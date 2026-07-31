https://sarabic.ae/20260731/رئيس-الاستخبارات-الخارجية-الروسية-وحدة-المجتمع-تمكن-بلادنا-من-تحقيق-أهدافها-1115656531.html
رئيس الاستخبارات الخارجية الروسية: وحدة المجتمع تمكن بلادنا من تحقيق أهدافها
رئيس الاستخبارات الخارجية الروسية: وحدة المجتمع تمكن بلادنا من تحقيق أهدافها
سبوتنيك عربي
أكد سيرغي ناريشكين، رئيس جهاز الاستخبارات الخارجية الروسية، أن قيمة الوحدة المجتمعية تربط روسيا بقوة، ما يسمح لها بتحقيق أهدافها على الرغم من معارضة أعدائها. 31.07.2026, سبوتنيك عربي
2026-07-31T12:33+0000
2026-07-31T12:33+0000
2026-07-31T12:33+0000
روسيا
العالم
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وقل ناريشكين: "اليوم، بينما تخوض روسيا معركة لا هوادة فيها ضد النازية الجديدة في القرن الحادي والعشرين، وتكافح من أجل مكانتها في العالم، تُشكّل التجربة التاريخية للحرب العالمية الأولى بمثابة تحصين لمجتمعنا. إن قيمة الوحدة، التي صقلها شعبنا، تربط البلاد ببعضها وتربطها بقوة، وتُمكّننا من تحقيق أهدافنا، على الرغم من أي مقاومة من الخصوم والمنافسين والأعداء".وأشار ناريشكين إلى أن الأسباب التي دفعت الإمبراطورية الروسية إلى دخول الحرب العالمية الأولى كانت عادلة ونبيلة.وأصبح الأول من أغسطس/ آب من كل عام، يومًا رسميًا في روسيا لإحياء ذكرى الجنود الروس، الذين قتلوا في الحرب العالمية الأولى.ناريشكين: إن لم يحل الصراع في أوكرانيا دبلوماسيا فلدى روسيا كل الإمكانيات للقيام بذلك عسكرياالكرملين: عملية السلام في أوكرانيا هي الخيار الأفضل بالنسبة لموسكو
https://sarabic.ae/20260528/ناريشكين-ينصح-الغرب-بعدم-اختبار-ما-إذا-كان-عصر-الردع-النووي-قد-انتهى-1113810604.html
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روسيا, العالم
رئيس الاستخبارات الخارجية الروسية: وحدة المجتمع تمكن بلادنا من تحقيق أهدافها
أكد سيرغي ناريشكين، رئيس جهاز الاستخبارات الخارجية الروسية، أن قيمة الوحدة المجتمعية تربط روسيا بقوة، ما يسمح لها بتحقيق أهدافها على الرغم من معارضة أعدائها.
وقل ناريشكين: "اليوم، بينما تخوض روسيا معركة لا هوادة فيها ضد النازية الجديدة في القرن الحادي والعشرين، وتكافح من أجل مكانتها في العالم، تُشكّل التجربة التاريخية للحرب العالمية الأولى بمثابة تحصين لمجتمعنا. إن قيمة الوحدة، التي صقلها شعبنا، تربط البلاد ببعضها وتربطها بقوة، وتُمكّننا من تحقيق أهدافنا، على الرغم من أي مقاومة من الخصوم والمنافسين والأعداء".
وأشار إلى أن هذه هي الميزة الوطنية الكبرى لروسيا، وأضاف: "نحن ملزمون ببساطة بالحفاظ عليها وزيادتها".
وأشار ناريشكين إلى أن الأسباب التي دفعت الإمبراطورية الروسية إلى دخول الحرب العالمية الأولى كانت عادلة ونبيلة.
وشارك ناريشكين، اليوم الجمعة، في مراسم وضع الزهور إحياءً لذكرى الجنود الروس، الذين لقوا حتفهم في الحرب العالمية الأولى (1914-1918).
وأصبح الأول من أغسطس/ آب من كل عام، يومًا رسميًا في روسيا لإحياء ذكرى الجنود الروس، الذين قتلوا في الحرب العالمية الأولى.