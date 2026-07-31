https://sarabic.ae/20260731/مجلس-السلام-انسحاب-إسرائيل-من-غزة-يتزامن-مع-نزع-سلاح-حماس-1115646971.html

"مجلس السلام": انسحاب إسرائيل من غزة يتزامن مع نزع سلاح "حماس"

"مجلس السلام": انسحاب إسرائيل من غزة يتزامن مع نزع سلاح "حماس"

سبوتنيك عربي

أعلن الرئيس التنفيذي لـ"مجلس السلام" بشأن قطاع غزة، نيكولاي ملادينوف، اليوم الجمعة، التوصل "لاتفاق بشأن التخلص من الأسلحة والانتقال لإدارة مدنية في غزة". 31.07.2026, سبوتنيك عربي

2026-07-31T08:07+0000

2026-07-31T08:07+0000

2026-07-31T08:07+0000

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ونشر المجلس، بيانًا له صباح اليوم، شدد من خلاله أن "عملية الانسحاب الإسرائيلي من القطاع، يجب أن تسير بالتزامن التام مع التخلص من الأسلحة".وقال "مجلس السلام": "نعلن والدول الوسيطة مصر وقطر وتركيا والولايات المتحدة عن موافقة "حماس" على خارطة طريق مفصلة، التي تعدّ إنجازًا تاريخيًا إذا التزمت الحركة رسميًا، وللمرة الأولى، بخطة قابلة للتنفيذ".وأكد المجلس أن "خارطة الطريق تقضي بتخلي "حماس" عن أسلحتها كافة، وهو ما سيعقبه انسحاب إسرائيلي من غزة"، منوّهًا إلى أن "هذه الخطة تعد بتحقيق مكاسب ملموسة لسكان غزة، الذين طال انتظارهم وتعزز أمن إسرائيل".وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، أعلن في وقت سابق من اليوم، التوصل إلى "اتفاق تاريخي" يقضي بـ"النزع الكامل لسلاح حماس وجميع الجماعات المسلحة الأخرى في قطاع غزة"، معتبرًا أن ذلك "يمثل خطوة كبيرة نحو تحقيق السلام والأمن الدائمين".وقال ترامب، في منشور عبر منصة "تروث سوشال": "اليوم، توصل "مجلس السلام" إلى اتفاق تاريخي بشأن النزع الكامل لسلاح "حماس" وجميع الجماعات المسلحة الأخرى في غزة. وهذه خطوة هائلة نحو سلام وأمن دائمين. يمثل هذا الاتفاق خطوة حاسمة نحو أن تُدار غزة أخيرًا من قبل حكومة فلسطينية جديدة ستعمل عن كثب مع مجلس السلام لمساعدة الشعب الفلسطيني. وفي الوقت نفسه، ستحصل إسرائيل على الأمن الذي تستحقه، ولن تُستخدم غزة بعد الآن قاعدة لشن هجمات إرهابية".وأعلنت الولايات المتحدة، في 14 يناير/كانون الثاني الماضي، بدء تطبيق المرحلة الثانية من خطة ترامب، المكونة من 20 نقطة لإنهاء الأزمة في قطاع غزة، والتي من المقرر أن تشمل إدخال المساعدات الغذائية بما لا يقل عن 600 شاحنة يوميًا، وإعادة إعمار القطاع، وتشكيل لجنة إدارة فلسطينية انتقالية تكنوقراطية تعمل تحت إشراف "مجلس السلام".وأعلنت روسيا، في أكثر من مناسبة، دعمها للجهود الرامية إلى التوصل إلى اتفاق لإنهاء الحرب في قطاع غزة بشكل نهائي، مؤكدة موقفها الثابت الداعم لتسوية الصراع الفلسطيني الإسرائيلي عبر الحوار والمفاوضات على أساس حل الدولتين، بما يضمن قيام دولة فلسطينية مستقلة ذات سيادة، ويحفظ الحقوق والتطلعات المشروعة للشعب الفلسطيني.

https://sarabic.ae/20260731/السلاح-مقابل-الانسحاب-ما-تفاصيل-مسودة-اتفاق-غزة-الجديد؟-1115646624.html

https://sarabic.ae/20260731/إعلام-أمريكي-يكشف-تفاصيل-مسودة-اتفاق-السلام-الشامل-في-قطاع-غزة-1115645361.html

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