خبير فلسطيني: زيارة ويتكوف وكوشنير إلى كييف تؤكد جدية ترامب بالتسوية في أوكرانيا

عربي
القوات الروسية تحرر بلدتين جديدتين في جمهورية دونيتسك الشعبية ومقاطعة خاركوف- وزارة الدفاع
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
الحدث من سبوتنيك
بسبب إغلاق هرمز... هل يدخل لبنان في موجة تضخم إضافية؟
00:30 GMT
57 د
الحدث من سبوتنيك
الأمارات تتصدّر الإزدهار عريباً... ما أهم المقومات التي ساهمت في هذا النجاح؟
01:30 GMT
57 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
02:29 GMT
151 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
05:00 GMT
183 د
صدى الحياة
سوريا جنة الآثاريين... وأوغاريت إرث حضاري للبشرية
08:30 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
"عقدة الخواجة" وتجذرها في الوعي العربي
09:03 GMT
39 د
المقهى الثقافي
حوار مع الكاتب العراقي حامد حنجر
09:42 GMT
17 د
الحدث من سبوتنيك
تنديد أممي بـ"تفاقم" العنف وضم الأراضي بالضفة الغربية... كيف يبدو المشهد؟
10:00 GMT
123 د
نبض افريقيا
قضية المياه والصرف الصحي أولويات الدورة العادية للمجلس التنفيذي للاتحاد الإفريقي في أديس أبابا
12:03 GMT
29 د
مرايا العلوم
عوائد مخلفات الطيور البحرية وأسرَّة العصر الحجري وأول من اكتشف معدنا
12:33 GMT
19 د
موزاييك
ثمانون دقيقة مفقودة من النوم... ماذا يحدث لجسمك؟
12:52 GMT
8 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
صدى الحياة
حملة "لستُ شجرة": شرارة رقمية تشعل صراع الهويات في سوريا
16:03 GMT
30 د
عرب بوينت بودكاست
الأزمة الإنسانية في اليمن... أعداد تفوق الإمكانيات
16:34 GMT
27 د
حصاد الأسبوع
خبير: ترامب نصح زيلينسكي لكن لم يفرض عليه إنهاء الصراع
17:00 GMT
59 د
ملفات ساخنة
تجدد مواجهة إيران وإسرائيل.. بين الاختبار والقرار
18:00 GMT
29 د
مساحة حرة
صراع الإيرادات.. لماذا يقبله بعض الممثلين ويرفضه آخرون؟
18:30 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
19:00 GMT
120 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
21:00 GMT
29 د
الحدث من سبوتنيك
قلاع جبل عامل على لائحة التراث العالمي المعرض للخطر, نموذج ذكاء اصطناعي يتنبأ بالسرطان، فماذا في التفاصيل؟
00:30 GMT
57 د
الحدث من سبوتنيك
- تنديد أممي بـ"تفاقم" العنف وضم الأراضي بالضفة الغربية... كيف يبدو المشهد؟
01:30 GMT
57 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
02:30 GMT
149 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
05:00 GMT
183 د
مرايا العلوم
الذكاء الاصطناعي هاكر مستقل.. وحقيقة الثورة العلاجية للشيخوخة باستخدام الببتيدات
08:30 GMT
29 د
من الملعب
الاتحاد الدولي لكرة القدم يدرس رفع عدد المنتخبات في المونديال المقبل
09:03 GMT
28 د
بين بيروت وموسكو
بين بيروت وموسكو
10:00 GMT
123 د
خطوط التماس
جبل لبنان بين عامي 1840 و1860
12:03 GMT
45 د
طرائف سبوتنيك
لاري.. القط الذي لا يغادر داونينغ ستريت!
12:49 GMT
11 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
نبض افريقيا
قضية المياه والصرف الصحي أولويات الدورة العادية للمجلس التنفيذي للاتحاد الإفريقي في أديس أبابا
16:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
محرك كهربي مجهري من بنيات الحمض النووي
16:33 GMT
15 د
موزاييك
القهوة وصحة الكبد... علاقة إيجابية أوضحتها الدراسات
16:48 GMT
12 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
19:00 GMT
120 د
أمساليوم
بث مباشر
https://sarabic.ae/20260731/خبير-فلسطيني-زيارة-ويتكوف-وكوشنير-إلى-كييف-تؤكد-جدية-ترامب-بالتسوية-في-أوكرانيا-1115648024.html
خبير فلسطيني: زيارة ويتكوف وكوشنير إلى كييف تؤكد جدية ترامب بالتسوية في أوكرانيا
خبير فلسطيني: زيارة ويتكوف وكوشنير إلى كييف تؤكد جدية ترامب بالتسوية في أوكرانيا
سبوتنيك عربي
شدد نائب مدير عام "معهد فلسطين لأبحاث الأمن القومي" من رام الله، الدكتور عوض سليمية، أن زيارة المبعوث الرئاسي الأمريكي ستيف ويتكوف، وجاريد كوشنير، صحر الرئيس... 31.07.2026, سبوتنيك عربي
2026-07-31T08:55+0000
2026-07-31T08:55+0000
العالم
روسيا
أخبار أوكرانيا
حصري
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/0c/0e/1108150544_0:160:3073:1889_1920x0_80_0_0_92dd5b9cafcfecf667f711816428a36f.jpg
وفي مداخلة له عبر إذاعة "سبوتنيك"، لفت سليمية إلى أن "تصريح ترامب حول إرسال مبعوثيه إلى أوكرانيا، في الأيام المقبلة، في إطار مساعٍ متجددة لإنهاء الصراع الأوكراني، يشير إلى حاجة الرئيس الأمريكي لتحريك هذا الملف، فهو عالق في مضيق هرمز، وأُضيف إليه مضيق باب المندب، كما أن الحالة الاقتصادية العالمية سيئة، والانتخابات النصفية على الأبواب، وبالتالي فهو يريد أن يقدم لجمهوره شيئًا من الإنجازات التي وعد بها، وكل ذلك بمثابة رسائل مباشرة للأوروبيين أن ترامب جاد فعلًا في إنهاء الوضع القائم بين روسيا وأوكرانيا، بعيدًا عن المصالح الغربية". ولفت ضيف "سبوتنيك"، إلى "قناعة لدى الرئيس الأمريكي، أن زيلينسكي لا يمكن أن يلحق هزيمة إستراتيجية بروسيا، والميدان شاهد على ذلك، بالمقابل وضع القيادة الأوكرانية سيئ جدًا، وفي حالة تراجع على المستوى الميداني". وختم سليمية، قائلًا إن "روسيا ترى أن شرعية زيلينسكي مفقودة منذ العالم 2024، لكن عندما سيتعلق الأمر بتوقيع اتفاقيات، عندها يجري تمريرها على البرلمان الأوكراني الذي يحمل شرعية ويمثل الشعب الأوكراني، وفي حال تم تصديقها من البرلمان قد تكون برعاية دولية، وعليه ستكون الخطوة التالية بعد الاتفاق، ذهاب الأوكرانيين مباشرة لإجراء انتخابات، وحينها سيكون للشعب موقفًا آخر".موسكو: روسيا لا ترفض المقترحات الأمريكية بشأن أوكرانيا التي تم تقديمها قبل قمة آلاسكامصدر دبلوماسي: ويتكوف وكوشنر قد يزوران موسكو قريبا لاستكمال جهود الوساطة
https://sarabic.ae/20260708/مصدر-لـسبوتنيك-زيارة-ويتكوف-وكوشنر-إلى-موسكو-تهدف-لتوضيح-الموقف-الأمريكي-بشأن-أوكرانيا-1115031272.html
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2026
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/0c/0e/1108150544_172:0:2903:2048_1920x0_80_0_0_ee5556fd25071534587fa9e03980c7d0.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
العالم, روسيا, أخبار أوكرانيا, حصري
العالم, روسيا, أخبار أوكرانيا, حصري

