https://sarabic.ae/20260730/الجيش-الإسرائيلي-يعلن-تحييد-قياديين-في-حماس-أحدهما-شارك-في-هجوم-7-أكتوبر-2023-1115615080.html

الجيش الإسرائيلي يعلن تحييد قياديين في "حماس" أحدهما شارك في هجوم 7 أكتوبر 2023

الجيش الإسرائيلي يعلن تحييد قياديين في "حماس" أحدهما شارك في هجوم 7 أكتوبر 2023

سبوتنيك عربي

أعلن الجيش الإسرائيلي، اليوم الخميس، تحييد قياديين في الجناح العسكري لحركة حماس الفلسطينية، في غارتين منفصلتين استهدفتا جنوب وشمالي قطاع غزة، مطلع الأسبوع... 30.07.2026, سبوتنيك عربي

2026-07-30T06:48+0000

2026-07-30T06:48+0000

2026-07-30T06:48+0000

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وقال متحدث باسم الجيش الإسرائيلي، في بيان، إن غارة نُفذت، يوم الاثنين الماضي، في جنوب قطاع غزة، "أسفرت عن مقتل أحمد هاشم محمود لح، قائد فرقة القناصة في لواء النصيرات التابع لحركة حماس".وأضاف البيان أن "أحمد هاشم محمود لح، كان آخر قائد للفرقة"، مشيرًا إلى أن مقتله يأتي ضمن ما وصفه بـ"سلسلة اغتيالات استهدفت قادة فرق القناصة في اللواء".وفي غارة أخرى نُفذت، الاثنين الماضي، شمال قطاع غزة، أعلن الجيش الإسرائيلي مقتل محمود علي محمود طروش، الذي قال إنه قائد "فصيلة في الجناح العسكري لحركة حماس".وأكد الجيش الإسرائيلي أن قواته "تنتشر في منطقة القيادة الجنوبية وفقًا للاتفاقية"، مشددًا على أنها "ستواصل العمل على إزالة أي تهديد"، بحسب البيان.وأعلنت الولايات المتحدة الأمريكية، في 14 يناير/ كانون الثاني الماضي، بدء تطبيق المرحلة الثانية من خطة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، المكونة من 20 نقطة لإنهاء الأزمة في قطاع غزة، والتي من المقرر أن تشمل إدخال المساعدات الغذائية بما لا يقل عن 600 شاحنة يوميًا، وإعادة إعمار القطاع، وتشكيل لجنة إدارة فلسطينية انتقالية تكنوقراطية تعمل تحت إشراف "مجلس السلام".ودخلت المرحلة الأولى من اتفاق وقف إطلاق النار بقطاع غزة حيز التنفيذ، ظهر يوم 10 أكتوبر/ تشرين الأول 2025، والذي انتهت إليه مفاوضات غير مباشرة بين "حركة حماس" وإسرائيل استضافتها مدينة شرم الشيخ المصرية، بوساطة مصر وقطر والولايات المتحدة وتركيا، بناء على مقترح الرئيس ترامب لإنهاء الحرب في غزة، ووقّعت "حماس" وإسرائيل على ترتيبات المرحلة الأولى منه.وفي 13 أكتوبر 2025، أطلقت حركة حماس سراح باقي المحتجزين الإسرائيليين الأحياء لديها وعددهم 20، وسلمت لاحقا عددًا من جثث المحتجزين، مؤكّدة حينها أنها تواصل العمل لتحديد موقع الجثة الأخيرة المتبقية، لتسليمها أيضا إلى إسرائيل التي أفرجت بالمقابل عن نحو 2000 معتقل وسجين فلسطيني من سجونها، وذلك في إطار خطة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لإنهاء الحرب في غزة.

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غزة, قطاع غزة, العدوان الإسرائيلي على غزة, إسرائيل, أخبار إسرائيل اليوم, حركة حماس, أخبار العالم الآن, العالم العربي