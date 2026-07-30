https://sarabic.ae/20260730/الحرس-الثوري-الإيراني-يعلن-استهداف-قاعدة-علي-السالم-الجوية-في-الكويت-وتدمير-منشآت-عسكرية-1115630234.html

الحرس الثوري الإيراني يعلن استهداف قاعدة علي السالم الجوية في الكويت وتدمير منشآت عسكرية

الحرس الثوري الإيراني يعلن استهداف قاعدة علي السالم الجوية في الكويت وتدمير منشآت عسكرية

سبوتنيك عربي

أعلن الحرس الثوري الإيراني، اليوم الخميس، استهداف قاعدة علي السالم الجوية في الكويت ضمن عملية "النصر 2"، مؤكدًا تدمير منشأتين للطائرات المسيّرة وخزان وقود... 30.07.2026, سبوتنيك عربي

2026-07-30T13:30+0000

2026-07-30T13:30+0000

2026-07-30T13:30+0000

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وقال الحرس الثوري، في بيان له، العملية تأتي في إطار ما وصفه بـ"معاقبة الغزاة"، مؤكدًا استمرار الهجمات حتى "طرد القوات الأمريكية من المنطقة"، بحسب تعبيره.ووجّه الحرس الثوري رسالة إلى المواطنين في الكويت، قال فيها إن "معاقبة الغزاة مستمرة حتى يتم إنهاء نهب ثروات وموارد المسلمين الوطنية وطرد المحتلين واللصوص الأمريكيين من المنطقة"، وفقًا لما ورد في البيان.وأعلنت وزارة الدفاع الكويتية، في وقت سابق اليوم، اليوم الخميس، مقتل شخص إثر "هجوم إيراني" استهدف مبنى تابعًا لشركة صينية شمالي البلاد، متسببًا أيضًا في أضرار مادية جسيمة.وقال المتحدث باسم وزارة الدفاع، العقيد سعود العتيبي، إن "العدوان الإيراني استهدف مبنى تابعًا لشركة صينية في شمال البلاد، ما أسفر عن مقتل أحد العاملين وإلحاق أضرار مادية جسيمة بالمبنى"، وفق ما أوردته وكالة الأنباء الكويتية (كونا).وأضاف العتيبي أن الجهات المختصة باشرت، فور وقوع الحادث، اتخاذ الإجراءات اللازمة، وتتعامل مع الموقف بالتنسيق مع الجهات المعنية.وأعلنت القيادة المركزية الأمريكية (سنتكوم)، في وقت سابق من اليوم الخميس، أنها نفّذت ضربات ضد إيران، في أول هجمات تستهدف أراضي إيران، منذ نحو أسبوع.وأشارت إلى أن "هذه الضربات تهدف إلى تقليص التهديدات، التي تشكلها إيران ووكلاؤها على القوات الأمريكية، والشحن التجاري، ودول الخليج المجاورة".واستأنفت الولايات المتحدة، ليل 8 يوليو/ تموز الجاري، ضرباتها على إيران، متهمةً إياها بشن هجمات على سفن تجارية في مضيق هرمز.ووصفت طهران هذه الضربات بأنها انتهاك للتفاهمات التي تم التوصل إليها، وبدأت باستهداف قواعد عسكرية أمريكية في الشرق الأوسط. وجاءت موجة التصعيد الجديدة بعد ثلاثة أسابيع فقط من توقيع الطرفين مذكرة تفاهم كانت تنص على إنهاء النزاع.

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إيران, أخبار إيران, الحرس الثوري الإيراني, الكويت, أخبار الكويت اليوم, العالم