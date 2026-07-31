https://sarabic.ae/20260731/سوريا-رفض-التعامل-بالعملة-القديمة-يشعل-احتجاجات-في-ريف-دير-الزور-ودمشق-تعلق-1115656303.html
سوريا.. رفض التعامل بالعملة القديمة يشعل احتجاجات في ريف دير الزور.. ودمشق تعلق
سوريا.. رفض التعامل بالعملة القديمة يشعل احتجاجات في ريف دير الزور.. ودمشق تعلق
سبوتنيك عربي
شهدت مدينة القورية في ريف محافظة دير الزور شرقي سوريا، أمس الخميس، حالة من التوتر، بعد خروج عشرات الأهالي في احتجاجات على خلفية امتناع عدد من الصرافين والأفران... 31.07.2026, سبوتنيك عربي
2026-07-31T12:39+0000
2026-07-31T12:39+0000
2026-07-31T12:39+0000
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وأغلق المحتجون الطريق الرئيسي في المدينة، معبّرين عن استيائهم من تعذر شراء الخبز والمحروقات وإنجاز معاملاتهم اليومية، في ظل استمرار رفض قبول العملة القديمة، وما رافق عملية استبدالها من حالة ارتباك.وكان مصرف سوريا المركزي، أعلن انتهاء القوة الإبرائية للأوراق النقدية القديمة ابتداء من 30 يوليو/ تموز الجاري، مع الإبقاء على إمكانية استبدالها في فروعه لمدة 5 سنوات.
https://sarabic.ae/20260728/قوات-الحدود-العراقية-تحبط-محاولة-إدخال-أسلحة-داخل-شاحنة-قادمة-من-سوريا-1115575472.html
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أخبار سوريا اليوم, العملة, العالم العربي, دير الزور
أخبار سوريا اليوم, العملة, العالم العربي, دير الزور
سوريا.. رفض التعامل بالعملة القديمة يشعل احتجاجات في ريف دير الزور.. ودمشق تعلق
شهدت مدينة القورية في ريف محافظة دير الزور شرقي سوريا، أمس الخميس، حالة من التوتر، بعد خروج عشرات الأهالي في احتجاجات على خلفية امتناع عدد من الصرافين والأفران ومحطات الوقود عن التعامل بالأوراق النقدية السورية القديمة.
وأغلق المحتجون الطريق الرئيسي في المدينة، معبّرين عن استيائهم من تعذر شراء الخبز والمحروقات وإنجاز معاملاتهم اليومية، في ظل استمرار رفض قبول العملة القديمة، وما رافق عملية استبدالها من حالة ارتباك.
وفي أعقاب الاحتجاجات، أعلنت قوى الأمن الداخلي انتشار وحداتها في مدينة القورية لإعادة فتح الطرق، التي أغلقها المحتجون، وإزالة العوائق التي أعاقت الحركة العامة، مؤكدة أن الإجراءات تأتي في إطار الحفاظ على الأمن والنظام العام.
وشددت قوى الأمن الداخلي السورية، في بيان، على أنها لن تسمح بأي ممارسات تؤدي إلى قطع الطرق أو تعطيل حركة المواطنين أو الإخلال بالنظام العام، في وقت يطالب فيه المحتجون بتمديد مهلة استبدال العملة
لتفادي تداعيات القرار على حياتهم اليومية.
وكان مصرف سوريا المركزي
، أعلن انتهاء القوة الإبرائية للأوراق النقدية القديمة ابتداء من 30 يوليو/ تموز الجاري، مع الإبقاء على إمكانية استبدالها في فروعه لمدة 5 سنوات.