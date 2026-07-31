https://sarabic.ae/20260731/حماس-توافق-على-نزع-سلاحها-وتنفيذ-خطة-خارطة-الطريق-في-غزة-ترامب-يدرس-توسيع-الحرب-على-إيران-1115661766.html
"حماس" توافق على نزع سلاحها وتنفيذ خطة خارطة الطريق في غزة... ترامب يدرس توسيع الحرب على إيران
"حماس" توافق على نزع سلاحها وتنفيذ خطة خارطة الطريق في غزة... ترامب يدرس توسيع الحرب على إيران
سبوتنيك عربي
أعلن الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، أن "مجلس السلام" توصل إلى اتفاق بشأن "نزع السلاح الكامل" لحركة "حماس" الفلسطينية والفصائل المسلحة الأخرى في غزة. 31.07.2026, سبوتنيك عربي
2026-07-31T15:09+0000
2026-07-31T15:09+0000
2026-07-31T15:09+0000
راديو
عالم سبوتنيك
حركة حماس
أخبار إيران
غزة
الولايات المتحدة الأمريكية
أخبار الفيفا
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07ea/07/1f/1115660668_28:0:1272:700_1920x0_80_0_0_40541112178995ea5cc594a071ee1156.png
"حماس" توافق على نزع سلاحها وتنفيذ خطة خارطة الطريق في غزة... ترامب يدرس توسيع الحرب على إيران
سبوتنيك عربي
"حماس" توافق على نزع سلاحها وتنفيذ خطة خارطة الطريق في غزة... ترامب يدرس توسيع الحرب على إيران
وأعلنت "حماس" موافقتها على خطة مجلس السلام لنزع السلاح الكامل في غزة، وبينما وصف الرئيس الأمريكي دونالد ترمب الاتفاق بأنه "إنجاز تاريخي"، أكدت "حماس" والفصائل الفلسطينية أن أي خطوات تتعلق بحصر وتخزين السلاح ستظل مرهونة بانسحاب إسرائيلي متزامن من قطاع غزة. وتشمل المرحلة الثانية من خطة وقف إطلاق النار في غزة، التي توسطت فيها الولايات المتحدة، نزع سلاح حماس. كما تشمل إعادة إعمار غزة. وأوضح موسى، في تصريحات لبرنامج "عالم سبوتنيك" عبر إذاعة "سبوتنيك"، أن "حماس" كانت تتحفظ على تسليم السلاح خشية تعرض عناصرها لعمليات انتقام أو اغتيالات، إلى جانب مخاوف مرتبطة بفقدان مصادر التمويل التي كانت تعتمد عليها، لافتاً إلى أن الوسطاء نجحوا في تقديم تطمينات وتعهدات، بينها تعويضات مالية للعناصر الذين سيفقدون مصادر دخلهم بعد التخلي عن السلاح، وهو ما ساهم في تغيير موقف الحركة.ترامب يدرس توسيع الحرب على إيران... بحملة جوية قد تمتد لأسبوعين تدرس إدارة الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، توسيع عملياتها العسكرية ضد إيران عبر حملة جوية مكثفة قد تمتد بين عشرة أيام وأسبوعين، في وقت تتواصل فيه المفاوضات بين الولايات المتحدة وإيران، وفق ما أعلنته باكستان. وأفادت مصادر مطلعة بأن قائد القيادة المركزية الأمريكية (سنتكوم)، الأدميرال براد كوبر، أعد خطة لشن حملة جوية واسعة تستهدف مراكز القيادة ومنشآت الصواريخ والطائرات المسيّرة التابعة للحرس الثوري. وطرح كوبر خياراً يقوم على تصعيد سريع ومركز يهدف إلى تقليص القدرات الصاروخية الإيرانية بدرجة كبيرة، بما يقلل الحاجة إلى استخدام المزيد من صواريخ الاعتراض الأمريكية، عبر إضعاف قدرة إيران على تنفيذ هجمات جديدة. وأوضحت رؤوف، في تصريحات لبرنامج "عالم سبوتنيك" عبر راديو "سبوتنيك"، أن الضربات الأمريكية لا تعد حرباً مفتوحة، وإنما "عمليات محدودة النطاق" تستهدف تحقيق أهداف عسكرية محددة، من بينها إضعاف قدرة إيران على مراقبة الملاحة البحرية، واستهداف البنية التحتية والممرات اللوجستية التي قد تلجأ إليها طهران كبدائل عن مضيق هرمز، مشيرة إلى أن تأثير هذه العمليات يتراكم تدريجياً مع مرور الوقت.