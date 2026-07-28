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قوات الحدود العراقية تحبط محاولة إدخال أسلحة داخل شاحنة قادمة من سوريا
قوات الحدود العراقية تحبط محاولة إدخال أسلحة داخل شاحنة قادمة من سوريا
سبوتنيك عربي
أعلنت قوات الحدود العراقية، اليوم الثلاثاء، عن إحباط محاولة إدخال أسلحة داخل شاحنة قادمة من سوريا. 28.07.2026, سبوتنيك عربي
2026-07-28T15:25+0000
2026-07-28T15:33+0000
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ونقلت وكالة الأنباء العراقية (واع)، مساء اليوم الثلاثاء، عن بيان لقوات الحدود العراقية أن "مفارز مركز شرطة جمرك القائم، التابعة لمديرية شرطة جمرك المنطقة الثانية في قيادة قوات الحدود، تمكنت من إحباط محاولة تهريب بنادق كلاشينكوف، كانت مخبأة بإحكام داخل خزان الوقود لعجلة نوع (قلّاب) قادمة من الجانب السوري إلى العراق".وأشار البيان إلى أن "عملية الضبط جاءت إثر التفتيش الدقيق للعجلة، إذ جرى إلقاء القبض على سائقها وضبط الأسلحة"، منوها إلى أنه "تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحقه أصوليا".وأشار إلى أنه في 16 من الشهر الجاري، أعلنت وزارة الداخلية السورية، إحباط محاولة إدخال ‏شحنة أسلحة نوعية وصواريخ عبر الحدود مع العراق، مشيرة إلى أن الشحنة المضبوطة كانت معدة لصالح "حزب الله" اللبناني.وقال مصدر بوزارة الداخلية السورية في تصريحات لوكالة الأنباء السورية "سانا" إن : "الوحدات المختصة أحبطت محاولة إدخال ‏شحنة أسلحة نوعية وصواريخ عبر الحدود السورية العراقية".وأضاف المصدر أن التحقيقات الأولية أثبتت أن الشحنة ‏المضبوطة، كانت معدة للعبور عبر الأراضي السورية لصالح "حزب ‏الله" اللبناني، ولم يذكر المصدر أي تفاصيل إضافية حول نوعية الأسلحة المضبوطة أو حجمها وما هي الأطراف المتورطة بهذه العملية.وكانت وزارة الداخلية السورية، أفادت في وقت سابق، بتنفيذ عمليات نوعية بالتنسيق مع العراق لمكافحة المخدرات في محافظتي حمص ودير الزور وسط وشرقي سوريا.ونشرت الداخلية السورية بيانا جاء فيه: "استمرارًا لجهودها في مكافحة الجريمة المنظمة وعمليات التهريب العابرة للحدود، نفذت إدارة مكافحة المخدرات، بالتنسيق مع المديرية العامة لشؤون المخدرات والمؤثرات العقلية في جمهورية العراق، سلسلة عمليات نوعية ومتزامنة شملت محافظتي حمص ودير الزور".ويعلن جهاز المخابرات العراقي بشكل متكرر إحباط عمليات تهريب مخدرات من سوريا، وكان أبرزها إلقاء القبض على شبكة دولية للاتجار في المواد المخدرة، في شباط/فبراير الماضي، كانت تخطط لإدخال كميات كبيرة من مخدر "الكبتاغون" إلى العراق.وقال جهاز المخابرات العراقي، في بيان حينها، إنه "بناء على معلومات استخبارية دقيقة، وتعقّب مستمر في أكثر من دولة إقليمية وبعملية استباقية نوعية، تمكن جهاز المخابرات الوطني بالتعاون مع السلطات الأمنية المختصة في سوريا من إلقاء القبض على شبكة مخدرات دولية مكوّنة من 5 عناصر".
https://sarabic.ae/20260716/الداخلية-السورية-تعلن-إحباط-محاولة-إدخال-شحنة-أسلحة-نوعية-وصواريخ-عبر-الحدود-مع-العراق-1115239824.html
https://sarabic.ae/20250705/العراق-يكشف-حقيقة-قيام-جرافات-سورية-بإزالة-السواتر-الحدودية-بين-البلدين-1102386263.html
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أخبار العراق اليوم, أخبار سوريا اليوم, العالم العربي, الأخبار
أخبار العراق اليوم, أخبار سوريا اليوم, العالم العربي, الأخبار

قوات الحدود العراقية تحبط محاولة إدخال أسلحة داخل شاحنة قادمة من سوريا

15:25 GMT 28.07.2026 (تم التحديث: 15:33 GMT 28.07.2026)
© Sputnik . Firas Al Ahmadبينها قناصات وصواريخ (لاو) أمريكية.. ضبط سلسلة مستودعات أسلحة في درعا
بينها قناصات وصواريخ (لاو) أمريكية.. ضبط سلسلة مستودعات أسلحة في درعا - سبوتنيك عربي, 1920, 28.07.2026
© Sputnik . Firas Al Ahmad
تابعنا عبر
أعلنت قوات الحدود العراقية، اليوم الثلاثاء، عن إحباط محاولة إدخال أسلحة داخل شاحنة قادمة من سوريا.
