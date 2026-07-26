https://sarabic.ae/20260726/إعادة-فتح-المعبر-البري-الرئيسي-بين-الكويت-والعراق-1115509598.html
إعادة فتح المعبر البري الرئيسي بين الكويت والعراق
إعادة فتح المعبر البري الرئيسي بين الكويت والعراق
سبوتنيك عربي
أعادت دولة الكويت، اليوم الأحد، فتح منفذ "العبدلي" الحدودي مع العراق، أمام حركة المسافرين والتبادل التجاري، بعد إغلاقه مؤقتًا على خلفية هجوم بطائرات مسيّرة... 26.07.2026, سبوتنيك عربي
2026-07-26T09:08+0000
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وقال مصدر مسؤول عراقي إن "الكويت أعادت فتح المنفذ"، وذلك بعد إعلان النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية الكويتي الشيخ فهد يوسف سعود الصباح، أن استئناف الحركة سيتم خلال 48 ساعة، وفقًا لوكالة الأنباء العراقية الرسمية (واع).وكان الجيش الكويتي أعلن إغلاق منفذ "العبدلي"، يوم الخميس الماضي، عقب هجوم بطائرات مسيّرة تسبب في أضرار مادية دون وقوع إصابات، فيما لم تُعرف حتى الآن الجهة المسؤولة عن إطلاق تلك الطائرات.ويعد المنفذ الواقع في محافظة الجهراء شمالي الكويت، أحد المعابر الرئيسية لحركة المسافرين والتجارة بين البلدين.ومنذ 8 يوليو الجاري، يشنّ الجيش الأمريكي هجمات عدة على إيران.وذكرت القيادة المركزية الأمريكية (سنتكوم)، أن ذلك جاء ردًا على استهداف إيران لسفن تجارية عابرة لمضيق هرمز.ويردّ الجيش الإيراني بشن غارات على قواعد أمريكية في عدة دول بالمنطقة، على حد قوله. كما اتهمت طهران واشنطن بانتهاك مذكرة وقف إطلاق النار الموقعة بين البلدين.
https://sarabic.ae/20260726/الكويت-ترفض-مزاعم-مشاركتها-في-عمليات-ضد-إيران--1115508215.html
https://sarabic.ae/20260724/العراق-ينفي-تقريرا-عن-وساطة-لوقف-إطلاق-النار-بين-واشنطن-وطهران-1115470799.html
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الكويت, العراق, العالم العربي, أخبار العالم الآن, الأخبار
الكويت, العراق, العالم العربي, أخبار العالم الآن, الأخبار
إعادة فتح المعبر البري الرئيسي بين الكويت والعراق
أعادت دولة الكويت، اليوم الأحد، فتح منفذ "العبدلي" الحدودي مع العراق، أمام حركة المسافرين والتبادل التجاري، بعد إغلاقه مؤقتًا على خلفية هجوم بطائرات مسيّرة استهدف المنطقة، الأسبوع الماضي.
وقال مصدر مسؤول عراقي إن "الكويت أعادت فتح المنفذ"، وذلك بعد إعلان النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية الكويتي الشيخ فهد يوسف سعود الصباح، أن استئناف الحركة سيتم خلال 48 ساعة، وفقًا لوكالة
الأنباء العراقية الرسمية (واع).
وكان الجيش الكويتي أعلن إغلاق منفذ "العبدلي"، يوم الخميس الماضي، عقب هجوم بطائرات مسيّرة تسبب في أضرار مادية دون وقوع إصابات، فيما لم تُعرف حتى الآن الجهة المسؤولة عن إطلاق تلك الطائرات.
ويعد المنفذ الواقع في محافظة الجهراء شمالي الكويت، أحد المعابر الرئيسية لحركة المسافرين والتجارة بين البلدين.
وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب
، أعلن في 8 يوليو/ تموز الجاري، أن وقف إطلاق النار الذي تم التوصل إليه مع إيران، ليلة 18 يونيو/ حزيران الماضي، "لم يعد ساريًا"، وفق تعبيره.
ومنذ 8 يوليو الجاري، يشنّ الجيش الأمريكي هجمات
عدة على إيران.
وذكرت القيادة المركزية الأمريكية (سنتكوم)، أن ذلك جاء ردًا على استهداف إيران لسفن تجارية عابرة لمضيق هرمز
.
ويردّ الجيش الإيراني بشن غارات على قواعد أمريكية في عدة دول بالمنطقة، على حد قوله. كما اتهمت طهران واشنطن بانتهاك مذكرة وقف إطلاق النار الموقعة بين البلدين.