الدفاع السعودية تقول إن 14 دولة أكدت دعمها لمشروع تحالف بحري دفاعي أعلنت وزارة الدفاع السعودية أن 14 دولة أكدت دعمها لمشروع إنشاء تحالف بحري دفاعي متعدد الجنسيات، وذلك خلال اجتماع رفيع المستوى استضافته المملكة العربية السعودية بمشاركة رؤساء هيئات الأركان وممثلي 43 دولة، إلى جانب مندوبية الاتحاد الأوروبي، لبحث سبل تعزيز الأمن البحري وحماية الممرات الدولية. وأشارت في بيان إلى أن الاجتماع ناقش التهديدات المتزايدة التي تواجه حركة الملاحة العالمية، إضافة إلى مشروع ميثاق التحالف وهيكله التنظيمي وآليات القيادة والسيطرة، تمهيداً لاستكمال الإجراءات اللازمة لإطلاقه. وأكدت الدفاع السعودية أن البيان المشترك الداعم للمبادرة وقعته كل من السعودية، والكويت، والبحرين، وقطر، وباكستان، وتركيا، ومصر، والأردن، واليمن، وبنغلاديش، وجيبوتي، والصومال، والسودان، وجزر القمر، فيما تواصل دول أخرى إجراءاتها الوطنية للانضمام. تقارير إعلامية حول "تمرد" في الجيش الإسرائيلي بعد مغادرة عشرات المقاتلين من لواء "جفعاتي" شهدت قاعدة "سدي تيمان" العسكرية الإسرائيلية واقعة غير مسبوقة، تمثلت في مغادرة نحو 100 جندي من لواء جفعاتي، بينهم مقاتلون وقادة في كتيبة "تسابار"، القاعدة العسكرية وترك أسلحتهم عقب خلاف مع قائد الكتيبة وفق تقارير إعلامية. وقالت التقارير نقلاً عن مصادر عسكرية إسرائيلية، إن انسحاب الجنود أدى إلى إخراج الكتيبة من الجاهزية العملياتية، رغم أنها كانت تستعد للانضمام إلى العمليات العسكرية في قطاع غزة خلال الفترة المقبلة. وردد الجنود وهم يغادرون قاعدة "سدي تيمان" هتافات "جميع الضباط إلى الجحيم"، احتجاجاً على قادتهم الذين أزالوا اليافطات والرموز التي علقوها. وبدأ ضباط من اللواء يتجولون في المنطقة بمركبات في محاولة لتحديد مكان الجنود وإعادتهم. وأوضح ياغي أنه قد تم اعتقال 17 مقاتلاً مع احتمال اعتقال ثلاثة آخرين، وتفكير في حل الكتيبة أو إعادة ترتيبها وحرمانهم من راحة السبت، ورغم تميز الكتيبة يسعى الجيش لاتخاذ قرارات حازمة لإعادة الانضباط، مشيراً إلى أن ثلاث سنوات من الحرب على جبهات متعددة أدت إلى تآكل المعنويات وقلة الانضباط.خطة إنفانتينو التجارية لكأس العالم تؤجج الغضب وتهدد بقاءه على رأس "فيفا" يواجه جياني إنفانتينو، رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا"، غضباً متصاعداً بسبب خطته لبيع حصص كأس العالم لمستثمرين خارجيين، وخاصة من الاتحاد الأوروبي لكرة القدم "يويفا"، الذي يدرس دعم القطري ناصر الخليفي مالك نادي باريس سان جيرمان في الترشح لرئاسة "فيفا". وتنص الخطة المثيرة للجدل على إنشاء كيان جديد تابع له بقيمة 20 مليار دولار لإدارة كأس العالم وغيرها من البطولات التابعة لفيفا، مع طرح حصص أقلية أمام مستثمرين خارجيين. وقال الاتحاد الأوروبي لكرة القدم في بيان إن روح كرة القدم وحوكمتها ليستا رأس مال للمضاربة.. ولا أحد يملك كرة القدم، وليس من حق فيفا بيعها. وقال مندور، في تصريحات لبرنامج "عالم سبوتنيك" عبر راديو "سبوتنيك"، إن الاتحاد الأوروبي يرى أن إنفانتينو يسعى إلى "بيع كرة القدم للمستثمرين" عبر ضخ استثمارات ضخمة مقابل منحهم نفوذاً واسعاً في إدارة البطولة، محذراً من أن المستثمر لن يضخ أموالاً بمليارات الدولارات دون ضمان تحقيق عوائد، وهو ما قد يفتح الباب أمام ضغوط تجارية وتحكيمية وارتفاع كبير في أسعار التذاكر، بما ينعكس سلباً على جماهير اللعبة وسمعتها.
