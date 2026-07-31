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قوى وطنية تونسية: التضامن مع الجزائر ركيزة للسيادة والأمن القومي
قوى وطنية تونسية: التضامن مع الجزائر ركيزة للسيادة والأمن القومي
سبوتنيك عربي
أكد بيان وطني وقّعته 128 شخصية تونسية، من بينهم نواب سابقون وفاعلون سياسيون ومدنيون ومثقفون وممثلون عن منظمات وفعاليات مجتمعية، أن العلاقات التونسية الجزائرية... 31.07.2026, سبوتنيك عربي
2026-07-31T13:32+0000
2026-07-31T13:32+0000
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وجاء البيان، الذي حصلت "سبوتنيك" على نسخة منه، على خلفية التصريحات التي أدلى بها الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون، والتي أكد فيها أن أمن تونس جزء من الأمن القومي الجزائري، وأن الجزائر لن تسمح بأي محاولة تستهدف أمن تونس أو استقرارها. ورحّب الموقعون بالموقف الجزائري، معتبرين أنه يجسد عمق الروابط التاريخية والأخوية والاستراتيجية التي تجمع البلدين، ويعكس وحدة المصير بين الشعبين، مؤكدين أن العلاقة بين تونس والجزائر تتجاوز مفهوم حسن الجوار إلى شراكة راسخة فرضتها الجغرافيا المشتركة، ورسختها محطات النضال والتضحيات والمصالح المتبادلة. وأكد الموقعون أن الدولة ذات السيادة ليست الدولة المنعزلة عن محيطها، بل تلك التي تحافظ على استقلال قرارها الوطني وتعزز مصالحها عبر علاقات متوازنة تقوم على الاحترام المتبادل والشراكة الاستراتيجية، معتبرين أن التضامن العربي والتعاون بين الدول الشقيقة يمثلان عنصرًا من عناصر القوة والاستقلال، وليس انتقاصًا من السيادة. كما شدد البيان على أن وحدة المغرب العربي تمثل خيارًا استراتيجيًا تفرضه اعتبارات التاريخ والجغرافيا والمصالح المشتركة، وأن أمن المنطقة واستقرارها يرتبطان بتعزيز الثقة والتكامل بين دولها. وفي المقابل، حذر الموقعون من إدخال العلاقات التونسية الجزائرية في دائرة التجاذبات السياسية أو توظيفها في الصراعات الداخلية، معتبرين أن هذه العلاقات تمثل رصيدًا تاريخيًا ومصلحة عليا للشعبين، وليست مجالًا للمزايدات أو الحسابات الظرفية. وفي ختام البيان، أعلن الموقعون جملة من المواقف، أبرزها: تثمين الموقف الجزائري الداعم لأمن تونس واستقرارها في إطار العلاقات الأخوية والاحترام المتبادل. -التأكيد على البعد الاستراتيجي للعلاقات التونسية الجزائرية بوصفها رصيدًا تاريخيًا وحضاريًا وأمنيًا. -التشديد على ترابط أمن تونس والجزائر بحكم وحدة التاريخ والجغرافيا والمصالح المشتركة. -رفض أي محاولات لعزل تونس عن عمقها الإقليمي والعربي أو إضعاف علاقاتها الاستراتيجية. -الدعوة إلى تعزيز التعاون التونسي الجزائري ودعم التكامل المغاربي بما يخدم أمن الشعوب واستقرار المنطقة. واختتم البيان بدعوة مختلف القوى السياسية والوطنية والمنظمات والشخصيات البرلمانية والمدنية إلى الانضمام إلى المبادرة والتوقيع على البيان، دعمًا للعلاقات التونسية الجزائرية وتعزيزًا لمقتضيات الأمن والاستقرار في المنطقة.
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https://sarabic.ae/20260619/الى-أي-مدى-يعزز-التنسيق-الثلاثي-أمن-الحدود-بين-تونس-وليبيا-والجزائر؟-1114519697.html
https://sarabic.ae/20260524/الجزائر-تؤكد-التزامها-بمواصلة-تزويد-تونس-بالكهرباء-خلال-صيف-2026-1113704877.html
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أخبار تونس اليوم, الجزائر, العالم العربي
أخبار تونس اليوم, الجزائر, العالم العربي

قوى وطنية تونسية: التضامن مع الجزائر ركيزة للسيادة والأمن القومي

13:32 GMT 31.07.2026
© Sputnik . Djahida Ramdaniالرئيس الجزائري عبد المجيد تبون من ألمانيا: دعوة جديدة للمّ الشمل وتغليب المصلحة الوطنية
الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون من ألمانيا: دعوة جديدة للمّ الشمل وتغليب المصلحة الوطنية - سبوتنيك عربي, 1920, 31.07.2026
© Sputnik . Djahida Ramdani
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أكد بيان وطني وقّعته 128 شخصية تونسية، من بينهم نواب سابقون وفاعلون سياسيون ومدنيون ومثقفون وممثلون عن منظمات وفعاليات مجتمعية، أن العلاقات التونسية الجزائرية تمثل خيارًا استراتيجيًا يخدم أمن البلدين واستقرار المنطقة، وأن التضامن بينهما يعد ركيزة لتعزيز السيادة الوطنية.