خبير فلسطيني: زيارة ويتكوف وكوشنير إلى كييف تؤكد جدية ترامب بالتسوية في أوكرانيا

08:55 GMT 31.07.2026
© Sputnik . Kristina Kormilitsyna / الانتقال إلى بنك الصورالمبعوث الرئاسي الأمريكي ستيف ويتكوف وصهر الرئيس الأمريكي، رجل الأعمال جاريد كوشنر
المبعوث الرئاسي الأمريكي ستيف ويتكوف وصهر الرئيس الأمريكي، رجل الأعمال جاريد كوشنر - سبوتنيك عربي, 1920, 31.07.2026
© Sputnik . Kristina Kormilitsyna
/
الانتقال إلى بنك الصور
تابعنا عبر
شدد نائب مدير عام "معهد فلسطين لأبحاث الأمن القومي" من رام الله، الدكتور عوض سليمية، أن زيارة المبعوث الرئاسي الأمريكي ستيف ويتكوف، وجاريد كوشنير، صحر الرئيس الأمريكي إلى أوكرانيا، تؤكد أن "الولايات المتحدة تسير باتجاه إنهاء الصراع في أوكرانيا".
وفي مداخلة له عبر إذاعة "سبوتنيك"، لفت سليمية إلى أن "تصريح ترامب حول إرسال مبعوثيه إلى أوكرانيا، في الأيام المقبلة، في إطار مساعٍ متجددة لإنهاء الصراع الأوكراني، يشير إلى حاجة الرئيس الأمريكي لتحريك هذا الملف، فهو عالق في مضيق هرمز، وأُضيف إليه مضيق باب المندب، كما أن الحالة الاقتصادية العالمية سيئة، والانتخابات النصفية على الأبواب، وبالتالي فهو يريد أن يقدم لجمهوره شيئًا من الإنجازات التي وعد بها، وكل ذلك بمثابة رسائل مباشرة للأوروبيين أن ترامب جاد فعلًا في إنهاء الوضع القائم بين روسيا وأوكرانيا، بعيدًا عن المصالح الغربية".

وأضاف: "يبدو أن ترامب يريد أن يثأر من موقف الأوروبيين من عدم التدخل لصالح الولايات المتحدة في حربها على إيران، وعدم إسناد حلف الناتو للولايات المتحدة، لذلك هو يريد الذهاب بهذا الملف إلى أقصى درجة، وصولًا إلى توقيع اتفاقية بما تقتضيه المصالح الروسية".

ولفت ضيف "سبوتنيك"، إلى "قناعة لدى الرئيس الأمريكي، أن زيلينسكي لا يمكن أن يلحق هزيمة إستراتيجية بروسيا، والميدان شاهد على ذلك، بالمقابل وضع القيادة الأوكرانية سيئ جدًا، وفي حالة تراجع على المستوى الميداني".
المبعوث الرئاسي الأمريكي ستيف ويتكوف في الكرملين - سبوتنيك عربي, 1920, 08.07.2026
مصدر لـ"سبوتنيك": زيارة ويتكوف وكوشنر إلى موسكو تهدف لتوضيح الموقف الأمريكي بشأن أوكرانيا
8 يوليو, 05:03 GMT
وأوضح مدير عام "معهد فلسطين لأبحاث الأمن القومي"، أن "لدى الأوروبيين نقاش كبير حول جدوى مواصلة الدعم لزيلينسكي، في وقت تعاني فيه دولهم من نقص في إمدادات الطاقة والتصنيع العسكري، إضافة إلى تهديد ترامب نفسه بالانسحاب من حلف الناتو، ما سيرتب عليهم الاستعداد لحماية أنفسهم، لذلك ليس كل الأوروبيين سيوافقون قادتهم على الاستمرار بدعم هذا الصراع على حساب وضعهم الاقتصادي، كما أن شعبية زيلينسكي تراجعت في أوروبا".
وختم سليمية، قائلًا إن "روسيا ترى أن شرعية زيلينسكي مفقودة منذ العالم 2024، لكن عندما سيتعلق الأمر بتوقيع اتفاقيات، عندها يجري تمريرها على البرلمان الأوكراني الذي يحمل شرعية ويمثل الشعب الأوكراني، وفي حال تم تصديقها من البرلمان قد تكون برعاية دولية، وعليه ستكون الخطوة التالية بعد الاتفاق، ذهاب الأوكرانيين مباشرة لإجراء انتخابات، وحينها سيكون للشعب موقفًا آخر".
موسكو: روسيا لا ترفض المقترحات الأمريكية بشأن أوكرانيا التي تم تقديمها قبل قمة آلاسكا
مصدر دبلوماسي: ويتكوف وكوشنر قد يزوران موسكو قريبا لاستكمال جهود الوساطة
العالم العربي
العالم
روسيا
اقتصاد
حصري
راديو
رصد عسكري
مجتمع
وسائط متعددة
المدونات
Android APK
© 2026 Sputnik جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала