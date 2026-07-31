https://sarabic.ae/20260731/خبير-فلسطيني-زيارة-ويتكوف-وكوشنير-إلى-كييف-تؤكد-جدية-ترامب-بالتسوية-في-أوكرانيا-1115648024.html
خبير فلسطيني: زيارة ويتكوف وكوشنير إلى كييف تؤكد جدية ترامب بالتسوية في أوكرانيا
خبير فلسطيني: زيارة ويتكوف وكوشنير إلى كييف تؤكد جدية ترامب بالتسوية في أوكرانيا
سبوتنيك عربي
شدد نائب مدير عام "معهد فلسطين لأبحاث الأمن القومي" من رام الله، الدكتور عوض سليمية، أن زيارة المبعوث الرئاسي الأمريكي ستيف ويتكوف، وجاريد كوشنير، صحر الرئيس... 31.07.2026, سبوتنيك عربي
2026-07-31T08:55+0000
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وفي مداخلة له عبر إذاعة "سبوتنيك"، لفت سليمية إلى أن "تصريح ترامب حول إرسال مبعوثيه إلى أوكرانيا، في الأيام المقبلة، في إطار مساعٍ متجددة لإنهاء الصراع الأوكراني، يشير إلى حاجة الرئيس الأمريكي لتحريك هذا الملف، فهو عالق في مضيق هرمز، وأُضيف إليه مضيق باب المندب، كما أن الحالة الاقتصادية العالمية سيئة، والانتخابات النصفية على الأبواب، وبالتالي فهو يريد أن يقدم لجمهوره شيئًا من الإنجازات التي وعد بها، وكل ذلك بمثابة رسائل مباشرة للأوروبيين أن ترامب جاد فعلًا في إنهاء الوضع القائم بين روسيا وأوكرانيا، بعيدًا عن المصالح الغربية". ولفت ضيف "سبوتنيك"، إلى "قناعة لدى الرئيس الأمريكي، أن زيلينسكي لا يمكن أن يلحق هزيمة إستراتيجية بروسيا، والميدان شاهد على ذلك، بالمقابل وضع القيادة الأوكرانية سيئ جدًا، وفي حالة تراجع على المستوى الميداني". وختم سليمية، قائلًا إن "روسيا ترى أن شرعية زيلينسكي مفقودة منذ العالم 2024، لكن عندما سيتعلق الأمر بتوقيع اتفاقيات، عندها يجري تمريرها على البرلمان الأوكراني الذي يحمل شرعية ويمثل الشعب الأوكراني، وفي حال تم تصديقها من البرلمان قد تكون برعاية دولية، وعليه ستكون الخطوة التالية بعد الاتفاق، ذهاب الأوكرانيين مباشرة لإجراء انتخابات، وحينها سيكون للشعب موقفًا آخر".موسكو: روسيا لا ترفض المقترحات الأمريكية بشأن أوكرانيا التي تم تقديمها قبل قمة آلاسكامصدر دبلوماسي: ويتكوف وكوشنر قد يزوران موسكو قريبا لاستكمال جهود الوساطة
https://sarabic.ae/20260708/مصدر-لـسبوتنيك-زيارة-ويتكوف-وكوشنر-إلى-موسكو-تهدف-لتوضيح-الموقف-الأمريكي-بشأن-أوكرانيا-1115031272.html
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العالم, روسيا, أخبار أوكرانيا, حصري
العالم, روسيا, أخبار أوكرانيا, حصري
خبير فلسطيني: زيارة ويتكوف وكوشنير إلى كييف تؤكد جدية ترامب بالتسوية في أوكرانيا
شدد نائب مدير عام "معهد فلسطين لأبحاث الأمن القومي" من رام الله، الدكتور عوض سليمية، أن زيارة المبعوث الرئاسي الأمريكي ستيف ويتكوف، وجاريد كوشنير، صحر الرئيس الأمريكي إلى أوكرانيا، تؤكد أن "الولايات المتحدة تسير باتجاه إنهاء الصراع في أوكرانيا".
وفي مداخلة له عبر إذاعة "سبوتنيك"، لفت سليمية إلى أن "تصريح ترامب حول إرسال مبعوثيه إلى أوكرانيا، في الأيام المقبلة، في إطار مساعٍ متجددة لإنهاء الصراع الأوكراني، يشير إلى حاجة الرئيس الأمريكي لتحريك هذا الملف، فهو عالق في مضيق هرمز، وأُضيف إليه مضيق باب المندب، كما أن الحالة الاقتصادية العالمية سيئة، والانتخابات النصفية على الأبواب، وبالتالي فهو يريد أن يقدم لجمهوره شيئًا من الإنجازات التي وعد بها، وكل ذلك بمثابة رسائل مباشرة للأوروبيين أن ترامب جاد فعلًا في إنهاء الوضع القائم بين روسيا وأوكرانيا، بعيدًا عن المصالح الغربية".
وأضاف: "يبدو أن ترامب يريد أن يثأر من موقف الأوروبيين من عدم التدخل لصالح الولايات المتحدة في حربها على إيران، وعدم إسناد حلف الناتو للولايات المتحدة، لذلك هو يريد الذهاب بهذا الملف إلى أقصى درجة، وصولًا إلى توقيع اتفاقية بما تقتضيه المصالح الروسية".
ولفت ضيف "سبوتنيك"، إلى "قناعة لدى الرئيس الأمريكي، أن زيلينسكي لا يمكن أن يلحق هزيمة إستراتيجية بروسيا، والميدان شاهد على ذلك، بالمقابل وضع القيادة الأوكرانية سيئ جدًا، وفي حالة تراجع على المستوى الميداني".
وأوضح مدير عام "معهد فلسطين لأبحاث الأمن القومي"، أن "لدى الأوروبيين نقاش كبير حول جدوى مواصلة الدعم لزيلينسكي، في وقت تعاني فيه دولهم من نقص في إمدادات الطاقة والتصنيع العسكري، إضافة إلى تهديد ترامب نفسه بالانسحاب من حلف الناتو، ما سيرتب عليهم الاستعداد لحماية أنفسهم، لذلك ليس كل الأوروبيين سيوافقون قادتهم على الاستمرار بدعم هذا الصراع على حساب وضعهم الاقتصادي، كما أن شعبية زيلينسكي تراجعت في أوروبا".
وختم سليمية، قائلًا إن "روسيا ترى أن شرعية زيلينسكي مفقودة منذ العالم 2024، لكن عندما سيتعلق الأمر بتوقيع اتفاقيات، عندها يجري تمريرها على البرلمان الأوكراني الذي يحمل شرعية ويمثل الشعب الأوكراني، وفي حال تم تصديقها من البرلمان قد تكون برعاية دولية، وعليه ستكون الخطوة التالية بعد الاتفاق، ذهاب الأوكرانيين مباشرة لإجراء انتخابات، وحينها سيكون للشعب موقفًا آخر".