك عربي

أعلنت القيادة المركزية الأمريكية (سنتكوم)، اليوم الخميس، أنها نفّذ ضربات ضد إيران، في أول هجمات تستهدف أراضي إيران، منذ نحو أسبوع. 30.07.2026, سبوتنيك عربي

2026-07-30T04:23+0000

2026-07-30T04:23+0000

2026-07-30T05:20+0000

إيران

العالم

الولايات المتحدة الأمريكية

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وقالت (سنتكوم) في بيان: "في تمام الساعة العاشرة مساءً بتوقيت شرق الولايات المتحدة يوم 29 يوليو (تموز الجاري)، نفذت قوات القيادة المركزية الأمريكية بنجاح سلسلة من الضربات المكثفة ضد إيران، ردًا على محاولة شن هجمات صاروخية على القوات الأمريكية في اليوم السابق".وأشارت إلى أن "هذه الضربات تهدف إلى تقليص التهديدات، التي تشكلها إيران ووكلاؤها على القوات الأمريكية، والشحن التجاري، ودول الخليج المجاورة".من جانبها، أفادت وسائل إعلام إيرانية، بتعرض مناطق عدة في البلاد لضربات أمريكية.واستأنفت الولايات المتحدة، ليل 8 يوليو/ تموز الجاري، ضرباتها على إيران، متهمةً إياها بشن هجمات على سفن تجارية في مضيق هرمز.ووصفت طهران هذه الضربات بأنها انتهاك للتفاهمات التي تم التوصل إليها، وبدأت باستهداف قواعد عسكرية أمريكية في الشرق الأوسط. وجاءت موجة التصعيد الجديدة بعد ثلاثة أسابيع فقط من توقيع الطرفين مذكرة تفاهم كانت تنص على إنهاء النزاع.نتنياهو يتحدث عما دار في لقائه مع ترامبإعلام: نتنياهو يتجنب الضغط على ترامب بشأن إيران

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