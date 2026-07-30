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بث مباشر... أردوغان يستقبل نظيره اللبناني في أنقرة... فيديو
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مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
صدى الحياة
حملة "لستُ شجرة": شرارة رقمية تشعل صراع الهويات في سوريا
16:03 GMT
30 د
عرب بوينت بودكاست
الأزمة الإنسانية في اليمن... أعداد تفوق الإمكانيات
16:34 GMT
27 د
حصاد الأسبوع
خبير: ترامب نصح زيلينسكي لكن لم يفرض عليه إنهاء الصراع
17:00 GMT
59 د
ملفات ساخنة
تجدد مواجهة إيران وإسرائيل.. بين الاختبار والقرار
18:00 GMT
29 د
مساحة حرة
صراع الإيرادات.. لماذا يقبله بعض الممثلين ويرفضه آخرون؟
18:30 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
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https://sarabic.ae/20260730/الحرس-الثوري-يحذر-الدول-الداعمة-للعدوان-على-طهران-بـرد-قاس-1115631272.html
الحرس الثوري يحذر الدول الداعمة للعدوان على طهران بـ"رد قاس"
الحرس الثوري يحذر الدول الداعمة للعدوان على طهران بـ"رد قاس"
سبوتنيك عربي
حذر الحرس الثوري الإيراني، اليوم الخميس، الدول التي تقدم دعمًا أو تعاونًا مع الجهات التي وصفها بـ"المعتدين على إيران"، مؤكدًا أن استمرار هذه السياسات سيقابل... 30.07.2026, سبوتنيك عربي
2026-07-30T14:24+0000
2026-07-30T14:24+0000
الحرس الثوري الإيراني
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وقالت دائرة العلاقات العامة في الحرس الثوري، في البيان رقم 54 ضمن عملية "نصر 2"، إن الدول التي تتدخل في دعم ما وصفه بالمعتدين مطالبة بتغيير سلوكها، وإلا فإنها ستواجه تداعيات حادة. وأضاف البيان أن الحرس الثوري يسيطر على مضيق هرمز، مشيرًا إلى أن أي تدخل خارجي في حركة الملاحة في المنطقة سيقابل بإجراءات ردع. كما أشار إلى أن ناقلتي نفط حاولتا، بحسب البيان، مغادرة الممر الجنوبي للمضيق، قبل أن تتراجعا عقب اندلاع حريق في إحداهما، وفقا لوكالة أنباء "تسنيم" الإيرانية. وأكد الحرس الثوري الإيراني في بيانه، أن مضيق هرمز سيظل مرتبطا بما وصفه بالظروف الأمنية القائمة، محذرًا من أن استمرار التهديدات والتدخلات الأمريكية في المنطقة سيزيد من تعقيد الأوضاع، وشدد على أن إيران ستواصل الدفاع عن مصالحها وأمنها.ومنذ 8 حتى 23 تموز/يوليو الجاري، شنّ الجيش الأمريكي هجمات عدة على إيران. وذكرت القيادة المركزية الأمريكية "سنتكوم"، أن ذلك جاء ردًا على استهداف إيران لسفن تجارية عابرة لمضيق هرمز.في المقابل ردّ الجيش الإيراني بشن غارات على قواعد أمريكية في دول عدة في المنطقة. كما اتهمت طهران واشنطن بانتهاك مذكرة وقف إطلاق النار الموقعة بين البلدين.
https://sarabic.ae/20260724/مقر-خاتم-الأنبياء-الإيراني-يهدد-مقتل-جندي-أمريكي-مقابل-كل-جندي-إيراني-1115476040.html
https://sarabic.ae/20260730/الحرس-الثوري-الإيراني-يعلن-استهداف-قاعدة-علي-السالم-الجوية-في-الكويت-وتدمير-منشآت-عسكرية-1115630234.html
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الحرس الثوري الإيراني, إيران, العالم, أخبار العالم الآن, الأخبار
الحرس الثوري الإيراني, إيران, العالم, أخبار العالم الآن, الأخبار

الحرس الثوري يحذر الدول الداعمة للعدوان على طهران بـ"رد قاس"

14:24 GMT 30.07.2026
© AP Photoتدريبات الحرس الثوري الإيراني
تدريبات الحرس الثوري الإيراني - سبوتنيك عربي, 1920, 30.07.2026
© AP Photo
تابعنا عبر
حذر الحرس الثوري الإيراني، اليوم الخميس، الدول التي تقدم دعمًا أو تعاونًا مع الجهات التي وصفها بـ"المعتدين على إيران"، مؤكدًا أن استمرار هذه السياسات سيقابل برد وصفه بالقاسي.
وقالت دائرة العلاقات العامة في الحرس الثوري، في البيان رقم 54 ضمن عملية "نصر 2"، إن الدول التي تتدخل في دعم ما وصفه بالمعتدين مطالبة بتغيير سلوكها، وإلا فإنها ستواجه تداعيات حادة.
وأضاف البيان أن الحرس الثوري يسيطر على مضيق هرمز، مشيرًا إلى أن أي تدخل خارجي في حركة الملاحة في المنطقة سيقابل بإجراءات ردع.
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كما أشار إلى أن ناقلتي نفط حاولتا، بحسب البيان، مغادرة الممر الجنوبي للمضيق، قبل أن تتراجعا عقب اندلاع حريق في إحداهما، وفقا لوكالة أنباء "تسنيم" الإيرانية.
وأكد الحرس الثوري الإيراني في بيانه، أن مضيق هرمز سيظل مرتبطا بما وصفه بالظروف الأمنية القائمة، محذرًا من أن استمرار التهديدات والتدخلات الأمريكية في المنطقة سيزيد من تعقيد الأوضاع، وشدد على أن إيران ستواصل الدفاع عن مصالحها وأمنها.
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13:30 GMT
ومنذ 8 حتى 23 تموز/يوليو الجاري، شنّ الجيش الأمريكي هجمات عدة على إيران. وذكرت القيادة المركزية الأمريكية "سنتكوم"، أن ذلك جاء ردًا على استهداف إيران لسفن تجارية عابرة لمضيق هرمز.
في المقابل ردّ الجيش الإيراني بشن غارات على قواعد أمريكية في دول عدة في المنطقة. كما اتهمت طهران واشنطن بانتهاك مذكرة وقف إطلاق النار الموقعة بين البلدين.
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