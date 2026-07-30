https://sarabic.ae/20260730/الحرس-الثوري-يحذر-الدول-الداعمة-للعدوان-على-طهران-بـرد-قاس-1115631272.html

الحرس الثوري يحذر الدول الداعمة للعدوان على طهران بـ"رد قاس"

الحرس الثوري يحذر الدول الداعمة للعدوان على طهران بـ"رد قاس"

سبوتنيك عربي

حذر الحرس الثوري الإيراني، اليوم الخميس، الدول التي تقدم دعمًا أو تعاونًا مع الجهات التي وصفها بـ"المعتدين على إيران"، مؤكدًا أن استمرار هذه السياسات سيقابل... 30.07.2026, سبوتنيك عربي

2026-07-30T14:24+0000

2026-07-30T14:24+0000

2026-07-30T14:24+0000

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وقالت دائرة العلاقات العامة في الحرس الثوري، في البيان رقم 54 ضمن عملية "نصر 2"، إن الدول التي تتدخل في دعم ما وصفه بالمعتدين مطالبة بتغيير سلوكها، وإلا فإنها ستواجه تداعيات حادة. وأضاف البيان أن الحرس الثوري يسيطر على مضيق هرمز، مشيرًا إلى أن أي تدخل خارجي في حركة الملاحة في المنطقة سيقابل بإجراءات ردع. كما أشار إلى أن ناقلتي نفط حاولتا، بحسب البيان، مغادرة الممر الجنوبي للمضيق، قبل أن تتراجعا عقب اندلاع حريق في إحداهما، وفقا لوكالة أنباء "تسنيم" الإيرانية. وأكد الحرس الثوري الإيراني في بيانه، أن مضيق هرمز سيظل مرتبطا بما وصفه بالظروف الأمنية القائمة، محذرًا من أن استمرار التهديدات والتدخلات الأمريكية في المنطقة سيزيد من تعقيد الأوضاع، وشدد على أن إيران ستواصل الدفاع عن مصالحها وأمنها.ومنذ 8 حتى 23 تموز/يوليو الجاري، شنّ الجيش الأمريكي هجمات عدة على إيران. وذكرت القيادة المركزية الأمريكية "سنتكوم"، أن ذلك جاء ردًا على استهداف إيران لسفن تجارية عابرة لمضيق هرمز.في المقابل ردّ الجيش الإيراني بشن غارات على قواعد أمريكية في دول عدة في المنطقة. كما اتهمت طهران واشنطن بانتهاك مذكرة وقف إطلاق النار الموقعة بين البلدين.

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الحرس الثوري الإيراني, إيران, العالم, أخبار العالم الآن, الأخبار