https://sarabic.ae/20260729/بعد-رسائل-تبون-حول-تونس-لماذا-تعتبر-الجزائر-استقرار-جارتها-الشرقية-جزءا-من-أمنها؟-1115589876.html

بعد رسائل تبون حول تونس.. لماذا تعتبر الجزائر استقرار جارتها الشرقية جزءا من أمنها؟

بعد رسائل تبون حول تونس.. لماذا تعتبر الجزائر استقرار جارتها الشرقية جزءا من أمنها؟

سبوتنيك عربي

أكدت تصريحات الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون بشأن تونس، مبدأ بقي ثابتًا في السياسة الجزائرية وهو أن "أمن تونس ليس شأنًا خارجيًا بالنسبة للجزائر"، إذ أعلن أن... 29.07.2026, سبوتنيك عربي

2026-07-29T10:56+0000

2026-07-29T10:56+0000

2026-07-29T10:56+0000

الجزائر

تونس

أمن الحدود

عبد المجيد تبون

تقارير سبوتنيك

حصري

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وأضاف تبون، خلال اللقاء الإعلامي الدوري مع ممثلي الصحافة الجزائرية: "من يمسسها يمسّنا، وهذا أمر واضح"، مؤكدًا أن "أي محاولة لجلب التهديدات الأمنية أو الإرهاب إلى الحدود التونسية ستواجه بموقف حازم".وأوضح المحلل السياسي الجزائري أن "تحذير تبون من محاولات عزل الجزائر عن تونس، من خلال إغراق المنطقة بالارهاب، هو تحذير يستند إلى قراءات منطقية وواقعية، تؤكد أن هناك رغبة ومناورة لعزل الجزائر وتونس، من خلال توظيف أزمات اقتصادية متصاعدة في تونس"، وأضاف: "واقع الحال هذا سيفتح الباب أمام توظيف بعض الأجندات، التي من شأنها أن تجعل المنطقة تغرق في تكتلات إقليمية، الأمر الذي ترفضه الجزائر في تونس".وبحسب سيغة، "توظيف التلويح بضرب كل من يحاول ضرب تونس نابع من عقيدة جزائرية تهتم بتداخل المنطقة، لذلك أي انكشاف أمني في تونس هو استنزاف سريع سينتقل للداخل الجزائري، وهذا الخطاب سيبعث رسائل قوية لكل من يسعى لنقل حالة اللاستقرار لتونس، جارتنا الشرقية".وشدد سيغة أن "كلام تبون هدفه رفض منطق التدخل أو الوصاية على تونس، وعدم التدخل في الخيارات الداخلية"، مشيرًا إلى أن "التحدّيات الأمنية كبيرة في الحدود المشتركة بين البلدين، خاصة الاتجار بالسلاح والهجرة غير الشرعية، لكن المسألة محكومة بمدى التنسيق الأمني بين البلدين".وأضاف: "تسعى بعض الدول لاحتواء تونس وتوظيفها كدولة حارسة، وأخرى تحاول زيادة النفوذ الاقتصادي على تونس، ما يجعل الجزائر أمام خط التصدي له من خلال مقاربة التنمية المعتمدة في قضايا الجوار"، مستدركًا: "طبعًا، تونس سيدة في قراراتها، لكن العلاقات بين البلدين مهمة للمنطقة كافة".من جهته، قال الخبير في التنمية المستدامة محمد أمقران عبدلي لـ"سبوتنيك": "أمن تونس خط أحمر بالنسبة للجزائر، وهذا أمر منطقي جدًا من الناحية الأمنية والجيوإستراتيجية، فلكل دولة محورية أمن قومي تسعى لحمايته، ولهذا الأمن القومي امتدادات إستراتيجية في بلدان أخرى تربطها بها علاقات متميزة تاريخيًا وثقافيًا وسياسيًا وأمنيًا، وهذا هو الواقع بالنسبة للجزائر" .وتابع عبدلي: "الاستقرار بين البلدين يبقى عرضة للاستهداف من قوى ودول اعتادت على أن تتموقع في منطقة شمالي أفريقيا خاصة، دون إهمال أن تراجع مكانة فرنسا في أفريقيا خاصة، وتجليات التطبيع وآثاره على المنطقة من جهة المملكة المغربية والاحتقان السياسي والأمني في مالي ودول الساحل، كلها تجعل من المنطقة على صفيح ساخن".ولفت عبدلي إلى أن "المساس بتونس هو مساس بالجزائر، فلطالما كانت تونس منارة للنضال السياسي والديمقراطية والعمل النقابي وحرية الإعلام، ولذلك هي مستهدفة أكثر من أي وقت مضى"، واستطرد: "أكيد أن بلدان شمالي أفريقيا في حاجة للكثير من التفتح على شعوبها والإصلاح المستدام، لكن ليس على حساب استقرارها وأمنها" .وأكد أن "الهدف من الضغط على تونس والسعي لوضع سيناريوهات للإطاحة بالقيادة التونسية الحالية هو عزل الجزائر"، وأضاف: "من دروس التاريخ التونسي الحديث أنه لا يوجد انقلاب أتى بتقدم وازدهار لتونس قيادة وشعبًا، وذلك منذ عهد الرئيس بورقيبة، وعليه فإنه لا يمكن عزل الجزائر وتونس عن بعضهما".وأكد عبدلي أن "التحديات الحالية تجنح نحو إظهار الوضعية الداخلية لتونس وكأنها وضعية هشة على مستويات عدة تجعل القوى، التي كانت معتادة على لعب دور في المنطقة تعاود الكرة من أجل السيطرة "، مدللًا بـ"بروز فرنسا بمحاولاتها الاستخباراتية".

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الجزائر, تونس, أمن الحدود, عبد المجيد تبون, تقارير سبوتنيك, حصري