وجاء البيان، الذي حصلت "سبوتنيك" على نسخة منه، على خلفية التصريحات التي أدلى بها الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون، والتي أكد فيها أن أمن تونس جزء من الأمن القومي الجزائري، وأن الجزائر لن تسمح بأي محاولة تستهدف أمن تونس أو استقرارها.
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ورحّب الموقعون بالموقف الجزائري، معتبرين أنه يجسد عمق الروابط التاريخية والأخوية والاستراتيجية التي تجمع البلدين، ويعكس وحدة المصير بين الشعبين، مؤكدين أن العلاقة بين تونس والجزائر تتجاوز مفهوم حسن الجوار إلى شراكة راسخة فرضتها الجغرافيا المشتركة، ورسختها محطات النضال والتضحيات والمصالح المتبادلة.
وأشار البيان إلى أن تونس والجزائر تواجهان تحديات أمنية وإقليمية مشتركة، من بينها الإرهاب والجريمة المنظمة وشبكات التهريب والتدخلات الخارجية، ما يجعل التنسيق والتعاون بينهما ضرورة استراتيجية لا غنى عنها، في إطار الاتفاقيات وآليات التعاون الثنائية.
وأكد الموقعون أن الدولة ذات السيادة ليست الدولة المنعزلة عن محيطها، بل تلك التي تحافظ على استقلال قرارها الوطني وتعزز مصالحها عبر علاقات متوازنة تقوم على الاحترام المتبادل والشراكة الاستراتيجية، معتبرين أن التضامن العربي والتعاون بين الدول الشقيقة يمثلان عنصرًا من عناصر القوة والاستقلال، وليس انتقاصًا من السيادة.
كما شدد البيان على أن وحدة المغرب العربي تمثل خيارًا استراتيجيًا تفرضه اعتبارات التاريخ والجغرافيا والمصالح المشتركة، وأن أمن المنطقة واستقرارها يرتبطان بتعزيز الثقة والتكامل بين دولها.
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وفي المقابل، حذر الموقعون من إدخال العلاقات التونسية الجزائرية في دائرة التجاذبات السياسية أو توظيفها في الصراعات الداخلية، معتبرين أن هذه العلاقات تمثل رصيدًا تاريخيًا ومصلحة عليا للشعبين، وليست مجالًا للمزايدات أو الحسابات الظرفية.
كما أعربوا عن رفضهم لأي محاولات تستهدف عزل تونس عن محيطها الإقليمي والعربي أو إضعاف علاقاتها الاستراتيجية مع أشقائها، مؤكدين أن انتماء تونس إلى فضائها العربي والمغاربي والإفريقي يمثل مصدر قوة ودعم لمكانتها الإقليمية.
وفي ختام البيان، أعلن الموقعون جملة من المواقف، أبرزها: تثمين الموقف الجزائري الداعم لأمن تونس واستقرارها في إطار العلاقات الأخوية والاحترام المتبادل.
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-التأكيد على البعد الاستراتيجي للعلاقات التونسية الجزائرية بوصفها رصيدًا تاريخيًا وحضاريًا وأمنيًا.
-التشديد على ترابط أمن تونس والجزائر بحكم وحدة التاريخ والجغرافيا والمصالح المشتركة.
-رفض توظيف العلاقات الأخوية بين البلدين في التجاذبات السياسية أو المزايدات الظرفية.
-رفض أي محاولات لعزل تونس عن عمقها الإقليمي والعربي أو إضعاف علاقاتها الاستراتيجية.
-الدعوة إلى تعزيز التعاون التونسي الجزائري ودعم التكامل المغاربي بما يخدم أمن الشعوب واستقرار المنطقة.
واختتم البيان بدعوة مختلف القوى السياسية والوطنية والمنظمات والشخصيات البرلمانية والمدنية إلى الانضمام إلى المبادرة والتوقيع على البيان، دعمًا للعلاقات التونسية الجزائرية وتعزيزًا لمقتضيات الأمن والاستقرار في المنطقة.
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