https://sarabic.ae/20260726/الكويت-ترفض-مزاعم-مشاركتها-في-عمليات-ضد-إيران--1115508215.html
الكويت ترفض مزاعم مشاركتها في عمليات ضد إيران
الكويت ترفض مزاعم مشاركتها في عمليات ضد إيران
سبوتنيك عربي
نفت الكويت صحة ما ورد في تقرير نشرته إحدى وسائل الإعلام الأمريكية بشأن مشاركتها في عمليات عسكرية ضد إيران، مؤكدة أن تلك الادعاءات لا تمت إلى الواقع بصلة، وفق... 26.07.2026, سبوتنيك عربي
2026-07-26T07:36+0000
2026-07-26T07:36+0000
2026-07-26T07:36+0000
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ونقلت وكالة الأنباء الكويتية الرسمية (كونا)، عن سفيرة الكويت لدى الولايات المتحدة الشيخة الزين الصباح، تأكيدها أن ما ورد في تقرير صحيفة "وول ستريت جورنال"، "باطل جملة وتفصيلًا"، مشددة أن "الكويت لم تشارك في أي عمليات عسكرية ضد إيران". وأوضحت السفيرة الكويتية أن بلادها "لم تسمح باستخدام أراضيها أو مجالها الجوي أو مياهها الإقليمية لتنفيذ أي عمليات هجومية"، مؤكدة التزام البلاد بمواقفها وسياساتها الثابتة في هذا الشأن. وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، أعلن في 8 يوليو/ تموز الجاري، أن وقف إطلاق النار الذي تم التوصل إليه مع إيران، ليلة 18 يونيو/ حزيران الماضي، "لم يعد ساريًا"، وفق تعبيره.ومنذ 8 يوليو الجاري، يشنّ الجيش الأمريكي هجمات عدة على إيران.ويردّ الجيش الإيراني بشن غارات على قواعد أمريكية في عدة دول بالمنطقة، على حد قوله. كما اتهمت طهران واشنطن بانتهاك مذكرة وقف إطلاق النار الموقعة بين البلدين.
https://sarabic.ae/20260726/سنتكوم-تحويل-مسار-12-سفينة-وتعطيل-اثنتين-منذ-استئناف-الحصار-البحري-على-إيران-1115505532.html
https://sarabic.ae/20260725/ترامب-يؤجل-توسيع-الهجمات-على-إيران-خشية-استنزاف-صواريخ-الدفاع-الجوي-1115505378.html
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أخبار الكويت اليوم, أخبار إيران, الولايات المتحدة الأمريكية
أخبار الكويت اليوم, أخبار إيران, الولايات المتحدة الأمريكية
الكويت ترفض مزاعم مشاركتها في عمليات ضد إيران
نفت الكويت صحة ما ورد في تقرير نشرته إحدى وسائل الإعلام الأمريكية بشأن مشاركتها في عمليات عسكرية ضد إيران، مؤكدة أن تلك الادعاءات لا تمت إلى الواقع بصلة، وفق تعبيرها.
ونقلت وكالة الأنباء الكويتية الرسمية (كونا)، عن سفيرة الكويت لدى الولايات المتحدة
الشيخة الزين الصباح، تأكيدها أن ما ورد في تقرير صحيفة "وول ستريت جورنال"، "باطل جملة وتفصيلًا"، مشددة أن "الكويت لم تشارك في أي عمليات عسكرية ضد إيران".
وأوضحت السفيرة الكويتية أن بلادها "لم تسمح باستخدام أراضيها أو مجالها الجوي أو مياهها الإقليمية لتنفيذ أي عمليات هجومية"، مؤكدة التزام البلاد بمواقفها وسياساتها الثابتة في هذا الشأن.
ودعت الشيخة الزين الصباح، الصحيفة الأمريكية إلى تصحيح ما ورد في تقريرها، بما يعكس حقيقة موقف الكويت وسياساتها الرسمية.
وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب
، أعلن في 8 يوليو/ تموز الجاري، أن وقف إطلاق النار الذي تم التوصل إليه مع إيران، ليلة 18 يونيو/ حزيران الماضي، "لم يعد ساريًا"، وفق تعبيره.
ومنذ 8 يوليو الجاري، يشنّ الجيش الأمريكي هجمات
عدة على إيران.
وذكرت القيادة المركزية الأمريكية (سنتكوم)، أن ذلك جاء ردًا على استهداف إيران لسفن تجارية عابرة لمضيق هرمز
.
ويردّ الجيش الإيراني بشن غارات على قواعد أمريكية في عدة دول بالمنطقة، على حد قوله. كما اتهمت طهران واشنطن بانتهاك مذكرة وقف إطلاق النار الموقعة بين البلدين.