ونقلت وكالة الأنباء العراقية (واع)، مساء اليوم الثلاثاء، عن بيان لقوات الحدود العراقية أن "مفارز مركز شرطة جمرك القائم، التابعة لمديرية شرطة جمرك المنطقة الثانية في قيادة قوات الحدود، تمكنت من إحباط محاولة تهريب بنادق كلاشينكوف، كانت مخبأة بإحكام داخل خزان الوقود لعجلة نوع (قلّاب) قادمة من الجانب السوري إلى العراق".
بينها قناصات وصواريخ (لاو) أمريكية.. ضبط سلسلة مستودعات أسلحة في درعا - سبوتنيك عربي, 1920, 16.07.2026
الداخلية السورية تعلن إحباط محاولة إدخال ‏شحنة أسلحة نوعية وصواريخ عبر الحدود مع العراق
16 يوليو, 09:23 GMT
وأشار البيان إلى أن "عملية الضبط جاءت إثر التفتيش الدقيق للعجلة، إذ جرى إلقاء القبض على سائقها وضبط الأسلحة"، منوها إلى أنه "تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحقه أصوليا".
وأشار إلى أنه في 16 من الشهر الجاري، أعلنت وزارة الداخلية السورية، إحباط محاولة إدخال ‏شحنة أسلحة نوعية وصواريخ عبر الحدود مع العراق، مشيرة إلى أن الشحنة المضبوطة كانت معدة لصالح "حزب الله" اللبناني.
وقال مصدر بوزارة الداخلية السورية في تصريحات لوكالة الأنباء السورية "سانا" إن : "الوحدات المختصة أحبطت محاولة إدخال ‏شحنة أسلحة نوعية وصواريخ عبر الحدود السورية العراقية".
وأضاف المصدر أن التحقيقات الأولية أثبتت أن الشحنة ‏المضبوطة، كانت معدة للعبور عبر الأراضي السورية لصالح "حزب ‏الله" اللبناني، ولم يذكر المصدر أي تفاصيل إضافية حول نوعية الأسلحة المضبوطة أو حجمها وما هي الأطراف المتورطة بهذه العملية.
وكانت وزارة الداخلية السورية، أفادت في وقت سابق، بتنفيذ عمليات نوعية بالتنسيق مع العراق لمكافحة المخدرات في محافظتي حمص ودير الزور وسط وشرقي سوريا.
الجيش العراقي - سبوتنيك عربي, 1920, 05.07.2025
العراق يكشف حقيقة قيام جرافات سورية بإزالة السواتر الحدودية بين البلدين
5 يوليو 2025, 14:53 GMT
ونشرت الداخلية السورية بيانا جاء فيه: "استمرارًا لجهودها في مكافحة الجريمة المنظمة وعمليات التهريب العابرة للحدود، نفذت إدارة مكافحة المخدرات، بالتنسيق مع المديرية العامة لشؤون المخدرات والمؤثرات العقلية في جمهورية العراق، سلسلة عمليات نوعية ومتزامنة شملت محافظتي حمص ودير الزور".
ويعلن جهاز المخابرات العراقي بشكل متكرر إحباط عمليات تهريب مخدرات من سوريا، وكان أبرزها إلقاء القبض على شبكة دولية للاتجار في المواد المخدرة، في شباط/فبراير الماضي، كانت تخطط لإدخال كميات كبيرة من مخدر "الكبتاغون" إلى العراق.
وقال جهاز المخابرات العراقي، في بيان حينها، إنه "بناء على معلومات استخبارية دقيقة، وتعقّب مستمر في أكثر من دولة إقليمية وبعملية استباقية نوعية، تمكن جهاز المخابرات الوطني بالتعاون مع السلطات الأمنية المختصة في سوريا من إلقاء القبض على شبكة مخدرات دولية مكوّنة من 5 عناصر".
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