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السلاح مقابل الانسحاب.. ما تفاصيل مسودة اتفاق غزة الجديد؟
السلاح مقابل الانسحاب.. ما تفاصيل مسودة اتفاق غزة الجديد؟
سبوتنيك عربي
وافقت حركة حماس والفصائل الفلسطينية، على مسودة اتفاق بشأن ترتيبات سلاح الفصائل المسلحة في قطاع غزة، والتي تنص على تنفيذ عملية حصر السلاح وتخزينه بصورة تدريجية... 31.07.2026, سبوتنيك عربي
2026-07-31T07:12+0000
2026-07-31T07:12+0000
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ويأتي ذلك ضمن مسار شامل لتنفيذ "خطة السلام"، حيث اعتبر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، هذا الاتفاق "اختراقًا تاريخيًا".ووفقا لجدول تنفيذ عملية حصر السلاح، فإنه سيتم خلال 14 يوما، مع جواز تمديد مهلة إعداد جدول التنفيذ بقرار من لجنة التحقق الدولية، كما تنص المسودة على أن تمديد الجدول الزمني مشروط بموافقة جميع الأطراف على خريطة الطريق.وتؤكد المسودة أن "اللجنة الوطنية هي الجهة، التي تتولى إدارة عملية حصر السلاح وتخزينه وتنفيذها، ووحدها الجهة التي تحتفظ بالسلاح أو تخزنه أو تسيطر عليه في غزة".وتربط المسودة بدء عملية حصر السلاح بدخول اللجنة الوطنية، وانتشار قوة الاستقرار الدولية في القطاع، كما تشترط بدء عملية حصر السلاح وتخزينه بعد استكمال الالتزامات المتبقية من بروتوكول شرم الشيخ، على أن تبدأ عملية حصر السلاح الثقيل وتخزينه، ومواقع الإنتاج العسكري ومستودعات السلاح والأنفاق.ومن المفترض أن تربط المسودة الانسحاب الإسرائيلي بحصر سلاح الفصائل المسلحة، بحسب البند العاشر من خريطة الطريق، كما تجعل مراحل حصر السلاح مرتبطة بانسحاب إسرائيل تدريجيًا من المناطق التي تسيطر عليها في قطاع غزة.كما تنص مسودة الاتفاق على أن اللجنة الوطنية تتولى السيطرة على السلاح في غزة بعد استكمال البنود من السابع إلى العاشر من خريطة الطريق، مع الأخذ في الاعتبار أن تنفيذ ترتيبات السلاح جزء من مسار شامل لتنفيذ خطة السلام، وتربط معالجة ملف السلاح بإيجاد مسار موثوق به نحو تقرير المصير الفلسطيني وقيام الدولة الفلسطينية.وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، أعلن في وقت سابق من اليوم، التوصل إلى "اتفاق تاريخي" يقضي بـ"النزع الكامل لسلاح حماس وجميع الجماعات المسلحة الأخرى في قطاع غزة"، معتبرًا أن ذلك "يمثل خطوة كبيرة نحو تحقيق السلام والأمن الدائمين".وأضاف: "يمثل هذا إنجازًا رئيسيًا في تنفيذ خطة ترامب ذات النقاط العشرين. وسيُنفذ الاتفاق على مراحل منظمة بعناية. ومع استكمال عملية نزع السلاح، ستنسحب القوات الإسرائيلية، وستعمل قوة الاستقرار الدولية مع قوة شرطة فلسطينية جديدة لتتولى مسؤولية جعل غزة آمنة لسكانها وجيرانها".وتابع الرئيس الأمريكي: "أود أن أشكر الوسطاء، مصر وقطر وتركيا، على جهودهم المهمة، وأشكر بشكل خاص فريقي الرائع، الذي جعل عمله الدؤوب هذا الاختراق التاريخي ممكنًا"، لافتًا إلى أنه "بموجب هذا الاتفاق، ستكون غزة أخيرًا في أيدي حكومة فلسطينية جديدة تخدم شعبها"، وفق تعبيره.وأعلنت الولايات المتحدة، في 14 يناير/كانون الثاني الماضي، بدء تطبيق المرحلة الثانية من خطة ترامب، المكونة من 20 نقطة لإنهاء الأزمة في قطاع غزة، والتي من المقرر أن تشمل إدخال المساعدات الغذائية بما لا يقل عن 600 شاحنة يوميًا، وإعادة إعمار القطاع، وتشكيل لجنة إدارة فلسطينية انتقالية تكنوقراطية تعمل تحت إشراف "مجلس السلام".وأعلنت روسيا، في أكثر من مناسبة، دعمها للجهود الرامية إلى التوصل إلى اتفاق لإنهاء الحرب في قطاع غزة بشكل نهائي، مؤكدة موقفها الثابت الداعم لتسوية الصراع الفلسطيني الإسرائيلي عبر الحوار والمفاوضات على أساس حل الدولتين، بما يضمن قيام دولة فلسطينية مستقلة ذات سيادة، ويحفظ الحقوق والتطلعات المشروعة للشعب الفلسطيني.
https://sarabic.ae/20260731/إعلام-أمريكي-يكشف-تفاصيل-مسودة-اتفاق-السلام-الشامل-في-قطاع-غزة-1115645361.html
https://sarabic.ae/20260731/مصدر-لـسبوتنيك-حماس-وافقت-على-خارطة-طريق-المرحلة-الثانية-واتفاق-لحصر-السلاح-في-غزة-1115643284.html
https://sarabic.ae/20260730/مصدر-إعلامي-يكشف-عن-تفاصيل-مسودة-الاتفاق-بشأن-قطاع-غزة-1115642137.html
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غزة, العالم العربي, الأخبار
غزة, العالم العربي, الأخبار

