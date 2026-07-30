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برلماني أردني سابق لـ "سبوتنيك": اليمين الإسرائيلي يحاول تهجير أبناء الضفة قسريا نحو الأردن
برلماني أردني سابق لـ "سبوتنيك": اليمين الإسرائيلي يحاول تهجير أبناء الضفة قسريا نحو الأردن
سبوتنيك عربي
قال الدكتور نضال الطعاني، المحلل السياسي والبرلماني الأردني السابق، إن الدولة الأردنية وشعبها حملا هم القضية الفلسطينية بكافة تحدياتها وإرهاصاتها منذ نشأتها... 30.07.2026, سبوتنيك عربي
2026-07-30T17:38+0000
2026-07-30T17:38+0000
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وأكد في تصريحات لـ "سبوتنيك"، أن اليمين المتطرف الإسرائيلي يسعى بشكل جاد إلى التهجير القسري لأبناء الضفة الغربية نحو الأردن بكافة الوسائل، مشيرًا إلى وجود تهجير ممنهج وضغوطات كبيرة وعقاب جماعي يمارس على الفلسطينيين والسلطة الوطنية الفلسطينية، بالتزامن مع هجمات المستوطنين وتزايد الضغط على المخيمات والانتهاكات داخل المسجد الأقصى، في وقت لم يتوجه فيه الإعلام العالمي بالشكل الكافي نحو هذه التحديات الجسيمة في الضفة.وأوضح أن هذه الممارسات تأتي ضمن مخطط يسعى لجعل الكيان دولة يهودية خالية من الديانات الأخرى، إلى جانب وجود مطامع للسيطرة على الحدود وإنشاء مناطق عازلة كما حدث في الجنوب السوري، مشددًا على أن الأردن يواجه هذه التحديات عبر مسارات سياسية ودبلوماسية لإحباط هذه المخططات وحماية حدوده.وأضاف الطعاني أن الملك نقل الهم الفلسطيني إلى كافة المحافل الدولية، مؤكدًا أنه رغم التفضيل الأردني للحلول السياسية وعدم الرغبة في الحرب، إلا أن الدولة تمتلك علاقات دبلوماسية قوية وجيشا قادرا على التصدي للغطرسة الإسرائيلية والمواجهة والمجابهة بكل قوة إذا ما فُرضت على المملكة حلول عسكرية.وطالبت الرئاسة الفلسطينية الإدارة الأميركية بالتحرك الفوري والجاد لإلزام السلطات الإسرائيلية بوقف اعتداءات المستوطنين، محمّلةً الحكومة الإسرائيلية المسؤولية الكاملة عن هذه الانتهاكات، ومؤكدةً ضرورة التدخل الدولي لتثبيت وقف إطلاق النار في قطاع غزة.وحذّر المتحدث الرسمي باسم الرئاسة، نبيل أبو ردينة، من تصاعد اعتداءات المستوطنين، التي قال إنها تنفذ بحماية القوات الإسرائيلية، واستهدفت عدداً من القرى والبلدات في محافظات الخليل ونابلس ورام الله، وأسفرت عن إحراق منازل ومسجد، والاعتداء على المواطنين، وتخريب ممتلكاتهم، وسرقة مواشيهم، وإحراق عشرات أشجار الزيتون، في إطار سياسة ممنهجة تهدف إلى الاستيلاء على الأراضي وتهجير الفلسطينيين منها، بحسب ما ذكرت وكالة الأنباء والمعلومات الفلسطينية (وفا).يشار إلى أن الضفة الغربية تقع في قلب الصراع الفلسطيني الإسرائيلي، وتمتد على طول نحو 100 كيلومتر وعرض 50 كيلومترًا.وخضعت لسيطرة إسرائيل منذ حرب عام 1967. وتعد معظم دول العالم هذه المنطقة أرضًا محتلة، وتعتبر المستوطنات الإسرائيلية المقامة فيها غير شرعية بموجب القانون الدولي، وهو ما أكدته محكمة العدل الدولية، أعلى هيئة قضائية تابعة للأمم المتحدة، في قرار صدر في يوليو/ تموز 2024.
