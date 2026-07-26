https://sarabic.ae/20260726/الكويت-ترفض-مزاعم-مشاركتها-في-عمليات-ضد-إيران--1115508215.html

الكويت ترفض مزاعم مشاركتها في عمليات ضد إيران

الكويت ترفض مزاعم مشاركتها في عمليات ضد إيران

سبوتنيك عربي

نفت الكويت صحة ما ورد في تقرير نشرته إحدى وسائل الإعلام الأمريكية بشأن مشاركتها في عمليات عسكرية ضد إيران، مؤكدة أن تلك الادعاءات لا تمت إلى الواقع بصلة، وفق... 26.07.2026, سبوتنيك عربي

2026-07-26T07:36+0000

2026-07-26T07:36+0000

2026-07-26T07:36+0000

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ونقلت وكالة الأنباء الكويتية الرسمية (كونا)، عن سفيرة الكويت لدى الولايات المتحدة الشيخة الزين الصباح، تأكيدها أن ما ورد في تقرير صحيفة "وول ستريت جورنال"، "باطل جملة وتفصيلًا"، مشددة أن "الكويت لم تشارك في أي عمليات عسكرية ضد إيران". وأوضحت السفيرة الكويتية أن بلادها "لم تسمح باستخدام أراضيها أو مجالها الجوي أو مياهها الإقليمية لتنفيذ أي عمليات هجومية"، مؤكدة التزام البلاد بمواقفها وسياساتها الثابتة في هذا الشأن. وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، أعلن في 8 يوليو/ تموز الجاري، أن وقف إطلاق النار الذي تم التوصل إليه مع إيران، ليلة 18 يونيو/ حزيران الماضي، "لم يعد ساريًا"، وفق تعبيره.ومنذ 8 يوليو الجاري، يشنّ الجيش الأمريكي هجمات عدة على إيران.ويردّ الجيش الإيراني بشن غارات على قواعد أمريكية في عدة دول بالمنطقة، على حد قوله. كما اتهمت طهران واشنطن بانتهاك مذكرة وقف إطلاق النار الموقعة بين البلدين.

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أخبار الكويت اليوم, أخبار إيران, الولايات المتحدة الأمريكية