أخبار إيران
غزة
الولايات المتحدة الأمريكية
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2026
جيهان لطفي سليمان
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/08/15/1103987990_0:0:853:854_100x100_80_0_0_99ed9e7d7cd571ce0679cc366ddd1544.jpg
جيهان لطفي سليمان
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/08/15/1103987990_0:0:853:854_100x100_80_0_0_99ed9e7d7cd571ce0679cc366ddd1544.jpg
الأخبار
ar_EG
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07ea/07/1f/1115660668_184:0:1117:700_1920x0_80_0_0_0820dee550d2a49f15d79d963684a1a9.png
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
جيهان لطفي سليمان
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/08/15/1103987990_0:0:853:854_100x100_80_0_0_99ed9e7d7cd571ce0679cc366ddd1544.jpg
عالم سبوتنيك, حركة حماس, أخبار إيران, غزة, الولايات المتحدة الأمريكية, أخبار الفيفا, аудио
عالم سبوتنيك, حركة حماس, أخبار إيران, غزة, الولايات المتحدة الأمريكية, أخبار الفيفا, аудио
"حماس" توافق على نزع سلاحها وتنفيذ خطة خارطة الطريق في غزة... ترامب يدرس توسيع الحرب على إيران
جيهان لطفي سليمان
مذيعة وصحفية في وكالة الأنباء والإذاعة الدولية "سبوتنيك" الروسية
صبري سراج
معد ومقدم برامج في إذاعة "سبوتنيك"
أعلن الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، أن "مجلس السلام" توصل إلى اتفاق بشأن "نزع السلاح الكامل" لحركة "حماس" الفلسطينية والفصائل المسلحة الأخرى في غزة.
وأعلنت "حماس"
موافقتها على خطة مجلس السلام لنزع السلاح الكامل في غزة، وبينما وصف الرئيس الأمريكي دونالد ترمب الاتفاق بأنه "إنجاز تاريخي"، أكدت "حماس" والفصائل الفلسطينية أن أي خطوات تتعلق بحصر وتخزين السلاح ستظل مرهونة بانسحاب إسرائيلي متزامن من قطاع غزة.
وقال ترامب إن إسرائيل ستنسحب من غزة "مع اكتمال نزع السلاح"، ووصف الاتفاق بأنه "خطوة حاسمة نحو حكم غزة أخيراً من قِبل حكومة فلسطينية جديدة".
وتشمل المرحلة الثانية من خطة وقف إطلاق النار في غزة، التي توسطت فيها الولايات المتحدة
، نزع سلاح حماس. كما تشمل إعادة إعمار غزة.
أكد الباحث في العلوم السياسية والقانون الدولي الدكتور رائد موسى، أن موافقة حركة حماس على المضي في ترتيبات تسليم سلاحها لم تأت بشكل مفاجئ، وإنما جاءت نتيجة مسار تفاوضي متدرج تخللته ضمانات تتعلق بمستقبل الحركة وعناصرها داخل قطاع غزة.
وأوضح موسى، في تصريحات لبرنامج "عالم سبوتنيك" عبر إذاعة "سبوتنيك"، أن "حماس" كانت تتحفظ على تسليم السلاح خشية تعرض عناصرها لعمليات انتقام أو اغتيالات، إلى جانب مخاوف مرتبطة بفقدان مصادر التمويل التي كانت تعتمد عليها، لافتاً إلى أن الوسطاء نجحوا في تقديم تطمينات وتعهدات، بينها تعويضات مالية للعناصر الذين سيفقدون مصادر دخلهم بعد التخلي عن السلاح، وهو ما ساهم في تغيير موقف الحركة.
ترامب يدرس توسيع الحرب على إيران... بحملة جوية قد تمتد لأسبوعين
تدرس إدارة الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب
، توسيع عملياتها العسكرية ضد إيران عبر حملة جوية مكثفة قد تمتد بين عشرة أيام وأسبوعين، في وقت تتواصل فيه المفاوضات بين الولايات المتحدة وإيران، وفق ما أعلنته باكستان.
وأفادت مصادر مطلعة بأن قائد القيادة المركزية الأمريكية (سنتكوم)، الأدميرال براد كوبر، أعد خطة لشن حملة جوية واسعة تستهدف مراكز القيادة ومنشآت الصواريخ والطائرات المسيّرة التابعة للحرس الثوري.
وطرح كوبر خياراً يقوم على تصعيد سريع ومركز يهدف إلى تقليص القدرات الصاروخية الإيرانية بدرجة كبيرة، بما يقلل الحاجة إلى استخدام المزيد من صواريخ الاعتراض الأمريكية، عبر إضعاف قدرة إيران
على تنفيذ هجمات جديدة.
قالت الأكاديمية والباحثة في الشؤون الإقليمية والإيرانية الدكتورة هدى رؤوف، إن الولايات المتحدة تواصل عملياتها العسكرية ضد إيران في إطار استراتيجية تستهدف تقويض قدراتها على التأثير في الملاحة بمضيق هرمز، بالتوازي مع تحركات دبلوماسية تهدف إلى إعادة الطرفين إلى طاولة المفاوضات، معتبرة أن المسارين العسكري والسياسي يسيران جنباً إلى جنب.
وأوضحت رؤوف، في تصريحات لبرنامج "عالم سبوتنيك" عبر راديو "سبوتنيك"، أن الضربات الأمريكية لا تعد حرباً مفتوحة، وإنما "عمليات محدودة النطاق" تستهدف تحقيق أهداف عسكرية محددة، من بينها إضعاف قدرة إيران على مراقبة الملاحة البحرية، واستهداف البنية التحتية والممرات اللوجستية التي قد تلجأ إليها طهران كبدائل عن مضيق هرمز
، مشيرة إلى أن تأثير هذه العمليات يتراكم تدريجياً مع مرور الوقت.
الدفاع السعودية تقول إن 14 دولة أكدت دعمها لمشروع تحالف بحري دفاعي
أعلنت وزارة الدفاع السعودية
أن 14 دولة أكدت دعمها لمشروع إنشاء تحالف بحري دفاعي متعدد الجنسيات، وذلك خلال اجتماع رفيع المستوى استضافته المملكة العربية السعودية بمشاركة رؤساء هيئات الأركان وممثلي 43 دولة، إلى جانب مندوبية الاتحاد الأوروبي، لبحث سبل تعزيز الأمن البحري وحماية الممرات الدولية.
وأشارت في بيان إلى أن الاجتماع ناقش التهديدات المتزايدة التي تواجه حركة الملاحة العالمية، إضافة إلى مشروع ميثاق التحالف وهيكله التنظيمي وآليات القيادة والسيطرة، تمهيداً لاستكمال الإجراءات اللازمة لإطلاقه.
وأكدت الدفاع السعودية أن البيان المشترك الداعم للمبادرة
وقعته كل من السعودية، والكويت، والبحرين، وقطر، وباكستان، وتركيا، ومصر، والأردن، واليمن، وبنغلاديش، وجيبوتي، والصومال، والسودان، وجزر القمر، فيما تواصل دول أخرى إجراءاتها الوطنية للانضمام.
قال الكاتب والمحلل السياسي حسين جمال، إن "التحالف الدفاعي يضم دولاً خليجية وأخرى ترتبط معها باتفاقات دفاعية، ويهدف إلى تأمين الملاحة وإمدادات الطاقة والتجارة المتضررة من إغلاق مضيق هرمز"، وأوضح حسين أن "التحالف في بداياته، ويضم قوى بحرية وجوية كبرى مثل مصر والسعودية وتركيا قادرة على التأمين والضغط السياسي ثم الرد العسكري إذا لزم الأمر"، مشيراً إلى أنه من المنتظر أن تقود السعودية ومصر هذا التحالف الذي سيمثل نواة لتحالف إقليمي يمنع فرض إرادة خارجية أو جماعات مسلحة على المنطقة.