السلاح مقابل الانسحاب.. ما تفاصيل مسودة اتفاق غزة الجديد؟

07:12 GMT 31.07.2026
© Sputnik . Abdul Kader Al-Bayعين الحلوة تشيع سامر الحاج وسط غضب واستنكار... حماس تتوعد بالرد على الاغتيال الإسرائيلي
عين الحلوة تشيع سامر الحاج وسط غضب واستنكار... حماس تتوعد بالرد على الاغتيال الإسرائيلي - سبوتنيك عربي, 1920, 31.07.2026
© Sputnik . Abdul Kader Al-Bay
تابعنا عبر
وافقت حركة حماس والفصائل الفلسطينية، على مسودة اتفاق بشأن ترتيبات سلاح الفصائل المسلحة في قطاع غزة، والتي تنص على تنفيذ عملية حصر السلاح وتخزينه بصورة تدريجية ومتسلسلة.
ويأتي ذلك ضمن مسار شامل لتنفيذ "خطة السلام"، حيث اعتبر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، هذا الاتفاق "اختراقًا تاريخيًا".
تحديات انتشار القوة الدولية في غزة - سبوتنيك عربي, 1920, 31.07.2026
إعلام أمريكي يكشف تفاصيل مسودة "اتفاق السلام الشامل" في قطاع غزة
05:17 GMT
ووفقا لجدول تنفيذ عملية حصر السلاح، فإنه سيتم خلال 14 يوما، مع جواز تمديد مهلة إعداد جدول التنفيذ بقرار من لجنة التحقق الدولية، كما تنص المسودة على أن تمديد الجدول الزمني مشروط بموافقة جميع الأطراف على خريطة الطريق.
وتؤكد المسودة أن "اللجنة الوطنية هي الجهة، التي تتولى إدارة عملية حصر السلاح وتخزينه وتنفيذها، ووحدها الجهة التي تحتفظ بالسلاح أو تخزنه أو تسيطر عليه في غزة".

في وقت، تنص المسودة على مشاركة جميع الفصائل الفلسطينية في عملية حصر السلاح وتخزينه، على أن تتولى لجنة التحقق الدولية مراقبة العملية والتحقق من تنفيذها، بدعم من قوة الاستقرار الدولية وعدم نقل أو تسليم أي سلاح إلى إسرائيل أو إلى أطراف غير فلسطينية.

