https://sarabic.ae/20260731/تصويت-كيف-تفسر-عبور-آلاف-المهاجرين-للحدود-الإسبانية-بهذه-الأعداد-وفي-هذا-التوقيت؟-1115649838.html
تصويت... كيف تفسر عبور آلاف المهاجرين "للحدود الإسبانية" بهذه الأعداد وفي هذا التوقيت؟
تصويت... كيف تفسر عبور آلاف المهاجرين "للحدود الإسبانية" بهذه الأعداد وفي هذا التوقيت؟
سبوتنيك عربي
أعاد تدفق أكثر من 20 ألف مهاجر مغربي عبر الحدود البرية إلى مدينة سبتة الإسبانية، وما تبعه من صعوبات واجهتها السلطات في السيطرة على الأعداد المتزايدة، الجدل حول... 31.07.2026, سبوتنيك عربي
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2026-07-31T10:26+0000
2026-07-31T10:26+0000
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وأثار هذا التطور تساؤلات حول الأسباب التي تقف وراء هذه الموجة الكبيرة من المهاجرين غير الشرعيين وتوقيتها، إذ يرى مراقبون أن تدهور الأوضاع الاقتصادية والمعيشية وتراجع فرص العمل يدفع كثيرين إلى المخاطرة برحلات غير نظامية بحثًا عن مستقبل أفضل في أوروبا.كما يطرح مراقبون فرضية ارتباط هذه التطورات بسياسات الهجرة الأوروبية، سواء من خلال تشديد الرقابة على بعض المسارات التقليدية أو التغيرات في إجراءات اللجوء وإدارة الحدود، الأمر الذي قد يدفع المهاجرين إلى تغيير وجهاتهم واختيار طرق بديلة للوصول إلى إسبانيا.كيف تفسر عبور آلاف المهاجرين "للحدود الإسبانية" بهذه الأعداد وفي هذا التوقيت؟بعد أزمة سبتة.. إيطاليا تدعو إلى تعليق عضوية إسبانيا في اتفاقية "شنغن"إعلام: أكثر من 50 ألف مهاجر مغربي تمكنوا من الوصول إلى سبتة
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أخبار المغرب اليوم, اسبانيا, سبتة, اللاجئين, استطلاعات الرأي, опросы
أخبار المغرب اليوم, اسبانيا, سبتة, اللاجئين, استطلاعات الرأي, опросы
تصويت... كيف تفسر عبور آلاف المهاجرين "للحدود الإسبانية" بهذه الأعداد وفي هذا التوقيت؟
أعاد تدفق أكثر من 20 ألف مهاجر مغربي عبر الحدود البرية إلى مدينة سبتة الإسبانية، وما تبعه من صعوبات واجهتها السلطات في السيطرة على الأعداد المتزايدة، الجدل حول سياسات الهجرة وأمن الحدود في أوروبا، بالتزامن مع مطالبات إيطالية بتعليق عضوية إسبانيا في اتفاقية "شنغن".
وأثار هذا التطور تساؤلات حول الأسباب التي تقف وراء هذه الموجة الكبيرة من المهاجرين غير الشرعيين وتوقيتها، إذ يرى مراقبون أن تدهور الأوضاع الاقتصادية والمعيشية وتراجع فرص العمل يدفع كثيرين إلى المخاطرة برحلات غير نظامية بحثًا عن مستقبل أفضل في أوروبا.
في المقابل، ربط آخرون هذه الموجة بتزايد نشاط شبكات تهريب المهاجرين، التي تستغل الظروف الاقتصادية والإنسانية، وتروّج لمسارات عبور جديدة أو أقل تشديدًا، ما يسهم في ارتفاع أعداد محاولات الوصول إلى الأراضي الأوروبية.
كما يطرح مراقبون فرضية ارتباط هذه التطورات بسياسات الهجرة الأوروبية، سواء من خلال تشديد الرقابة على بعض المسارات التقليدية أو التغيرات في إجراءات اللجوء وإدارة الحدود، الأمر الذي قد يدفع المهاجرين إلى تغيير وجهاتهم واختيار طرق بديلة للوصول إلى إسبانيا.
كيف تفسر عبور آلاف المهاجرين "للحدود الإسبانية" بهذه الأعداد وفي هذا التوقيت؟