تقارير إعلامية حول "تمرد" في الجيش الإسرائيلي بعد مغادرة عشرات المقاتلين من لواء "جفعاتي"
شهدت قاعدة "سدي تيمان" العسكرية الإسرائيلية واقعة غير مسبوقة، تمثلت في مغادرة نحو 100 جندي من لواء جفعاتي، بينهم مقاتلون وقادة في كتيبة "تسابار"، القاعدة العسكرية وترك أسلحتهم عقب خلاف مع قائد الكتيبة وفق تقارير إعلامية.
وقالت التقارير نقلاً عن مصادر عسكرية إسرائيلية، إن انسحاب الجنود أدى إلى إخراج الكتيبة من الجاهزية العملياتية، رغم أنها كانت تستعد للانضمام إلى العمليات العسكرية في قطاع غزة
خلال الفترة المقبلة.
وردد الجنود وهم يغادرون قاعدة "سدي تيمان" هتافات "جميع الضباط إلى الجحيم"، احتجاجاً على قادتهم الذين أزالوا اليافطات والرموز التي علقوها.
وبدأ ضباط من اللواء يتجولون في المنطقة بمركبات في محاولة لتحديد مكان الجنود وإعادتهم.
قال الكاتب المختص بالشؤون الإسرائيلية فراس ياغي: "لا نستطيع اعتبار ما حدث في معسكر سدي تيمان، المعروف بسمعته السيئة، مجرد تمرد عادي، بل هو حادثة خطيرة في لواء جفعاتي وكتيبة التسابار التي كان يفترض دخولها عمليات غزة، لكن يبدو أن طول مدة الخدمة خلق ضغطاً حقيقياً وتآكل المعنويات، مع صراع بين ثقافة الأقدمية والعادات غير الرسمية التي حاول ضباط وجنود قدماء فرضها".
وأوضح ياغي أنه قد تم اعتقال 17 مقاتلاً مع احتمال اعتقال ثلاثة آخرين، وتفكير في حل الكتيبة أو إعادة ترتيبها وحرمانهم من راحة السبت، ورغم تميز الكتيبة يسعى الجيش لاتخاذ قرارات حازمة لإعادة الانضباط، مشيراً إلى أن ثلاث سنوات من الحرب على جبهات متعددة أدت إلى تآكل المعنويات وقلة الانضباط.
خطة إنفانتينو التجارية لكأس العالم تؤجج الغضب وتهدد بقاءه على رأس "فيفا"
يواجه جياني إنفانتينو
، رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا"، غضباً متصاعداً بسبب خطته لبيع حصص كأس العالم لمستثمرين خارجيين، وخاصة من الاتحاد الأوروبي لكرة القدم "يويفا"، الذي يدرس دعم القطري ناصر الخليفي مالك نادي باريس سان جيرمان في الترشح لرئاسة "فيفا".
وتنص الخطة المثيرة للجدل على إنشاء كيان جديد تابع له بقيمة 20 مليار دولار لإدارة كأس العالم وغيرها من البطولات التابعة لفيفا، مع طرح حصص أقلية أمام مستثمرين خارجيين.
وقال الاتحاد الأوروبي لكرة القدم في بيان إن روح كرة القدم وحوكمتها ليستا رأس مال للمضاربة.. ولا أحد يملك كرة القدم، وليس من حق فيفا
بيعها.
حذر الناقد الرياضي محمد مندور من أن المقترحات التي يقودها رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) جياني إنفانتينو بشأن التوسع في الاستثمار التجاري ببطولة كأس العالم تمثل تهديداً مباشراً لمستقبل اللعبة، معتبراً أن الأزمة تجاوزت حدود الخلاف الإداري لتتحول إلى صراع حقيقي حول هوية كرة القدم وإدارتها.
وقال مندور، في تصريحات لبرنامج "عالم سبوتنيك" عبر راديو "سبوتنيك"، إن الاتحاد الأوروبي يرى أن إنفانتينو يسعى إلى "بيع كرة القدم للمستثمرين" عبر ضخ استثمارات ضخمة مقابل منحهم نفوذاً واسعاً في إدارة البطولة
، محذراً من أن المستثمر لن يضخ أموالاً بمليارات الدولارات دون ضمان تحقيق عوائد، وهو ما قد يفتح الباب أمام ضغوط تجارية وتحكيمية وارتفاع كبير في أسعار التذاكر، بما ينعكس سلباً على جماهير اللعبة وسمعتها.