https://sarabic.ae/20260726/إعادة-فتح-المعبر-البري-الرئيسي-بين-الكويت-والعراق-1115509598.html

إعادة فتح المعبر البري الرئيسي بين الكويت والعراق

إعادة فتح المعبر البري الرئيسي بين الكويت والعراق

سبوتنيك عربي

أعادت دولة الكويت، اليوم الأحد، فتح منفذ "العبدلي" الحدودي مع العراق، أمام حركة المسافرين والتبادل التجاري، بعد إغلاقه مؤقتًا على خلفية هجوم بطائرات مسيّرة... 26.07.2026, سبوتنيك عربي

2026-07-26T09:08+0000

2026-07-26T09:08+0000

2026-07-26T09:08+0000

الكويت

العراق

العالم العربي

أخبار العالم الآن

الأخبار

https://cdn.img.sarabic.ae/img/07ea/07/1a/1115509441_0:1002:1246:1703_1920x0_80_0_0_6edb79cd0c8a63e0816cfd5bb5712f34.jpg

وقال مصدر مسؤول عراقي إن "الكويت أعادت فتح المنفذ"، وذلك بعد إعلان النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية الكويتي الشيخ فهد يوسف سعود الصباح، أن استئناف الحركة سيتم خلال 48 ساعة، وفقًا لوكالة الأنباء العراقية الرسمية (واع).وكان الجيش الكويتي أعلن إغلاق منفذ "العبدلي"، يوم الخميس الماضي، عقب هجوم بطائرات مسيّرة تسبب في أضرار مادية دون وقوع إصابات، فيما لم تُعرف حتى الآن الجهة المسؤولة عن إطلاق تلك الطائرات.ويعد المنفذ الواقع في محافظة الجهراء شمالي الكويت، أحد المعابر الرئيسية لحركة المسافرين والتجارة بين البلدين.ومنذ 8 يوليو الجاري، يشنّ الجيش الأمريكي هجمات عدة على إيران.وذكرت القيادة المركزية الأمريكية (سنتكوم)، أن ذلك جاء ردًا على استهداف إيران لسفن تجارية عابرة لمضيق هرمز.ويردّ الجيش الإيراني بشن غارات على قواعد أمريكية في عدة دول بالمنطقة، على حد قوله. كما اتهمت طهران واشنطن بانتهاك مذكرة وقف إطلاق النار الموقعة بين البلدين.

https://sarabic.ae/20260726/الكويت-ترفض-مزاعم-مشاركتها-في-عمليات-ضد-إيران--1115508215.html

https://sarabic.ae/20260724/العراق-ينفي-تقريرا-عن-وساطة-لوقف-إطلاق-النار-بين-واشنطن-وطهران-1115470799.html

الكويت

العراق

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2026

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

الأخبار

ar_EG

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

سبوتنيك عربي

الكويت, العراق, العالم العربي, أخبار العالم الآن, الأخبار