https://sarabic.ae/20260719/الرئاسة-الفلسطينية-تدعو-واشنطن-إلى-تحرك-عاجل-لوقف-اعتداءات-المستوطنين-1115325141.html
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وائل مجدي
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أخبار الأردن, أخبار الضفة الغربية, إسرائيل, حصري, العالم العربي
أخبار الأردن, أخبار الضفة الغربية, إسرائيل, حصري, العالم العربي

برلماني أردني سابق لـ "سبوتنيك": اليمين الإسرائيلي يحاول تهجير أبناء الضفة قسريا نحو الأردن

17:38 GMT 30.07.2026
© Sputnik . Ajwad Jradat"الحجارة الخمسة"... عملية عسكرية إسرائيلية شمال الضفة تستمر على وقع الضم وتكريس فرض السيطرة
الحجارة الخمسة... عملية عسكرية إسرائيلية شمال الضفة تستمر على وقع الضم وتكريس فرض السيطرة - سبوتنيك عربي, 1920, 30.07.2026
© Sputnik . Ajwad Jradat
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- سبوتنيك عربي
وائل مجدي
مراسل وكالة "سبوتنيك" في مصر
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حصري
قال الدكتور نضال الطعاني، المحلل السياسي والبرلماني الأردني السابق، إن الدولة الأردنية وشعبها حملا هم القضية الفلسطينية بكافة تحدياتها وإرهاصاتها منذ نشأتها وحتى الوقت الحاضر.
وأكد في تصريحات لـ "سبوتنيك"، أن اليمين المتطرف الإسرائيلي يسعى بشكل جاد إلى التهجير القسري لأبناء الضفة الغربية نحو الأردن بكافة الوسائل، مشيرًا إلى وجود تهجير ممنهج وضغوطات كبيرة وعقاب جماعي يمارس على الفلسطينيين والسلطة الوطنية الفلسطينية، بالتزامن مع هجمات المستوطنين وتزايد الضغط على المخيمات والانتهاكات داخل المسجد الأقصى، في وقت لم يتوجه فيه الإعلام العالمي بالشكل الكافي نحو هذه التحديات الجسيمة في الضفة.
وأوضح أن هذه الممارسات تأتي ضمن مخطط يسعى لجعل الكيان دولة يهودية خالية من الديانات الأخرى، إلى جانب وجود مطامع للسيطرة على الحدود وإنشاء مناطق عازلة كما حدث في الجنوب السوري، مشددًا على أن الأردن يواجه هذه التحديات عبر مسارات سياسية ودبلوماسية لإحباط هذه المخططات وحماية حدوده.
وأضاف الطعاني أن الملك نقل الهم الفلسطيني إلى كافة المحافل الدولية، مؤكدًا أنه رغم التفضيل الأردني للحلول السياسية وعدم الرغبة في الحرب، إلا أن الدولة تمتلك علاقات دبلوماسية قوية وجيشا قادرا على التصدي للغطرسة الإسرائيلية والمواجهة والمجابهة بكل قوة إذا ما فُرضت على المملكة حلول عسكرية.
وطالبت الرئاسة الفلسطينية الإدارة الأميركية بالتحرك الفوري والجاد لإلزام السلطات الإسرائيلية بوقف اعتداءات المستوطنين، محمّلةً الحكومة الإسرائيلية المسؤولية الكاملة عن هذه الانتهاكات، ومؤكدةً ضرورة التدخل الدولي لتثبيت وقف إطلاق النار في قطاع غزة.
الأغوار الفلسطينية أرض البقاء والصمود تواجه عنف المستوطنين - سبوتنيك عربي, 1920, 19.07.2026
الرئاسة الفلسطينية تدعو واشنطن إلى تحرك عاجل لوقف اعتداءات المستوطنين
19 يوليو, 13:38 GMT
وحذّر المتحدث الرسمي باسم الرئاسة، نبيل أبو ردينة، من تصاعد اعتداءات المستوطنين، التي قال إنها تنفذ بحماية القوات الإسرائيلية، واستهدفت عدداً من القرى والبلدات في محافظات الخليل ونابلس ورام الله، وأسفرت عن إحراق منازل ومسجد، والاعتداء على المواطنين، وتخريب ممتلكاتهم، وسرقة مواشيهم، وإحراق عشرات أشجار الزيتون، في إطار سياسة ممنهجة تهدف إلى الاستيلاء على الأراضي وتهجير الفلسطينيين منها، بحسب ما ذكرت وكالة الأنباء والمعلومات الفلسطينية (وفا).
يشار إلى أن الضفة الغربية تقع في قلب الصراع الفلسطيني الإسرائيلي، وتمتد على طول نحو 100 كيلومتر وعرض 50 كيلومترًا.
وخضعت لسيطرة إسرائيل منذ حرب عام 1967. وتعد معظم دول العالم هذه المنطقة أرضًا محتلة، وتعتبر المستوطنات الإسرائيلية المقامة فيها غير شرعية بموجب القانون الدولي، وهو ما أكدته محكمة العدل الدولية، أعلى هيئة قضائية تابعة للأمم المتحدة، في قرار صدر في يوليو/ تموز 2024.
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