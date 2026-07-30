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الدفاع الروسية تكشف حصيلة ضربات واسعة استهدفت منشآت عسكرية في أوكرانيا
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الجيش الإسرائيلي يعلن تحييد قياديين في "حماس" أحدهما شارك في هجوم 7 أكتوبر 2023
الجيش الإسرائيلي يعلن تحييد قياديين في "حماس" أحدهما شارك في هجوم 7 أكتوبر 2023
سبوتنيك عربي
أعلن الجيش الإسرائيلي، اليوم الخميس، تحييد قياديين في الجناح العسكري لحركة حماس الفلسطينية، في غارتين منفصلتين استهدفتا جنوب وشمالي قطاع غزة، مطلع الأسبوع... 30.07.2026, سبوتنيك عربي
2026-07-30T06:48+0000
2026-07-30T06:48+0000
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وقال متحدث باسم الجيش الإسرائيلي، في بيان، إن غارة نُفذت، يوم الاثنين الماضي، في جنوب قطاع غزة، "أسفرت عن مقتل أحمد هاشم محمود لح، قائد فرقة القناصة في لواء النصيرات التابع لحركة حماس".وأضاف البيان أن "أحمد هاشم محمود لح، كان آخر قائد للفرقة"، مشيرًا إلى أن مقتله يأتي ضمن ما وصفه بـ"سلسلة اغتيالات استهدفت قادة فرق القناصة في اللواء".وفي غارة أخرى نُفذت، الاثنين الماضي، شمال قطاع غزة، أعلن الجيش الإسرائيلي مقتل محمود علي محمود طروش، الذي قال إنه قائد "فصيلة في الجناح العسكري لحركة حماس".وأكد الجيش الإسرائيلي أن قواته "تنتشر في منطقة القيادة الجنوبية وفقًا للاتفاقية"، مشددًا على أنها "ستواصل العمل على إزالة أي تهديد"، بحسب البيان.وأعلنت الولايات المتحدة الأمريكية، في 14 يناير/ كانون الثاني الماضي، بدء تطبيق المرحلة الثانية من خطة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، المكونة من 20 نقطة لإنهاء الأزمة في قطاع غزة، والتي من المقرر أن تشمل إدخال المساعدات الغذائية بما لا يقل عن 600 شاحنة يوميًا، وإعادة إعمار القطاع، وتشكيل لجنة إدارة فلسطينية انتقالية تكنوقراطية تعمل تحت إشراف "مجلس السلام".ودخلت المرحلة الأولى من اتفاق وقف إطلاق النار بقطاع غزة حيز التنفيذ، ظهر يوم 10 أكتوبر/ تشرين الأول 2025، والذي انتهت إليه مفاوضات غير مباشرة بين "حركة حماس" وإسرائيل استضافتها مدينة شرم الشيخ المصرية، بوساطة مصر وقطر والولايات المتحدة وتركيا، بناء على مقترح الرئيس ترامب لإنهاء الحرب في غزة، ووقّعت "حماس" وإسرائيل على ترتيبات المرحلة الأولى منه.وفي 13 أكتوبر 2025، أطلقت حركة حماس سراح باقي المحتجزين الإسرائيليين الأحياء لديها وعددهم 20، وسلمت لاحقا عددًا من جثث المحتجزين، مؤكّدة حينها أنها تواصل العمل لتحديد موقع الجثة الأخيرة المتبقية، لتسليمها أيضا إلى إسرائيل التي أفرجت بالمقابل عن نحو 2000 معتقل وسجين فلسطيني من سجونها، وذلك في إطار خطة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لإنهاء الحرب في غزة.
https://sarabic.ae/20260728/قوة-الاستقرار-الدولية-التابعة-لـمجلس-السلام-في-غزة-حقائق-وأرقام-1115579392.html
https://sarabic.ae/20260728/ارتفاع-حالات-الإجهاض-وتشوه-الأجنة-في-غزة-وسط-تفاقم-الأزمة-الصحية-1115548116.html
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غزة, قطاع غزة, العدوان الإسرائيلي على غزة, إسرائيل, أخبار إسرائيل اليوم, حركة حماس, أخبار العالم الآن, العالم العربي
غزة, قطاع غزة, العدوان الإسرائيلي على غزة, إسرائيل, أخبار إسرائيل اليوم, حركة حماس, أخبار العالم الآن, العالم العربي

الجيش الإسرائيلي يعلن تحييد قياديين في "حماس" أحدهما شارك في هجوم 7 أكتوبر 2023

06:48 GMT 30.07.2026
© AP Photo / Abdel Kareem Hanaحريق اندلع بعد قصف إسرائيلي على منطقة الخيام في ساحة مستشفى شهداء الأقصى في دير البلح في قطاع غزة، 14 أكتوبر 2024.
