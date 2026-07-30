https://sarabic.ae/20260730/فلسطيني-يرمم-نسخ-القرآن-التي-تضررت-خلال-الحرب-على-غزة--1115622619.html

فلسطيني يرمم نسخ القرآن التي تضررت خلال الحرب على غزة

فلسطيني يرمم نسخ القرآن التي تضررت خلال الحرب على غزة

سبوتنيك عربي

بين شوارع غزة المكتظة بالركام والأنقاض، يواصل الحاج الفلسطيني رأفت جبر، عمله في ترميم نسخ القرآن، التي تعرضت للضرر خلال الحرب الإسرائيلية على القطاع، حيث جاءت... 30.07.2026, سبوتنيك عربي

2026-07-30T13:16+0000

2026-07-30T13:16+0000

2026-07-30T13:16+0000

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ترميم المصاحف في غزةبزغت مبادرة الحاج جبر، والتي حوّلت مساحة متواضعة في مدينة غزة إلى مكان لترميم المصاحف، فلم يكتفِ بالنظر إلى المصاحف المتناثرة بين الأنقاض، بل أخذ على عاتقه ترميمها، ففتح ورشته الصغيرة وأصبح يستقبل المئات من النسخ المتضررة، حيث يمنحها عناية فائقة، كي تعود بين أيادي المصلين.وقال جبر لوكالة "سبوتنيك": "نحن هنا في غزة، نعمل على ترميم المصاحف التي تمزقت بفعل الحرب، والتي كانت موزّعة في المساجد والمدارس ودور العبادة، فجاءت القذائف والصواريخ ومزّقتها وشتّت أوراقها فكانت متناثرة بين الأنقاض والأرض، فما كان من الناس إلا أن جمعوا ما تبقى منها وأتوا بها إلينا لنقوم بترميمها وإعادتها إلى ما كانت عليه من جمال ونظام، وما نفعله ليس مجرد عمل عادي ولكنه واجب ديني، لأن كتاب الله عز وجل له حرمته ومكانته في قلوبنا، فهو مصدر الهداية والتشريع ولا يهون علينا أن نراه ممزقًا مهملًا، فجعلنا هذه المهمة شعارنا وهدفنا".وتواجه هذه المبادرة عقبات عدة، ويأتي في مقدمتها نقص المواد الأساسية للترميم، فالحصار الإسرائيلي المفروض على القطاع يمنع دخول مستلزمات مثل الورق والكرتون والصمغ، ما أدى إلى ارتفاع أسعارها بشكل كبير، وكذلك عدم توفر أجهزة التصوير، التي تساعد في عملية الترميم، ورغم أن جبر يستقبل يوميا عشرات المصاحف، إلا أن الإنتاج اليومي لا يتجاوز 10- 8 مصاحف.وتحوّلت مبادرة رأفت جبر إلى عمل جماعي تطوعي، انضمّ إليه عددٌ من المتطوعين للمساعدة في ترميم المصاحف، ويساهمون مع رأفت في إنجاز مهام عدة، كالتنظيف والترتيب والتجليد، ويعملون في تناغم رائع رغم ضيق المكان وقلة الأدوات.وأضاف السويركي لـ"سبوتنيك": "نواجه بعض الصعوبات، كضيق المكان، الذي نعمل فيه وعدم وجود مساحات كافية لفرش المصاحف وأوراقها، ونواجه أيضًا نقصًا في الأدوات الحديثة، فليس لدينا ماكينة تصوير لتصوير الأوراق الناقصة، ولا توجد لدينا أجهزة متطورة تساعدنا في إعادة إنتاج الأجزاء التالفة، ومع ذلك نحن نتجاوز كل هذه العقبات بكل قوة وعزيمة، ونستخدم ما لدينا من وسائل بدائية وبسيطة ونصنع بأيدينا ما يمكن صناعته، لتعويض النقص في الإمكانيات الحديثة".مبادرة ترميم المصاحف، لاقت دعمًا من الأهالي، إذ بادروا إلى تسليم فريق رأفت عددًا كبيرًا من النسخ، التي تحتاج إلى ترميم، آملين في إعادتها إلى وضع يمكّنهم من تلاوتها في صلواتهم.وخلال الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة، تعرضت دور العبادة لاستهداف ممنهج طال المئات منها، ووفقًا لوزارة الأوقاف والشؤون الدينية في غزة، دمّر الجيش الإسرائيلي أكثر من 1050 مسجدًا بشكل كلي، فيما لحق الضرر الجزئي بنحو 191 مسجدًا آخر من أصل 1275 مسجدًا كانت قائمة في القطاع قبل الحرب، وتجاوزت نسبة الدمار 97% من المساجد، ولم تقتصر الخسائر على المساجد وحدها، بل امتدت إلى ثلاث كنائس تاريخية في مدينة غزة، من بينها كنيسة "القديس برفيريوس" الأرثوذكسية، التي تعود للقرن الخامس الميلادي.جنى ترسم لوحات الصمود والأمل على سطح منزلها المدمر في غزةخياط يعيد تدوير الأقمشة البالية ويحولها إلى فساتين زفاف في غزة

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قطاع غزة, أخبار فلسطين اليوم, حصري, تقارير سبوتنيك, العالم العربي