وتربط المسودة بدء عملية حصر السلاح بدخول اللجنة الوطنية، وانتشار قوة الاستقرار الدولية في القطاع، كما تشترط بدء عملية حصر السلاح وتخزينه بعد استكمال الالتزامات المتبقية من بروتوكول شرم الشيخ، على أن تبدأ عملية حصر السلاح الثقيل وتخزينه، ومواقع الإنتاج العسكري ومستودعات السلاح والأنفاق.
ومن المفترض أن تربط المسودة الانسحاب الإسرائيلي بحصر سلاح الفصائل المسلحة، بحسب البند العاشر من خريطة الطريق، كما تجعل مراحل حصر السلاح مرتبطة بانسحاب إسرائيل تدريجيًا من المناطق التي تسيطر عليها في قطاع غزة.
رئيس حركة حماس الفلسطينية في قطاع غزة، خليل الحية - سبوتنيك عربي, 1920, 31.07.2026
مصدر لـ"سبوتنيك": حركة حماس وافقت على خارطة طريق المرحلة الثانية واتفاق لحصر السلاح في غزة
00:07 GMT
كما تنص مسودة الاتفاق على أن اللجنة الوطنية تتولى السيطرة على السلاح في غزة بعد استكمال البنود من السابع إلى العاشر من خريطة الطريق، مع الأخذ في الاعتبار أن تنفيذ ترتيبات السلاح جزء من مسار شامل لتنفيذ خطة السلام، وتربط معالجة ملف السلاح بإيجاد مسار موثوق به نحو تقرير المصير الفلسطيني وقيام الدولة الفلسطينية.
وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، أعلن في وقت سابق من اليوم، التوصل إلى "اتفاق تاريخي" يقضي بـ"النزع الكامل لسلاح حماس وجميع الجماعات المسلحة الأخرى في قطاع غزة"، معتبرًا أن ذلك "يمثل خطوة كبيرة نحو تحقيق السلام والأمن الدائمين".

وقال ترامب، في منشور عبر منصة "تروث سوشال": "اليوم، توصل "مجلس السلام" إلى اتفاق تاريخي بشأن النزع الكامل لسلاح "حماس" وجميع الجماعات المسلحة الأخرى في غزة. وهذه خطوة هائلة نحو سلام وأمن دائمين. يمثل هذا الاتفاق خطوة حاسمة نحو أن تُدار غزة أخيرًا من قبل حكومة فلسطينية جديدة ستعمل عن كثب مع مجلس السلام لمساعدة الشعب الفلسطيني. وفي الوقت نفسه، ستحصل إسرائيل على الأمن الذي تستحقه، ولن تُستخدم غزة بعد الآن قاعدة لشن هجمات إرهابية".

وأضاف: "يمثل هذا إنجازًا رئيسيًا في تنفيذ خطة ترامب ذات النقاط العشرين. وسيُنفذ الاتفاق على مراحل منظمة بعناية. ومع استكمال عملية نزع السلاح، ستنسحب القوات الإسرائيلية، وستعمل قوة الاستقرار الدولية مع قوة شرطة فلسطينية جديدة لتتولى مسؤولية جعل غزة آمنة لسكانها وجيرانها".
وتابع الرئيس الأمريكي: "أود أن أشكر الوسطاء، مصر وقطر وتركيا، على جهودهم المهمة، وأشكر بشكل خاص فريقي الرائع، الذي جعل عمله الدؤوب هذا الاختراق التاريخي ممكنًا"، لافتًا إلى أنه "بموجب هذا الاتفاق، ستكون غزة أخيرًا في أيدي حكومة فلسطينية جديدة تخدم شعبها"، وفق تعبيره.
تحديات انتشار القوة الدولية في غزة - سبوتنيك عربي, 1920, 30.07.2026
مصدر صحفي إسرائيلي يكشف عن تفاصيل مسودة الاتفاق بشأن قطاع غزة
أمس, 20:32 GMT
وأعلنت الولايات المتحدة، في 14 يناير/كانون الثاني الماضي، بدء تطبيق المرحلة الثانية من خطة ترامب، المكونة من 20 نقطة لإنهاء الأزمة في قطاع غزة، والتي من المقرر أن تشمل إدخال المساعدات الغذائية بما لا يقل عن 600 شاحنة يوميًا، وإعادة إعمار القطاع، وتشكيل لجنة إدارة فلسطينية انتقالية تكنوقراطية تعمل تحت إشراف "مجلس السلام".
وأعلنت روسيا، في أكثر من مناسبة، دعمها للجهود الرامية إلى التوصل إلى اتفاق لإنهاء الحرب في قطاع غزة بشكل نهائي، مؤكدة موقفها الثابت الداعم لتسوية الصراع الفلسطيني الإسرائيلي عبر الحوار والمفاوضات على أساس حل الدولتين، بما يضمن قيام دولة فلسطينية مستقلة ذات سيادة، ويحفظ الحقوق والتطلعات المشروعة للشعب الفلسطيني.
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