حريق اندلع بعد قصف إسرائيلي على منطقة الخيام في ساحة مستشفى شهداء الأقصى في دير البلح في قطاع غزة، 14 أكتوبر 2024. - سبوتنيك عربي, 1920, 30.07.2026
© AP Photo / Abdel Kareem Hana
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أعلن الجيش الإسرائيلي، اليوم الخميس، تحييد قياديين في الجناح العسكري لحركة حماس الفلسطينية، في غارتين منفصلتين استهدفتا جنوب وشمالي قطاع غزة، مطلع الأسبوع الجاري، على حد قوله.
وقال متحدث باسم الجيش الإسرائيلي، في بيان، إن غارة نُفذت، يوم الاثنين الماضي، في جنوب قطاع غزة، "أسفرت عن مقتل أحمد هاشم محمود لح، قائد فرقة القناصة في لواء النصيرات التابع لحركة حماس".
وأضاف البيان أن "أحمد هاشم محمود لح، كان آخر قائد للفرقة"، مشيرًا إلى أن مقتله يأتي ضمن ما وصفه بـ"سلسلة اغتيالات استهدفت قادة فرق القناصة في اللواء".
الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، يوقع على ميثاق مجلس السلام في غزة، خلال الاجتماع السنوي للمنتدى الاقتصادي العالمي في دافوس، سويسرا، 22 يناير/ كانون الثاني 2026 - سبوتنيك عربي, 1920, 28.07.2026
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28 يوليو, 19:02 GMT
وفي غارة أخرى نُفذت، الاثنين الماضي، شمال قطاع غزة، أعلن الجيش الإسرائيلي مقتل محمود علي محمود طروش، الذي قال إنه قائد "فصيلة في الجناح العسكري لحركة حماس".
وذكر البيان أن طروش "شارك في الهجوم على الأراضي الإسرائيلية في 7 أكتوبر(تشرين الأول 2023)"، مضيفًا أن الجيش استهدف خلال الفترة الأخيرة عناصر قال إنهم "حاولوا تنفيذ هجمات ضد قوات ومواطني إسرائيل"، وأنه جرى "القضاء عليهم بضربات جوية دقيقة"، وفق تعبيره.
وأكد الجيش الإسرائيلي أن قواته "تنتشر في منطقة القيادة الجنوبية وفقًا للاتفاقية"، مشددًا على أنها "ستواصل العمل على إزالة أي تهديد"، بحسب البيان.
وأعلنت الولايات المتحدة الأمريكية، في 14 يناير/ كانون الثاني الماضي، بدء تطبيق المرحلة الثانية من خطة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، المكونة من 20 نقطة لإنهاء الأزمة في قطاع غزة، والتي من المقرر أن تشمل إدخال المساعدات الغذائية بما لا يقل عن 600 شاحنة يوميًا، وإعادة إعمار القطاع، وتشكيل لجنة إدارة فلسطينية انتقالية تكنوقراطية تعمل تحت إشراف "مجلس السلام".
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ودخلت المرحلة الأولى من اتفاق وقف إطلاق النار بقطاع غزة حيز التنفيذ، ظهر يوم 10 أكتوبر/ تشرين الأول 2025، والذي انتهت إليه مفاوضات غير مباشرة بين "حركة حماس" وإسرائيل استضافتها مدينة شرم الشيخ المصرية، بوساطة مصر وقطر والولايات المتحدة وتركيا، بناء على مقترح الرئيس ترامب لإنهاء الحرب في غزة، ووقّعت "حماس" وإسرائيل على ترتيبات المرحلة الأولى منه.
وفي 13 أكتوبر 2025، أطلقت حركة حماس سراح باقي المحتجزين الإسرائيليين الأحياء لديها وعددهم 20، وسلمت لاحقا عددًا من جثث المحتجزين، مؤكّدة حينها أنها تواصل العمل لتحديد موقع الجثة الأخيرة المتبقية، لتسليمها أيضا إلى إسرائيل التي أفرجت بالمقابل عن نحو 2000 معتقل وسجين فلسطيني من سجونها، وذلك في إطار خطة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لإنهاء الحرب في غزة.
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